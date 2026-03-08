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Газу у Британії вистачить лише на два дні, - ЗМІ

У Британії залишилося газу на два дні

У Великій Британії запаси природного газу скоротилися до критичного рівня. Палива вистачить лише на два дні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Dayli Mail.

Сховища країни зараз містять близько 6,7 тисяч ГВт-год газу, а аналогічна кількість зберігається у вигляді скрапленого природного газу (СПГ). Для порівняння, минулого року цей показник становив 18 тисяч ГВт-год.

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Причини дефіциту газу

Експерти пояснюють, що на ситуацію впливає конфлікт на Близькому Сході, зокрема майже повне закриття Ормузької протоки. Через це близько 20% світових поставок газу та нафти затримуються, а частина танкерів із СПГ змінює маршрути й прямує до Азії, де ціни вищі.

"Велика Британія уразлива через невеликі газові сховища та високу залежність від імпорту, особливо з Норвегії та США", — зазначають аналітики.

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Вплив на ринок та Європу

Через дефіцит трейдери встановлюють завищені ціни на газ у Лондоні, що робить його найвищим в Європі. 

Нагадаємо, міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд попередив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи та активізувати дискусії щодо закупівлі російського газу, хоча ЄС планує заборону на його імпорт до кінця 2027 року.

  • Тим часом російські компанії переорієнтують частину скрапленого природного газу, що поставляється в Європу, на інші ринки. Про це заявив віцепрем'єр РФ Александр Новак. Російський диктатор Путін днями запропонував розглянути "можливість припинити поставки газу в Європу на тлі різкого зростання цін на нафту й газ через іранську кризу, випередивши тим самим рішення Європейського Союзу про поетапний план відмови" від російських енергоресурсів.

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Велика Британія (5978) газ (10724) Іран (3498) нафта (6614)
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Топ коментарі
+23
З Норвегії взагалі ніхто не пливе, там пряма труба з родовищ до Британії. А нафта у британців своя-Brent. Стаття максимально дивна.
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08.03.2026 23:37 Відповісти
+19
Трамп зробив ***** феєричний подарунок - за своє комфортне життя європейці , кацапам , не те що Україну - все що завгодно віддадуть !
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08.03.2026 23:29 Відповісти
+15
"Велика Британія уразлива через невеликі газові сховища та високу залежність від імпорту, особливо з Норвегії та США", - зазначають аналітики.

Газові танкери із Норвегії і Америки, пливуть через Іран?
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08.03.2026 23:32 Відповісти
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Трамп зробив ***** феєричний подарунок - за своє комфортне життя європейці , кацапам , не те що Україну - все що завгодно віддадуть !
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08.03.2026 23:29 Відповісти
Це дібіли цензорні репостять таких же дібілів з гардіана по ходу. Але це в стилі кацапні - то британці з голоду котів їдять, бо на два тижні харчів лишилося, то без світла. Це треш, вже керівництво мусило пцблічно цих дегенератів спростовувати байки "

Government denies claim UK 'only has two days worth of gas reserves'

Britain's gas reserves have come under new focus after storage facilities were slashed by the previous Tory government - with fears mounting over the impact of the Middle East conflict"
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08.03.2026 23:51 Відповісти
не котів, а білок. А так да)
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09.03.2026 02:13 Відповісти
Що цікаво у Англії є свій газ і нафта що успішно добувається.

Норвегія і Англія в один і той же час найшли на шельфі нафту і газ лише Англія дала приватним компаніям, а в Норвегії все було під контролем держави.

норвегії зараз 2 трлн лише фонд, А в Англії стало боргів лише більше
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08.03.2026 23:32 Відповісти
просто дурачки хворі, які ніколи не були в ЮК, які геть не розуміють як ця країна влаштована - можуть таку дичину репостити.
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08.03.2026 23:52 Відповісти
Сектор Великої Британії вважається «mature», з піком виробництва у 1999 році та входженням у період швидкого, неконтрольованого спадання.
Норвегія активно заохочує розвідку в нових районах, таких як Баренцове та Норвезьке моря, що допомагає підтримувати високі рівні виробництва, навіть коли старі родовища Північного моря знижуються.
Норвегія пропонує фіскальну стабільність та податкові відшкодування за втрати від розвідки, тоді як «податки на надприбутки» у Великій Британії змусили таких великих виробників, як Ineos та Apache, покинути регіон.
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08.03.2026 23:58 Відповісти
Не тіко в Англії - ай в Шотландії .
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09.03.2026 03:28 Відповісти
"Велика Британія уразлива через невеликі газові сховища та високу залежність від імпорту, особливо з Норвегії та США", - зазначають аналітики.

