УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8787 відвідувачів онлайн
Новини Ліквідація Алі Хаменеї Зміна режиму в Ірані
3 680 68

Сина аятоли Алі Хаменеї Моджтабу призначили новим Верховним лідером Ірану, - ЗМІ

Сина Хаменеї призначили новим верховним лідером Ірану – ЗМІ

В Ірані визначили наступного верховного лідера країни після голосування в Асамблеї експертів. Рішення ухвалили більшістю голосів членів органу, який відповідає за призначення духовного керівника держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях міжнародних медіа, зокрема The Guardian та іранського агентства Fars.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення про нового верховного лідера

За інформацією джерел, члени Асамблеї експертів уже погодили кандидатуру наступника аятоли Алі Хаменеї. Ім’я майбутнього лідера тривалий час офіційно не розголошували, однак представники органу підтверджували, що голосування відбулося.

Член Асамблеї експертів Хоссейналлі Ешкеварі заявив, що рішення фактично вже прийняте.

"Людина, яка продовжить шлях імама Хаменеї, уже визначена. Голосування відбулося, і ім’я буде оголошено найближчим часом", – сказав він.

Інший представник органу Мохсен Хейдарі також повідомив, що більшість членів підтримала одного кандидата. За його словами, сформована спільна позиція щодо майбутнього керівника країни.

Читайте також: Газу у Британії вистачить лише на два дні, - ЗМІ

Боротьба за владу в Ірані

За даними медіа, одним із головних претендентів на посаду називали Моджтабу Хаменеї – сина колишнього верховного аятоли. Саме його кандидатуру активно обговорювали останніми днями.

Згодом іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Передача влади синові викликає суперечки серед експертів. Деякі аналітики вважають, що такий сценарій може виглядати як повернення до династичної системи влади.

Подібна модель викликає критику, адже Ісламська республіка виникла після революції 1979 року, яка повалила монархію. Частина шиїтського духовенства також заявляла, що передача влади від батька до сина суперечить традиціям політичної системи країни.

Попри це, іранські посадовці наголошують, що новий лідер має відстоювати інтереси держави та продовжити політичний курс попереднього керівництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп направляє спецпредставників до Ізраїлю для переговорів

Автор: 

Іран (3498) Хаменеї (51)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Яке прикре самогубство...
показати весь коментар
09.03.2026 00:23 Відповісти
+13
Вирішили не робити нашу помилку і обрали іранця.
показати весь коментар
09.03.2026 00:28 Відповісти
+7
А тим часом нафта брент відкрилась по 107 баксів за барель )
показати весь коментар
09.03.2026 00:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке прикре самогубство...
показати весь коментар
09.03.2026 00:23 Відповісти
Вот вам и покойничек.
(М.Жванецький)
показати весь коментар
09.03.2026 06:54 Відповісти
Нужно с этим чтото делать
Заждался на концерт )))
Или может следующий будет сговорчивый ??
показати весь коментар
09.03.2026 00:25 Відповісти
Вирішили не робити нашу помилку і обрали іранця.
показати весь коментар
09.03.2026 00:28 Відповісти
Алі Хаменеї - іранський політик азербайджанського походження, який був Верховним лідером Ірану з 1989 по 2026 рік
Він є етнічним азербайджанцем, але народився і виріс в Ірані….

Він азер .
показати весь коментар
09.03.2026 07:17 Відповісти
Якщо ви не помітили, то всі вони ходять до мечеті, а не до синагоги.
показати весь коментар
09.03.2026 13:18 Відповісти
Азербайджан - світська держава, де понад 95-99% населення сповідують іслам (переважно шиїти, також суніти).

