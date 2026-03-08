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Новини Співпраця РФ та Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Глава МЗС Ірану визнав допомогу Росії "у різних напрямках"

Співпраця Ірану і Росії

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія допомагає його країні у різних напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, коментуючи співпрацю між Москвою та Тегераном.

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Іран заявив про стратегічне партнерство з Росією

За словами Арагчі, між Іраном і Росією вже тривалий час існує стратегічне партнерство, що охоплює різні сфери, зокрема і військову. Він додав, що співпраця між країнами буде продовжуватися і надалі.

"У мене немає точної військової інформації. Наскільки знаю, у нас дуже хороше партнерство з Росією. Вони допомагають нам у різних напрямках", — заявив глава МЗС Ірану.

Раніше президент Зеленський повідомив, що Росія передає Ірану розвідувальні дані, які можуть використовуватися для ударів по американських силах на Близькому Сході.

Водночас президент США Дональд Трамп назвав це "незначною проблемою".

Також читайте: Трамп заперечує, що удару по іранській школі завдали США: Ми вважаємо, це зробив Іран

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: США та Ізраїль завдають ударів по ядерному об’єкту Ірану в Ісфахані. ВIДЕО

Автор: 

Іран (3498) росія (70423) співпраця (1098)
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Топ коментарі
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Здав ***** з потрохами
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08.03.2026 19:34 Відповісти
+7
Національна рада з розвідки США визнала «малоймовірною» ймовірність зміни режиму в Ірані навіть у разі масштабної військової кампанії США, пише The Washington Post із посиланням на документи.

У звіті розвідки, складеному за тиждень до початку війни Ізраїлю та США проти Ірану, зазначалося, що Тегеран у разі загибелі свого керівництва буде дотримуватися протоколів, які покликані зберегти спадкоємність влади.

«Малоймовірною» у Вашингтоні вважають також перспективу захоплення влади членами іранської опозиції, заявили джерела видання. Офіційні особи США повідомили, що поки не бачать ознак масового народного повстання в Ірані або серйозних розбіжностей усередині еліт, які могли б призвести до зміни режиму.
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08.03.2026 19:34 Відповісти
+6
Ну шо трампончік підар, поздоровив тебе ***** з 8 березня?!
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08.03.2026 20:11 Відповісти
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Національна рада з розвідки США визнала «малоймовірною» ймовірність зміни режиму в Ірані навіть у разі масштабної військової кампанії США, пише The Washington Post із посиланням на документи.

У звіті розвідки, складеному за тиждень до початку війни Ізраїлю та США проти Ірану, зазначалося, що Тегеран у разі загибелі свого керівництва буде дотримуватися протоколів, які покликані зберегти спадкоємність влади.

«Малоймовірною» у Вашингтоні вважають також перспективу захоплення влади членами іранської опозиції, заявили джерела видання. Офіційні особи США повідомили, що поки не бачать ознак масового народного повстання в Ірані або серйозних розбіжностей усередині еліт, які могли б призвести до зміни режиму.
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08.03.2026 19:34 Відповісти
Влада США та Ізраїлю обговорювали можливість відправлення спецназу в Іран «на більш пізньому етапі війни» для «захоплення його запасів високозбагаченого урану» та іншого ядерного палива.
Про це в неділю, 8 березня, із посиланням на чотири джерела повідомило видання Axios, додавши, що поки залишається незрозумілим, чи буде це американська, ізраїльська чи спільна місія.
«Ймовірно, це відбудеться лише після того, як обидві країни переконаються, що іранські військові більше не можуть становити серйозну загрозу для учасницьких сил».
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08.03.2026 19:38 Відповісти
Здав ***** з потрохами
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08.03.2026 19:34 Відповісти
Таємниця, яку знає жінка,- вже не є таємниця.
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08.03.2026 19:39 Відповісти
В мене були агентеси, вміли тримати язик за зубами, набагато краще, ніж деякі чоловіки
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08.03.2026 19:43 Відповісти
шарман, шарман !

"у мене з другом володьєю високі отношенія" і ....
і гроби в Америку з Ірану.

.
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08.03.2026 20:21 Відповісти
Для компенсации сейчас "помогают" США да Израиль.
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08.03.2026 19:36 Відповісти
https://censor.net/ua/forum/3604191/**********-********-v-2100-rotsi
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08.03.2026 19:41 Відповісти
То може і Шахеди не Шахеди, а Герані?...
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08.03.2026 19:49 Відповісти
герані не герані, а системи наведення на шахедах вже точно кацапські
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08.03.2026 20:22 Відповісти
***** ЩО ТАМ ВИЗНАВ Глава МЗС Ірану про допомогу Росії "у різних напрямках" ГОЛОВНЕ, ЩО АМЕРИКАНСЬКИЙ "ШИЗОЇД" НЕ ВИЗНАВ НІЯКОЇ ДОПОМОГИ РАШИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ ІРАНСЬКИМ ЧАЛМОНОСЦЯМ ,,,В СВІТІ ЩЕ НЕ ВИГОТОВЛЕНИЙ АНІ ПАПІР ДО ЗАДНИЦІ.НІ ГІГІЄНІЧНА РІДИНА ЯКА Б ВІДМИЛА РАШИСТСЬКОГО АГЕНТА "КРАСНОВА" ВІД РАШИСТСЬКОГО ЛАЙНА.КОТРИМ ЙОГО КУЙЛО ДАВНО ВИМАЗУЄ.ЯК ТОРТ.КРЕМОМ.....
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08.03.2026 19:50 Відповісти
Ти забув увімкнути bold, а лише капсом дуже погано видно
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08.03.2026 20:44 Відповісти
"Водночас президент США Дональд Трамп назвав це "незначною проблемою"."
Можете уявити, якби Україна щось передала Ірану?
Трамп оголосив, що це проблема вселенського масштабу)
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08.03.2026 19:54 Відповісти
Ну шо трампончік підар, поздоровив тебе ***** з 8 березня?!
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08.03.2026 20:11 Відповісти
другу вальдьє можна, шо ніясна?
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08.03.2026 20:31 Відповісти
Іранці вже напряму кажуть, що рашка їм допомагає.😂

Для Трампа це "незначні проблеми", а Віткофф живе надіями.
Обом пох.й на військових США, бо в Мар-а-Лаго чи по Вашингтону шахеди не прилетять.

Згадується Зеленський з Єрмачком на початку вторгнення.🤔
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08.03.2026 20:44 Відповісти
Угу. Хутін прислав кілька секретних валіз для створення брудної бомби. Дуже брудної бомби...
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08.03.2026 21:22 Відповісти
 
 