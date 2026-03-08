Майбутній верховний лідер Ірану без підтримки США довго не протримається, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутній верховний лідер Ірану не зможе довго залишатися при владі без схвалення з боку Сполучених Штатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп висловився про майбутнього лідера Ірану

За словами президента США, новий керівник Ірану повинен отримати підтримку Вашингтона. Інакше, на його думку, він не зможе довго утримувати владу.

"Йому доведеться отримати наше схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він довго не протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися до цього питання кожні десять років, коли у нас немає такого президента, як я", — заявив Трамп.

Він додав, що не хотів би, щоб через кілька років США знову довелося проводити подібну операцію або допустити появу ядерної зброї в Ірану.

На запитання про те, чи готовий він підтримати кандидата, який може бути пов’язаний зі старим режимом, Трамп відповів, що не виключає такого варіанту.

"Я б погодився, щоб вибрати хорошого лідера. Є безліч людей, які могли б підійти", — зазначив президент США.

Читайте: Трамп заперечує, що удару по іранській школі завдали США: Ми вважаємо, це зробив Іран

Заяви Трампа про конфлікт з Іраном

Трамп також заявив, що Іран планував масштабну атаку на країни Близького Сходу.

"Вони — паперові тигри. Ще тиждень тому вони такими не були, запевняю вас. Але вони збиралися атакувати. План полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід і захопити його", — сказав він.

Крім того, президент США не виключив можливість відправлення спецпідрозділів для захоплення збагаченого урану в Ірані.

"Розглядаються всі варіанти. Абсолютно всі", — наголосив Трамп.

Раніше він також заявляв, що має трьох кандидатів на роль нового керівника Ірану, однак не назвав їхніх імен.

Читайте також: ЦАХАЛ заявив про широкомасштабну хвилю ударів по Тегерану

Удари по Ірану

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США знищили 42 іранські кораблі: "Це кінець їхнього флоту"