Зачем им ходить в синагогу если они мусульмане ?
показати весь коментар
09.03.2026 15:09 Відповісти
Болотяну говірку не сприймаю.
показати весь коментар
11.03.2026 00:13 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2026 15:26 Відповісти
Саме так - свинособача слідом за кацапським кораблем.
показати весь коментар
13.03.2026 01:41 Відповісти
А тим часом нафта брент відкрилась по 107 баксів за барель )
показати весь коментар
09.03.2026 00:32 Відповісти
Хтось не погано , на цьому , заробить ...
показати весь коментар
09.03.2026 00:36 Відповісти
Хтось ))
показати весь коментар
09.03.2026 00:37 Відповісти
В тому то і прикол - хотілося б знати , що це за "хтось" - я ніколи не повірю , що за Трампом хтось не стоїть і не смикає за ниточки ...
показати весь коментар
09.03.2026 00:40 Відповісти
так все ж і затяно через реесурси.....у нас вже відібрали все що могли.....цікаво,відбирали під гарантію миру,договір має бути розторгнутий чи ні???
показати весь коментар
09.03.2026 01:07 Відповісти
Проиграют все. Дорогая нефть - дорогое производство. Выиграют только те кто продает нефть.
показати весь коментар
09.03.2026 00:38 Відповісти
КаРФаген...
показати весь коментар
09.03.2026 00:56 Відповісти
тут треба дивитися хто постраждає впершу чергу......ес,китай.....навіщо???думайте
показати весь коментар
09.03.2026 01:09 Відповісти
Все пострадают. Потому что нефть используется для производства товаров. Дорогие товары - все беднее. Кроме тех, кто имеет прямую прибыль с нефти.
показати весь коментар
09.03.2026 01:11 Відповісти
я не проти,але сильніш за все ці......а ще можуть бути втягнуті у війну і інші країни експортери,тоді навіть страшно уявити той хаос,з кацапів зніматимуть санкції під це...
показати весь коментар
09.03.2026 01:14 Відповісти
впаде до 94-95, бо відкрилась з гепом.
показати весь коментар
09.03.2026 00:45 Відповісти
Колись неодмінно туди впаде ))
показати весь коментар
09.03.2026 03:51 Відповісти
геп завжди швидко заповнюється. Для ціни не стільки важлива наявність на ринку іранської нафти, скільки безпечний прохід танкерів Ормузською протокою. Буде прохід - ціна швидко впаде і стабілізується.
показати весь коментар
09.03.2026 04:37 Відповісти
Картельна змова, гешефтних мародерів на нафті!!
показати весь коментар
09.03.2026 01:07 Відповісти
на тиждень?
показати весь коментар
09.03.2026 00:41 Відповісти
навряд,довше,якщо трупель в сумнівах що для закінченні війни досить трьох місяців,,90 млн. населення,маса зброї......
показати весь коментар
09.03.2026 01:11 Відповісти
ізраільтяни трупеля питатись не будуть щодо терміну придатності чергового муджтаби, і кількість населення тут ні до чого.
показати весь коментар
09.03.2026 01:54 Відповісти
думаєш якщо трумпель розгорне наземну операцію населення сидітиме??добре,побачимо,вже скоро....
показати весь коментар
09.03.2026 10:56 Відповісти
по перше - не треба приписувати мені ваших думок, а по друге - ніякої наземної операції не буде.
показати весь коментар
09.03.2026 11:01 Відповісти
побачимо....
показати весь коментар
09.03.2026 11:08 Відповісти
якщо американської наземної операції не буде, то ви тут мені напишете що були не праві? чи скриєтесь на просторах форуму Цензора?)
показати весь коментар
09.03.2026 11:18 Відповісти
не питання,а ви??..
показати весь коментар
09.03.2026 11:39 Відповісти
я собі посилання на діалог у меморіз скинув. Спдваюсь, ви не будете перелогінюватись.
показати весь коментар
09.03.2026 11:41 Відповісти
якщо не викинуть без права на повернення....якщо розумієте
показати весь коментар
09.03.2026 11:45 Відповісти
якщо не будете тут просувать російські наративи, то не викинуть. Чи ви вже починаєте виправдовувати майбутнє "зникнення" вашого нікнейму на форумі?
показати весь коментар
09.03.2026 11:50 Відповісти
просувать.....не смішть,досить стати вельми активним ніж інші і тобі ,,вкажуть,, це🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.03.2026 12:02 Відповісти
бачу, вже виправдовуєте своє "зникнення". Я наприклад на форумі вельми активний ніж інші, і мені не "вказали". Тож не зливайтесь.
показати весь коментар
09.03.2026 12:22 Відповісти
не змішуйте реальність і свою фантазію.....
показати весь коментар
09.03.2026 12:45 Відповісти
реальність поки що така, що ви завчасно починаєте виправдовувати своє "зникнення".
показати весь коментар
09.03.2026 12:51 Відповісти
Як-то кажуть - не лізь поперед батька в пекло.
А от після батька вже можна.
показати весь коментар
09.03.2026 00:42 Відповісти
По обличчю видно що хлоп дуже щасливий.
показати весь коментар
09.03.2026 00:45 Відповісти
За гуріями тягнеться, а не за Іраном!!!
показати весь коментар
09.03.2026 01:08 Відповісти
Гурії тільки такі.

