Глава МЗС Ірану визнав допомогу Росії "у різних напрямках"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія допомагає його країні у різних напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, коментуючи співпрацю між Москвою та Тегераном.

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Іран заявив про стратегічне партнерство з Росією

За словами Арагчі, між Іраном і Росією вже тривалий час існує стратегічне партнерство, що охоплює різні сфери, зокрема і військову. Він додав, що співпраця між країнами буде продовжуватися і надалі.

"У мене немає точної військової інформації. Наскільки знаю, у нас дуже хороше партнерство з Росією. Вони допомагають нам у різних напрямках", — заявив глава МЗС Ірану.

Раніше президент Зеленський повідомив, що Росія передає Ірану розвідувальні дані, які можуть використовуватися для ударів по американських силах на Близькому Сході.

Водночас президент США Дональд Трамп назвав це "незначною проблемою".

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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