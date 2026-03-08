Трамп - Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания опоздала с отправкой авианосцев на Ближний Восток.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп обратился к Стармеру
"Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, самый большой из всех, наконец-то серьезно задумывается над тем, чтобы отправить два авианосца на Ближний Восток. Все хорошо, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны... Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили", - заявил президент США.
Ранее сообщалось, что Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wale для возможного развертывания на Ближнем Востоке.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Борцюн…
кому-кому, а Британії - самому надійному союзнику США шпиняти може тільки кончений ідіот.
.
Ключевые аспекты ЧСВ:
Признаки завышенного ЧСВ: поучающий тон, перебивание собеседника, болезненная реакция на критику, необходимость в постоянном подтверждении своей ценности, считает, что все ему должны.
ЧСВ vs Достоинство: В отличие от здорового чувства собственного достоинства, ЧСВ не базируется на реальных достижениях, а питается ожиданиями особого отношения
.Последствия: Высокое ЧСВ мешает объективно воспринимать реальность, вызывает конфликты, одиночество и мешает саморазвитию.
Происхождение: Термин популяризирован Карлосом Кастанедой, который считал ЧСВ главным врагом на пути к самоосознанию» (с) від ШІ
людинапотвора .
рідна племінниця потвори-трампа - професійний психіатр все про нього написала.
пока на землю не вступили пехотные дивизии - победы нет.
... а насчет "разутюжили", вопрос спорный... Что-то там народ не очень флагами трампа приветствует...
довге болтало рудого блазня шкодить Америці та не тільки
1. мало б бути надійне обгрунтування необхідності її проведення
2. операція спонтанна, абсолютно НЕ підготовлена і почалась без відома союзників.
Європейські союзники по НАТО взагалі могли б собі не втручатись
.
.
ще один переклад вже статті - про Москва- Епштейн іііііі.... від Юрія Рашкіна
А що потім дідуган сказав , обіймаюсчись з ним...
А що тепер ...
Дідуган котиться як й ЗЄ в прірву рейтингу в мінус - тому то фсьо такоєєєєє ...
азбука войны - сун-цзы, суворова, любые уставы любых армий...
пока на землю не вступили пехотные дивизии - победы нет.
в любой военной академии - West Point, Sandhurst (не говорю об училищах) нужно изучить и сдать экзамен/зачет
Чисто дань традиции и истории.
ви справді не здатні зрозуміти? це не є вболіванням за вищезгаданими, це є хвилюванням через руйнацію міжнародного права вже не диктатурами, а демократіями. як можна переконати трампа не відвертатись від України, якщо його дії тотожні діям росії.
Скудність розуму обмежує розуміння більш глибоких процесів...Україна буде лише у виграші.
оскільки ви, вочевидь, бідністю розуму не страждаєте, то як ви ставитесь до подібних можливих наслідків й чи буде Україна у виграші?
"Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные." - Уинстон Черчилль
І так, США в Іран то не входили. Марш вчитися.
"перемогти і взяти під контроль без наземної операції країну,"
Ніхто окуповувати твій ненаглядний Іран не збирається. Задача мінімум, знешкодити ядерну і балістичну програму, щоб притрушені фанатики не гадили всім підряд. Задача максимум, зміна режиму на більше адекватний і договороздатний.
"де з 80 млн кожен другий аятолла"
Ти дебіл, чи просто тупий? Який ще "кожний другий аятолла"? Ти хоч термінологію розуміешь?
"а в реальності через півроку закінчаться ракети"
За півроку Іран *********** в кам'яний вік. Це по перше, по друге, Арестович, це ти?
"потім ще 10 років буде викуповувати у аятолл своїх пілотів."
Яких пілотів, дебіле? По перше, ПВО в Ірану нема. Вибили. По друге, едині на даний момент втрати по авіації в США, це ті три літаки збиті через френдли фаер.
Стармеру потрібно захистити свої бази, тому бубніння Трампа ніяким чином не повинно впливати на рішення Великобританії.