показати весь коментар
09.03.2026 01:20 Відповісти
Кому гуріїї, а кому і фурії...
показати весь коментар
09.03.2026 08:56 Відповісти
Якщо Трамп вторгнеться в Іран, то іранці підпалять нафтові скважини (яка ж тоді буде ціна нафти?).
Пожежі в Кувейті, спричинені іракськими силами під час війни в Перській затоці, почалися в січні 1991 року і тривали більше восьми місяців, а останню пожежу ліквідували 6 листопада 1991 року. Пожежі були спричинені знищенням понад 600 нафтових свердловин.
показати весь коментар
09.03.2026 00:49 Відповісти
Есть такая серия фильмов Безумный Макс. Идея фильма зародилась когда режиссер будущего фильма наблюдал как водители дерутся за бензин на заправке после кризиса 70ых, который был вызван тем что страны Залива прекратили продавать нефть из-за войны с Израилем.

После этого весь мир начал ходить перед ними на цыпочках. Сейчас экономика зависит от них еще больше, чем тогда.
показати весь коментар
09.03.2026 00:58 Відповісти
у світі наразі перевиробництво нафти. тому іранські свердловини нікому, окрім китаю, не вперлись. але якшо саудити і решта країн затоки не зможуть експорутвати свою жижу - тоді це величезна проблема, звичайно.
америка, до речі, цього разу зможе пропетляти, а от європейцям, індусам і китайцям буде важко.
показати весь коментар
09.03.2026 01:15 Відповісти
Іран майже весь свій експорт нафти - понад 80% - відправляє до Китаю.

