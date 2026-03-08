США и Израиль наносят удары по ядерному объекту Ирана в Исфахане. ВИДЕО
Войска США и Израиля наносят удары по подземному иранскому ядерному объекту в Исфахане, сообщает Цензор.НЕТ.
По оценкам экспертов, в настоящее время Иран имеет около 450 кг урана, обогащенного до 60%.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Топ комментарии
+10 untrollable
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+9 Андрій Лавриненко
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+6 Leon #550614
показать весь комментарий08.03.2026 16:32 Ответить Ссылка
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Я бачив багато кадрів в інеті як ізраїльтяни вбивають саме арабських дітей, але не бачив кадрів, як араби вбивають цілеспрямовано єврейських дітей.
Тер акти не берем до уваги - це все випадковість, на кого Аллах пошлет
з тими, хто прийшов тебе вбивати.
(Ґолда Меїр)
ну хай буде, все краще, ніж вічна війна. тільки но почнуть бомбити чаес, кінець європі.
Але їх ніхто особливо не пресував тому що всі чудово розуміли навіщо їм потрібна та ядерка. Для паритету з Індією.
Унтерменшам в рушниках на голові ніхто не загрожував, тож ядерка їм потрібна виключно з метою пресування сусідів і знищення Ізраїлю.
Якщо в Україні буде притомна влада, вона зможе правдами-неправдами переконати союзників в тому що нам потрібна ядерка для стримування парашки.
А центрифуги потрібні просто щоб... ну щоб що?
Ти вже сам ********** до того що з одного боку Іран не збирався мати ядерку але підлі сіоністи все одно його за неї нищать.
Україні ядерка потрібна для захисту від РФ. Так само як Пакистану вона потрібна була для захисту від Індії.
Ну якось так сталось що пакистанці не спонсорують хуситів з хезболою і не клянуться скинути сіоністів в море. Тому з їх ядеркою всі змирились.
паливо, гаспадзін піздун, гораздо проще, дешевле и безопаснее покупать, как это дедает большинство стран с аэс. иран не строит самостоятельно аэс, не производит реакторы и не добывант уран, но цетрифуги для палива ему вдруг понадобились
піздун, рашка продаст аж бегом, и продает
у всех есть какие-будь программы, вопрос в их конечной реализации и целях применения. задайтесь вопросом, гаспадзін піздун, почему все мусульманские страны в "восторге" от соседства с ираном, и почему у других стран с аэс нет проблем, даже у тех, кто так или иначе поддерживает тех или иных исламских террористов. свою нелюбовь к сша и израилю, равно как и любовь к ирану, можете высказыват не так завуалированно, может так и понять вас будет проще.
не важно за что, представьте эту вражду, поддержанную ядерным оружием. мне лично сложно представить что будет, если они начнут решать свои религиозные вопросы. и именно иран выступает там катализатором со своей радикальной трактовкой ислама, от шиизма там мало что осталось. трамп - отдельная история, дурак - да, и возможно он решает таким образом свои личные вопросы, но так совпало что с его компроматами, неадекватностью и предстоящими выборами он тот, при ком стало возможным попробовать не получить еще одного ядерного шизоида
Також Іран уже 15 років наносить удари беспілотниками по нафтовому обладнанні саудитів щоб підняти ціну на нафту, СА ніколи не нападала на іранців і їм не загрожували.
Іран це країна терорист в регіоні з неадекватними керівниками і надати їм можливість мати ЯО це значна помилка світової спільноти. Навіть та ж північна Корея набагато адекватніша чим іранські рушники.
Хаменеї пропонував провести референдум серед усіх «корінних жителів Палестини» (включно з мусульманами, християнами і євреями), щоб вони самі обрали форму правління. Про шахеди згоден.
Да не 10....20....30..... ракет, а 4 000 ядерних
А що було коли украЇна була третей ядерной державой ????
халуї типа кацапів де тримали свій грязний язик ?
За все це майно уряд України отримав смішну компенсацію в 275 мільйонів доларів.
якби вони не були ідіотами, збудували би MAGNOX реактор, намайнили плутоній, і вже би жили в мирі, а трамп називав би аятолу крутим хлопцем. А так, дурники вирішили гратися в збагачення урану до HEU...