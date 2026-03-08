РУС
Газа в Британии хватит только на два дня, - СМИ

В Великобритании осталось газа на два дня

В Великобритании запасы природного газа сократились до критического уровня. Топлива хватит только на два дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Dayli Mail.

Хранилища страны сейчас содержат около 6,7 тысяч ГВт-ч газа, а аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа (СПГ). Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 18 тысяч ГВт-ч.

Причины дефицита газа

Эксперты объясняют, что на ситуацию влияет конфликт на Ближнем Востоке, в частности почти полное закрытие Ормузского пролива. Из-за этого около 20% мировых поставок газа и нефти задерживаются, а часть танкеров с СПГ меняет маршруты и направляется в Азию, где цены выше.

"Великобритания уязвима из-за небольших газовых хранилищ и высокой зависимости от импорта, особенно из Норвегии и США", — отмечают аналитики.

Читайте также: Глава МИД Ирана признал помощь России "в различных направлениях"

Влияние на рынок и Европу

Из-за дефицита трейдеры устанавливают завышенные цены на газ в Лондоне, что делает его самым высоким в Европе. 

Напомним, министр энергетики Норвегии Терье Осланд предупредил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и активизировать дискуссии о закупке российского газа, хотя ЕС планирует запрет на его импорт до конца 2027 года.

  • Между тем российские компании переориентируют часть сжиженного природного газа, поставляемого в Европу, на другие рынки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Российский диктатор Путин на днях предложил рассмотреть "возможность прекратить поставки газа в Европу на фоне резкого роста цен на нефть и газ из-за иранского кризиса, опередив тем самым решение Европейского Союза о поэтапном плане отказа" от российских энергоресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Израиль наносят удары по ядерному объекту Ирана в Исфахане. ВИДЕО

Трамп зробив ***** феєричний подарунок - за своє комфортне життя європейці , кацапам , не те що Україну - все що завгодно віддадуть !
показать весь комментарий
08.03.2026 23:29
Що цікаво у Англії є свій газ і нафта що успішно добувається.

Норвегія і Англія в один і той же час найшли на шельфі нафту і газ лише Англія дала приватним компаніям, а в Норвегії все було під контролем держави.

норвегії зараз 2 трлн лише фонд, А в Англії стало боргів лише більше
показать весь комментарий
08.03.2026 23:32
"Велика Британія уразлива через невеликі газові сховища та високу залежність від імпорту, особливо з Норвегії та США", - зазначають аналітики.

Газові танкери із Норвегії і Америки, пливуть через Іран?
показать весь комментарий
08.03.2026 23:32
З Норвегії взагалі ніхто не пливе, там пряма труба з родовищ до Британії. А нафта у британців своя-Brent. Стаття максимально дивна.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:37
цензор розміщає любу лабуду якщо добряе заплатять
показать весь комментарий
08.03.2026 23:44
зазначають аналітики...
показать весь комментарий
08.03.2026 23:39
мало віриться що це правда всяку бредятину пишуть
показать весь комментарий
08.03.2026 23:44
треба зробити зноску, шо дейлі мейл - це ще та помийка.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:45
 
 