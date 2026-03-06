Трамп сам решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует", - Белый дом
Президент США Дональд Трамп сам будет решать, когда наступит подходящий момент для "безоговорочной капитуляции" Ирана.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп решит, когда цели операции будут достигнуты
"Президент имеет в виду, что когда он, как главнокомандующий Вооруженными силами США, определит, что Иран больше не представляет угрозы для Соединенных Штатов Америки и что цели операции "Эпическая ярость" полностью достигнуты, тогда Иран фактически окажется в положении безусловной капитуляции, независимо от того, заявит ли об этом кто-то из властей страны или нет", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
По словам Левитт, США совместно с Израилем уже уничтожили более 50 лидеров иранского режима - включая аятоллу Али Хаменеи.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
завдання перед усім знешкодити ЯО Ірана.
далі Іран сам зколапсує через економічні і соціальні проблеми в найближчі 5 років.
отже, поразку Ірану можна оголошувати коли завгодно
.
- що там по безробіттю? - 92 000 безробітних за місяць
- що там по інвестиціям?
Чуваки - вам уже ніфіга не поможе
В історії людства вже були періоди, коли світом правили фізично найсильніші.
Їх змінили інші, бо без грошей найсильнішим стати стало неможливо, тому світом стали правити найбагатші.
Ми прийшли до третьої ітерації, коли вже назріла і перезріла вимога, щоб світом почали правити найрозумніші.
Коли щось заходить глибоко в кут, то найкраще в цьому випадку - довести ситуацію до повного абсурду.
Що ми зараз і бачимо. Хтось колись обов'язково крикне - Король голий !
Везуть пацієнта на каталці по лікарняному коридору. Пацієнт приходить до тями, бачить похмурого санітара і з жахом питає:
- Ой, а куди це ми їдемо?
- У морг, - коротко кидає санітар.
- Як у морг?! Я ж ще живий! Я дихаю! Зупиніться!
Санітар, навіть не прискорюючи крок, спокійно відповідає:
- Хворий, не займайтеся самолікуванням. Дональд сказав ,,у морг'' - значить у морг!
Що буде з усім цим далі робити Ізраїль? А що вважатиме за потрібне. те й робитиме.
Бо Іран капітулював. Щойно. Я так вирішив.
От у Трампа як і в ***** - всі карти. От тепер нехай Трамп спробує повоювати з супротивником, в якого нема карт.