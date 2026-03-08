РУС
Трамп - Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили

Трамп - Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания опоздала с отправкой авианосцев на Ближний Восток.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп обратился к Стармеру

"Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, самый большой из всех, наконец-то серьезно задумывается над тем, чтобы отправить два авианосца на Ближний Восток. Все хорошо, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны... Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили", - заявил президент США.

сообщение Трампа

Ранее сообщалось, что Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wale для возможного развертывания на Ближнем Востоке.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Топ комментарии
+44
Дурна руда мавпа
08.03.2026 00:47 Ответить
+32
руда свиня !
кому-кому, а Британії - самому надійному союзнику США шпиняти може тільки кончений ідіот.

.
08.03.2026 03:16 Ответить
+28
Нє , він не свой той Стармер - його немає ж в файлах вонючого духу Анкориджу ...
08.03.2026 00:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Це він так і з Епштейном так розмовляв????
Борцюн…
08.03.2026 00:46 Ответить
Нє , він не свой той Стармер - його немає ж в файлах вонючого духу Анкориджу ...
08.03.2026 00:54 Ответить
руда свиня !
кому-кому, а Британії - самому надійному союзнику США шпиняти може тільки кончений ідіот.

.
08.03.2026 03:16 Ответить
тим більш і до перемоги йому як до Київа рачки.
08.03.2026 09:29 Ответить
стармер опіздал...
08.03.2026 00:47 Ответить
а потім подумал: добре що опіздал...
08.03.2026 00:49 Ответить
Дурна руда мавпа
08.03.2026 00:47 Ответить
«Чувство собственной важности (ЧСВ) - это эгоцентрическое ощущение превосходства, раздутая оценка собственной значимости и поступков. В психологии часто описывается как завышенное эго, требующее постоянного восхищения, а в концепции Карлоса Кастанеды - как иллюзорная гордыня, тормозящая личностное развитие и делающая человека «тяжелым и пустым».
Ключевые аспекты ЧСВ:

Признаки завышенного ЧСВ: поучающий тон, перебивание собеседника, болезненная реакция на критику, необходимость в постоянном подтверждении своей ценности, считает, что все ему должны.

ЧСВ vs Достоинство: В отличие от здорового чувства собственного достоинства, ЧСВ не базируется на реальных достижениях, а питается ожиданиями особого отношения

.Последствия: Высокое ЧСВ мешает объективно воспринимать реальность, вызывает конфликты, одиночество и мешает саморазвитию.


Происхождение: Термин популяризирован Карлосом Кастанедой, который считал ЧСВ главным врагом на пути к самоосознанию» (с) від ШІ
08.03.2026 01:32 Ответить
какое саморазвитие? это идеал зелохтората; человек без образования, идеал толпы...
08.03.2026 01:39 Ответить
Я знав , що поведінку ТРАМпонА може описати лише психіатрія ... Він же реально хвора людина потвора .
08.03.2026 01:59 Ответить
вже !
рідна племінниця потвори-трампа - професійний психіатр все про нього написала.
показать весь комментарий
Складається таке враження, що Трамп також із падваротні, шо у Крівом Рогу̀.
показать весь комментарий
ранувато американці від допомоги відмовляються, до вересня пара зайвих авіаносців була б не зайвою 🤔
показать весь комментарий
08.03.2026 00:49 Ответить
08.03.2026 09:52 Ответить
И в чем он тут не прав?) В том что озабоченцы поспешили на помощь только когда поняли что Иран почти разутюжили полностью амерами? Так с коалицией ахочих, которые хотят ввести войска, но только после окончания войны та же самая история. Они не против воевать, но только чтоб не воевать. Я тут рыжего 100% поддерживаю.)
08.03.2026 00:49 Ответить
Куди там разутюжили, якщо Іран навіть ракетами кожного дня б`є...
показать весь комментарий
Не забувайте про Ізраїль !!
показать весь комментарий
читайте азбуку войны - сун-цзы, суворова, любые уставы любых армий...
пока на землю не вступили пехотные дивизии - победы нет.
... а насчет "разутюжили", вопрос спорный... Что-то там народ не очень флагами трампа приветствует...
показать весь комментарий
не кажи "гоп" доки не "разутюжил"
довге болтало рудого блазня шкодить Америці та не тільки
показать весь комментарий
ага, так спешат на помощь, что с каждым днем все дальше от ирана!🤣
показать весь комментарий
операція проти Ірана, безумовно, потрібна, але

1. мало б бути надійне обгрунтування необхідності її проведення
2. операція спонтанна, абсолютно НЕ підготовлена і почалась без відома союзників.

