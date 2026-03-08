Стармер провів розмову із Трампом після його заяви, що допомога Британії вже "не потрібна": обговорили ситуацію на Близькому Сході

У неділю, 8 березня, прем'єр-міністр Кір Стармер провів розмову з президентом США Дональдом Трампом після шквалу критики з боку американського лідера.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Речник уряду Британії розповів, що лідери "почали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військової співпраці між Великою Британією і США через використання баз британських ВПС для підтримки колективної самооборони партнерів у регіоні".

Також Стармер "висловив щирі співчуття президенту Трампу та американському народу у зв'язку із загибеллю шести американських солдатів".

Речник додав, що обидва лідери "з нетерпінням чекають на нову розмову найближчим часом".

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Що передувало

Напередодні президент США Трамп розкритикував очільника британського уряду Стармера, заявивши, що Велика Британія запізнилася із відправкою авіаносців на Близький Схід.

Раніше повідомлялося, що Британія готує авіаносець HMS Prince of Wale для можливого розгортання на Близькому Сході.

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