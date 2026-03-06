РУС
Новости Удары США по Ирану Смена режима в Иране
1 204 14

Мерц предупредил США и Израиль о рисках "бесконечной" войны против Ирана: "Мы не хотим, чтобы повторился сирийский сценарий"

Мерц предостерег от затяжной войны против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег США и Израиль от ведения "бесконечной войны" против Ирана, которая может привести к распаду всего ближневосточного государства, новому миграционному кризису в Европе и длительному экономическому кризису.

Заявление Мерца цитирует агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Возможный "сирийский сценарий"

"Мы не хотим, чтобы (в Иране. - Ред.) повторился сирийский сценарий", - сказал канцлер ФРГ.

Он призвал лидеров в Вашингтоне и Израиле "как можно быстрее создать условия для стабилизации этой страны".

Что касается немецкой экономики, которая, по его мнению, демонстрирует первые признаки восстановления, Мерц указал на негативные последствия длительной войны. В то же время он указал, что в настоящее время экономическое влияние минимально.

Влияние войны на экономику

"Но если этот конфликт будет продолжаться дольше, если он распространится на большую часть Ближнего Востока, то, конечно, это может иметь гораздо более далекоидущие последствия", - заявил Мерц.

В то же время Мерц подчеркнул, что Германия разделяет с Израилем и США цель уничтожения иранской ядерной программы. Однако он добавил, что это не должно привести к распаду всего иранского государства.

"Бесконечная война не в наших интересах", - констатировал немецкий политик.

Топ комментарии
+7
як на рахунок нескінченної війни в Україні?
06.03.2026 19:12 Ответить
+4
Чмо тут хтось зовсім інший.
06.03.2026 19:23 Ответить
+3
Ще вихаркають сша та ізраїль той іран разом зі своєю печінкою! Вкотре зіграли на руку рашці!
06.03.2026 19:25 Ответить
рішення видно прийнято всіма на планеті знищити цей етнос вічною війною
06.03.2026 19:14 Ответить
безглузда маячня михайло иляш
озвучені неодноразово плани аятол, підкрипленні ЯЗ та сотнею тисяч дронов і ракет конкретно загродували стабільності і мирному розвитку не тільки регіону, але і всім і Україні в першу голову.
Саму шахеди виручили пу в критичний момент і регулярні поставки ...
...іранці мужньо протестували проти мракобєсія і зла, тільки голими руками мало що можна зробити. Нарешті прийшла підтримка від тр, якій обіцяє не зупинитися і досягти поставленої цілі... буде всім і перше за все іранцям добре, які нарешті вільно вздохнуть.
06.03.2026 19:47 Ответить
иляш...
схоже на болотах переляк конкретний... не треба вдавати з себе захісника іранців, десятки тисяч по приказу аятоли були просто розтріляни і брошени в тюрми... лише за те, що насмілились свою думку впродовж мирних протестів виразити... або хустку не так пов'язали..
Релігія має бути відділена від держ управління
Релігія, свобода совісті - це про реліг потреби людей, а не про політику
06.03.2026 19:54 Ответить
Як каже розвідка Литви - найкращий сценарій це ще 6-10 років затяжної війни, найгірший - мирна угода.
06.03.2026 19:52 Ответить
Не сказав афганський сценарій. Чмо боягузливе.)
06.03.2026 19:13 Ответить
Сцирійський сценарій?))Та ви тупо сцали і спостерігали як москалі довбуть ту нещасну землю(
06.03.2026 19:41 Ответить
пропала повага до Мерца. коли він сидів з Трампом перед журналістами, і то обссирав Іспанію, Британію.. а Мерц мовчки сидів.. європейська єдність, ага ага..
сцикуни перед диктаторами. що перед пуйлом, що перед трамплом..
06.03.2026 19:48 Ответить
Не сци Мерц. Твоя мамаша фрау Штазі дуже любила сирійських біженців.
06.03.2026 19:48 Ответить
Рудий їблан вже підняв ціни на нафту за тиждень на 20 дол. Далі буде більше. Чим довше війна у Ірані - тим більше у путіна грошей на війну в Україні.
06.03.2026 20:52 Ответить
 
 