Трамп заявив, що США знищили 42 іранські кораблі: "Це кінець їхнього флоту"

Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж трьох днів американські війська знищили 42 кораблі іранського флоту.

Про це він сказав під час виступу на заході "Щит Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Знищено 42 кораблі

"Ми знищили 42 військово-морські кораблі, деякі з них дуже великі, за три дні. Це був кінець їхнього флоту. Ми знищили їхні повітряні сили. Ми знищили їхні комунікації, і всі телекомунікації зникли. Я не знаю, як вони спілкуються, але, думаю, вони щось придумають. Справи у них йдуть не дуже добре", - заявив американський лідер.

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Ядерна програма Ірану

Крім того, за словами Трампа, Іран "був дуже близький до створення ядерної зброї".

"Вони б мали її, якби ми не здійснили наш удар B-2 Midnight Hammer (в червні 2025 року, - ред.). Вони б мали її ще вісім місяців тому. У них була б ядерна зброя, знаєте", - сказав очільник США.

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Удари по Ірану

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