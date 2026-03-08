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Новини Зміна режиму в Ірані
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Майбутній верховний лідер Ірану без підтримки США довго не протримається, - Трамп

Трамп про нового верховного лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутній верховний лідер Ірану не зможе довго залишатися при владі без схвалення з боку Сполучених Штатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

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Трамп висловився про майбутнього лідера Ірану

За словами президента США, новий керівник Ірану повинен отримати підтримку Вашингтона. Інакше, на його думку, він не зможе довго утримувати владу.

"Йому доведеться отримати наше схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він довго не протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися до цього питання кожні десять років, коли у нас немає такого президента, як я", — заявив Трамп.

Він додав, що не хотів би, щоб через кілька років США знову довелося проводити подібну операцію або допустити появу ядерної зброї в Ірану.

На запитання про те, чи готовий він підтримати кандидата, який може бути пов’язаний зі старим режимом, Трамп відповів, що не виключає такого варіанту.

"Я б погодився, щоб вибрати хорошого лідера. Є безліч людей, які могли б підійти", — зазначив президент США.

Читайте: Трамп заперечує, що удару по іранській школі завдали США: Ми вважаємо, це зробив Іран

Заяви Трампа про конфлікт з Іраном

Трамп також заявив, що Іран планував масштабну атаку на країни Близького Сходу.

"Вони — паперові тигри. Ще тиждень тому вони такими не були, запевняю вас. Але вони збиралися атакувати. План полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід і захопити його", — сказав він.

Крім того, президент США не виключив можливість відправлення спецпідрозділів для захоплення збагаченого урану в Ірані.

"Розглядаються всі варіанти. Абсолютно всі", — наголосив Трамп.

Раніше він також заявляв, що має трьох кандидатів на роль нового керівника Ірану, однак не назвав їхніх імен.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США знищили 42 іранські кораблі: "Це кінець їхнього флоту"

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Іран (3498) США (26742) Трамп Дональд (8933)
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Топ коментарі
+10
"Імператор світу" буде видавати "ярлики на царювання". Геть вже здурів... І це все трапилось завдяки наявності ******** зброї і деградації громадянського суспільства в США. Якщо Трампа швидко не приберуть самі американці, то планеті доведеться спільними зусиллями прибирати Америку з карти світу засобами економічного саботажу.
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08.03.2026 20:08 Відповісти
+7
хто будн аятоллою від трампа ?
Маленький Марко Рубіо вже призначений генерал-губернатором острова Борнео Куби.

схоже неголеній свині венсу треба терміново відрощувати бороду а ля Хоттабич.

.
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08.03.2026 19:57 Відповісти
+7
спокійно, хлопчику, немає ніякого оон вже. а іран із своїми союзниками - один із тих, хто той оон і поховав. отака от обраточка.
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08.03.2026 20:17 Відповісти
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спокійно, хлопчику, немає ніякого оон вже. а іран із своїми союзниками - один із тих, хто той оон і поховав. отака от обраточка.
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08.03.2026 20:17 Відповісти
Ти або хрест зніми або труси на голову натягни - ООН поховав Трамп і діє він в одній упряжці з міжнародним злочинцем Нетаньягу, на котрого МКС виписав ордер.
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08.03.2026 22:16 Відповісти
шо правда? а до цього оон от правильно працювала? от прям із 8.8.8, так? я якшо хрест зніму то знаєш куди тобі його запхну?
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08.03.2026 22:19 Відповісти
ООН і сьогодні, і вчора працювала правильно, недолік лише, що меншість може заблокувати рішення, але резолюції Генасамблеї базуються на Міжнародному праві. Країнами, які систематично порушували Міжнародне право донедавна були лише рашка та Ізраїль, Трамп приєднав до них США. Ти лише свою дупу на пляшку можеш запхнути, нехристь.
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08.03.2026 23:48 Відповісти
дякую, після тебе пляшки не цікаві.
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08.03.2026 23:58 Відповісти
А хто дав права кацапам вторгатися в Україну, знищувати наші міста - БЕЗ САНКЦІЇ ООН?
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08.03.2026 20:25 Відповісти
так на русню за те санкції ввели, бо вони опущенці напали на іншу країну і вбили багато людей.

