РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6423 посетителя онлайн
Новости Удары США по Ирану Смена режима в Иране
1 027 29

Трамп сам решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует", - Белый дом

Трамп лично определит момент безоговорочной капитуляции Ирана

Президент США Дональд Трамп сам будет решать, когда наступит подходящий момент для "безоговорочной капитуляции" Ирана.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп решит, когда цели операции будут достигнуты 

"Президент имеет в виду, что когда он, как главнокомандующий Вооруженными силами США, определит, что Иран больше не представляет угрозы для Соединенных Штатов Америки и что цели операции "Эпическая ярость" полностью достигнуты, тогда Иран фактически окажется в положении безусловной капитуляции, независимо от того, заявит ли об этом кто-то из властей страны или нет", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

По словам Левитт, США совместно с Израилем уже уничтожили более 50 лидеров иранского режима - включая аятоллу Али Хаменеи.

Читайте также: Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции, - Трамп

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Читайте также: Для Трампа не имеет значения, что Россия может помогать Ирану разведданными, - Белый дом

Автор: 

Иран (940) США (7188) Трамп Дональд (4721)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Трамп сам вирішить коли вручати йому Нобелівську премію миру.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:00 Ответить
+4
Любі мої, ми стоїмо на ганку грандіозного шухєра.

В історії людства вже були періоди, коли світом правили фізично найсильніші.

Їх змінили інші, бо без грошей найсильнішим стати стало неможливо, тому світом стали правити найбагатші.

Ми прийшли до третьої ітерації, коли вже назріла і перезріла вимога, щоб світом почали правити найрозумніші.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:00 Ответить
+3
******* ***.
показать весь комментарий
06.03.2026 23:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А це не Іран має капітулювати, нє?
показать весь комментарий
06.03.2026 23:55 Ответить
Не задумывайтесь о логике действий этого существа. Он сам не совсем понимает, что делает.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:04 Ответить
а смысл для него ему это понимать ?
показать весь комментарий
07.03.2026 00:57 Ответить
Ні, потяг зупиняється за моєю командою: "Потяг, стій! Раз-два!"
показать весь комментарий
07.03.2026 00:41 Ответить
трамп прав !!!

завдання перед усім знешкодити ЯО Ірана.
далі Іран сам зколапсує через економічні і соціальні проблеми в найближчі 5 років.

отже, поразку Ірану можна оголошувати коли завгодно

.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:25 Ответить
- що там по біткойну?
- що там по безробіттю? - 92 000 безробітних за місяць
- що там по інвестиціям?

Чуваки - вам уже ніфіга не поможе
показать весь комментарий
06.03.2026 23:55 Ответить
******* ***.
показать весь комментарий
06.03.2026 23:59 Ответить
Эпична чудь … 😅
показать весь комментарий
07.03.2026 00:00 Ответить
Трамп сам вирішить коли вручати йому Нобелівську премію миру.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:00 Ответить
Любі мої, ми стоїмо на ганку грандіозного шухєра.

В історії людства вже були періоди, коли світом правили фізично найсильніші.

Їх змінили інші, бо без грошей найсильнішим стати стало неможливо, тому світом стали правити найбагатші.

Ми прийшли до третьої ітерації, коли вже назріла і перезріла вимога, щоб світом почали правити найрозумніші.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:00 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2026 00:01 Ответить
Весь смысл существования этого дебила был в том чтобы экономика бесперебойно работала, но он засунул свое рыло в пороховую бочку.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:08 Ответить
А от ти зря )))

Коли щось заходить глибоко в кут, то найкраще в цьому випадку - довести ситуацію до повного абсурду.

Що ми зараз і бачимо. Хтось колись обов'язково крикне - Король голий !
показать весь комментарий
07.03.2026 00:21 Ответить
Якщо б Трамп був президентом під час другої світової, вона б не почалася - одразу третя
показать весь комментарий
07.03.2026 00:11 Ответить
Доня знову у своєму репертуарі: навіщо чекати на дипломатів чи реальні події, якщо можна просто видати указ реальності? Його впевненість у тому, що він одноосібно призначить дату ,,беззастережної капітуляції'' Ірану, виглядає як спроба керувати геополітикою за допомогою пульта від телевізора..... . Ця ситуація ідеально лягає в канву того самого бородатого анекдоту:
Везуть пацієнта на каталці по лікарняному коридору. Пацієнт приходить до тями, бачить похмурого санітара і з жахом питає:
- Ой, а куди це ми їдемо?
- У морг, - коротко кидає санітар.
- Як у морг?! Я ж ще живий! Я дихаю! Зупиніться!
Санітар, навіть не прискорюючи крок, спокійно відповідає:
- Хворий, не займайтеся самолікуванням. Дональд сказав ,,у морг'' - значить у морг!
показать весь комментарий
07.03.2026 00:11 Ответить
Левітт вийде і промуркоче, що президент щойно заявив про повну капітуляцію Ірану (далі буде довгий перелік всього знищеного за списком Трампа). КСІР про свою капітуляцію мабуть ще не знає, бо продовжує обстріли ракетами та БПЛА, але заплановані цілі операції вже повністю досягнуті, і флот з військом повертається на бази.
Що буде з усім цим далі робити Ізраїль? А що вважатиме за потрібне. те й робитиме.
Бо Іран капітулював. Щойно. Я так вирішив.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:36 Ответить
всє задачі есвєо будут випалнєни
показать весь комментарий
07.03.2026 00:14 Ответить
Хоч Трамп і ідіот клінічний, про те, американці вміють воювати. Іран зараз нагадує собаку, яку забивають палицею. Спочатку вона гавкала і огризалась, але в неї немає можливості загризти того, хто її забиває, тому її гавкіт буде потроху переходити в скавучання, а потім і в хрипіння в конвульсіях.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:15 Ответить
Без наземної операції іранський режим не знищити. А якщо йому допомагатимуть Китай та путлєр (пишуть вже допомагає розвідданими про дислокацію військових підрозділів та флоту США для прицільних ударів БР та БпЛА), то навряд чи справа дійде до "конвульсій." Іран - не Венесуела і не Куба.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:47 Ответить
До масштабної наземної операції. як в Іраку 2003 навряд чи дійде, але ядерну програму Ірану повернуть на десятиліття назад.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:53 Ответить
З ходу й не скажеш, хто потужніший: Трамп чи Вождь зебілів?🤡
показать весь комментарий
07.03.2026 00:32 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2026 00:32 Ответить
Я! Закінчу війну за 24 годині. Я! Зупинив 100500 воєн. Я! Вирішу кому й коли капітулювати. Я! Я! Я!
показать весь комментарий
07.03.2026 00:40 Ответить
Без наземної операції Іран не капітулює.
От у Трампа як і в ***** - всі карти. От тепер нехай Трамп спробує повоювати з супротивником, в якого нема карт.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:42 Ответить
Да всі і так зрозуміли , що це все закінчиться "перемогою" США і рівно тоді , коли Тромб , про цю "перемогу" , і оголосить !
показать весь комментарий
07.03.2026 00:54 Ответить
І коли сонце сяде
показать весь комментарий
07.03.2026 00:55 Ответить
коли курди ще раз повірять США, тоді Білий дім і оголосить " чудову беззастережну капітуляцію" Ірану і перемогу в операції "****** лють". На а далі курди знов будуть самі трахатись, як це вже було з рожавськими курдами.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:56 Ответить
Через 24 години? 2 тижні ? 60 днів?
показать весь комментарий
07.03.2026 01:06 Ответить
 
 