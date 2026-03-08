Глава МИД Ирана признал помощь России "в различных направлениях"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия помогает его стране в различных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, комментируя сотрудничество между Москвой и Тегераном.

Иран заявил о стратегическом партнерстве с Россией

По словам Арагчи, между Ираном и Россией уже длительное время существует стратегическое партнерство, охватывающее различные сферы, в том числе и военную. Он добавил, что сотрудничество между странами будет продолжаться и в дальнейшем.

"У меня нет точной военной информации. Насколько я знаю, у нас очень хорошее партнерство с Россией. Они помогают нам в различных направлениях", — заявил глава МИД Ирана.

Ранее президент Зеленский сообщил, что Россия передает Ирану разведывательные данные, которые могут использоваться для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В то же время президент США Дональд Трамп назвал это "незначительной проблемой".

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

