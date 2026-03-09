РУС
Трамп о росте цен на нефть: "Очень небольшая плата за безопасность и мир"

Трамп прокомментировал рост цен на нефть

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост цен на нефть на фоне операции против Ирана.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Краткосрочные цены на нефть, которые стремительно упадут, когда с уничтожением иранской ядерной угрозы будет покончено, - это очень небольшая плата за безопасность и мир в США и во всем мире. Только дураки могут думать иначе!" - отметил он.

Трамп прокомментировал рост цен на нефть

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже в Иране определили следующего верховного лидера страны после голосования в Ассамблее экспертов. Им стал Моджтабу Хаменеи – сын Али Хаменеи.

Топ комментарии
+19
вспомнилось , как американцы запрещали Украине бить по российской нефтянке, опасаясь что мировые цены на нефть вырастут на пару долларов ...
09.03.2026 09:19 Ответить
+10
Який придурок!!!
09.03.2026 09:12 Ответить
+10
ТОБТО

- коли Україна нищить нафту РФ - ТО ШО ВИ РОБИТЕ АМЕРИКАНЕЦЬ МАЄ ЖИТИ ДЕШЕВО
- а коли США підвищує ціна в два рази за 1 місяць - ІТС ФАЙН потерплять

коротко - ПРАВИЛ НЕМА - можна викрадати дітей, можна викрадати гроші банків як Угорщина, можна бити по чому хочеш - головне першим звинуватити у всьому іншого
09.03.2026 09:22 Ответить
Який придурок!!!
09.03.2026 09:12 Ответить
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз же перед дядьком!
09.03.2026 09:15 Ответить
В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупым.
09.03.2026 09:16 Ответить
вспомнилось , как американцы запрещали Украине бить по российской нефтянке, опасаясь что мировые цены на нефть вырастут на пару долларов ...
09.03.2026 09:19 Ответить
Гешефт понад усе!! Мана мага мага і старий Бідон
09.03.2026 09:32 Ответить
це руде непорозуміння настільки швидко штовхає світ до третьої світової, не факт, що вдасться вчасно загальмувати!... друг вальодя вже руки стер, хлопаючи в долоні... та й родичі-інсайдери трохи прибарахлилися від зростання ціни на нафту...
09.03.2026 09:20 Ответить
Після першої нафтової кризи почалися розробки шоб зменшити її використання - її використання зменшилося ( і зменшилося використання інших енергоресурсів на одиницю роботи чи одиницю виробництва чогось ). Можливо після цієї кризи нафта стане тіко сировиною для виробництва пластмас і подібного .
09.03.2026 09:34 Ответить
ТОБТО

- коли Україна нищить нафту РФ - ТО ШО ВИ РОБИТЕ АМЕРИКАНЕЦЬ МАЄ ЖИТИ ДЕШЕВО
- а коли США підвищує ціна в два рази за 1 місяць - ІТС ФАЙН потерплять

