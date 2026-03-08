УКР
Трамп направляє спецпредставників до Ізраїлю для переговорів

Віткофф і Кушнер приїдуть в Ізраїль 10 березня

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути до Ізраїлю 10 березня для проведення переговорів на тлі війни з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть The Times of Israel та Channel 12.

Причини та масштаб ударів

За даними джерел, Ізраїль заздалегідь повідомив Вашингтон про плани операції, проте не уточнив, що удари будуть такими масштабними.

"Ми вважаємо, що це була не найкраща ідея. Американські військові очікували переважно символічного удару і були здивовані масштабами операції", — зазначив високопоставлений співробітник служби безпеки США.

Американські офіційні особи висловлюють занепокоєння, що удари по нафтовій інфраструктурі, яка постачає цивільне населення Тегерана, можуть зміцнити іранський режим та налаштувати громадську думку проти Ізраїлю і США.

Також читайте: Ізраїль атакував нафтову інфраструктуру Ірану. ВIДЕО

Позиція Ізраїлю та подальші кроки

Зі свого боку ізраїльська сторона заявила, що удари були частково спрямовані на сигнал Тегерану про припинення обстрілів цивільних об’єктів та їх перенесення на Ізраїль.

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт підкреслив, що США не планують завдавати ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутній верховний лідер Ірану без підтримки США довго не протримається, - Трамп

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Ізраїль (567) Іран (1170) Кушнер Джаред (52) Віткофф Стів (294)
+28
Ну все будуть вимагати від Ізраїлю укласти мирну угоду та поступитись територіями
08.03.2026 22:59
+17
Я так розумію, це мандрівний ( бродячий - рос.) цирк, тому клоуни і гастролюють по світу.
08.03.2026 23:15
+16
А в Україні вже все "порєшалі" - тепер можна і до Ізраїлю ...?
08.03.2026 22:58
08.03.2026 22:58
08.03.2026 23:15
Як би вони приносили радість та сміх родинам світ! Але ж вони своїми дІлами занурили світ у війни . Світові жлоби, які заробляють на людських стражданнях. Як говорять, «добрими намірами вимощена дорога до пекла».
08.03.2026 23:46
Нуу, окрім веселих клоунів є сумні (П'єро) і злі та шкідл ві ( рудий Арлекін). 😊
09.03.2026 00:35
"Специ" пульою летять в Ізраїль - вони в ****
08.03.2026 22:59
Специ сидять вдома ( Рубіо). Це - любителі, та ще й криворукі. Проблема в тому, що замовник замість класики любить незрозумілий авангард.
08.03.2026 23:17
Мабуть прихистку просити будуть, як Міндіч, і шоб не видали. Венсу з Когресом ************ стрілочники, щоб відмити Білий дім від дурдому, бо схоже Трамп до кінця березня може не дотягнути - Епштейн тягне до себе і нафтогазова братва за збитки ключку для гольфу запхає до гландів.
09.03.2026 01:15
Кізда Ізраїлю.
09.03.2026 04:01
08.03.2026 22:59
Хто зна якої національності Кушнер , але Віткофф за своїх буде стояти на смерть !
08.03.2026 23:05
Предки Кушнера з Дрогобича, напочатку 20 століття емігрували. З Дрогобича родом і Ваксельберег, крупний фінансист Окурка.
09.03.2026 00:00
Нє. Вмовляти Бібі здатись прокурорам МКС і взяти всю відповідальність за міжнародне свавілля на себе. У Доні й так голова болить - трампепштейнівське гівно почало вилазити з усіх щілин мінюсту, інсульт з інфарктом наступають на нього через поле для гольфу і женуть прямо до могили Івани.
09.03.2026 00:50
Американські офіційні особи висловлюють занепокоєння, що удари по нафтовій інфраструктурі, яка постачає цивільне населення Тегерана, можуть зміцнити іранський режим та налаштувати громадську думку проти Ізраїлю і США. "Трампло з Натаньяху"зробили це разом
08.03.2026 23:01
Крутиться в голові відома фраза із "Чорного Ворона": " Ну що, брате, допомогли тобі твої ж.. ?" )
08.03.2026 23:03
Американські військові очікували переважно символічного удару і були здивовані масштабами операції Джерело: https://censor.net/ua/n3604208 А з "опроміненими" заходи на пів шишечки не працюють. Якщо гаратати - то по повній.
08.03.2026 23:09
Трамп розраховував і з іранської нафти (як з венесуельської) навар поімєть, але Ізраїль вирішив дещо скорегувати такий чудовий "бізнес-план" 😂
08.03.2026 23:09
Остап Ібрагімавіч, кагда ми будєм дєліть наши дєньгі?
08.03.2026 23:12
@ (у перекладі, https://x.com/i/status/2030405237836513319 відео):
"Заступник ген прокурора США Тодд Бланш визнав, що в досьє Епштейна, окрім жорстокого поводження з дітьми та зґвалтувань, містяться відомості про тортури та вбивства неповнолітніх, підтвердивши, що Трамп та його спільники не лише ґвалтували їх, а й катували та вбивали, записуючи все на відео.
І ось саме ЦЕ намагаються приховати!"
І ось саме ЦЕ намагаються приховати!"
08.03.2026 23:13
то хай публікують пруфи, а не соплі жують.
08.03.2026 23:19
Можливо у цьому є причина, що навіть путлєр сере Трампу на голову, а воно тільки либу давить …
08.03.2026 23:52
Де ж тi вiдео?!
09.03.2026 02:02
Який ти нетерплячий! Як що воно є, його у любому випадку покажуть.Скільки мотузочці не виться, а кінець буде
09.03.2026 02:30
Оприлюднили поки що https://www.instagram.com/reel/DURBwU4gML9/?igsh=dnRsOGlkOHk2OGxl такі.
09.03.2026 15:58
Я про це казала ще рік тому. Але вважала, що ці злочини трумп робив у рашці, де йому давали відриватися по повній на безпритульниках (тому хутін його і тримає за фаберже міцнісінько).
Але уявити, що Руда Мавпа робив таке у себе вдома, навіть моєї вихованої детективами думки не вистачило!!!
09.03.2026 08:42
Так вони поїдуть до Ізраїлю, як до себе додому.
08.03.2026 23:36
Біба і Боба спєшат на помащь.
08.03.2026 23:51
Спочатку Рудий радувався силі удару. Але у п'ятницю повіяв весняний вітер і Рудий забув(тут помню а тут нєт) і послав Зятька і Вітька - спитайте у Бібц, про яку силу авіаудару йшла мова.
09.03.2026 00:07
Нещодавно тільки відбулася спецоперація "Граблі-1", коли на вимогу Трампа Ізраїль повернув свої бойові літаки, які прямували виконувати місію по Ірану. Ізраїль був вимушений перервати бойову операцію і припинити бойові дії проти Ірану, залишивши небезпечному ворогу можливості атакувати Ізраїль.
Зараз та історія повторюється. Починається спецоперація Граблі-2. Знов Ізраїлю не дають перемогти небезпечного ворога.
Зараз та історія повторюється. Починається спецоперація Граблі-2. Знов Ізраїлю не дають перемогти небезпечного ворога.
09.03.2026 00:13
Трамповизор скажет "перемога, потужна перемога!! Дрогнул враг, сдаются шведы полотенцеголовые !!
09.03.2026 00:40
Не дають перемогти? Израиль сосет из США деньги и оружие вот уже 80 или сколько там лохматых лет, ежегодно. С процентами это несколько триллионов долларов. Это не считая всех тех денег что США на соседей Израиля потратили ( зачастую просто наличкой) что бы не кошмарили его. Это тоже наверное несколько триллионов.
Если уж так захотелось " победить" то наверное не нужно пользоваться чужими цацками и бежать плакать дергать дядю Сэма за штанину когда прилетает ответка.
Большинству американцев Иран до лампочки. У Израиля есть ЦАХАЛ, куча народу обоих полов для мобилизации, самая богатая диаспора в мире. вот и воюйте до усрачки, наши гои тут причем?
09.03.2026 01:56
3 миллиарда в год., с 79 года. "триллионы'
09.03.2026 02:05
Я так поним
09.03.2026 10:33 Відповісти
ну поки хвіст виляє собакою і все всіх влаштовує.
09.03.2026 02:18 Відповісти
Чисельні війни таки дорого коштують.

