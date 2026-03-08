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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Стармер провів розмову із Трампом після його заяви, що допомога Британії вже "не потрібна": обговорили ситуацію на Близькому Сході

Стармер обговорив Близький Схід із Трампом після його закидів у бік Британії

У неділю, 8 березня, прем'єр-міністр Кір Стармер провів розмову з президентом США Дональдом Трампом після шквалу критики з боку американського лідера.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Речник уряду Британії розповів, що лідери "почали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військової співпраці між Великою Британією і США через використання баз британських ВПС для підтримки колективної самооборони партнерів у регіоні".

Також Стармер "висловив щирі співчуття президенту Трампу та американському народу у зв'язку із загибеллю шести американських солдатів".

Речник додав, що обидва лідери "з нетерпінням чекають на нову розмову найближчим часом".

Читайте також: Трамп – Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли

Що передувало

  • Напередодні президент США Трамп розкритикував очільника британського уряду Стармера, заявивши, що Велика Британія запізнилася із відправкою авіаносців на Близький Схід.
  • Раніше повідомлялося, що Британія готує авіаносець HMS Prince of Wale для можливого розгортання на Близькому Сході.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Читайте також: Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль

Автор: 

Велика Британія (5978) США (26742) Трамп Дональд (8933) Стармер Кір (375)
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Топ коментарі
+15
Розумній людині завжди важко спілкуватися з ідіотом.
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08.03.2026 20:50 Відповісти
+6
от хто зробив з бревна нашого буратіну, ми більш-менш вже знаємо... а хто папи карла цього нарциса, чи дізнаємось колись?
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08.03.2026 20:54 Відповісти
+5
стармер витратив на "ліву" війну хз де 0 британських фунтів

трамп на цю війну витратив як мінімум 4 мільярди долярів

то хто з них розумний, а хто корисний дурень?
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08.03.2026 21:07 Відповісти
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Розумній людині завжди важко спілкуватися з ідіотом.
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08.03.2026 20:50 Відповісти
воно-то так, але чи можна вважати лівака стармера дійсно розумною людиною?
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08.03.2026 20:53 Відповісти
стармер витратив на "ліву" війну хз де 0 британських фунтів

трамп на цю війну витратив як мінімум 4 мільярди долярів

то хто з них розумний, а хто корисний дурень?
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08.03.2026 21:07 Відповісти
ви так пишете наче дурачок трамп витратив із власної кишені...
тут доцільніше запитати: а які є (і будуть) втрати китаю від недопоставок халявної іранської (та і венесуельскої) нафти? і тут вже відповідь не така одназначна, правда?
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08.03.2026 21:13 Відповісти
куплять у кацапів, сша ж дозволили індії купити русняву нафту

Китай не зупинити цими пустощами.
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08.03.2026 21:20 Відповісти
кацапи не покриють усі китайські потреби з одного боку. а з іншого, їх нєфтянка і так занадто вразлива, а раптом...
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08.03.2026 21:25 Відповісти
>China purchased on average 1.38 million barrels per day of Iranian oil last year, according to Kpler.

>Russia is China's top oil supplier in 2026, accounting for approximately 20% of its crude imports, with volumes hitting record highs over 2 million barrels per day (bpd) in February.

