Мерц предупредил США и Израиль о рисках "бесконечной" войны против Ирана: "Мы не хотим, чтобы повторился сирийский сценарий"
Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег США и Израиль от ведения "бесконечной войны" против Ирана, которая может привести к распаду всего ближневосточного государства, новому миграционному кризису в Европе и длительному экономическому кризису.
Заявление Мерца цитирует агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Возможный "сирийский сценарий"
"Мы не хотим, чтобы (в Иране. - Ред.) повторился сирийский сценарий", - сказал канцлер ФРГ.
Он призвал лидеров в Вашингтоне и Израиле "как можно быстрее создать условия для стабилизации этой страны".
Что касается немецкой экономики, которая, по его мнению, демонстрирует первые признаки восстановления, Мерц указал на негативные последствия длительной войны. В то же время он указал, что в настоящее время экономическое влияние минимально.
Влияние войны на экономику
"Но если этот конфликт будет продолжаться дольше, если он распространится на большую часть Ближнего Востока, то, конечно, это может иметь гораздо более далекоидущие последствия", - заявил Мерц.
В то же время Мерц подчеркнул, что Германия разделяет с Израилем и США цель уничтожения иранской ядерной программы. Однако он добавил, что это не должно привести к распаду всего иранского государства.
"Бесконечная война не в наших интересах", - констатировал немецкий политик.
озвучені неодноразово плани аятол, підкрипленні ЯЗ та сотнею тисяч дронов і ракет конкретно загродували стабільності і мирному розвитку не тільки регіону, але і всім і Україні в першу голову.
Саму шахеди виручили пу в критичний момент і регулярні поставки ...
...іранці мужньо протестували проти мракобєсія і зла, тільки голими руками мало що можна зробити. Нарешті прийшла підтримка від тр, якій обіцяє не зупинитися і досягти поставленої цілі... буде всім і перше за все іранцям добре, які нарешті вільно вздохнуть.
схоже на болотах переляк конкретний... не треба вдавати з себе захісника іранців, десятки тисяч по приказу аятоли були просто розтріляни і брошени в тюрми... лише за те, що насмілились свою думку впродовж мирних протестів виразити... або хустку не так пов'язали..
Релігія має бути відділена від держ управління
Релігія, свобода совісті - це про реліг потреби людей, а не про політику
сцикуни перед диктаторами. що перед пуйлом, що перед трамплом..