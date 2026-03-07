Трамп поінформований про контакти РФ та Ірану, - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Дональд Трамп знає про контакти Росії та Ірану на тлі повідомлень про передачу розвідданих для ударів по військах США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Гегсета телеканалу CBS News.

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""Американський народ може бути впевнений, що його головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє. Все, чого не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через неформальні канали, зустрічає рішучу протидію. Ми відстежуємо все і враховуємо це в планах бойових дій.

Ми наражаємо на небезпеку інших хлопців, і це наша робота. Тому ми не турбуємося про це. Єдині, кому зараз потрібно хвилюватися, – це іранці, які думають, що вони виживуть", - наголосив Гегсет.

Він зазначив, що Трамп має "унікальні стосунки" з багатьма світовими лідерами, що дає йому змогу досягати результатів, недоступних для інших політиків. Міністр зазначив, що необхідні меседжі можуть бути доставлені росіянам як напряму, так і через посередників.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News заявила, що "чесно кажучи, це не має особливого значення, оскільки президент Трамп і американські військові повністю знищують злочинний іранський терористичний режим".

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Удари по Ірану

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