Сегодня Иран подвергнется очень сильным ударам, - Трамп
Президент США Дональд Трамп обещает нанести мощный удар по Ирану уже сегодня.
Об этом Трамп пишет в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, он прокомментировал обещание Ирана не атаковать соседние страны, если оттуда тоже не будет ударов.
Что сказал Трамп?
"Иран, который подвергается сокрушительным ударам, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке и пообещал больше не стрелять по ним. Это обещание было дано только из-за безжалостных атак США и Израиля. Их целью был захват власти на Ближнем Востоке. Это первый случай за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним странам региона. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!" Иран больше не является "хулиганом Ближнего Востока", теперь он "НЕУДАЧНИК НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ" и таким будет на протяжении многих десятилетий, пока не сдастся или, скорее всего, полностью не развалится!" - отметил лидер США.
Трамп анонсировал новые удары
По словам Трампа, сегодня Иран подвергнется очень сильным ударам.
"Под серьезным рассмотрением в отношении полного уничтожения и неизбежной гибели находятся территории и группы людей, которые до сих пор не рассматривались как цели", - резюмировал он.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
07 березня, 2026,
При цьому він назвав можливий обмін данними «легкою проблемою» порівняно з тим, що обговорювалось на той момент. А мова йшла про університетський спорт.
Президент США Дональд Трамп назвав «дурним» питання журналіста щодо можливої https://zn.ua/ukr/WORLD/rosija-peredaje-iranu-rozviddani-dlja-udariv-po-silakh-ssha-na-blizkomu-skhodi-wp.html передачі Росією розвідданих Ірану. Зокрема, під час https://www.youtube.com/watch?v=NvY1m8Le1zk&t=5897s круглого столу в Білому домі з приводу університетського спорту він відмовивися коментувати поширену ЗМІ інформацію з цього приводу.
Вже наприкінці круглого столу Трамп оголосив що відповість на одне чи пару запитань. Слово дісталося кореспонденту Fox News Пітеру Дусі. Він почав запитувати про інформацію Washington Post і Fox News щодо надання РФ Ірану розвідданих для ударів по об'єктах США.
Однак очільник Білого дому навіть не дослухав питання. Він перебив Дусі і назвав питання «дурним».
«Це проста проблема порівняно з тим, що ми робимо тут (на круглому столі з університетського спорту - ред.). Але чи можу я бути чесним? Просто я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Однак, яке дурне питання ви поставили саме в цей час. Ми говоримо про щось інше», - заявив Трамп.
Згодом президент США знову звернувся до Дусі, мовляв, «Пітере, я дам тобі ще один шанс, тому що ти поставив погане запитання». Коли ж кореспондент Fox News уточнив, чи може він поставити питання не по темі, Трамп додав, що лише «по темі».
ну и за разведанные спс
А тоді на Мацкву! на куй тобі той ганебний пердеж Анкоріджа??? Портрет з тим пдрасом путіним спали привселюдно в білому домі
Пояснили би тампону що іран сказав що не буде стріляти по тих хто не стріляє по ньому. Це говорить про те що щоб іран не стріляв, потрібно виселити американські бази або щоб вони не використовувались для ударів по Ірану. А якщо звідти взлетить винищуващ то та країна під ударом.
"Під серйозним розглядом щодо повного знищення та неминучої загибелі перебувають території та групи людей, які до цього часу не розглядалися як цілі", - резюмував він.
Це найімовірніший варіант. Захід вміє доводити справу до кінця. Смішно що іранські любителі гамбургерів і голлівудських серіалів дали привід для знищення власної країни.