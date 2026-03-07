1 280 20
Иран пообещал не атаковать соседние страны, если оттуда тоже не будет ударов
Иран не будет нападать на соседние государства, если с их территории не будут наноситься удары.
Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Аljazeera и Reuters.
"Временный руководящий совет вчера решил, что Иран больше не будет атаковать соседние страны или запускать ракеты, если только из этих стран не будут осуществлены нападения на Иран, - сказал президент.
Пезешкиан также извинился перед соседними странами за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
