Мерц предупредил США и Израиль о рисках "бесконечной" войны против Ирана: "Мы не хотим, чтобы повторился сирийский сценарий"

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег США и Израиль от ведения "бесконечной войны" против Ирана, которая может привести к распаду всего ближневосточного государства, новому миграционному кризису в Европе и длительному экономическому кризису.

Заявление Мерца цитирует агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Возможный "сирийский сценарий"

"Мы не хотим, чтобы (в Иране. - Ред.) повторился сирийский сценарий", - сказал канцлер ФРГ.

Он призвал лидеров в Вашингтоне и Израиле "как можно быстрее создать условия для стабилизации этой страны".

Что касается немецкой экономики, которая, по его мнению, демонстрирует первые признаки восстановления, Мерц указал на негативные последствия длительной войны. В то же время он указал, что в настоящее время экономическое влияние минимально.

Влияние войны на экономику

"Но если этот конфликт будет продолжаться дольше, если он распространится на большую часть Ближнего Востока, то, конечно, это может иметь гораздо более далекоидущие последствия", - заявил Мерц.

В то же время Мерц подчеркнул, что Германия разделяет с Израилем и США цель уничтожения иранской ядерной программы. Однако он добавил, что это не должно привести к распаду всего иранского государства.

"Бесконечная война не в наших интересах", - констатировал немецкий политик.

