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Новини Ціна на нафту Операція США проти Ірану
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Трамп про зростання цін на нафту: "Дуже невелика плата за безпеку та мир"

Трамп прокоментував зростання цін на нафту

Президент США Дональд Трамп прокоментував  зростання цін на нафту на тлі операції проти Ірану.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Короткострокові ціни на нафту, які стрімко впадуть, коли зі знищенням іранської ядерної загрози буде покінчено, - це дуже невелика плата за Безпеку та Мир у США та в усьому світі. Тільки дурні можуть думати інакше!" - зазначив він.

Трамп прокоментував зростання цін на нафту

Читайте: Стармер провів розмову із Трампом після його заяви, що допомога Британії вже "не потрібна": обговорили ситуацію на Близькому Сході

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше в Ірані визначили наступного верховного лідера країни після голосування в Асамблеї експертів. Ним став Моджтабу Хаменеї - син Алі Хаменеї.

Читайте: Майбутній верховний лідер Ірану без підтримки США довго не протримається, - Трамп

Автор: 

Іран (3503) нафта (6614) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+33
вспомнилось , как американцы запрещали Украине бить по российской нефтянке, опасаясь что мировые цены на нефть вырастут на пару долларов ...
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09.03.2026 09:19 Відповісти
+22
ТОБТО

- коли Україна нищить нафту РФ - ТО ШО ВИ РОБИТЕ АМЕРИКАНЕЦЬ МАЄ ЖИТИ ДЕШЕВО
- а коли США підвищує ціна в два рази за 1 місяць - ІТС ФАЙН потерплять

коротко - ПРАВИЛ НЕМА - можна викрадати дітей, можна викрадати гроші банків як Угорщина, можна бити по чому хочеш - головне першим звинуватити у всьому іншого
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09.03.2026 09:22 Відповісти
+19
Який придурок!!!
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09.03.2026 09:12 Відповісти
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Який придурок!!!
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09.03.2026 09:12 Відповісти
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз же перед дядьком!
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09.03.2026 09:15 Відповісти
В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупым.
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09.03.2026 09:16 Відповісти
вспомнилось , как американцы запрещали Украине бить по российской нефтянке, опасаясь что мировые цены на нефть вырастут на пару долларов ...
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09.03.2026 09:19 Відповісти
Гешефт понад усе!! Мана мага мага і старий Бідон
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09.03.2026 09:32 Відповісти
це руде непорозуміння настільки швидко штовхає світ до третьої світової, не факт, що вдасться вчасно загальмувати!... друг вальодя вже руки стер, хлопаючи в долоні... та й родичі-інсайдери трохи прибарахлилися від зростання ціни на нафту...
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09.03.2026 09:20 Відповісти
Після першої нафтової кризи почалися розробки шоб зменшити її використання - її використання зменшилося ( і зменшилося використання інших енергоресурсів на одиницю роботи чи одиницю виробництва чогось ). Можливо після цієї кризи нафта стане тіко сировиною для виробництва пластмас і подібного .
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09.03.2026 09:34 Відповісти
ТОБТО

- коли Україна нищить нафту РФ - ТО ШО ВИ РОБИТЕ АМЕРИКАНЕЦЬ МАЄ ЖИТИ ДЕШЕВО
- а коли США підвищує ціна в два рази за 1 місяць - ІТС ФАЙН потерплять

