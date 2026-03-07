Иран пообещал не атаковать соседние страны, если оттуда тоже не будет ударов

Иран не будет нападать на соседние государства, если с их территории не будут наноситься удары.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Аljazeera и Reuters.

"Временный руководящий совет вчера решил, что Иран больше не будет атаковать соседние страны или запускать ракеты, если только из этих стран не будут осуществлены нападения на Иран, - сказал президент.

Пезешкиан также извинился перед соседними странами за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.

Удары по Ирану