Європейські союзники по НАТО взагалі могли б собі не втручатись

.
08.03.2026 03:24 Ответить
Еще ничего там неясно если донни раздумывает о boots on the ground и не исключает такой опции. Даже есть слухи что какое то подразделение американское для этого готовят
показать весь комментарий
А шо, вже сша досягли там мети і Додік вважає себе переможцем? Вже змінився режим упирів в рушниках? Чи вже збагачений уран бородаті віддали тощо?
показать весь комментарий
Який дебл
показать весь комментарий
стармер хоч опіздал, але не дебл
показать весь комментарий
іноді краще опіздать чим мати справу з дебілом

.
08.03.2026 03:25 Ответить
Може й так,якщо війна за місяць буде оголошена,як вандефул вікторі)А як ні,приповзеш до ЄС за фіндопомогою,рудий покидьку)
показать весь комментарий
взагалі-то, я за цим рудим клоуном з великою цікавістю спостерігаю... Але зовсім не зрозумів якого лисого він у єс приповзе?
показать весь комментарий
Чого москалі до китайців лізуть,бо друга економіка світу?ЄС сумарно неменша економіка,технології,півмільярда населення.
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=gAIoTJs7NAI&t=54s

ще один переклад вже статті - про Москва- Епштейн іііііі.... від Юрія Рашкіна
показать весь комментарий
Зеленський вже теж "опіздал" з дронами, які хотів виміняти на Петріоти?
показать весь комментарий
Вовремя опоздать - єто искусство!
показать весь комментарий
буратіна справді стане настаящім агєнтам хйла а не лялкою Єрмака .
показать весь комментарий
В перші дні перемоги Трампа Венс, Маск так чмирили Стармера - згадали йому здається прокурорсьтку кар"єру ... Брудні тонкощі,,,
А що потім дідуган сказав , обіймаюсчись з ним...
А що тепер ...
Дідуган котиться як й ЗЄ в прірву рейтингу в мінус - тому то фсьо такоєєєєє ...
показать весь комментарий
головне у танку - не всцятись! бріти завжди очикують
показать весь комментарий
Головне в танку не пукнуть ...
показать весь комментарий
тепер це не проблема - є біотуалети!
показать весь комментарий
Де? В "Арматі"? Так там так "усрались", що навіть бояться на поле бою його випустить - що не смерділо на весь світ...
показать весь комментарий
"Завжди очікують" - брехня.
показать весь комментарий
Щось я не бачив прапору США над парламентом Ірану в Тегерані, так що ця перемога тільки в уяві хворого рижого дебіла 🤮🤮🤮
показать весь комментарий
див. вище
азбука войны - сун-цзы, суворова, любые уставы любых армий...
пока на землю не вступили пехотные дивизии - победы нет.
показать весь комментарий
Сунь-цзы давно устарел.
показать весь комментарий
позвольте не согласиться.
в любой военной академии - West Point, Sandhurst (не говорю об училищах) нужно изучить и сдать экзамен/зачет
показать весь комментарий
Это как "клятва Гиппократа" в современных мед.ВУЗаз.
Чисто дань традиции и истории.
показать весь комментарий
Скудність розуму обмежує розуміння більш глибоких процесів які проходять в світовій політиці і часто приводить таких людей до неправильних висновків. Поживемо побачимо хоч і Трамп вязався у ризиковану компанію, але якщо він все таки досягне задуманих цілей у цій війні, то Україна буде лише у виграші. І дуже шкода що наші так сказати патріоти вболівають за друзів *****: асада, мадуро, аятолу…
показать весь комментарий
Вони скоріше це роблять із великої антипатії до Трампа. Теж нічого доброго, навіть гірше.
показать весь комментарий
І які ж його цілі? .Тільки не розповідай щоб замість Хомейні став другий Хомейні.І чому ти вирішив що трамп не такий самий друг ***** як асад чи мадура.Спробуй це зробити з багатством розуму.
показать весь комментарий
І дуже шкода що наші так сказати патріоти вболівають за друзів *****: асада, мадуро, аятолу…
ви справді не здатні зрозуміти? це не є вболіванням за вищезгаданими, це є хвилюванням через руйнацію міжнародного права вже не диктатурами, а демократіями. як можна переконати трампа не відвертатись від України, якщо його дії тотожні діям росії.

