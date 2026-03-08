США и Израиль наносят удары по ядерному объекту Ирана в Исфахане. ВИДЕО

Войска США и Израиля наносят удары по подземному иранскому ядерному объекту в Исфахане, сообщает Цензор.НЕТ.

По оценкам экспертов, в настоящее время Иран имеет около 450 кг урана, обогащенного до 60%.

Удары по Ирану