Глава МИД Ирана признал помощь России "в различных направлениях"
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия помогает его стране в различных направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, комментируя сотрудничество между Москвой и Тегераном.
Иран заявил о стратегическом партнерстве с Россией
По словам Арагчи, между Ираном и Россией уже длительное время существует стратегическое партнерство, охватывающее различные сферы, в том числе и военную. Он добавил, что сотрудничество между странами будет продолжаться и в дальнейшем.
"У меня нет точной военной информации. Насколько я знаю, у нас очень хорошее партнерство с Россией. Они помогают нам в различных направлениях", — заявил глава МИД Ирана.
Ранее президент Зеленский сообщил, что Россия передает Ирану разведывательные данные, которые могут использоваться для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
В то же время президент США Дональд Трамп назвал это "незначительной проблемой".
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У звіті розвідки, складеному за тиждень до початку війни Ізраїлю та США проти Ірану, зазначалося, що Тегеран у разі загибелі свого керівництва буде дотримуватися протоколів, які покликані зберегти спадкоємність влади.
«Малоймовірною» у Вашингтоні вважають також перспективу захоплення влади членами іранської опозиції, заявили джерела видання. Офіційні особи США повідомили, що поки не бачать ознак масового народного повстання в Ірані або серйозних розбіжностей усередині еліт, які могли б призвести до зміни режиму.
Про це в неділю, 8 березня, із посиланням на чотири джерела повідомило видання Axios, додавши, що поки залишається незрозумілим, чи буде це американська, ізраїльська чи спільна місія.
«Ймовірно, це відбудеться лише після того, як обидві країни переконаються, що іранські військові більше не можуть становити серйозну загрозу для учасницьких сил».
"у мене з другом володьєю високі отношенія" і ....
і гроби в Америку з Ірану.
.
Можете уявити, якби Україна щось передала Ірану?
Трамп оголосив, що це проблема вселенського масштабу)