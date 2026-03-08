РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7370 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
1 236 42

Трамп отрицает, что удар по иранской школе нанесли США: Мы считаем, что это сделал Иран

Трамп о ударе по школе в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что удар по иранской школе для девочек нанес Иран, потому что "они очень неточные с боеприпасами".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом Трамп заявил на борту Air Force One.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Это сделал Иран"

Так, на вопрос журналиста, причастны ли США к удару по начальной школе в городе Минаб на юге Ирана, в результате которого 28 февраля погибло не менее 150 человек, Трамп обвинил Иран.

"По моему мнению, учитывая то, что я видел, это сделал Иран. Мы считаем, что это сделал Иран, потому что, как вы знаете, они очень неточны со своими боеприпасами. У них вообще нет точности", - сказал Трамп.

Читайте также: Сегодня Иран подвергнется очень сильным ударам, - Трамп

Что сказал Хегсет

Кроме того, журналисты задали тот же вопрос министру обороны США Питу Хегсету.

"Мы, безусловно, проводим расследование, но единственная сторона, которая наносит удары по гражданским, - это Иран", - ответил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Израиле заявили, что проверят заявления иранской стороны о гибели почти 150 человек в результате удара по школе для девочек в Иране.

На этой неделе на закрытых брифингах представители администрации президента Дональда Трампа подтвердили законодателям, что США нанесли удар по району в Иране, где была поражена начальная школа и погибли десятки детей.

Читайте также: Трамп сам решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует", - Белый дом

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Чисто як кацапи.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:24 Ответить
+5
Наразі сша= рашка! Один в один!!
показать весь комментарий
08.03.2026 12:24 Ответить
+4
Трамп бреше.
США атакували частину Ірану, де було завдано удару по школі, повідомили офіційні особи Конгресу. Це визнання США https://t.co/TXTjoU2bJt https://nbcnews.com/world/iran/live-blog/live-updates-iran-war-israel-strikes-tehran-beirut-trump-leader-rcna262018#rcrd103288…
Це писали ми
https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620 https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620… https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068 https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068…
показать весь комментарий
08.03.2026 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне що не Україну винною вважає 🙂
показать весь комментарий
08.03.2026 12:20 Ответить
аби,що *********?
показать весь комментарий
08.03.2026 12:21 Ответить
Трамп бреше.
США атакували частину Ірану, де було завдано удару по школі, повідомили офіційні особи Конгресу. Це визнання США https://t.co/TXTjoU2bJt https://nbcnews.com/world/iran/live-blog/live-updates-iran-war-israel-strikes-tehran-beirut-trump-leader-rcna262018#rcrd103288…
Це писали ми
https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620 https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620… https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068 https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068…
показать весь комментарий
08.03.2026 12:21 Ответить
А ти шо за ***?Де уламки ракети?Іди на*** на кацапські помийки
показать весь комментарий
08.03.2026 12:23 Ответить
Классика, " Ревизор". Унтерофицерша сама себя высекла!
показать весь комментарий
08.03.2026 12:23 Ответить
😡😡😡😡
показать весь комментарий
08.03.2026 12:23 Ответить
Чисто як кацапи.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:24 Ответить
Наразі сша= рашка! Один в один!!
показать весь комментарий
08.03.2026 12:24 Ответить
А може Іран вклепав?Забула ТП,як лугандон обстрілювала рашка в 2014р?
показать весь комментарий
08.03.2026 12:27 Ответить
Володя передав методічку.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:24 Ответить
Шо тут кацапоботи роблять?Нахуй швидко звідси!!
показать весь комментарий
08.03.2026 12:24 Ответить
іранські балістичні ракети ******* Shekan завдають удаоу по нафтопереробному заводу в ізраїльській Хайфі

