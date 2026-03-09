Трамп о росте цен на нефть: "Очень небольшая плата за безопасность и мир"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост цен на нефть на фоне операции против Ирана.

Подробности

"Краткосрочные цены на нефть, которые стремительно упадут, когда с уничтожением иранской ядерной угрозы будет покончено, - это очень небольшая плата за безопасность и мир в США и во всем мире. Только дураки могут думать иначе!" - отметил он.

Удары по Ирану

