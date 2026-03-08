Трамп отрицает, что удар по иранской школе нанесли США: Мы считаем, что это сделал Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что удар по иранской школе для девочек нанес Иран, потому что "они очень неточные с боеприпасами".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом Трамп заявил на борту Air Force One.

"Это сделал Иран"

Так, на вопрос журналиста, причастны ли США к удару по начальной школе в городе Минаб на юге Ирана, в результате которого 28 февраля погибло не менее 150 человек, Трамп обвинил Иран.

"По моему мнению, учитывая то, что я видел, это сделал Иран. Мы считаем, что это сделал Иран, потому что, как вы знаете, они очень неточны со своими боеприпасами. У них вообще нет точности", - сказал Трамп.

Что сказал Хегсет

Кроме того, журналисты задали тот же вопрос министру обороны США Питу Хегсету.

"Мы, безусловно, проводим расследование, но единственная сторона, которая наносит удары по гражданским, - это Иран", - ответил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Израиле заявили, что проверят заявления иранской стороны о гибели почти 150 человек в результате удара по школе для девочек в Иране.

На этой неделе на закрытых брифингах представители администрации президента Дональда Трампа подтвердили законодателям, что США нанесли удар по району в Иране, где была поражена начальная школа и погибли десятки детей.

Удары по Ирану