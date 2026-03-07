РУС
1 280 20

Иран пообещал не атаковать соседние страны, если оттуда тоже не будет ударов

Иран вызвал послов ЕС из-за поддержки протестов

Иран не будет нападать на соседние государства, если с их территории не будут наноситься удары.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Аljazeera и Reuters.

"Временный руководящий совет вчера решил, что Иран больше не будет атаковать соседние страны или запускать ракеты, если только из этих стран не будут осуществлены нападения на Иран, - сказал президент.

Пезешкиан также извинился перед соседними странами за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

+3
Скільки американських баз в Баку?
показать весь комментарий
07.03.2026 11:17 Ответить
+2
А той хто надав американцям місце під їхні військові бази .
показать весь комментарий
07.03.2026 11:10 Ответить
+1
А хто це зробив?
показать весь комментарий
07.03.2026 10:57 Ответить
А хто це зробив?
показать весь комментарий
07.03.2026 10:57 Ответить
А той хто надав американцям місце під їхні військові бази .
показать весь комментарий
07.03.2026 11:10 Ответить
Скільки американських баз в Баку?
показать весь комментарий
07.03.2026 11:17 Ответить
тут ще напрошується питання який тепер сенс в тих військових базах сша в сусідніх з іраном країнах ?
показать весь комментарий
07.03.2026 11:34 Ответить
А раньше все думали "Сдай в аренду" кусок пустыни и распускай свою армию? Американские солдаты жизни положат за Кадилаки и Ройс Ройсы эмиров. Ведь они позволяют всем покупать их нефть
показать весь комментарий
07.03.2026 12:08 Ответить
Логічно. Підтримую.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:12 Ответить
Пізно. Іранцям треба було думати до того, шанс був, коли той же рудий Донні хотів угоду укласти.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:44 Ответить
Донні може йти на уй.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:47 Ответить
Думаю, одразу після виборів до Конгресу і піде. А поки що - ні. 😊
показать весь комментарий
07.03.2026 11:54 Ответить
З Угорщини на нас не було ударів? Літаки літять, будем всіх бомбіть.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:15 Ответить
В Азербайджані немає американських баз і військ, звідки б атакували Іран, але це не завадило персам розгромити аеропорт в Нахічевані, щоправда тепер вибачилися, але ж нічого не компенсують, як було і у випадку, коли Іран збив на околицях своєї столиці український пасажирський літак.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:17 Ответить
Всі вже пишуть, що це може бути сигнал про кінець війни. Але цей персонаж також заявив, що вони не здадуться, і закликав арабських сусідів не бути маріонетками ізраїля та сша.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:23 Ответить
Так как Иран не имеет границ с Израилем и США это звучит как выгоньте американцев и евреев и мы оставим вас в покое.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:10 Ответить
Проявляються вже не до кінця узгодженні дії, значить є ознаки розколу в правлінні та триває боротьба під килимом.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:11 Ответить
Напевно на всіх ракет не вистачає,тому такі "добренькі".
показать весь комментарий
07.03.2026 11:35 Ответить
Скоріше не ракет, а пускових установок
показать весь комментарий
07.03.2026 11:51 Ответить
Вже скулять. Добре їм амери піздюлів насипали.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:42 Ответить
Спочатку вистріляли всі в наявності ракети по сусідах, а потім хочуть ракетного перемир'я поки ще нароблять ракет. Когось це мені нагадує. Надіюсь тварюк полотенцеголових доб'ють швидко
показать весь комментарий
07.03.2026 11:48 Ответить
Масуд в жопі зуд, теж хоче до аятоли. Пора.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:51 Ответить
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХ

ВОНИ ПРОСТО ВИСТРІЛЯЛИ ВСЕ ЩО БУЛО. Це те саме коли РФ відступає вона каже що це вона сама так вирішила бо вона "добра"
показать весь комментарий
07.03.2026 12:22 Ответить
 
 