Сегодня Иран подвергнется очень сильным ударам, - Трамп

Президент США Дональд Трамп обещает нанести мощный удар по Ирану уже сегодня.

Об этом Трамп пишет в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, он прокомментировал обещание Ирана не атаковать соседние страны, если оттуда тоже не будет ударов.

Что сказал Трамп?

"Иран, который подвергается сокрушительным ударам, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке и пообещал больше не стрелять по ним. Это обещание было дано только из-за безжалостных атак США и Израиля. Их целью был захват власти на Ближнем Востоке. Это первый случай за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним странам региона. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!" Иран больше не является "хулиганом Ближнего Востока", теперь он "НЕУДАЧНИК НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ" и таким будет на протяжении многих десятилетий, пока не сдастся или, скорее всего, полностью не развалится!" - отметил лидер США.

Трамп анонсировал новые удары

По словам Трампа, сегодня Иран подвергнется очень сильным ударам.

"Под серьезным рассмотрением в отношении полного уничтожения и неизбежной гибели находятся территории и группы людей, которые до сих пор не рассматривались как цели", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа подтвердила, что войска США нанесли удар по району в Иране, где пострадала школа, - NBC News

Удары по Ирану

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сам решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует", - Белый дом