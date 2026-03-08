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Новости Видео Ядерное оружие Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана
10 011 54

США и Израиль наносят удары по ядерному объекту Ирана в Исфахане. ВИДЕО

Войска США и Израиля наносят удары по подземному иранскому ядерному объекту в Исфахане, сообщает Цензор.НЕТ.

По оценкам экспертов, в настоящее время Иран имеет около 450 кг урана, обогащенного до 60%.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

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Израиль (2248) Иран (2982) США (29551) ядерное оружие (1469) атака (1572)
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Топ комментарии
+10
нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
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08.03.2026 15:19 Ответить
+9
Нечто подобноє буде, коли Україна вирішить мати ядерку. Кіллери будуть вбивати інженерів, сакнції, Вітькофф, ракетна атака. Пакістан можна мати ядерку. Хоча це родіна талібів, там є віськові перевороти, підірвали Беназір Бхутто, конфлікт постійний з Індією. Ім можна. Нам - не можно, бо ми пітекантропи та унтерменші. Іншої причини немає.
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08.03.2026 15:22 Ответить
+6
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08.03.2026 16:32 Ответить
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нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
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08.03.2026 15:19 Ответить
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08.03.2026 16:12 Ответить
З Богом!...
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08.03.2026 15:19 Ответить
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08.03.2026 16:32 Ответить
Повна цитата ще більш точна: Мы можем простить арабам за убийство наших детей. Мы не можем простить их за то, что они заставили нас убивать их детей.
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08.03.2026 17:11 Ответить
Я знаю цю повну цитату але вона доповнює але не змінює сенсу.
Я бачив багато кадрів в інеті як ізраїльтяни вбивають саме арабських дітей, але не бачив кадрів, як араби вбивають цілеспрямовано єврейських дітей.
Тер акти не берем до уваги - це все випадковість, на кого Аллах пошлет
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08.03.2026 17:27 Ответить
Неможливо домовлятися про мир
з тими, хто прийшов тебе вбивати.
(Ґолда Меїр)
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08.03.2026 20:35 Ответить
Нечто подобноє буде, коли Україна вирішить мати ядерку. Кіллери будуть вбивати інженерів, сакнції, Вітькофф, ракетна атака. Пакістан можна мати ядерку. Хоча це родіна талібів, там є віськові перевороти, підірвали Беназір Бхутто, конфлікт постійний з Індією. Ім можна. Нам - не можно, бо ми пітекантропи та унтерменші. Іншої причини немає.
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08.03.2026 15:22 Ответить
Це ти Зеленського унтерменшем вважаєш?
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08.03.2026 15:32 Ответить
Як президент та грамадянин? Так.
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08.03.2026 15:53 Ответить
Зеленський, боневтік та офіційний ухилянт-рецедивіст, з 2014-15 року!! Увесь Світ, це знає!
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08.03.2026 16:48 Ответить
>Нечто подобноє буде, коли Україна вирішить мати ядерку

ну хай буде, все краще, ніж вічна війна. тільки но почнуть бомбити чаес, кінець європі.
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08.03.2026 15:34 Ответить
Пакистан теж сидів під санкціями за ядерку.
Але їх ніхто особливо не пресував тому що всі чудово розуміли навіщо їм потрібна та ядерка. Для паритету з Індією.
Унтерменшам в рушниках на голові ніхто не загрожував, тож ядерка їм потрібна виключно з метою пресування сусідів і знищення Ізраїлю.

Якщо в Україні буде притомна влада, вона зможе правдами-неправдами переконати союзників в тому що нам потрібна ядерка для стримування парашки.
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08.03.2026 15:54 Ответить
А Україні ядерка потрібна виключно для знищення РФ? Про знищення Ізраїлю це пропаганда. Офіційно Іран не має взагалі ядерну зброю і не збирався. Це Ізраїль та американські педофіли знищують Іран, це факт, а не брехня. Тож причини думати про ядерку у Ірана БУЛИ. По факту. Равно как і по-факту Пакістану дозволили мати ядерку. А нам потрібен парітет з РФ?
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08.03.2026 16:01 Ответить
Невже Іран такий багатий, що може когось фінансувати?
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08.03.2026 16:42 Ответить
Іран офіційно не має але 450 кг плутонію звідкись взялося.
А центрифуги потрібні просто щоб... ну щоб що?
Ти вже сам ********** до того що з одного боку Іран не збирався мати ядерку але підлі сіоністи все одно його за неї нищать.