Скудність розуму обмежує розуміння більш глибоких процесів...Україна буде лише у виграші.
оскільки ви, вочевидь, бідністю розуму не страждаєте, то як ви ставитесь до подібних можливих наслідків й чи буде Україна у виграші?
показать весь комментарий
90-й левел дипломатії.
показать весь комментарий
В'єтнам і Афганістан нічому амрів не навчили, будуть так же втікати з хвостом між ногами.
показать весь комментарий
То не хвіст .....
показать весь комментарий
Хай буде хвостик
показать весь комментарий
я совсем не сторонник черчиля... Но
"Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные." - Уинстон Черчилль
показать весь комментарий
Яких саме, реальних, чи інтернет-байок в яких різні неграмотні особи розповідають казочки як американці "втікали з Афганістану".
І так, США в Іран то не входили. Марш вчитися.
показать весь комментарий
А мали? Кацапів дегенератів Афган та Чечня теж нічому не навчили й в Україні їх запакованих у пакети вже дох7я.... але ж лізуть. Так буває - не вчаться люди.
показать весь комментарий
Тим авіаносцям знайдеться робота і в Середземному морі, наприклад, присадити на сраку фашиського рашиського посіпаку адмірала Хорті (чи як його там зараз по-новому?)
показать весь комментарий
Ви, пане, трошки опіздали (як казав наш за януковича премєр азіров - замість запізнились). нема у мадярів ввиходу до моря.
показать весь комментарий
І мудрий нарід, що вибрав клоуна Зе.
показать весь комментарий
перемогти і взяти під контроль без наземної операції країну, де з 80 млн кожен другий аятолла, можна лише у фантазіях, а в реальності через півроку закінчаться ракети і сша попливе назад додому підраховувати втрати і потім ще 10 років буде викуповувати у аятолл своїх пілотів.
показать весь комментарий
Ой як в таких клоунів в голові насрано.
"перемогти і взяти під контроль без наземної операції країну,"
Ніхто окуповувати твій ненаглядний Іран не збирається. Задача мінімум, знешкодити ядерну і балістичну програму, щоб притрушені фанатики не гадили всім підряд. Задача максимум, зміна режиму на більше адекватний і договороздатний.

"де з 80 млн кожен другий аятолла"

Ти дебіл, чи просто тупий? Який ще "кожний другий аятолла"? Ти хоч термінологію розуміешь?

"а в реальності через півроку закінчаться ракети"

За півроку Іран *********** в кам'яний вік. Це по перше, по друге, Арестович, це ти?

"потім ще 10 років буде викуповувати у аятолл своїх пілотів."

Яких пілотів, дебіле? По перше, ПВО в Ірану нема. Вибили. По друге, едині на даний момент втрати по авіації в США, це ті три літаки збиті через френдли фаер.
показать весь комментарий
Ну Трамп i розвонявся, в прямому i переносному сенсi.
показать весь комментарий
Як пиня... правда у пинi - ще й енурез.
показать весь комментарий
Психіатрія якась залишилася у США?
показать весь комментарий
Це типу як висадися у Нормандії у 194(****)4МУ році?!
показать весь комментарий
без наземної операції ніякої перемоги не буде . а наземна операція буде в сто раз гіршою за афганістан . в.єтнам і ірак бо там гори величезна територія 90млн населення і можливість постачати зброю через каспій від ***** . ото бомбитиме тампон поки не набридне і заявить через місяць що він виграв яку там чотирнадцяту війну . венс і рубіо будуть аплодувати за спиною а тампон знову обливатиме брудом байдена і всіх демократів . а ***** тишком нишком кораблями везтиме в іран тисячі шахедів ..герань.. нова аятола ***** буде бомбити всі країни перської затоки *****вськими шахедами . нафта підскочить до 130 долл за баррель а рудий придурок буде знімати санкції із свого друга ***** щоб той продавав більше нафти і ціна знизилась
показать весь комментарий
Повага Стармеру!
показать весь комментарий
Хітродупість Трамп розкусив одразу. А то спочатку не дамо сідати літакам,потім дамо але для спеціальних операцій. На двух стільцях вже не всідити.
показать весь комментарий
гигиги.... вони вже перемогли....
показать весь комментарий
Точно,все должно быть вовремя, Эпштейн и его услуги тоже оказались не нужным когда его кореш пересек линию под названием старость.
показать весь комментарий
США вступили в другу світову війну після двох років вмовляння і тільки після Перл Харбора. До цього часу Великобританію і Європу більше двох років бомбили… чи я б корова минала. Трамп хоче контролювати одноосібно всі нафтові потоки і тому лунають таки заяви «ображеного», який з самого початку все це сам спланував.
Стармеру потрібно захистити свої бази, тому бубніння Трампа ніяким чином не повинно впливати на рішення Великобританії.
показать весь комментарий
Як казав класік - я цю війну в голові вже закінчив
показать весь комментарий
Там ще ніяк не доповзе "Шарль де Голь", якого Макрон виділив. Теж, напевно, прибуде, коли лунатимуть останні постріли. Піднімуть у повітря кілька винищувачів, покружляють трохи над тегераном, а потім всім розповідатимуть, як вони героїчно бомбили аятол.
показать весь комментарий
А ті два авіаносці дуже файно пасуватимуть до одеського морського пейзажу... Ну прям прекрасно впишуться... Навіть спізнені.
показать весь комментарий
Як так могло статися що такий "інтелектуал" як Трамп став президентом наймогутнішої держави світу? Так, напевно, починається кінець цивілізації ?
показать весь комментарий
А навіщо Великобританія посилала авіаносці ?
показать весь комментарий
