Трамп сам решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует", - Белый дом

Президент США Дональд Трамп сам будет решать, когда наступит подходящий момент для "безоговорочной капитуляции" Ирана.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент имеет в виду, что когда он, как главнокомандующий Вооруженными силами США, определит, что Иран больше не представляет угрозы для Соединенных Штатов Америки и что цели операции "Эпическая ярость" полностью достигнуты, тогда Иран фактически окажется в положении безусловной капитуляции, независимо от того, заявит ли об этом кто-то из властей страны или нет", - сказала пресс-секретарь Белого дома.