коротко - ПРАВИЛ НЕМА - можна викрадати дітей, можна викрадати гроші банків як Угорщина, можна бити по чому хочеш - головне першим звинуватити у всьому іншого
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09.03.2026 09:22 Відповісти
Якщо розумні обманюють очікування, це ще не означає, що дурні врятують світ.
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09.03.2026 09:27 Відповісти
Хороший вислів в підтримку Трампа. Для дурнів розшифровую, якшо у команди Трампа не виходить легко розправитись з одним із прокі вісісі зла так швидко як очікувалось, це не значить що у його критиканів був більш вдалий план.
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09.03.2026 09:34 Відповісти
Легше розповісти глухому, і показати сліпому, чим старатися, щось пояснити дурню мені. Дякую! )
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09.03.2026 09:42 Відповісти
Ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти.
У випадку з Трампом, то коли дурні шукають. А от що з того пошуку вийде, то аж страшно подумати.
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09.03.2026 09:48 Відповісти
насправді істина (в прислів'ї) звучить так:
"Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти".
А з усім іншим беззаперечно погоджуюсь. Лайк від мене!
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09.03.2026 10:04 Відповісти
Тобто? А я що написав?!
Ліпше - це прислівник вищого ступеня порівняння, що означає «краще», «більш відповідний», «корисніший» або «доцільніший». Вживається для підкреслення переваги, коли мова йде про моральну, розумну користь або покращення стану, наприклад: ліпше мовчати. Також означає покращення самопочуття, наприклад: тепер мені ліпше.
Порада - вчіть рідну мову, читайте. Вона значно багатша, ніж звучить з телевізора.
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09.03.2026 10:17 Відповісти
І ще.
Вживайте лі́пше, коли йдеться про користь, вигоду, моральну або розумну перевагу (краще мовчати → ліпше мовчати). Вживайте кра́ще, коли йдеться про красу, якість виконання, зовнішній вигляд, майстерність.
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09.03.2026 10:19 Відповісти
Ну,рудий покидьок на повному забезпеченні або з таким грошиками..))
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09.03.2026 09:28 Відповісти
То не плата - то аванс. Причому за товар, якого або ще нема в продажу, або за товар, якого взагчлі нема у природі. Щоб там була безпека, оплата маж бути відповідна - не лише матеріальні ресурси, а й життя і здоров'я численних військових, як мінімум і бкзчисленних цивільних, і не лише іранських, чи американських, а й інших. Це повинні бути роки наземної військової, а потім і поліцейської операції. Трамп - шахрай, який продає Теслу кібертрак за умовні сто гривень.
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09.03.2026 09:30 Відповісти
Тільки дурні Думкозлочинці не обожнюють найкращого трампа **********.
Лідер Потужності.
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09.03.2026 09:31 Відповісти
Выборы в Сенат осенью покажут рыжему кретину, большая цена или небольшая его епанутым действиям..
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09.03.2026 09:37 Відповісти
Уявіть ситуацію коли качка заставили цілий день сапати бурячок - так от до кінця дня він ноги буде волочити від цього , а якись дрищ шо цим займається роками буде почуватися набагато краще .
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09.03.2026 09:46 Відповісти
До тих вибрів нашій голубій кульці ще треба дожити...
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09.03.2026 09:49 Відповісти
А що, підвищилася безпека і прийшов мир?! Шизофренія прогресує...
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09.03.2026 09:40 Відповісти
Трампло, якщо це "не велика плата", то візьми і компенсуй людям зростання цін на АЗС зі своєї власної кишені. Якщо своїх грошей буде недостатньо - позич у Вітькофа!
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09.03.2026 09:46 Відповісти
Трамп про зростання цін на нафту: "Дуже невелика плата за безпеку та мир".

Якщо згадати теорію доміно, теорію падає доміно, або ефект доміно - теорію, яка полягає в тому, що будь-яка зміна тягне за собою лінійний ряд інших змін, аналогічно тому, як падають кісточки доміно, побудовані в ряд, - то виходить, що якась мавпа, яка отримала доступ до столу, на якому були виставлені на ребро кістки доміно, чи по необережності (1), чи по дурості (2) або цілком свідомо, за наміром, у своїх інтересах чи інтересах третьої сторони (3) перекинула цей ряд.

І хто ця мавпа? У хто вигодонабувач від такої "необережності"...?

Трамп терміново, майже у авральному темпі, поповнює казначейство війни Кремля.
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09.03.2026 09:48 Відповісти
Про позитивний результат того трампівського божевілля для цивілізованого світу навіть дуже сумнівний. Вже очевидно, що в програші Європа, а сосбливо ми, Україна.
А от хто вже у виграші то кацапи.
Так враження, що саме для цього та забава й затіяна.
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09.03.2026 09:52 Відповісти
Короткострокові??? 4 роки ціна на нафту поступово знижувалась до більш-менш прийнятного рівня, після того, як москалі почали сво 2022-му і був різкий стрибок цін.
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09.03.2026 09:50 Відповісти
А сделай иранцы ядерку чуть пораньше хотя бы при бидоне, были бы сейчас уважаемыми партнёрами)
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09.03.2026 09:55 Відповісти
Для України, кожне зростання цін на нафту це небезпека та війна.
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09.03.2026 09:57 Відповісти
Зростання ціни на нафту (з одночасним блокуванням поставок з Азії) вигідно США та Рашці. Всьо що трєбовалось дізнатися про Анкоріджський договорняк
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09.03.2026 10:38 Відповісти
А його подружки Орбан і Фіцо про це знають?
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09.03.2026 10:00 Відповісти
Все йде по плану, операція тримає, як планувалося, усі цілі будуть досягнуті)
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09.03.2026 10:02 Відповісти
Зате Байден за кожен цент підвищення дуже хвилювався.
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09.03.2026 10:09 Відповісти
Це каже припіздєнт країни яка чотири роки не може ембарго на кацапську нафту ввести? Брехливе риже чмо.
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09.03.2026 10:19 Відповісти
Дуже невелика плата... Нічого, українці заплатять своїми життями за це все
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09.03.2026 10:21 Відповісти
Трамп про зростання цін на нафту -
Хвуйлу треба заробити "казирєй"
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09.03.2026 10:27 Відповісти
Агент с рого выполняет поставленную задачу. Все догадываются и знают об этом. Но ничего не могут сделать. Вот такая ситуация. Слава Украине!
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09.03.2026 10:30 Відповісти
а може краще була б дуже невелика плата за Безпеку та Мир, заблокуючи продажі кацапам ? чи ето -другое? а чому? бо ми - не євреї?
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10.03.2026 02:03 Відповісти
 
 