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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Трамп заявив, що США знищили 42 іранські кораблі: "Це кінець їхнього флоту"

Трамп заявив, що США знищили 42 іранські кораблі

Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж трьох днів американські війська знищили 42 кораблі іранського флоту.

Про це він сказав під час виступу на заході "Щит Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Знищено 42 кораблі

"Ми знищили 42 військово-морські кораблі, деякі з них дуже великі, за три дні. Це був кінець їхнього флоту. Ми знищили їхні повітряні сили. Ми знищили їхні комунікації, і всі телекомунікації зникли. Я не знаю, як вони спілкуються, але, думаю, вони щось придумають. Справи у них йдуть не дуже добре", - заявив американський лідер.

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Ядерна програма Ірану

Крім того, за словами Трампа, Іран "був дуже близький до створення ядерної зброї".

"Вони б мали її, якби ми не здійснили наш удар B-2 Midnight Hammer (в червні 2025 року, - ред.). Вони б мали її ще вісім місяців тому. У них була б ядерна зброя, знаєте", - сказав очільник США.

Читайте також: Сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів, - Трамп

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

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Автор: 

Іран (3495) США (26742) флот (493) Трамп Дональд (8930)
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Топ коментарі
+9
Ну, тепер нобель майже у кишені.
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07.03.2026 23:44 Відповісти
+7
Та хоч 400200. Чому Іран не капітулює ,довбой@б рудий?
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07.03.2026 23:37 Відповісти
+5
ну режим-то покишо не знищив. тому союзник пуйла ще досі існує, хоч і ходить під себе.
якшо протоку не розблокують найближчим часом і не заспокоять ринки, то в кремлі за таке "водіння по губам" йому і пам'ятник поставлять.
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07.03.2026 23:49 Відповісти
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а як щодо північної кореї? Другана кіма?
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07.03.2026 23:33 Відповісти
Його батя, встиг намутити ядерку. Це інше
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07.03.2026 23:34 Відповісти
у раду безпеки ООН його!
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07.03.2026 23:36 Відповісти
Там теж режім, і ще гірший.... Ссцикотно?
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07.03.2026 23:35 Відповісти
на ядерну відповідь не сцикотно тільки ідіотам, але вам імбецилами не зрозуміти як вісь зла воюючи проти ядерного нато напала на Україну і що Трамп єдиний лідер західного блоку зрозумів як діяти проти вісі зла з позиції сили, бо захищатися куючи лише ракети пэтріот це щлях що веде до поразки
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08.03.2026 11:16 Відповісти
То автономна територія Китаю. Тому відповідь - ніяк.
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07.03.2026 23:35 Відповісти
А у Кіма, не має нафти чи інших корисних ресурсів, тому він нікому і не цікавий...
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07.03.2026 23:36 Відповісти
Північна Корея (КНДР) багата на корисні копалини, зокрема має значні запаси вугілля, залізної руди, магнезиту, графіту, свинцю, цинку, вольфраму та міді. Також видобуваються золото, срібло, апатит, тальк, барит та різноманітні будівельні матеріали
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07.03.2026 23:38 Відповісти
негайно укласти угоду як з Україною - 50/50
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07.03.2026 23:40 Відповісти
Нема дурних
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07.03.2026 23:41 Відповісти
чому ні? вже є - читайте угоду
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07.03.2026 23:52 Відповісти
І кіт (чи Булгаковим кит?) все ходе цепом навкруги...
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07.03.2026 23:34 Відповісти
Еу..ШІ каже інше..
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07.03.2026 23:34 Відповісти
Та хоч 400200. Чому Іран не капітулює ,довбой@б рудий?
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07.03.2026 23:37 Відповісти
Трумп поводив кацапні по губам, мало того що знищив союзникив пуйла,та щей потролив прутіна його ж фразами і показав як проводять сво Хай навіть він сучий син,але судячи з вою на болотах, то Трумп так не погано показав "куськіну мать". А то що кацапня нічого не може з цим зробити і пуйло виглядає жалюгідно тепер в світі,то пуйла попустив нижче плінтуса.
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07.03.2026 23:37 Відповісти
можливо... с точки зору геополітикі... але "дух анкориджа" щось дуже тхне чимось на гівно схожим
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07.03.2026 23:49 Відповісти
ну режим-то покишо не знищив. тому союзник пуйла ще досі існує, хоч і ходить під себе.
якшо протоку не розблокують найближчим часом і не заспокоять ринки, то в кремлі за таке "водіння по губам" йому і пам'ятник поставлять.
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07.03.2026 23:49 Відповісти
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08.03.2026 00:00 Відповісти
Трампе уже зрозуміло, що ти програв - не ви*обуйся.
Порада - швидко оголоси перемогу і ще швидше уматуй звідти
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07.03.2026 23:41 Відповісти
+1 гурію посмертно цьому потужному фану аятол
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07.03.2026 23:46 Відповісти
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08.03.2026 00:25 Відповісти
Проведи тріумф перед Білим домом, наречи себе імператором Debilius Pompilius і заспокойся вже)
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07.03.2026 23:57 Відповісти
Де він програв?
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08.03.2026 00:00 Відповісти
А де він виграв?
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08.03.2026 03:22 Відповісти
Так операція продовжується, причому успішно для США.
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08.03.2026 03:33 Відповісти
Ну, тепер нобель майже у кишені.
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07.03.2026 23:44 Відповісти
Не Нобель.
Шнобєль!
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08.03.2026 11:17 Відповісти
а кто проти - той програв
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07.03.2026 23:50 Відповісти
Судячи по поведінці виживших іранських лідерів у них вже є ядерна зброя і вони нею бахнуть над американським флотом.
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08.03.2026 00:01 Відповісти
Бахнути вони можуть кальян з гашишем.
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08.03.2026 03:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B60p8KCJ_Bw

Российская нефть Urals теперь дороже американской Brent! Трамп подыграл Кремлю.
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08.03.2026 00:05 Відповісти
Їм то не допоможе. Україна незабаром об'явить санкції гамериканам, та ще й які.
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08.03.2026 00:09 Відповісти
не фантазуйте. Urals дешевше Brent
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08.03.2026 00:39 Відповісти
Только она под санкциями, танкеры все ещё ловят а Китай за дорого ее покупать не будет.
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08.03.2026 03:34 Відповісти
Неужели американцы такие дебилы,как и 73 процента?
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08.03.2026 00:39 Відповісти
Гірше
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08.03.2026 03:23 Відповісти
Лодки з рибаками в тому числі
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08.03.2026 00:54 Відповісти
Усе знайоме.... До кордонів 1991 року він ще не дійшов?
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08.03.2026 07:04 Відповісти
кращий учень Наполеона
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08.03.2026 07:40 Відповісти
А чому 42??? Кажи 242 або 542. Як з допомогою Україні, яку ти не давав.
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08.03.2026 09:07 Відповісти
Конец флота наступил еще в 1940 году! Где конвои по Ормузскому проливу? Сцикотно? Сначала сказал, а потом " заблеял" Все, что вы копили и тратили на это, триллионы, мотлох, Уже мало кто видеться на махание саблей, особенно если у него есть пистолет( и это не ЯО)
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09.03.2026 04:55 Відповісти
 
 