показать весь комментарий
08.03.2026 12:27 Ответить
нахіба фейками коменти засираєш?
показать весь комментарий
08.03.2026 13:01 Ответить
Кому це вигідно?Думайте одноклітинні істоти!!!
показать весь комментарий
08.03.2026 12:29 Ответить
Припустимо це була випадковість, ніхто не буде стріляти по школі навмисно. Але навіщо американці вбили 200 молодих моряків які пливли з параду на іншому кінці океану? Так вони примушують до протестів іранський народ? Що у них в головах, амерканська гнила солома?
показать весь комментарий
08.03.2026 12:30 Ответить
Ти ідіот? "за что убілі "наших мальчіков"? В них там війна, а "ваши мальчікі" - ворожі моряки.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:33 Ответить
Тепер жоден іранець ніколи не захоче скакати на вулицях.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:36 Ответить
Кацап, іді домой. Тут водкі нєт.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:37 Ответить
фрік,ти ресурси перепутав
показать весь комментарий
08.03.2026 12:37 Ответить
Ти палішса, таваріщь!
показать весь комментарий
08.03.2026 12:39 Ответить
Кацап палиться на слові "скакати". ПНХ, чмо.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:46 Ответить
Оооо..Скакалі на майданє..пєчєнькі..снімі кастрюлю...тцк..
показать весь комментарий
08.03.2026 12:59 Ответить
Іран буде лупити навмисно для об*єднання всих сил в державі з американським злом!!!
показать весь комментарий
08.03.2026 12:36 Ответить
Пливди з параду, воювати з Америкою. Чи ти думаєш, пливли списуватись на берег та йти в відставку? Але рішення атакувати їх, все рівно дурне, згоден
показать весь комментарий
08.03.2026 12:37 Ответить
Там, на Шри Ланке ещё один корабль был. Они посмотрели и сдались властям. Их интернировали до окончания боевых действий
показать весь комментарий
08.03.2026 13:01 Ответить
В 22-му році, одне корито під назвою "моzкvа" також пливло з молодими моряками...
показать весь комментарий
08.03.2026 12:38 Ответить
Якщо не відомо хто, то значить це Ізраїль
показать весь комментарий
08.03.2026 12:32 Ответить
Порошенко,нє?
показать весь комментарий
08.03.2026 12:34 Ответить
Вбив брата, а тепер ще й іранських дітей. Кривавий кондитер!
показать весь комментарий
08.03.2026 12:38 Ответить
подоляцький
показать весь комментарий
08.03.2026 12:43 Ответить
Або Порошенко
показать весь комментарий
08.03.2026 12:34 Ответить
Порошенко зараз зайнятий. На нього не подумали
показать весь комментарий
08.03.2026 12:40 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2026 12:44 Ответить
Петре, що ти робив вночі ?
Плював зебілам у борщ
показать весь комментарий
08.03.2026 12:47 Ответить
Уважно спостерігайте хто, користуючись зрозумілою недовірою до Трампа, буде просувати наративи чалмастих. Тих самих чалмастих які навчили кацапів тероризувати Україну дронами.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:40 Ответить
Ну, ****, точно сво-2,0 "самі по сєбє стрєляют".
показать весь комментарий
08.03.2026 12:43 Ответить
Хорошо хоть не сказал, что у Зеленского нет карт...
показать весь комментарий
08.03.2026 12:44 Ответить
Путін навчив.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:48 Ответить
Ну если смотреть глобально, то Трамп и ***** это два башмака пара, два старых мерзавца, которые думают своими куриными мозгами, что им всё можно ,плохо то что остальные власть имущие просто хотят переждать их как плохую погоду и это в корне неверно, они ведь две эти суки могут таких дел наворотить, что потом никто не разгребёт.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:48 Ответить
Если смотреть глобально,то кто-то хочет полотенцеголовых выставить жертвой,сравнивая с агрессией мацковии против Украины!Только цели у Ирана и мацковии странным образом общие.
показать весь комментарий
08.03.2026 12:57 Ответить
Іран втулив - вони на диво криворукі - Трамп
показать весь комментарий
08.03.2026 12:49 Ответить
дебіл-трампон повністю копіює ботоксне ху...ло , ну прям два брата - дегенерата
показать весь комментарий
08.03.2026 12:56 Ответить
 
 