Україні ядерка потрібна для захисту від РФ. Так само як Пакистану вона потрібна була для захисту від Індії.
Ну якось так сталось що пакистанці не спонсорують хуситів з хезболою і не клянуться скинути сіоністів в море. Тому з їх ядеркою всі змирились.
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08.03.2026 16:41 Ответить
Ну, ок, про піздунів, якщо наполягаєшь. Немає ніяких данних про 450 кг плутонія. Перевіряй. Та і урану не було в такій кількості, якщо ти щось наплутав, а ти я бачу, любишь це дєло. Центріфуги, гаспадзін піздун, потрібні для виробництва палива для АЕС.
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08.03.2026 16:59 Ответить
"Центріфуги, гаспадзін піздун, потрібні для виробництва палива для АЕС"

паливо, гаспадзін піздун, гораздо проще, дешевле и безопаснее покупать, как это дедает большинство стран с аэс. иран не строит самостоятельно аэс, не производит реакторы и не добывант уран, но цетрифуги для палива ему вдруг понадобились
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08.03.2026 17:26 Ответить
Так ніхто не продасть, піздун...
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08.03.2026 17:28 Ответить
"Так ніхто не продасть, піздун"

піздун, рашка продаст аж бегом, и продает
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08.03.2026 17:30 Ответить
У Ірана є програма будівництва власних реакторів, ти щось забув. А також програма по урановій руді та її збагаченню. І уран там є, гаспадзін піздун, руднік Сангханд....
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08.03.2026 17:37 Ответить
"У Ірана є програма будівництва власних реакторів"

у всех есть какие-будь программы, вопрос в их конечной реализации и целях применения. задайтесь вопросом, гаспадзін піздун, почему все мусульманские страны в "восторге" от соседства с ираном, и почему у других стран с аэс нет проблем, даже у тех, кто так или иначе поддерживает тех или иных исламских террористов. свою нелюбовь к сша и израилю, равно как и любовь к ирану, можете высказыват не так завуалированно, может так и понять вас будет проще.
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08.03.2026 17:54 Ответить
Якщо не в курсі, бо це треба знать, а не мішкі ворочать та п. на форумах, сусіди Ірану сунніти, і ненавидять Іран саме за це. Можете почитати заяви талібів та Кавказ-центра на цю тему, цю конкретну війну. А також для них важливо, дуже важливо те, хто прийде з Ісфахану. Я не фашист, життя іранців для мене коштують не менше, ніж Ізраїлю та США. Мені не подобається, коли хтось вбиває дітей тут і зараз та пояснює це якімось кінцевими цілями, котрі самі ж вигадують. Конкретно я Іран не люблю, бо українець, но я ясно читаю вчора CNN - що Трамп та його шобла озвучує різні причини та кінцеві цілі війни, причому Трамп робить протилежні заяви, породжуючі хаос. Може вони завуальовано не ******* Америку, зрадники.
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08.03.2026 18:14 Ответить
"ненавидять Іран саме за це"

не важно за что, представьте эту вражду, поддержанную ядерным оружием. мне лично сложно представить что будет, если они начнут решать свои религиозные вопросы. и именно иран выступает там катализатором со своей радикальной трактовкой ислама, от шиизма там мало что осталось. трамп - отдельная история, дурак - да, и возможно он решает таким образом свои личные вопросы, но так совпало что с его компроматами, неадекватностью и предстоящими выборами он тот, при ком стало возможным попробовать не получить еще одного ядерного шизоида
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08.03.2026 18:52 Ответить
Про терористів Пакістану... Ладно, Бін Ладен там жив, но як тобі таке "US, UK, France asks UN to blacklist militant leader of Pakistan". Reuters. July 26, 2019. Archived from the on December 14, 2019. Retrieved July 27, 2019." або №US lists Pakistan among countries that provide 'safe haven' to terrorists". Hindustan Times. July 19, 2017. Archived from the original on February 22, 2019. Retrieved July 19, 2017.
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08.03.2026 17:06 Ответить
Менше сиди в орківських пабліках, Іран спонсорував терористів в Ємені які напали на саудитів, обстрілювали вантажні судна. Іран спонсорує та готує терористів Хезболи які якщо ти забув уже напали на Ізраїль і вбили мирних громадян, вже тоді по них почалась військова операція.

Також Іран уже 15 років наносить удари беспілотниками по нафтовому обладнанні саудитів щоб підняти ціну на нафту, СА ніколи не нападала на іранців і їм не загрожували.

