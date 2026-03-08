РУС
2 941 41

Трамп заявил, что США уничтожили 42 иранских корабля: "Это конец их флота"

Трамп заявил, что США уничтожили 42 иранских корабля

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней американские войска уничтожили 42 корабля иранского флота.

Об этом он сказал во время выступления на мероприятии "Щит Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Уничтожено 42 корабля

"Мы уничтожили 42 военно-морских корабля, некоторые из них очень большие, за три дня. Это был конец их флота. Мы уничтожили их воздушные силы. Мы уничтожили их коммуникации, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают. Дела у них идут не очень хорошо", - заявил американский лидер.

Трамп сам решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует", - Белый дом

Ядерная программа Ирана

Кроме того, по словам Трампа, Иран "был очень близок к созданию ядерного оружия".

"Они бы имели его, если бы мы не осуществили наш удар B-2 Midnight Hammer (в июне 2025 года, - ред.). Они бы имели его еще восемь месяцев назад. У них было бы ядерное оружие, знаете", - сказал глава США.

Сегодня Иран подвергается очень сильным ударам, - Трамп

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Трамп проинформирован о контактах РФ и Ирана, - Хегсет