чому це раптово стає нормальним, коли сша з ізраїлем це роблять? це є подвійні стандарти
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08.03.2026 20:38 Відповісти
А хто дав право Ірану створити купу терористичних проксі по всього регіону?
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08.03.2026 21:44 Відповісти
Вони самі взяли собі це право, але ж вони погані хлопці. Чому трамп поводить себе, як іран чи русня? Запросив би у ООН офіційний дозвіл.
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08.03.2026 21:59 Відповісти
Це у того ООН, де рашка з Китаєм мають право вето? Того ООН, чий голова приїздив до мордору вже після повномасштабного нападу на Україну?! Ви хоча б ТРОХИ розберіться у ситуації перш ніж захищати Іран!
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08.03.2026 22:12 Відповісти
>Це у того ООН, де рашка з Китаєм мають право вето?

ви плутаєте, це в раді безпеки оон вони (а також і сша) мають право вето.

>Ви хоча б ТРОХИ розберіться у ситуації перш ніж захищати Іран!

ще раз, не можна просто так взяти, і почати війну з іншою країною, це шлях русні та інших зашкварків.
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08.03.2026 22:20 Відповісти
Ну так Рада Безпеки це ГОЛОВНИЙ орган ООН. ЛИШЕ її рішення є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ для виконання для всіх членів. А всі інші, Генасамблея там це ні про що, посиділи-потринділи, чаю попили.
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08.03.2026 22:37 Відповісти
ніхерасобі, аналогічне?! то це ти, чалмоносний терористичний людоненависницький режим порівнюєш із українською підлітковою демократією? а не багато на себе береш, га, захиснику чалмоносних виродків?
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08.03.2026 20:24 Відповісти
А ЯКОГО *** він мав домовлятись з цими виродками?!
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08.03.2026 20:44 Відповісти
Пшов нах, кацапсіна!
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08.03.2026 20:38 Відповісти
хамство видає, а якого милого Україна має домовлятися з рашистом(за трамбоном)...птн пнх,
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08.03.2026 21:22 Відповісти
Так і не має. А Іран-то тут до чого?
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08.03.2026 21:50 Відповісти
Якби Байден був президентом, такого не було
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08.03.2026 20:49 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3603625/u-trampa-rozkrytykuvaly-peredachu-zbroyi-ssha-********-za-bayidena такого за "Байди" і не було,як за "трамбона"
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08.03.2026 21:44 Відповісти
АААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пацталом
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08.03.2026 19:54 Відповісти
Ну це - все, фініш, феніта ля кУмедія....плятььь
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08.03.2026 19:57 Відповісти
хто будн аятоллою від трампа ?
Маленький Марко Рубіо вже призначений генерал-губернатором острова Борнео Куби.

схоже неголеній свині венсу треба терміново відрощувати бороду а ля Хоттабич.

.
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08.03.2026 19:57 Відповісти
Очі він вже підмальовує Мабуть збирався усе своє життя керувати Іраном
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08.03.2026 23:02 Відповісти
Кращого кандидата не знайти
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09.03.2026 12:02 Відповісти
... у нього на лобі уже хрестик намальований - час тільки потрібний, коли в "центр" прийде нейтралізація....
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08.03.2026 19:58 Відповісти
Під "довго не протримається" мається на увазі фізичне знищення ? Схоже - місце лідера Ірану скоро зову стане вакантним ..
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08.03.2026 19:59 Відповісти
виходить, що Минулий верховний лідер Ірану мав підтримку США? 😂
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08.03.2026 19:59 Відповісти
Минулий верховний лідер Ірану мав підтримку США 37 років?

