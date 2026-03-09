Трамп о росте цен на нефть: "Очень небольшая плата за безопасность и мир"
Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост цен на нефть на фоне операции против Ирана.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Краткосрочные цены на нефть, которые стремительно упадут, когда с уничтожением иранской ядерной угрозы будет покончено, - это очень небольшая плата за безопасность и мир в США и во всем мире. Только дураки могут думать иначе!" - отметил он.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже в Иране определили следующего верховного лидера страны после голосования в Ассамблее экспертов. Им стал Моджтабу Хаменеи – сын Али Хаменеи.
- коли Україна нищить нафту РФ - ТО ШО ВИ РОБИТЕ АМЕРИКАНЕЦЬ МАЄ ЖИТИ ДЕШЕВО
- а коли США підвищує ціна в два рази за 1 місяць - ІТС ФАЙН потерплять
коротко - ПРАВИЛ НЕМА - можна викрадати дітей, можна викрадати гроші банків як Угорщина, можна бити по чому хочеш - головне першим звинуватити у всьому іншого
дурнюмені. Дякую! )
У випадку з Трампом, то коли дурні шукають. А от що з того пошуку вийде, то аж страшно подумати.
"Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти".
А з усім іншим беззаперечно погоджуюсь. Лайк від мене!
Ліпше - це прислівник вищого ступеня порівняння, що означає «краще», «більш відповідний», «корисніший» або «доцільніший». Вживається для підкреслення переваги, коли мова йде про моральну, розумну користь або покращення стану, наприклад: ліпше мовчати. Також означає покращення самопочуття, наприклад: тепер мені ліпше.
Порада - вчіть рідну мову, читайте. Вона значно багатша, ніж звучить з телевізора.
Вживайте лі́пше, коли йдеться про користь, вигоду, моральну або розумну перевагу (краще мовчати → ліпше мовчати). Вживайте кра́ще, коли йдеться про красу, якість виконання, зовнішній вигляд, майстерність.
дурніДумкозлочинці не обожнюють найкращого трампа **********.
Лідер Потужності.
Якщо згадати теорію доміно, теорію падає доміно, або ефект доміно - теорію, яка полягає в тому, що будь-яка зміна тягне за собою лінійний ряд інших змін, аналогічно тому, як падають кісточки доміно, побудовані в ряд, - то виходить, що якась мавпа, яка отримала доступ до столу, на якому були виставлені на ребро кістки доміно, чи по необережності (1), чи по дурості (2) або цілком свідомо, за наміром, у своїх інтересах чи інтересах третьої сторони (3) перекинула цей ряд.
І хто ця мавпа? У хто вигодонабувач від такої "необережності"...?
Трамп терміново, майже у авральному темпі, поповнює казначейство війни Кремля.
А от хто вже у виграші то кацапи.
Так враження, що саме для цього та забава й затіяна.
Хвуйлу треба заробити "казирєй"