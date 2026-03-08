Газа в Британии хватит только на два дня, - СМИ

В Великобритании запасы природного газа сократились до критического уровня. Топлива хватит только на два дня.

Хранилища страны сейчас содержат около 6,7 тысяч ГВт-ч газа, а аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа (СПГ). Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 18 тысяч ГВт-ч.

Причины дефицита газа

Эксперты объясняют, что на ситуацию влияет конфликт на Ближнем Востоке, в частности почти полное закрытие Ормузского пролива. Из-за этого около 20% мировых поставок газа и нефти задерживаются, а часть танкеров с СПГ меняет маршруты и направляется в Азию, где цены выше.

"Великобритания уязвима из-за небольших газовых хранилищ и высокой зависимости от импорта, особенно из Норвегии и США", — отмечают аналитики.

Влияние на рынок и Европу

Из-за дефицита трейдеры устанавливают завышенные цены на газ в Лондоне, что делает его самым высоким в Европе.

Напомним, министр энергетики Норвегии Терье Осланд предупредил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и активизировать дискуссии о закупке российского газа, хотя ЕС планирует запрет на его импорт до конца 2027 года.

Между тем российские компании переориентируют часть сжиженного природного газа, поставляемого в Европу, на другие рынки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Российский диктатор Путин на днях предложил рассмотреть "возможность прекратить поставки газа в Европу на фоне резкого роста цен на нефть и газ из-за иранского кризиса, опередив тем самым решение Европейского Союза о поэтапном плане отказа" от российских энергоресурсов.

