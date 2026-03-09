Сина аятоли Алі Хаменеї Моджтабу призначили новим Верховним лідером Ірану, - ЗМІ

В Ірані визначили наступного верховного лідера країни після голосування в Асамблеї експертів. Рішення ухвалили більшістю голосів членів органу, який відповідає за призначення духовного керівника держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях міжнародних медіа, зокрема The Guardian та іранського агентства Fars.

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Рішення про нового верховного лідера

За інформацією джерел, члени Асамблеї експертів уже погодили кандидатуру наступника аятоли Алі Хаменеї. Ім’я майбутнього лідера тривалий час офіційно не розголошували, однак представники органу підтверджували, що голосування відбулося.

Член Асамблеї експертів Хоссейналлі Ешкеварі заявив, що рішення фактично вже прийняте.

"Людина, яка продовжить шлях імама Хаменеї, уже визначена. Голосування відбулося, і ім’я буде оголошено найближчим часом", – сказав він.

Інший представник органу Мохсен Хейдарі також повідомив, що більшість членів підтримала одного кандидата. За його словами, сформована спільна позиція щодо майбутнього керівника країни.

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Боротьба за владу в Ірані

За даними медіа, одним із головних претендентів на посаду називали Моджтабу Хаменеї – сина колишнього верховного аятоли. Саме його кандидатуру активно обговорювали останніми днями.

Згодом іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Передача влади синові викликає суперечки серед експертів. Деякі аналітики вважають, що такий сценарій може виглядати як повернення до династичної системи влади.

Подібна модель викликає критику, адже Ісламська республіка виникла після революції 1979 року, яка повалила монархію. Частина шиїтського духовенства також заявляла, що передача влади від батька до сина суперечить традиціям політичної системи країни.

Попри це, іранські посадовці наголошують, що новий лідер має відстоювати інтереси держави та продовжити політичний курс попереднього керівництва.

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