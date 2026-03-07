Трамп поінформований про контакти РФ та Ірану, - Гегсет
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Дональд Трамп знає про контакти Росії та Ірану на тлі повідомлень про передачу розвідданих для ударів по військах США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Гегсета телеканалу CBS News.
""Американський народ може бути впевнений, що його головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє. Все, чого не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через неформальні канали, зустрічає рішучу протидію. Ми відстежуємо все і враховуємо це в планах бойових дій.
Ми наражаємо на небезпеку інших хлопців, і це наша робота. Тому ми не турбуємося про це. Єдині, кому зараз потрібно хвилюватися, – це іранці, які думають, що вони виживуть", - наголосив Гегсет.
Він зазначив, що Трамп має "унікальні стосунки" з багатьма світовими лідерами, що дає йому змогу досягати результатів, недоступних для інших політиків. Міністр зазначив, що необхідні меседжі можуть бути доставлені росіянам як напряму, так і через посередників.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News заявила, що "чесно кажучи, це не має особливого значення, оскільки президент Трамп і американські військові повністю знищують злочинний іранський терористичний режим".
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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Дух і сморід від обісцяної ******* червоної доріжки в Анкоріджі, чутно у всьому Світі!
думав той ждун з окупіваних мразотняк...
"Известный миллиардер из ОАЭ Халаф Ахмад Аль Хабтур только что опубликовал открытое письмо Трампу. Для сведения: Аль-Хабтур - влиятельная фигура: миллиардер, бывший дипломат, авторитетный политический деятель в странах Персидского залива. Когда он говорит, руководство ОАЭ его слушает.
Главная мысль:
«Кто дал вам право втянуть наш регион в войну с Ираном? Кто разрешил вам превратить наш регион в поле боя?»
Остальные тезисы
- Это было ваше решение или давление со стороны Нетаньяху?
- Вы учитывали сопутствующий ущерб перед стрельбой?
- Вы подвергли страны Персидского залива опасности, которую они не выбирали.
- Ваши инициативы по созданию «Совет мира» финансировались государствами Персидского залива. Теперь на нас нападают. Куда делись эти деньги?
- Вы обещали не воевать. Вы провели операции в 7 странах: Сомали, Ираке, Йемене, Нигерии, Сирии, Иране, Венесуэле.
- 658 авиаударов за первый год после вашего возвращения равны ударам за весь срок полномочий Байдена, которого вы критиковали
- Военные операции обходятся в 40-65 миллиардов долларов, общая сумма может составить 210 миллиардов долларов.
- Ваш рейтинг одобрения снизился на 9% за 400 дней;
- Американцам вами обещан мир. А войну они финансируют за счет своих налогов.
И еще:
«Не успели высохнуть чернила на вашей инициативе о создании Совета мира, как мы уже столкнулись с военной эскалацией, которая угрожает всему региону. Так куда же делись эти инициативы?»
Письмо заканчивается словами: «Истинное лидерство измеряется не решениями, принятыми в отношении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к достижению мира».
Когда элита ОАЭ начинает публично ставить под сомнение решения Трампа, это означает, что ближайшие арабские союзники Америки говорят: «Мы на это не подписывались».
От себя скажу так: я ждал, что подобные тезисы появятся. И это - первый камень, посыпавшийся из-под ботинок Трампа. Скоро почва уйдет у него из-под ног. Потому что нельзя так беспардонно кидать всех: избирателей, сектантов, криптанов, эмиров... Ведь не кинул он только тех, у кого на него убийственный компромат.
Ржавый век ржавой пакли, начавшийся столь пафосно, закончится очень печально."
Скажите, а правда президент Америки должен ответить известному миллиардеру, и даже бывшему дипломату?
Я к нему, Тигипко или Живаго, ничего не испытываю, но если бы они задали кучу вопросов Макрону, как бы он оправдывался?
А не менее известный миллиардер Сунь Х.й Вчай наконец спросит нашего клоуна: сколько он ещё собирается воевать.
Вы ещё весь Фейсбук сюда перетащите
Проте, судячи з тональності Вашого коменту, Ви звертаєте акцент на форму, не розуміючи самої суті: йдеться про питання, які зависли в повітрі після початку конфлікту США та Ізраїлю з Іраном. І на які відповідей поки що немає. Хоча вони важливі.
А авторство /джерело цих питань - діло десяте.
п.с. приписувати собі ці думки без цитування - "не альо".
Тож, у мене зустрічна пропозиція: попустіться з "перетягненням Фейсбуку", а краще опублікуйте щось своє, цікаве для інших читачів.
Успіхів.
А вони мабуть думали що американські бази їх охороняють, американські спецслужби рятують їх наслідних принців в США після 9.11 а американські дипломати роками клеють дурників коли їх тицяють носом у відсутність демократії в "союзників" просто за красиві очі?🤡
Видно, корейський і в'єтнамський синдроми та ганьба і поразка 1979 із захопленням американського посольства в Тегерані глибоко засіли у підсвідомості американської еліти, яка управляє США.
Цього мало б вистачити для розуміння ставлення Трампа до власних військових. Коли теплі стосунки з пуциним він ставить вище від безпеки власних громадян, включаючи військових. Хоча йогл завдання, як Годлвнокоиандувача макстмально убезпечити всіма можливими способами власних військових від зайвох небезпеки, всунувши джерело цвєї небезпеки.
Для мене ,що іранці -п#дори, яки продали кацапам купу озброення, що американці , яки могли зупинити путіна ще чотири роки тому і були забов'язани разом з іншими підписантами Будапештського меморандуму це зробити.
багато в українок були такі шанси?