Газові танкери із Норвегії і Америки, пливуть через Іран?
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08.03.2026 23:32 Відповісти
З Норвегії взагалі ніхто не пливе, там пряма труба з родовищ до Британії. А нафта у британців своя-Brent. Стаття максимально дивна.
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08.03.2026 23:37 Відповісти
A spokesperson said: "Britain's gas storage levels are broadly in line with what we would expect at this point in the year and are comparable to this time last year. It's important to remember that storage makes up only a small part of Britain's diverse gas supply mix. The majority of our gas comes from the UK Continental Shelf and Norway, complemented by LNG, interconnectors with continental Europe, and storage
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09.03.2026 00:33 Відповісти
зазначають аналітики...
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08.03.2026 23:39 Відповісти
Якесь дурне лабуду для рашатв змастирило, а друге "сенсацію" підхопило і на Цензор притягнуло.
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09.03.2026 00:33 Відповісти
мало віриться що це правда всяку бредятину пишуть
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08.03.2026 23:44 Відповісти
треба зробити зноску, шо дейлі мейл - це ще та помийка.
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08.03.2026 23:45 Відповісти
Хай Британія капітулює та віддасть території ірану.
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08.03.2026 23:53 Відповісти
Вони скоріше "віддадуть" Україну і почнуть купувати газ у рф...
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08.03.2026 23:57 Відповісти
А вони і так його купують - СПГ
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09.03.2026 00:11 Відповісти
Британія має гігантські енергетичні компанії типу Shell чи BP, і сама залишиться без енергоресурсів? ви хоч самі трохи задумуйтесь що пишете
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08.03.2026 23:58 Відповісти
Компанії то вони мають але - але запаси компанії в країнах Перської затоки знаходяться до прикладу .
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09.03.2026 03:22 Відповісти
@ "82-а повітряно-десантна дивізія армії Сполучених Штатів отримала наказ підготуватися до вторгнення в Іран, пише "The Washington Post".
Перша мета - окупація острова Харк у Перській затоці, на якому розміщений найбільший нафтовий термінал Ірану - 80% всього експорту нафто Ірану.
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09.03.2026 00:04 Відповісти
ідіоти
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09.03.2026 02:14 Відповісти
Надіюсь в США хтось знає ось про це - https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Carrhae . Але замість луків і стріл теперка є дрони .
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09.03.2026 03:50 Відповісти
Нащо нам переживати за Британію? Вони за нас переживають? Я не думаю.
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09.03.2026 00:35 Відповісти
сейчас содержат около 6,7 тысяч ГВт-ч. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 18 тысяч ГВт-ч. Источник: https://censor.net/ru/n3604210
Т.е в прошлом году хватало на 6 дней?
Ну не сильно, честно говоря, ситуация изменилась.
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09.03.2026 01:37 Відповісти
Теперка зрозуміло чого закрили вугільні шахти в Британії і Німечинні - шоб в тих країнах не було газу . Бо газ колись виробляли з вугілля - то вже потім відкрили родовища природнього газу .
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09.03.2026 03:25 Відповісти
Ця новина дуже схожа на брехню.
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09.03.2026 03:57 Відповісти
Раисся спасе Захід нафтою та газом! Була там економічна криза і ура, рудий рюрік-педофіл братану допоміг.
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09.03.2026 06:00 Відповісти
Треба вислати 2 мішка брикетів їм і міндіча с юзіком нехай озобоченость виявляють
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09.03.2026 06:05 Відповісти
Что-то будто маловероятно, чтоб ВБ прям настолько не имела стратегических запасов
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09.03.2026 23:22 Відповісти
 
 