Стармер провів розмову із Трампом після його заяви, що допомога Британії вже "не потрібна": обговорили ситуацію на Близькому Сході
У неділю, 8 березня, прем'єр-міністр Кір Стармер провів розмову з президентом США Дональдом Трампом після шквалу критики з боку американського лідера.
Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про що говорили
Речник уряду Британії розповів, що лідери "почали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військової співпраці між Великою Британією і США через використання баз британських ВПС для підтримки колективної самооборони партнерів у регіоні".
Також Стармер "висловив щирі співчуття президенту Трампу та американському народу у зв'язку із загибеллю шести американських солдатів".
Речник додав, що обидва лідери "з нетерпінням чекають на нову розмову найближчим часом".
Що передувало
- Напередодні президент США Трамп розкритикував очільника британського уряду Стармера, заявивши, що Велика Британія запізнилася із відправкою авіаносців на Близький Схід.
- Раніше повідомлялося, що Британія готує авіаносець HMS Prince of Wale для можливого розгортання на Близькому Сході.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
Топ коментарі
+15 Oleksii Magas
показати весь коментар08.03.2026 20:50 Відповісти Посилання
+6 piligrim
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+5 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар08.03.2026 21:07 Відповісти Посилання
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трамп на цю війну витратив як мінімум 4 мільярди долярів
то хто з них розумний, а хто корисний дурень?
тут доцільніше запитати: а які є (і будуть) втрати китаю від недопоставок халявної іранської (та і венесуельскої) нафти? і тут вже відповідь не така одназначна, правда?
Китай не зупинити цими пустощами.
>Russia is China's top oil supplier in 2026, accounting for approximately 20% of its crude imports, with volumes hitting record highs over 2 million barrels per day (bpd) in February.
таке
проте, окрім бородатої бабусі із тієї братії ніхто особливо і не постраждав...
Станом на п'ятничний вечір середні роздрібні ціни в Канаді піднялися до 150 центів за літр - майже на 20 центів більше, ніж 133,4 цента за літр тиждень тому, до початку війни.
У ніч на неділю ізраїльські бойові літаки атакували п'ять нафтових складів у районі Тегерана, що спричинило масштабні пожежі. За даними місцевої адміністрації, постачання палива до іранської столиці "тимчасово перервано", повідомляє AFP
В противному разі, як заявили у командуванні, іранська армія "вживватиме подібних заходів у регіоні". "Якщо ви можете змиритися з цінами на нафту понад 200 доларів за барель, продовжуйте грати в цю гру", - заявили представники іранського військового керівництва.
Іран розробив стратегію «Безумець» для протистояння США та Ізраїлю, щоб добитися в них втрати бажання воювати, пише видання "The New York Times".
План цієї операції було розроблено після 12-денної війни 2025 року.
Вже тоді Тегеран вважав нову війну неминучою.
За словами шести іранських чиновників, план покійного Верховного лідера Хаменеї полягав у тому, щоб зробити війну з Іраном надзвичайно дороговартісною не лише для Ізраїлю та США, а й для арабських країн, їх економік, туризму, світової енергетики, транспорту та судноплавства. Повідомляється, що перший етап плану передбачав удари по Ізраїлю, другий атаки на військові бази США в арабських країнах, в от третій - напади на цивільні об'єкти в цих країнах, включаючи аеропорти, готелі та посольства, де могли перебувати американці.
За даними видання, Тегеран поспішив реалізувати всі три етапи протягом кількох днів війни."