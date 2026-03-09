Трамп про зростання цін на нафту: "Дуже невелика плата за безпеку та мир".

Президент США Дональд Трамп прокоментував зростання цін на нафту на тлі операції проти Ірану.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Короткострокові ціни на нафту, які стрімко впадуть, коли зі знищенням іранської ядерної загрози буде покінчено, - це дуже невелика плата за Безпеку та Мир у США та в усьому світі. Тільки дурні можуть думати інакше!" - зазначив він.

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Удари по Ірану

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