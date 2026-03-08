РУС
Глава МИД Ирана признал помощь России "в различных направлениях"

Сотрудничество Ирана и России

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия помогает его стране в различных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, комментируя сотрудничество между Москвой и Тегераном.

Иран заявил о стратегическом партнерстве с Россией

По словам Арагчи, между Ираном и Россией уже длительное время существует стратегическое партнерство, охватывающее различные сферы, в том числе и военную. Он добавил, что сотрудничество между странами будет продолжаться и в дальнейшем.

"У меня нет точной военной информации. Насколько я знаю, у нас очень хорошее партнерство с Россией. Они помогают нам в различных направлениях", — заявил глава МИД Ирана.

Ранее президент Зеленский сообщил, что Россия передает Ирану разведывательные данные, которые могут использоваться для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В то же время президент США Дональд Трамп назвал это "незначительной проблемой".

Читайте также: Трамп отрицает, что удар по иранской школе нанесли США: Мы считаем, это сделал Иран

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте: США и Израиль наносят удары по ядерному объекту Ирана в Исфахане. ВИДЕО

Здав ***** з потрохами
08.03.2026 19:34 Ответить
Національна рада з розвідки США визнала «малоймовірною» ймовірність зміни режиму в Ірані навіть у разі масштабної військової кампанії США, пише The Washington Post із посиланням на документи.

У звіті розвідки, складеному за тиждень до початку війни Ізраїлю та США проти Ірану, зазначалося, що Тегеран у разі загибелі свого керівництва буде дотримуватися протоколів, які покликані зберегти спадкоємність влади.

«Малоймовірною» у Вашингтоні вважають також перспективу захоплення влади членами іранської опозиції, заявили джерела видання. Офіційні особи США повідомили, що поки не бачать ознак масового народного повстання в Ірані або серйозних розбіжностей усередині еліт, які могли б призвести до зміни режиму.
08.03.2026 19:34 Ответить
Таємниця, яку знає жінка,- вже не є таємниця.
08.03.2026 19:39 Ответить
08.03.2026 19:34 Ответить
Влада США та Ізраїлю обговорювали можливість відправлення спецназу в Іран «на більш пізньому етапі війни» для «захоплення його запасів високозбагаченого урану» та іншого ядерного палива.
Про це в неділю, 8 березня, із посиланням на чотири джерела повідомило видання Axios, додавши, що поки залишається незрозумілим, чи буде це американська, ізраїльська чи спільна місія.
«Ймовірно, це відбудеться лише після того, як обидві країни переконаються, що іранські військові більше не можуть становити серйозну загрозу для учасницьких сил».
08.03.2026 19:38 Ответить
Здав ***** з потрохами
08.03.2026 19:34 Ответить
Таємниця, яку знає жінка,- вже не є таємниця.
08.03.2026 19:39 Ответить
В мене були агентеси, вміли тримати язик за зубами, набагато краще, ніж деякі чоловіки
08.03.2026 19:43 Ответить
шарман, шарман !

"у мене з другом володьєю високі отношенія" і ....
і гроби в Америку з Ірану.

.
08.03.2026 20:21 Ответить
Для компенсации сейчас "помогают" США да Израиль.
08.03.2026 19:36 Ответить
https://censor.net/ua/forum/3604191/**********-********-v-2100-rotsi
08.03.2026 19:41 Ответить
То може і Шахеди не Шахеди, а Герані?...
08.03.2026 19:49 Ответить
герані не герані, а системи наведення на шахедах вже точно кацапські
08.03.2026 20:22 Ответить
***** ЩО ТАМ ВИЗНАВ Глава МЗС Ірану про допомогу Росії "у різних напрямках" ГОЛОВНЕ, ЩО АМЕРИКАНСЬКИЙ "ШИЗОЇД" НЕ ВИЗНАВ НІЯКОЇ ДОПОМОГИ РАШИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ ІРАНСЬКИМ ЧАЛМОНОСЦЯМ ,,,В СВІТІ ЩЕ НЕ ВИГОТОВЛЕНИЙ АНІ ПАПІР ДО ЗАДНИЦІ.НІ ГІГІЄНІЧНА РІДИНА ЯКА Б ВІДМИЛА РАШИСТСЬКОГО АГЕНТА "КРАСНОВА" ВІД РАШИСТСЬКОГО ЛАЙНА.КОТРИМ ЙОГО КУЙЛО ДАВНО ВИМАЗУЄ.ЯК ТОРТ.КРЕМОМ.....
08.03.2026 19:50 Ответить
"Водночас президент США Дональд Трамп назвав це "незначною проблемою"."
Можете уявити, якби Україна щось передала Ірану?
Трамп оголосив, що це проблема вселенського масштабу)
08.03.2026 19:54 Ответить
Ну шо трампончік підар, поздоровив тебе ***** з 8 березня?!
08.03.2026 20:11 Ответить
другу вальдьє можна, шо ніясна?
08.03.2026 20:31 Ответить
 
 