Іран це країна терорист в регіоні з неадекватними керівниками і надати їм можливість мати ЯО це значна помилка світової спільноти. Навіть та ж північна Корея набагато адекватніша чим іранські рушники.
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08.03.2026 17:03 Ответить
Україна не визнавала Іран країною-терористом, тількі КВІР. А хто визнавав? Прошу перелік. А хто атакує Іран та вбиває його вчених дуже давно? Хезболла ніяк не реагувала в 2025 році, коли вперше напали на Іран. Ну та атакуйте Ліван. Серед причин нападу на Іран, що ти озвучив, немає тих, хто озвучив Трамп та його піонерія. Читай CNN. Рюрік-педофіл Трамп адекват? Ну ні.
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08.03.2026 17:22 Ответить
ну вони вбили багато протестуючих навіть це повід їх всіх прибрати зараз
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08.03.2026 19:24 Ответить
Не збирався? Навішо Ірану на 40-60 відсотків збагачений уран?Аятоли не раз казали,що потрібно знищити Ізраїль.Та й взагалі,вони продали шахеди москалямі і ракети і ще юагато чогоюЦілі родини вбивали тими шахедами з 22 рокку.Україна їм продукти,а вони москалям зброю,для війни проти України.
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08.03.2026 20:37 Ответить
Тупа пропаганда. Є чітке роз'яснення Ірану щодо слів про Ізраїль аятолл. Хаменеї та офіційні представники Ірану неодноразово роз'яснювали, що під «знищенням Ізраїлю» вони мають на увазі не фізичний геноцид євреїв, а ліквідацію Ізраїлю як держави (політичного режиму).
Хаменеї пропонував провести референдум серед усіх «корінних жителів Палестини» (включно з мусульманами, християнами і євреями), щоб вони самі обрали форму правління. Про шахеди згоден.
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08.03.2026 20:44 Ответить
Ну так в Ірані,якраз ліквідують політичне керівництво.Іран стріляє хаотично по всіх сусідах.Це ж як агонія.Вже і ОАЕ має завдавати ударів.Іран просто в землю вкатають.Аятоли за собою весь Іран потягнуть.7 жовтня в Ізраїлі людей вбивали,як в Бучі.Як ту дівчину заакатовану возили і тисячі людей раділи.А Іран маючи стільки нафти і газу і маючи таку величезну територію і населеня,міг краще жити ні ж ОАЕ.Але там фанатики хочуть царювати і тримати людей в рабстві.Он скільки розстріляли.
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08.03.2026 20:54 Ответить
В Ірані диктаторська і незаконна влада ісламістів з 1979 року, це вже привід бомбити і знищувати Іран коли Іран скинув законну владу шаха Іран став ціллю
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22.03.2026 11:00 Ответить
(на даний час санкцій США немає)
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08.03.2026 16:09 Ответить
скоріше: якщо в України будуть притомні союзники
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09.03.2026 02:37 Ответить
А що було коли Україна мала ядерку ?
Да не 10....20....30..... ракет, а 4 000 ядерних

А що було коли украЇна була третей ядерной державой ????
халуї типа кацапів де тримали свій грязний язик ?
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08.03.2026 17:20 Ответить
Реальні гібридні війни проти України почалися коли закінчили основне "розброєння" а фактично це було пограбування -1999 рік , крім важких бомбардувальниківТу-95МС та Ту-160 до рф тоді поїхало понад 120 залізничних вагонів ракетної зброї шістьома ешелонами - було вивезено 575 крилатих ракет повітряного базування великої дальності Х-55 Нині передані тоді Україною Ту-160 становлять десь половину парку цього типу бомбардувальників у рф.
За все це майно уряд України отримав смішну компенсацію в 275 мільйонів доларів.
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08.03.2026 20:31 Ответить
Чому нам не можна, хтось вже пробував? Кращих гарантій за я/з не існує.
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08.03.2026 20:17 Ответить
Це кацапський ботяра, він вже не один раз це писав.
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08.03.2026 20:46 Ответить
"Солнечному миру-да,да,да. Ядерному взрыву-нет, нет, нет."(с).
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08.03.2026 15:28 Ответить
кабзон
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08.03.2026 16:24 Ответить
>За оцінками експертів, наразі Іран має близько 450 кг урану, збагаченого до 60%.

якби вони не були ідіотами, збудували би MAGNOX реактор, намайнили плутоній, і вже би жили в мирі, а трамп називав би аятолу крутим хлопцем. А так, дурники вирішили гратися в збагачення урану до HEU...
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08.03.2026 15:31 Ответить
Пішла жара
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08.03.2026 15:52 Ответить
Ну от, зараз доб'ють їх ядерну програму, потім ракетну і потім шахедну. А потім запропонують угоду - режим зберігається на умовах не-відновлення цього лайна. А як ні, то роз'їбуть їм водопровід, електростанції і нафтовидобуток - і за якийсь час тих басіджей будуть різати не опозиція а просто канібали.
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08.03.2026 15:57 Ответить
насправді це і є основний варіант - сирія №2. але, не можу сказати, шо мені аж надто жаль іранців. так, тих сміливців, шо повстали проти режиму і були знищені - звісно жаль, а от решту...
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08.03.2026 19:54 Ответить
ЙБСО(...
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08.03.2026 16:18 Ответить
Ірак номер два
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08.03.2026 16:19 Ответить
Згадалось гори Тора -Бора.як викурювали Бен Ладена
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08.03.2026 16:23 Ответить
 
 