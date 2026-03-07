Трамп заявив, що США знищили 42 іранські кораблі: "Це кінець їхнього флоту"
Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж трьох днів американські війська знищили 42 кораблі іранського флоту.
Про це він сказав під час виступу на заході "Щит Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.
Знищено 42 кораблі
"Ми знищили 42 військово-морські кораблі, деякі з них дуже великі, за три дні. Це був кінець їхнього флоту. Ми знищили їхні повітряні сили. Ми знищили їхні комунікації, і всі телекомунікації зникли. Я не знаю, як вони спілкуються, але, думаю, вони щось придумають. Справи у них йдуть не дуже добре", - заявив американський лідер.
Ядерна програма Ірану
Крім того, за словами Трампа, Іран "був дуже близький до створення ядерної зброї".
"Вони б мали її, якби ми не здійснили наш удар B-2 Midnight Hammer (в червні 2025 року, - ред.). Вони б мали її ще вісім місяців тому. У них була б ядерна зброя, знаєте", - сказав очільник США.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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якшо протоку не розблокують найближчим часом і не заспокоять ринки, то в кремлі за таке "водіння по губам" йому і пам'ятник поставлять.
Порада - швидко оголоси перемогу і ще швидше уматуй звідти
Шнобєль!
Российская нефть Urals теперь дороже американской Brent! Трамп подыграл Кремлю.