Пекін - найбільший імпортер не тільки іранської нафти, а й венесуельської та російської. Західні санкції проти трьох цих країн призводять до зниження цін, від чого виграють китайці.
У той час як КНР отримує вигоду від таких знижок, а Росія збільшує постачання, Іран бореться зі скороченням доходів від свого нафтового експорту.
показати весь коментар
09.03.2026 01:37 Відповісти
Вони підпалять чужі. Катару, ОАЕ, ітд.
Про це і заявили.
показати весь коментар
09.03.2026 07:28 Відповісти
Для вас син аятоли лідер Ірану це несподіванка?
Несподіванка це 6 президент України, який з актора-коміка і шоумена на TV відразу застрибнув у крісло президента.
показати весь коментар
09.03.2026 00:56 Відповісти
Трамп змінив Хаменеї на Хаменеї, маладца))
показати весь коментар
09.03.2026 00:56 Відповісти
Сподіваюся що до ранку його вже за#башать
показати весь коментар
09.03.2026 00:59 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2026 01:08 Відповісти
Hу що, разом з поздоровленнями хай вже починають готовити і некролог....
показати весь коментар
09.03.2026 01:09 Відповісти
Асамблея експертів складається з 88 членів. Цифра 88 вже на щось диктаторсько-фашистське натякає. Голосування за сина Хаменеі було під тиском КВІР. Син Хаменеї вважається ще більш радикальним ісламістом ніж був сам Хаменеї. Тож в Ірані можливий початок громадянської війна. Навіть після знищення 30 000 протестувальників минулого місяця в країні з 96 млн. населення знайдеться кому очолити опозицію, яка після атак режиму на сусідні країни отримає фінансування від постаждалих країн. А ще є курди та азербайджанці які зовсім не проти отримати смугу в 35 км. вздовж кордону з Вірменією...
показати весь коментар
09.03.2026 01:12 Відповісти
подейкують, шо цей син хаменяки - імпотент. тому його радикальність не випадкова.
показати весь коментар
09.03.2026 01:16 Відповісти
Мусульмани вважають що у жінки не =має душі і вона є "посудиною гріха". То ж не дивно що радикальний шиіт сторониться жінок, але це не свідчить про його імпотенцію. Навпаки, про сублімацію сексуальної енергії на "богоугодні справи".
показати весь коментар
09.03.2026 01:21 Відповісти
так, але літати в лондон полікувати свою сублімацію - це не кожен шиіт зважиться.
проте, це у антиколорадоса побачив. за шо купив - за те проадв.
показати весь коментар
09.03.2026 01:29 Відповісти
Лікарська таємниця просочилась з лондонської клініки? Дуже в цьому сумніваюсь. Для надання такої приватної інформації про клієнта потрібно рішення Високого Суду. Схоже "антиколорадос" хайпонув "нє па дєцкі".
показати весь коментар
09.03.2026 02:34 Відповісти
Тобто якомусь шпигуну тре дозвіл суду - сумніваюсь в цьому . Крім того хакери базу зламали - це ж не вперше таке відбувається . Ну і хакерам дозвіл теж якби не потрібен .
показати весь коментар
09.03.2026 03:33 Відповісти
Стан здоров'я

"Актуальний стан: Після успішного (згідно з витоками) лікування (сина Хаменеї) в Лондоні повідомлень про хронічні хвороби не було. Проте у березні 2026 року з'явилися дані, що Моджтаба міг отримати поранення під час ізраїльсько-американських ударів по Тегерану, в яких загинув його батько.
Сім'я та діти
Моджтаба Хаменеї має дітей, що підтверджує успішність лікування, про яке йшлося в депешах WikiLeaks.

Дружина: Захра Хаддад-Адель (донька впливового політика), з якою він одружився у 2004 році. За повідомленнями іранських ЗМІ, вона загинула у березні 2026 року під час ударів по резиденції.Діти: У пари троє дітей - два сини та донька.Мохаммад Амін (народився у 2007 році після лікування батька в Британії, часто згадується під іменем Алі на честь діда).Фатеме Садаат.Мохаммад Багер.Втрати: Згідно з офіційними заявами Ірану від березня 2026 року, один із синів Моджтаби також загинув під час авіаударів разом зі своєю матір'ю та бабусею. "
показати весь коментар
09.03.2026 02:55 Відповісти
враження ,шо дуже добровільно безнадійно , син пішов на посаду ...
показати весь коментар
09.03.2026 01:23 Відповісти
кацапи в захваті - ціни на ЇХНЄ паливо ростуть,
як на дріжджах
якби іранці були розумнішими за американців
вони б стріляли в бік кремля.
показати весь коментар
09.03.2026 07:54 Відповісти
вручили чорну мітку
показати весь коментар
09.03.2026 09:38 Відповісти
Можна сказати що мішень на лобі намалювали
показати весь коментар
09.03.2026 11:59 Відповісти
а бункер в якому голосування проводили, координати відомі?
показати весь коментар
10.03.2026 11:05 Відповісти
 
 