Трамп проинформирован о контактах РФ и Ирана, - Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Дональд Трамп знает о контактах России и Ирана на фоне сообщений о передаче разведданных для ударов по войскам США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Хэгсета телеканалу CBS News.
"Американский народ может быть уверен, что его главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает. Все, что не должно происходить, будь то публично или через неформальные каналы, встречает решительное противодействие. Мы отслеживаем все и учитываем это в планах боевых действий.
Мы подвергаем опасности других ребят, и это наша работа. Поэтому мы не беспокоимся об этом. Единственные, кому сейчас нужно волноваться, – это иранцы, которые думают, что они выживут", – подчеркнул Хегсет.
Он отметил, что Трамп имеет "уникальные отношения" со многими мировыми лидерами, что позволяет ему достигать результатов, недоступных для других политиков. Министр отметил, что необходимые месседжи могут быть доставлены россиянам как напрямую, так и через посредников.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News заявила, что "честно говоря, это не имеет особого значения, поскольку президент Трамп и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим".
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Дух і сморід від обісцяної ******* червоної доріжки в Анкоріджі, чутно у всьому Світі!
"Известный миллиардер из ОАЭ Халаф Ахмад Аль Хабтур только что опубликовал открытое письмо Трампу. Для сведения: Аль-Хабтур - влиятельная фигура: миллиардер, бывший дипломат, авторитетный политический деятель в странах Персидского залива. Когда он говорит, руководство ОАЭ его слушает.
Главная мысль:
«Кто дал вам право втянуть наш регион в войну с Ираном? Кто разрешил вам превратить наш регион в поле боя?»
Остальные тезисы
- Это было ваше решение или давление со стороны Нетаньяху?
- Вы учитывали сопутствующий ущерб перед стрельбой?
- Вы подвергли страны Персидского залива опасности, которую они не выбирали.
- Ваши инициативы по созданию «Совет мира» финансировались государствами Персидского залива. Теперь на нас нападают. Куда делись эти деньги?
- Вы обещали не воевать. Вы провели операции в 7 странах: Сомали, Ираке, Йемене, Нигерии, Сирии, Иране, Венесуэле.
- 658 авиаударов за первый год после вашего возвращения равны ударам за весь срок полномочий Байдена, которого вы критиковали
- Военные операции обходятся в 40-65 миллиардов долларов, общая сумма может составить 210 миллиардов долларов.
- Ваш рейтинг одобрения снизился на 9% за 400 дней;
- Американцам вами обещан мир. А войну они финансируют за счет своих налогов.
И еще:
«Не успели высохнуть чернила на вашей инициативе о создании Совета мира, как мы уже столкнулись с военной эскалацией, которая угрожает всему региону. Так куда же делись эти инициативы?»
Письмо заканчивается словами: «Истинное лидерство измеряется не решениями, принятыми в отношении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к достижению мира».
Когда элита ОАЭ начинает публично ставить под сомнение решения Трампа, это означает, что ближайшие арабские союзники Америки говорят: «Мы на это не подписывались».
От себя скажу так: я ждал, что подобные тезисы появятся. И это - первый камень, посыпавшийся из-под ботинок Трампа. Скоро почва уйдет у него из-под ног. Потому что нельзя так беспардонно кидать всех: избирателей, сектантов, криптанов, эмиров... Ведь не кинул он только тех, у кого на него убийственный компромат.
Ржавый век ржавой пакли, начавшийся столь пафосно, закончится очень печально."
Цього мало б вистачити для розуміння ставлення Трампа до власних військових. Коли теплі стосунки з пуциним він ставить вище від безпеки власних громадян, включаючи військових. Хоча йогл завдання, як Годлвнокоиандувача макстмально убезпечити всіма можливими способами власних військових від зайвох небезпеки, всунувши джерело цвєї небезпеки.
Для мене ,що іранці -п#дори, яки продали кацапам купу озброення, що американці , яки могли зупинити путіна ще чотири роки тому і були забов'язани разом з іншими підписантами Будапештського меморандуму це зробити.