1948-1954 - Філіппіни (Huk Rebellion) - підтримка уряду проти комуністичних партизан, CIA-операції. 1950-1953 - Корейська війна - повномасштабна війна під егідою ООН проти Північної Кореї та Китаю (найбільша після WWII до В'єтнаму). 1953 - Іран - CIA-операція з повалення прем'єр-міністра Мосаддика. 1954 - Гватемала - CIA-організований переворот проти президента Арбенса. 1958 - Ліван - введення морської піхоти для стабілізації уряду. 1960-1975 - В'єтнамська війна - найдовша , понад 500 тис. військ на піку, мільйони загиблих (включаючи Камбоджу та Лаос). 1961 - Куба (Бухта Свиней) - невдала спроба вторгнення через CIA.
1965-1966 - Домініканська Республіка - вторгнення морської піхоти. 1970 - Камбоджа - бомбардування та вторгнення проти "Хо Ші Мін стежки". 1983 - Гренада - повномасштабне вторгнення. 1983-1984 - Ліван - миротворча місія, вибух у казармах морпіхів (241 загиблий американець). 1989 - Панама - операція "Just Cause", повалення Нор'єги. 1990-1991 - Війна в Перській затоці (Операція "Буря в пустелі") - звільнення Кувейту від Іраку.1 992-1993 - Сомалі - гуманітарна операція, що переросла в бої (включаючи збитий "Чорний яструб"). 1994-1995 - Гаїті - операція "Uphold Democracy". 1995 - Боснія - бомбардування НАТО проти сербів. 1999 - Косово - бомбардування Югославії НАТО (без наземних військ США).2001-2021 - Війна в Афганістані (Операція Enduring Freedom / Freedom's Sentinel) - вторгнення після 9/11, повалення Талібану, 20-річна окупація.2003-2011 - Війна в Іраку (Операція Iraqi Freedom / New Dawn) - повалення Саддама Хусейна, окупація, повстання. 2011 - Лівія - повітряна кампанія НАТО проти Каддафі. 2014 - дотепер - Операція Inherent Resolve проти ІДІЛ (Ірак + Сирія) - бомбардування, спецназ, підтримка місцевих сил. 2002-дотепер - Ємен - дрони та підтримка саудівської коаліції проти хуситів. 2007-дотепер - Сомалі - дрони, рейди спецназу проти Аль-Шабааб. 2025-2026 - Іран - пряма війна (за даними на 2026 рік, ескалація з Іраном, включно з Operation Southern Spear...) Шоправда є добра новина. Винайдено "неофіційну капітуляцію". Тепер можна просто обʼявити, що ворог неофіційно капітулював і швидко акінчити війну.
09.03.2026 02:47 Відповісти
За пару дней до начала я сказал одному иранцу что ни к чему конкретному эта война не приведет и как только закончатся ракеты и бомбы включая те несколько пароходов уже везут второй/третий боезапас и Израиль и США объявят себя победителями и уйдут восвояси.
Ну и Иран себя объявит победителем тоже, вполне заслуженно.
09.03.2026 10:51 Відповісти
Згоден: як буде виглядати майбутня пропаганда власної перемоги сторонами конфлікту не важко уявити
Менше з тим, мабуть очевидно, що військовій і політичні машині Ірану нанесено відчутні ураження.
Знищено більше 80% військового потенціалу Ірану, особливо запасів ракетного озброєння, центрів його розробки і виробництва, а також ВМФ Ірану. На тривалий час зупинена програма створення Іраном власної ЯЗ. Небезпеку Ірану на всьму Близькому Сході суттєво зменшено, але Іран ще залишається небезпечним, бо політичний режим аятол не знищено, і КВІР поки що продовжує контролювати Іран.
Чи досягнуто у запланованому обсязі всіх цілей військової операції США та Ізраїлю ми навряд чи дізнаємось, але військові результати є вагомими. Погано, що не вдалося не допустити дефіциту нафти та газу, рашисти отримали гарну для них ціну на нафту і можливості продовжувати війну з Україною.
09.03.2026 12:18 Відповісти
Если уж так захотелось " победить" то наверное не нужно пользоваться чужими цацками и бежать плакать дергать дядю Сэма за штанину когда прилетает ответка

