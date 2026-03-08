Трамп – Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли
Президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія запізнилася із відправкою авіаносців на Близький Схід.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп звернувся до Стармера
"Сполучене Королівство, наш колись великий союзник, можливо, найбільший з усіх, нарешті серйозно замислюється над тим, щоб відправити два авіаносці на Близький Схід. Все добре, прем'єр-міністре Стармере, вони нам більше не потрібні... Але ми пам'ятатимемо. Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли", - заявив президент США.
Раніше повідомлялося, що Британія готує авіаносець HMS Prince of Wale для можливого розгортання на Близькому Сході.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
Топ коментарі
+52 МА Вроде
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+47 Dust
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+37 Наталия Гончар
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Стармеру потрібно захистити свої бази, тому бубніння Трампа ніяким чином не повинно впливати на рішення Великобританії.
Перемогун дряний. ******* якийсь, а не президент.