Трамп проинформирован о контактах РФ и Ирана, - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Дональд Трамп знает о контактах России и Ирана на фоне сообщений о передаче разведданных для ударов по войскам США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Хэгсета телеканалу CBS News.

"Американский народ может быть уверен, что его главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает. Все, что не должно происходить, будь то публично или через неформальные каналы, встречает решительное противодействие. Мы отслеживаем все и учитываем это в планах боевых действий.

Мы подвергаем опасности других ребят, и это наша работа. Поэтому мы не беспокоимся об этом. Единственные, кому сейчас нужно волноваться, – это иранцы, которые думают, что они выживут", – подчеркнул Хегсет.

Он отметил, что Трамп имеет "уникальные отношения" со многими мировыми лидерами, что позволяет ему достигать результатов, недоступных для других политиков. Министр отметил, что необходимые месседжи могут быть доставлены россиянам как напрямую, так и через посредников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News заявила, что "честно говоря, это не имеет особого значения, поскольку президент Трамп и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим".

Удары по Ирану

