Трамп заявил, что США уничтожили 42 иранских корабля: "Это конец их флота"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней американские войска уничтожили 42 корабля иранского флота.

Об этом он сказал во время выступления на мероприятии "Щит Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Уничтожено 42 корабля

"Мы уничтожили 42 военно-морских корабля, некоторые из них очень большие, за три дня. Это был конец их флота. Мы уничтожили их воздушные силы. Мы уничтожили их коммуникации, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают. Дела у них идут не очень хорошо", - заявил американский лидер.

Ядерная программа Ирана

Кроме того, по словам Трампа, Иран "был очень близок к созданию ядерного оружия".

"Они бы имели его, если бы мы не осуществили наш удар B-2 Midnight Hammer (в июне 2025 года, - ред.). Они бы имели его еще восемь месяцев назад. У них было бы ядерное оружие, знаете", - сказал глава США.

Удары по Ирану