таке
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08.03.2026 21:33 Відповісти
це все туфта. у ірана був чорний танкерний флот ше задовго до рашки. тому усі ці підрахунки тримаються на чесному слові підрахувателів.
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08.03.2026 21:36 Відповісти
Трамп витрачає на цю війну приблизно один мільярд долярів в день.
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08.03.2026 21:19 Відповісти
20 днів - одна АЕС на швидких нейтронах. Але то таке...
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08.03.2026 21:24 Відповісти
А Маск сміється.
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08.03.2026 21:26 Відповісти
Evgeniy , про витрати 👍
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08.03.2026 22:45 Відповісти
Домовилися з нетерпінням чекати наступної розмови. Дякую тобі, Боже, що я не політик.
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08.03.2026 20:52 Відповісти
от хто зробив з бревна нашого буратіну, ми більш-менш вже знаємо... а хто папи карла цього нарциса, чи дізнаємось колись?
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08.03.2026 20:54 Відповісти
ви шо, в коматозі були ці роки: бородата бабуся, недо-бастард кучми, його ж зятьок і баба юля. нікого не забув?
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08.03.2026 21:00 Відповісти
я, здається, прямо написав, що походження голого бородька мене не інтересує... мене цікавить, у кого нині жнива з тих, хто просунув чубатого...
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08.03.2026 21:19 Відповісти
останнім чамом були у єрмака, а тепер хтось перехопив, але себе не виявив. можливо український діпстейт чи військова мафія, за орбагутангом. але це було б занадто добре.
проте, окрім бородатої бабусі із тієї братії ніхто особливо і не постраждав...
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08.03.2026 21:24 Відповісти
З моменту початку бойових дій в Ірані тиждень тому, ціни на бензин у США зросли на 47 центів, або на 16%, до 3,45 долара за галон звичайного бензину, відповідно до недільного звіту AAA.

Станом на п'ятничний вечір середні роздрібні ціни в Канаді піднялися до 150 центів за літр - майже на 20 центів більше, ніж 133,4 цента за літр тиждень тому, до початку війни.
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08.03.2026 21:03 Відповісти
Якщо Ізраїль не припинить ударів по іранських енергетичних об'єктах, Іран атакуватиме нафтову інфраструктуру в регіоні Перської затоки, пригрозили в Тегерані.

У ніч на неділю ізраїльські бойові літаки атакували п'ять нафтових складів у районі Тегерана, що спричинило масштабні пожежі. За даними місцевої адміністрації, постачання палива до іранської столиці "тимчасово перервано", повідомляє AFP

В противному разі, як заявили у командуванні, іранська армія "вживватиме подібних заходів у регіоні". "Якщо ви можете змиритися з цінами на нафту понад 200 доларів за барель, продовжуйте грати в цю гру", - заявили представники іранського військового керівництва.
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08.03.2026 21:34 Відповісти
Профспілки трохи підкачали - буває....!
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08.03.2026 21:13 Відповісти
Це вийшло типо Британія відсиділася поки дім догорить і вже на згарищі пропонує свої послуги по гасінню..
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08.03.2026 21:57 Відповісти
Шість солдатів- щирі співчуття…скаблд!
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08.03.2026 21:58 Відповісти
Спочатку рижа нікчема відштовхнула союзників, потім почала ображатися... горіти тобі в пеклі разои з Хаменеї...
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08.03.2026 22:02 Відповісти
@ (у перекладі):
Іран розробив стратегію «Безумець» для протистояння США та Ізраїлю, щоб добитися в них втрати бажання воювати, пише видання "The New York Times".
План цієї операції було розроблено після 12-денної війни 2025 року.
Вже тоді Тегеран вважав нову війну неминучою.
За словами шести іранських чиновників, план покійного Верховного лідера Хаменеї полягав у тому, щоб зробити війну з Іраном надзвичайно дороговартісною не лише для Ізраїлю та США, а й для арабських країн, їх економік, туризму, світової енергетики, транспорту та судноплавства. Повідомляється, що перший етап плану передбачав удари по Ізраїлю, другий атаки на військові бази США в арабських країнах, в от третій - напади на цивільні об'єкти в цих країнах, включаючи аеропорти, готелі та посольства, де могли перебувати американці.
За даними видання, Тегеран поспішив реалізувати всі три етапи протягом кількох днів війни."
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08.03.2026 23:39 Відповісти
Исходя из официального перевода выложенного на ЦН. Сам влез, сам и расхлебывай.
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09.03.2026 06:26 Відповісти
Нафта по 120 - перемога!
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09.03.2026 07:08 Відповісти
 
 