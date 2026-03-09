Трамп про зростання цін на нафту: "Дуже невелика плата за безпеку та мир"
Президент США Дональд Трамп прокоментував зростання цін на нафту на тлі операції проти Ірану.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Короткострокові ціни на нафту, які стрімко впадуть, коли зі знищенням іранської ядерної загрози буде покінчено, - це дуже невелика плата за Безпеку та Мир у США та в усьому світі. Тільки дурні можуть думати інакше!" - зазначив він.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше в Ірані визначили наступного верховного лідера країни після голосування в Асамблеї експертів. Ним став Моджтабу Хаменеї - син Алі Хаменеї.
Топ коментарі
+33 Андрей Круп
показати весь коментар09.03.2026 09:19 Відповісти Посилання
+22 Михайло Иляш
показати весь коментар09.03.2026 09:22 Відповісти Посилання
+19 Mikola Mazurenko
показати весь коментар09.03.2026 09:12 Відповісти Посилання
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- коли Україна нищить нафту РФ - ТО ШО ВИ РОБИТЕ АМЕРИКАНЕЦЬ МАЄ ЖИТИ ДЕШЕВО
- а коли США підвищує ціна в два рази за 1 місяць - ІТС ФАЙН потерплять
коротко - ПРАВИЛ НЕМА - можна викрадати дітей, можна викрадати гроші банків як Угорщина, можна бити по чому хочеш - головне першим звинуватити у всьому іншого
дурнюмені. Дякую! )
У випадку з Трампом, то коли дурні шукають. А от що з того пошуку вийде, то аж страшно подумати.
"Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти".
А з усім іншим беззаперечно погоджуюсь. Лайк від мене!
Ліпше - це прислівник вищого ступеня порівняння, що означає «краще», «більш відповідний», «корисніший» або «доцільніший». Вживається для підкреслення переваги, коли мова йде про моральну, розумну користь або покращення стану, наприклад: ліпше мовчати. Також означає покращення самопочуття, наприклад: тепер мені ліпше.
Порада - вчіть рідну мову, читайте. Вона значно багатша, ніж звучить з телевізора.
Вживайте лі́пше, коли йдеться про користь, вигоду, моральну або розумну перевагу (краще мовчати → ліпше мовчати). Вживайте кра́ще, коли йдеться про красу, якість виконання, зовнішній вигляд, майстерність.
дурніДумкозлочинці не обожнюють найкращого трампа **********.
Лідер Потужності.
Якщо згадати теорію доміно, теорію падає доміно, або ефект доміно - теорію, яка полягає в тому, що будь-яка зміна тягне за собою лінійний ряд інших змін, аналогічно тому, як падають кісточки доміно, побудовані в ряд, - то виходить, що якась мавпа, яка отримала доступ до столу, на якому були виставлені на ребро кістки доміно, чи по необережності (1), чи по дурості (2) або цілком свідомо, за наміром, у своїх інтересах чи інтересах третьої сторони (3) перекинула цей ряд.
І хто ця мавпа? У хто вигодонабувач від такої "необережності"...?
Трамп терміново, майже у авральному темпі, поповнює казначейство війни Кремля.
А от хто вже у виграші то кацапи.
Так враження, що саме для цього та забава й затіяна.
Хвуйлу треба заробити "казирєй"