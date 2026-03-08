Трамп – Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли

Президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія запізнилася із відправкою авіаносців на Близький Схід.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп звернувся до Стармера

"Сполучене Королівство, наш колись великий союзник, можливо, найбільший з усіх, нарешті серйозно замислюється над тим, щоб відправити два авіаносці на Близький Схід. Все добре, прем'єр-міністре Стармере, вони нам більше не потрібні... Але ми пам'ятатимемо. Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли", - заявив президент США.

Раніше повідомлялося, що Британія готує авіаносець HMS Prince of Wale для можливого розгортання на Близькому Сході.

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