Аятола Алі Хаменеї правив Іраном як верховний лідер протягом 37 років, з 1989 року до своєї смерті у 2026 році.
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08.03.2026 20:04 Відповісти
Рівно навпаки. Якщо Трамп надасть підтримку новому лідеру Ірану - він довго не протримається)
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08.03.2026 20:01 Відповісти
Все вірно. Або не буде людожеського режиму, або Ірану.
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08.03.2026 20:03 Відповісти
Корона продовжує тиснути Трампу на залишки розуму-якщо звісно він колись у нього був взагалі...
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08.03.2026 20:05 Відповісти
то не корона, то унітаз...
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08.03.2026 20:19 Відповісти
Їх цар Ксерокс вбив такого собі царя Леоніда, а тут якєсь руде педофільске куйло чеше про плани Ірану захопити весь Близький схід... А якщо це такий собі Вьетнам чи Афган, тоді сраному ковбойцю буде зовсім невесело.
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08.03.2026 20:05 Відповісти
"Імператор світу" буде видавати "ярлики на царювання". Геть вже здурів... І це все трапилось завдяки наявності ******** зброї і деградації громадянського суспільства в США. Якщо Трампа швидко не приберуть самі американці, то планеті доведеться спільними зусиллями прибирати Америку з карти світу засобами економічного саботажу.
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08.03.2026 20:08 Відповісти
А що там з Афганістаном вони отримали підтримку?
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08.03.2026 20:10 Відповісти
Та вони її не дуже то і просили ...
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08.03.2026 20:17 Відповісти
Зараз тільки країни у яких є ЯЗ зможуть жити спокійно, бо такі дебіли, як Пуйло і Ти риже говно, стають президентами і тоді від вас дебілів потрібний реальний захист, якого ви боятиметесь, а не пусті обіцянки різних пустих меморандумів, щодо безпеки...
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08.03.2026 20:19 Відповісти
Як добре що ядерна підорашка живе спокійно. А Україна, Грузія, Молдова, Арменія, Азербайджан, Казахстан, країни Балтії, Польща - ні.
Як шкода що чалмоносні гандони обстрілюють всіх сусідів конвенційною зброєю, а то б одразу ядеркою накрили.
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08.03.2026 20:32 Відповісти
Трамп гандон
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08.03.2026 20:21 Відповісти
доні! опублікуйте вже нарешті карту зон поділу світу, де позначені договорені зони впливу та траху... ну, аби люди хоч розуміли, в яку сторону пливе цей титанік...
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08.03.2026 20:32 Відповісти
Операция "Горячие головы"(из 2-х частей). Главный удар наносит Трамп.
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08.03.2026 20:36 Відповісти
Руда кончана курва.
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08.03.2026 20:43 Відповісти
Звісно, якщо він буде лідером, якого поставлять самі США, а потім вестиме себе неправильно, то довго не протримається. А от якщо вестиме себе правильно (в деяких інших країнах це й називається суверенітет), то протримається довго. Можливо.
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08.03.2026 20:50 Відповісти
Дєд ще сам не знає, що його чекає після осінніх виборів до Конгресу в США, а включає пророка.

В сесесері був Алан Чумак, а в США зараз президент Дональд Чу(Му)дак.😂
Правильне підкреслити!
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08.03.2026 20:52 Відповісти
"Схвалення"- це якийсь маніпуляції на острові Епштейна, яки Трампон теж проходив.
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08.03.2026 20:55 Відповісти
Ну це Аллах йому вирішить, мабуть, Донні, а не ти. У тебе до Путіна з Епштейном дорога, Господь ще не вирішив в яке пекло.
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08.03.2026 21:02 Відповісти
لا اله الا الله محمد رسول الله
(Нема божества, (гідного поклоніння) крім Аллаха, Мухаммад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4 Посланник Аллаха. )

пекло одно, тільки дороги до нього різні, як казав Іса-Іісус

.
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08.03.2026 21:47 Відповісти
Розвідка США сумнівається в можливості повалення режиму в Ірані - https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/rozvidka-ssha-sumnivajetsja-v-mozhlivosti-povalennja-rezhimu-v-irani-wp-1775777.html WP
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08.03.2026 21:49 Відповісти
в цьому сумніваються всі притомні люди
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09.03.2026 02:24 Відповісти
То Хаманеї правив Іраном 37 років завдяки підтримці США? Дурнішого за Трампа в США годі було знайти.
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08.03.2026 22:20 Відповісти
Слухаючи Рудого бордельного лева форумчани вже стали діагностиками симптомів скронево-лобневої деменції .
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09.03.2026 00:16 Відповісти
Австралия, и Новая Зеландия, у вас пора отковать проекты! Маск со своим Марсом уже обосрался, пора заманивать к вам очень богатых, которые хотят выжить!
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09.03.2026 04:30 Відповісти
Блин) Не могу "монетизировать" свою идею, хотя "умные" возможно уже все земельные делянки выкупили
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09.03.2026 04:35 Відповісти
 
 