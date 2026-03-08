Газу у Британії вистачить лише на два дні, - ЗМІ
У Великій Британії запаси природного газу скоротилися до критичного рівня. Палива вистачить лише на два дні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Dayli Mail.
Сховища країни зараз містять близько 6,7 тисяч ГВт-год газу, а аналогічна кількість зберігається у вигляді скрапленого природного газу (СПГ). Для порівняння, минулого року цей показник становив 18 тисяч ГВт-год.
Причини дефіциту газу
Експерти пояснюють, що на ситуацію впливає конфлікт на Близькому Сході, зокрема майже повне закриття Ормузької протоки. Через це близько 20% світових поставок газу та нафти затримуються, а частина танкерів із СПГ змінює маршрути й прямує до Азії, де ціни вищі.
"Велика Британія уразлива через невеликі газові сховища та високу залежність від імпорту, особливо з Норвегії та США", — зазначають аналітики.
Вплив на ринок та Європу
Через дефіцит трейдери встановлюють завищені ціни на газ у Лондоні, що робить його найвищим в Європі.
Нагадаємо, міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд попередив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи та активізувати дискусії щодо закупівлі російського газу, хоча ЄС планує заборону на його імпорт до кінця 2027 року.
- Тим часом російські компанії переорієнтують частину скрапленого природного газу, що поставляється в Європу, на інші ринки. Про це заявив віцепрем'єр РФ Александр Новак. Російський диктатор Путін днями запропонував розглянути "можливість припинити поставки газу в Європу на тлі різкого зростання цін на нафту й газ через іранську кризу, випередивши тим самим рішення Європейського Союзу про поетапний план відмови" від російських енергоресурсів.
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Government denies claim UK 'only has two days worth of gas reserves'
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