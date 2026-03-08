Трамп - Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания опоздала с отправкой авианосцев на Ближний Восток.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп обратился к Стармеру

"Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, самый большой из всех, наконец-то серьезно задумывается над тем, чтобы отправить два авианосца на Ближний Восток. Все хорошо, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны... Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили", - заявил президент США.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wale для возможного развертывания на Ближнем Востоке.

Удары по Ирану

