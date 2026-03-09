Сина аятоли Алі Хаменеї Моджтабу призначили новим Верховним лідером Ірану, - ЗМІ
В Ірані визначили наступного верховного лідера країни після голосування в Асамблеї експертів. Рішення ухвалили більшістю голосів членів органу, який відповідає за призначення духовного керівника держави.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях міжнародних медіа, зокрема The Guardian та іранського агентства Fars.
Рішення про нового верховного лідера
За інформацією джерел, члени Асамблеї експертів уже погодили кандидатуру наступника аятоли Алі Хаменеї. Ім’я майбутнього лідера тривалий час офіційно не розголошували, однак представники органу підтверджували, що голосування відбулося.
Член Асамблеї експертів Хоссейналлі Ешкеварі заявив, що рішення фактично вже прийняте.
"Людина, яка продовжить шлях імама Хаменеї, уже визначена. Голосування відбулося, і ім’я буде оголошено найближчим часом", – сказав він.
Інший представник органу Мохсен Хейдарі також повідомив, що більшість членів підтримала одного кандидата. За його словами, сформована спільна позиція щодо майбутнього керівника країни.
Боротьба за владу в Ірані
За даними медіа, одним із головних претендентів на посаду називали Моджтабу Хаменеї – сина колишнього верховного аятоли. Саме його кандидатуру активно обговорювали останніми днями.
Згодом іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Передача влади синові викликає суперечки серед експертів. Деякі аналітики вважають, що такий сценарій може виглядати як повернення до династичної системи влади.
Подібна модель викликає критику, адже Ісламська республіка виникла після революції 1979 року, яка повалила монархію. Частина шиїтського духовенства також заявляла, що передача влади від батька до сина суперечить традиціям політичної системи країни.
Попри це, іранські посадовці наголошують, що новий лідер має відстоювати інтереси держави та продовжити політичний курс попереднього керівництва.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що майбутній верховний лідер Ірану не зможе довго залишатися при владі без схвалення з боку Сполучених Штатів. Він додав, що не хотів би, щоб через кілька років США знову довелося проводити подібну операцію або допустити появу ядерної зброї в Ірану.
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(М.Жванецький)
Заждался на концерт )))
Или может следующий будет сговорчивый ??
Він є етнічним азербайджанцем, але народився і виріс в Ірані….
Він азер .
Зачем им ходить в синагогу если они мусульмане ?
А от після батька вже можна.
Пожежі в Кувейті, спричинені іракськими силами під час війни в Перській затоці, почалися в січні 1991 року і тривали більше восьми місяців, а останню пожежу ліквідували 6 листопада 1991 року. Пожежі були спричинені знищенням понад 600 нафтових свердловин.
После этого весь мир начал ходить перед ними на цыпочках. Сейчас экономика зависит от них еще больше, чем тогда.
америка, до речі, цього разу зможе пропетляти, а от європейцям, індусам і китайцям буде важко.
Пекін - найбільший імпортер не тільки іранської нафти, а й венесуельської та російської. Західні санкції проти трьох цих країн призводять до зниження цін, від чого виграють китайці.
У той час як КНР отримує вигоду від таких знижок, а Росія збільшує постачання, Іран бореться зі скороченням доходів від свого нафтового експорту.
Про це і заявили.
Несподіванка це 6 президент України, який з актора-коміка і шоумена на TV відразу застрибнув у крісло президента.
проте, це у антиколорадоса побачив. за шо купив - за те проадв.
"Актуальний стан: Після успішного (згідно з витоками) лікування (сина Хаменеї) в Лондоні повідомлень про хронічні хвороби не було. Проте у березні 2026 року з'явилися дані, що Моджтаба міг отримати поранення під час ізраїльсько-американських ударів по Тегерану, в яких загинув його батько.
Сім'я та діти
Моджтаба Хаменеї має дітей, що підтверджує успішність лікування, про яке йшлося в депешах WikiLeaks.
Дружина: Захра Хаддад-Адель (донька впливового політика), з якою він одружився у 2004 році. За повідомленнями іранських ЗМІ, вона загинула у березні 2026 року під час ударів по резиденції.Діти: У пари троє дітей - два сини та донька.Мохаммад Амін (народився у 2007 році після лікування батька в Британії, часто згадується під іменем Алі на честь діда).Фатеме Садаат.Мохаммад Багер.Втрати: Згідно з офіційними заявами Ірану від березня 2026 року, один із синів Моджтаби також загинув під час авіаударів разом зі своєю матір'ю та бабусею. "
як на дріжджах
якби іранці були розумнішими за американців
вони б стріляли в бік кремля.