Кацапсиною засмерділо.
09.03.2026 06:46 Відповісти
Кацапсиною з магапсиною разом! Ось він - російськомовний виборець трумпа - у всій красі!
І їх тут на форумі, як тарганів, - гасали тут, агітуючи за свого рудого божка, аж у очах миготило. Зараз сидять тихо під плинтусами, тільки цей чогось висунувся, камікадзе...
09.03.2026 08:50 Відповісти
От кацапов слышу, и если так интересно то за Трампа я голосовал только в 2020 году.
09.03.2026 10:37 Відповісти
xай ще уведе 10000%/с. тарифів
в 1 випадку буде 0 ре3ультату
в 2 так само, але складно буде врятуватися
вуxом не відкрутися
Вуха Амана гугли
чи намов напомащеного венса xай тика в китайського айфонічика
09.03.2026 00:26 Відповісти
Біба і Боба поспішають на допомогу.
09.03.2026 00:29 Відповісти
Ковбою не к лицу
Носить ермолку есть мацу
09.03.2026 00:38 Відповісти
Підгорає у Тампона, послав Вітька вмовити Нетаньяху добровільно здатись прокурорам МКС.
09.03.2026 00:40 Відповісти
Навіть якщо загасиш ще одну школу то не ********* , потрібен геноцид військовим , гуманітарним та соціально- економічним шляхом як в Газі .
09.03.2026 02:52 Відповісти
Сначала натворили, а потом разборки?
09.03.2026 06:33 Відповісти
Как в сельском клубе! Пионеры напились, подрались, из райкома пришла бумага " Вы нам статистику портите" Правление колхоза отправило партактив разбираться)
09.03.2026 06:37 Відповісти
Переговори в форматі "Ж+Ж"
09.03.2026 09:59 Відповісти
"Ми вважаємо, що це була не найкраща ідея. Американські військові очікували переважно символічного удару і були здивовані масштабами операції", - зазначив високопоставлений співробітник служби безпеки США.

Ой, а шо таке? Вас обдурили??? Та не може бути! Це ж ваші стратегічні союзники. І шо тепер? Воювати вже не хочеться?
09.03.2026 10:00 Відповісти
 
 