Трамп отрицает, что удар по иранской школе нанесли США: Мы считаем, что это сделал Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что удар по иранской школе для девочек нанес Иран, потому что "они очень неточные с боеприпасами".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом Трамп заявил на борту Air Force One.
"Это сделал Иран"
Так, на вопрос журналиста, причастны ли США к удару по начальной школе в городе Минаб на юге Ирана, в результате которого 28 февраля погибло не менее 150 человек, Трамп обвинил Иран.
"По моему мнению, учитывая то, что я видел, это сделал Иран. Мы считаем, что это сделал Иран, потому что, как вы знаете, они очень неточны со своими боеприпасами. У них вообще нет точности", - сказал Трамп.
Что сказал Хегсет
Кроме того, журналисты задали тот же вопрос министру обороны США Питу Хегсету.
"Мы, безусловно, проводим расследование, но единственная сторона, которая наносит удары по гражданским, - это Иран", - ответил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Израиле заявили, что проверят заявления иранской стороны о гибели почти 150 человек в результате удара по школе для девочек в Иране.
На этой неделе на закрытых брифингах представители администрации президента Дональда Трампа подтвердили законодателям, что США нанесли удар по району в Иране, где была поражена начальная школа и погибли десятки детей.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США атакували частину Ірану, де було завдано удару по школі, повідомили офіційні особи Конгресу. Це визнання США https://t.co/TXTjoU2bJt https://nbcnews.com/world/iran/live-blog/live-updates-iran-war-israel-strikes-tehran-beirut-trump-leader-rcna262018#rcrd103288…
Це писали ми
https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620 https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620… https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068 https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068…
Плював зебілам у борщ