коротко - ПРАВИЛ НЕМА - можна викрадати дітей, можна викрадати гроші банків як Угорщина, можна бити по чому хочеш - головне першим звинуватити у всьому іншого
09.03.2026 09:22 Ответить
Якщо розумні обманюють очікування, це ще не означає, що дурні врятують світ.
09.03.2026 09:27 Ответить
Хороший вислів в підтримку Трампа. Для дурнів розшифровую, якшо у команди Трампа не виходить легко розправитись з одним із прокі вісісі зла так швидко як очікувалось, це не значить що у його критиканів був більш вдалий план.
09.03.2026 09:34 Ответить
Легше розповісти глухому, і показати сліпому, чим старатися, щось пояснити дурню мені. Дякую! )
09.03.2026 09:42 Ответить
Ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти.
У випадку з Трампом, то коли дурні шукають. А от що з того пошуку вийде, то аж страшно подумати.
09.03.2026 09:48 Ответить
насправді істина (в прислів'ї) звучить так:
"Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти".
А з усім іншим беззаперечно погоджуюсь. Лайк від мене!
09.03.2026 10:04 Ответить
Тобто? А я що написав?!
Ліпше - це прислівник вищого ступеня порівняння, що означає «краще», «більш відповідний», «корисніший» або «доцільніший». Вживається для підкреслення переваги, коли мова йде про моральну, розумну користь або покращення стану, наприклад: ліпше мовчати. Також означає покращення самопочуття, наприклад: тепер мені ліпше.
Порада - вчіть рідну мову, читайте. Вона значно багатша, ніж звучить з телевізора.
09.03.2026 10:17 Ответить
І ще.
Вживайте лі́пше, коли йдеться про користь, вигоду, моральну або розумну перевагу (краще мовчати → ліпше мовчати). Вживайте кра́ще, коли йдеться про красу, якість виконання, зовнішній вигляд, майстерність.
09.03.2026 10:19 Ответить
Ну,рудий покидьок на повному забезпеченні або з таким грошиками..))
09.03.2026 09:28 Ответить
То не плата - то аванс. Причому за товар, якого або ще нема в продажу, або за товар, якого взагчлі нема у природі. Щоб там була безпека, оплата маж бути відповідна - не лише матеріальні ресурси, а й життя і здоров'я численних військових, як мінімум і бкзчисленних цивільних, і не лише іранських, чи американських, а й інших. Це повинні бути роки наземної військової, а потім і поліцейської операції. Трамп - шахрай, який продає Теслу кібертрак за умовні сто гривень.
09.03.2026 09:30 Ответить
Тільки дурні Думкозлочинці не обожнюють найкращого трампа **********.
Лідер Потужності.
09.03.2026 09:31 Ответить
Выборы в Сенат осенью покажут рыжему кретину, большая цена или небольшая его епанутым действиям..
09.03.2026 09:37 Ответить
Уявіть ситуацію коли качка заставили цілий день сапати бурячок - так от до кінця дня він ноги буде волочити від цього , а якись дрищ шо цим займається роками буде почуватися набагато краще .
09.03.2026 09:46 Ответить
До тих вибрів нашій голубій кульці ще треба дожити...
09.03.2026 09:49 Ответить
А що, підвищилася безпека і прийшов мир?! Шизофренія прогресує...
09.03.2026 09:40 Ответить
Трампло, якщо це "не велика плата", то візьми і компенсуй людям зростання цін на АЗС зі своєї власної кишені. Якщо своїх грошей буде недостатньо - позич у Вітькофа!
09.03.2026 09:46 Ответить
Трамп про зростання цін на нафту: "Дуже невелика плата за безпеку та мир".

Якщо згадати теорію доміно, теорію падає доміно, або ефект доміно - теорію, яка полягає в тому, що будь-яка зміна тягне за собою лінійний ряд інших змін, аналогічно тому, як падають кісточки доміно, побудовані в ряд, - то виходить, що якась мавпа, яка отримала доступ до столу, на якому були виставлені на ребро кістки доміно, чи по необережності (1), чи по дурості (2) або цілком свідомо, за наміром, у своїх інтересах чи інтересах третьої сторони (3) перекинула цей ряд.

І хто ця мавпа? У хто вигодонабувач від такої "необережності"...?

Трамп терміново, майже у авральному темпі, поповнює казначейство війни Кремля.
09.03.2026 09:48 Ответить
Про позитивний результат того трампівського божевілля для цивілізованого світу навіть дуже сумнівний. Вже очевидно, що в програші Європа, а сосбливо ми, Україна.
А от хто вже у виграші то кацапи.
Так враження, що саме для цього та забава й затіяна.
09.03.2026 09:52 Ответить
Короткострокові??? 4 роки ціна на нафту поступово знижувалась до більш-менш прийнятного рівня, після того, як москалі почали сво 2022-му і був різкий стрибок цін.
09.03.2026 09:50 Ответить
А сделай иранцы ядерку чуть пораньше хотя бы при бидоне, были бы сейчас уважаемыми партнёрами)
09.03.2026 09:55 Ответить
Для України, кожне зростання цін на нафту це небезпека та війна.
09.03.2026 09:57 Ответить
А його подружки Орбан і Фіцо про це знають?
09.03.2026 10:00 Ответить
Все йде по плану, операція тримає, як планувалося, усі цілі будуть досягнуті)
09.03.2026 10:02 Ответить
Зате Байден за кожен цент підвищення дуже хвилювався.
09.03.2026 10:09 Ответить
Це каже припіздєнт країни яка чотири роки не може ембарго на кацапську нафту ввести? Брехливе риже чмо.
09.03.2026 10:19 Ответить
Дуже невелика плата... Нічого, українці заплатять своїми життями за це все
09.03.2026 10:21 Ответить
Трамп про зростання цін на нафту -
Хвуйлу треба заробити "казирєй"
09.03.2026 10:27 Ответить
Агент с рого выполняет поставленную задачу. Все догадываются и знают об этом. Но ничего не могут сделать. Вот такая ситуация. Слава Украине!
09.03.2026 10:30 Ответить
 
 