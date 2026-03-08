США та Ізраїль завдають ударів по ядерному об’єкту Ірану в Ісфахані. ВIДЕО
Війська США та Ізраїлю завдають ударів по підземному іранському ядерному обʼєкту в Ісфахані, повідомляє Цензор.НЕТ.
За оцінками експертів, наразі Іран має близько 450 кг урану, збагаченого до 60%.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
Топ коментарі
+10 untrollable
показати весь коментар08.03.2026 15:19 Відповісти Посилання
+9 Андрій Лавриненко
показати весь коментар08.03.2026 15:22 Відповісти Посилання
+6 Leon #550614
показати весь коментар08.03.2026 16:32 Відповісти Посилання
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Я бачив багато кадрів в інеті як ізраїльтяни вбивають саме арабських дітей, але не бачив кадрів, як араби вбивають цілеспрямовано єврейських дітей.
Тер акти не берем до уваги - це все випадковість, на кого Аллах пошлет
з тими, хто прийшов тебе вбивати.
(Ґолда Меїр)
ну хай буде, все краще, ніж вічна війна. тільки но почнуть бомбити чаес, кінець європі.
Але їх ніхто особливо не пресував тому що всі чудово розуміли навіщо їм потрібна та ядерка. Для паритету з Індією.
Унтерменшам в рушниках на голові ніхто не загрожував, тож ядерка їм потрібна виключно з метою пресування сусідів і знищення Ізраїлю.
Якщо в Україні буде притомна влада, вона зможе правдами-неправдами переконати союзників в тому що нам потрібна ядерка для стримування парашки.
А центрифуги потрібні просто щоб... ну щоб що?
Ти вже сам ********** до того що з одного боку Іран не збирався мати ядерку але підлі сіоністи все одно його за неї нищать.
Україні ядерка потрібна для захисту від РФ. Так само як Пакистану вона потрібна була для захисту від Індії.
Ну якось так сталось що пакистанці не спонсорують хуситів з хезболою і не клянуться скинути сіоністів в море. Тому з їх ядеркою всі змирились.
паливо, гаспадзін піздун, гораздо проще, дешевле и безопаснее покупать, как это дедает большинство стран с аэс. иран не строит самостоятельно аэс, не производит реакторы и не добывант уран, но цетрифуги для палива ему вдруг понадобились
піздун, рашка продаст аж бегом, и продает
у всех есть какие-будь программы, вопрос в их конечной реализации и целях применения. задайтесь вопросом, гаспадзін піздун, почему все мусульманские страны в "восторге" от соседства с ираном, и почему у других стран с аэс нет проблем, даже у тех, кто так или иначе поддерживает тех или иных исламских террористов. свою нелюбовь к сша и израилю, равно как и любовь к ирану, можете высказыват не так завуалированно, может так и понять вас будет проще.
не важно за что, представьте эту вражду, поддержанную ядерным оружием. мне лично сложно представить что будет, если они начнут решать свои религиозные вопросы. и именно иран выступает там катализатором со своей радикальной трактовкой ислама, от шиизма там мало что осталось. трамп - отдельная история, дурак - да, и возможно он решает таким образом свои личные вопросы, но так совпало что с его компроматами, неадекватностью и предстоящими выборами он тот, при ком стало возможным попробовать не получить еще одного ядерного шизоида
Також Іран уже 15 років наносить удари беспілотниками по нафтовому обладнанні саудитів щоб підняти ціну на нафту, СА ніколи не нападала на іранців і їм не загрожували.
Іран це країна терорист в регіоні з неадекватними керівниками і надати їм можливість мати ЯО це значна помилка світової спільноти. Навіть та ж північна Корея набагато адекватніша чим іранські рушники.
Хаменеї пропонував провести референдум серед усіх «корінних жителів Палестини» (включно з мусульманами, християнами і євреями), щоб вони самі обрали форму правління. Про шахеди згоден.
Да не 10....20....30..... ракет, а 4 000 ядерних
А що було коли украЇна була третей ядерной державой ????
халуї типа кацапів де тримали свій грязний язик ?
За все це майно уряд України отримав смішну компенсацію в 275 мільйонів доларів.
якби вони не були ідіотами, збудували би MAGNOX реактор, намайнили плутоній, і вже би жили в мирі, а трамп називав би аятолу крутим хлопцем. А так, дурники вирішили гратися в збагачення урану до HEU...