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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Трамп – Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли

Президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія запізнилася із відправкою авіаносців на Близький Схід.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп звернувся до Стармера

"Сполучене Королівство, наш колись великий союзник, можливо, найбільший з усіх, нарешті серйозно замислюється над тим, щоб відправити два авіаносці на Близький Схід. Все добре, прем'єр-міністре Стармере, вони нам більше не потрібні... Але ми пам'ятатимемо. Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли", - заявив президент США.

допис трампа

Раніше повідомлялося, що Британія готує авіаносець HMS Prince of Wale для можливого розгортання на Близькому Сході.

Читайте також: Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Читайте також: Стармер: США не використовували британську авіабазу на Кіпрі для удару по Ірану

Автор: 

Велика Британія (5977) США (26742) Трамп Дональд (8930) Стармер Кір (375)
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Топ коментарі
+52
Дурна руда мавпа
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08.03.2026 00:47 Відповісти
+47
руда свиня !
кому-кому, а Британії - самому надійному союзнику США шпиняти може тільки кончений ідіот.

.
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08.03.2026 03:16 Відповісти
+37
Нє , він не свой той Стармер - його немає ж в файлах вонючого духу Анкориджу ...
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08.03.2026 00:54 Відповісти
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о, можеш, виявляється, хоча б не виглядати неадекватом. тримайся, все буде в тебе добре, або погано, якщо не буде добре. але якщо будеш слухати дорослих, то не мало би бути погано.
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08.03.2026 23:13 Відповісти
зла ти, дитино, важко тобі буде, бо багато навколо тебе зла і ти гадаєш, що тобі з ним добре.
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08.03.2026 23:38 Відповісти
Ну Трамп i розвонявся, в прямому i переносному сенсi.
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08.03.2026 03:32 Відповісти
Як пиня... правда у пинi - ще й енурез.
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08.03.2026 03:35 Відповісти
Психіатрія якась залишилася у США?
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08.03.2026 05:34 Відповісти
Це типу як висадися у Нормандії у 194(****)4МУ році?!
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08.03.2026 06:45 Відповісти
без наземної операції ніякої перемоги не буде . а наземна операція буде в сто раз гіршою за афганістан . в.єтнам і ірак бо там гори величезна територія 90млн населення і можливість постачати зброю через каспій від ***** . ото бомбитиме тампон поки не набридне і заявить через місяць що він виграв яку там чотирнадцяту війну . венс і рубіо будуть аплодувати за спиною а тампон знову обливатиме брудом байдена і всіх демократів . а ***** тишком нишком кораблями везтиме в іран тисячі шахедів ..герань.. нова аятола ***** буде бомбити всі країни перської затоки *****вськими шахедами . нафта підскочить до 130 долл за баррель а рудий придурок буде знімати санкції із свого друга ***** щоб той продавав більше нафти і ціна знизилась
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08.03.2026 06:59 Відповісти
Продать більше нафти ввх погодиться ! Але для чого ціну знижувати ?
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08.03.2026 10:09 Відповісти
Повага Стармеру!
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08.03.2026 07:22 Відповісти
Хітродупість Трамп розкусив одразу. А то спочатку не дамо сідати літакам,потім дамо але для спеціальних операцій. На двух стільцях вже не всідити.
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08.03.2026 08:11 Відповісти
гигиги.... вони вже перемогли....
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08.03.2026 08:18 Відповісти
Точно,все должно быть вовремя, Эпштейн и его услуги тоже оказались не нужным когда его кореш пересек линию под названием старость.
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08.03.2026 08:48 Відповісти
США вступили в другу світову війну після двох років вмовляння і тільки після Перл Харбора. До цього часу Великобританію і Європу більше двох років бомбили… чи я б корова минала. Трамп хоче контролювати одноосібно всі нафтові потоки і тому лунають таки заяви «ображеного», який з самого початку все це сам спланував.
Стармеру потрібно захистити свої бази, тому бубніння Трампа ніяким чином не повинно впливати на рішення Великобританії.
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08.03.2026 08:53 Відповісти
Як казав класік - я цю війну в голові вже закінчив
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08.03.2026 09:01 Відповісти
Там ще ніяк не доповзе "Шарль де Голь", якого Макрон виділив. Теж, напевно, прибуде, коли лунатимуть останні постріли. Піднімуть у повітря кілька винищувачів, покружляють трохи над тегераном, а потім всім розповідатимуть, як вони героїчно бомбили аятол.
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08.03.2026 09:05 Відповісти
А ті два авіаносці дуже файно пасуватимуть до одеського морського пейзажу... Ну прям прекрасно впишуться... Навіть спізнені.
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08.03.2026 09:10 Відповісти
Як так могло статися що такий "інтелектуал" як Трамп став президентом наймогутнішої держави світу? Так, напевно, починається кінець цивілізації ?
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08.03.2026 09:47 Відповісти
У кожного трампа є свій мудрий нарід
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08.03.2026 10:11 Відповісти
Засоби масової інформації з усіма ********* "причандалами" не пішли на користь...
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08.03.2026 10:14 Відповісти
А навіщо Великобританія посилала авіаносці ?
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08.03.2026 09:54 Відповісти
УКРАЇНІ І ЇЇ НАРОДУ НАКУЙ ДАРОМ НЕ ПОТРІБНІ АМЕРИКАНСЬКІ АФЕРИСТИ, КОТРІ ОБІЦЯНКАМИ ЛИШИЛИ УКРАЇНУ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.РАЗОМ З ЇЇ НИНІІШІМ РАШИСТСЬКИМ ВБИВЦЕЮ І ОКУПАНТОМ .І УОТРІ ОБІЦЯЛИ ЗА 24 ГОДИНИ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ А НА ДІЛІ ЛИШИЛИ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД НА ОДИНЦІ ІЗ ОКУПАНТОМ НЕ НАДАЮЧИ АНІ ФІНАНСОВУ НІ ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ.ЩО Є ФАКТИЧЕО СПІВУЧАСТЬ США В РАШИСТСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І РАШИСТСЬКОМУ ГЕНОЦИДІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
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08.03.2026 10:12 Відповісти
Дебіл - ще проситимеш щоб до Ростову підкинули.
Перемогун дряний. ******* якийсь, а не президент.
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08.03.2026 11:15 Відповісти
Дайте Трампу орденів, медалей та блискучих предметів
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08.03.2026 11:57 Відповісти
Світом правлять психічно хворі люди
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08.03.2026 13:07 Відповісти
А ти, рудий дебіл, щось разом зі Стармером планував, узгоджував? Він тобі щось обіцяв і порушив обіцянку, що ти вперся зі своїми предʼявами? Чмо руде.
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08.03.2026 18:55 Відповісти
Перемогли - це коли капітуляція підписана. Пару бомб нічого не змінять. Одного аятолу поміняють на іншого.
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08.03.2026 23:24 Відповісти
О! Він знову переміг. Руде тупе створіння.
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09.03.2026 00:22 Відповісти
Отже ж гівно руде - не насере, так насцить.
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09.03.2026 00:46 Відповісти
Ура, а Украине нужны те кто приедут с " ружьями" когда кацапы отступят?
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09.03.2026 04:45 Відповісти
А "кацапы отступят" і більше не "наступят"? Ну хіба що вони дадуть чесне слово й знову підпишуть меморандум.
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09.03.2026 09:26 Відповісти
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