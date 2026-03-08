Майбутній верховний лідер Ірану без підтримки США довго не протримається, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутній верховний лідер Ірану не зможе довго залишатися при владі без схвалення з боку Сполучених Штатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю ABC News.
Трамп висловився про майбутнього лідера Ірану
За словами президента США, новий керівник Ірану повинен отримати підтримку Вашингтона. Інакше, на його думку, він не зможе довго утримувати владу.
"Йому доведеться отримати наше схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він довго не протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися до цього питання кожні десять років, коли у нас немає такого президента, як я", — заявив Трамп.
Він додав, що не хотів би, щоб через кілька років США знову довелося проводити подібну операцію або допустити появу ядерної зброї в Ірану.
На запитання про те, чи готовий він підтримати кандидата, який може бути пов’язаний зі старим режимом, Трамп відповів, що не виключає такого варіанту.
"Я б погодився, щоб вибрати хорошого лідера. Є безліч людей, які могли б підійти", — зазначив президент США.
Заяви Трампа про конфлікт з Іраном
Трамп також заявив, що Іран планував масштабну атаку на країни Близького Сходу.
"Вони — паперові тигри. Ще тиждень тому вони такими не були, запевняю вас. Але вони збиралися атакувати. План полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід і захопити його", — сказав він.
Крім того, президент США не виключив можливість відправлення спецпідрозділів для захоплення збагаченого урану в Ірані.
"Розглядаються всі варіанти. Абсолютно всі", — наголосив Трамп.
Раніше він також заявляв, що має трьох кандидатів на роль нового керівника Ірану, однак не назвав їхніх імен.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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чому це раптово стає нормальним, коли сша з ізраїлем це роблять? це є подвійні стандарти
ви плутаєте, це в раді безпеки оон вони (а також і сша) мають право вето.
>Ви хоча б ТРОХИ розберіться у ситуації перш ніж захищати Іран!
ще раз, не можна просто так взяти, і почати війну з іншою країною, це шлях русні та інших зашкварків.
Маленький Марко Рубіо вже призначений генерал-губернатором острова
БорнеоКуби.
схоже неголеній свині венсу треба терміново відрощувати бороду а ля Хоттабич.
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Аятола Алі Хаменеї правив Іраном як верховний лідер протягом 37 років, з 1989 року до своєї смерті у 2026 році.
Як шкода що чалмоносні гандони обстрілюють всіх сусідів конвенційною зброєю, а то б одразу ядеркою накрили.
В сесесері був Алан Чумак, а в США зараз президент Дональд Чу(Му)дак.😂
Правильне підкреслити!
(Нема божества, (гідного поклоніння) крім Аллаха, Мухаммад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4 Посланник Аллаха. )
пекло одно, тільки дороги до нього різні, як казав Іса-Іісус
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