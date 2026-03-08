Трамп направляє спецпредставників до Ізраїлю для переговорів
Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути до Ізраїлю 10 березня для проведення переговорів на тлі війни з Іраном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть The Times of Israel та Channel 12.
Причини та масштаб ударів
За даними джерел, Ізраїль заздалегідь повідомив Вашингтон про плани операції, проте не уточнив, що удари будуть такими масштабними.
"Ми вважаємо, що це була не найкраща ідея. Американські військові очікували переважно символічного удару і були здивовані масштабами операції", — зазначив високопоставлений співробітник служби безпеки США.
Американські офіційні особи висловлюють занепокоєння, що удари по нафтовій інфраструктурі, яка постачає цивільне населення Тегерана, можуть зміцнити іранський режим та налаштувати громадську думку проти Ізраїлю і США.
Позиція Ізраїлю та подальші кроки
Зі свого боку ізраїльська сторона заявила, що удари були частково спрямовані на сигнал Тегерану про припинення обстрілів цивільних об’єктів та їх перенесення на Ізраїль.
Раніше міністр енергетики США Кріс Райт підкреслив, що США не планують завдавати ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
Зараз та історія повторюється. Починається спецоперація Граблі-2. Знов Ізраїлю не дають перемогти небезпечного ворога.
1948-1954 - Філіппіни (Huk Rebellion) - підтримка уряду проти комуністичних партизан, CIA-операції. 1950-1953 - Корейська війна - повномасштабна війна під егідою ООН проти Північної Кореї та Китаю (найбільша після WWII до В'єтнаму). 1953 - Іран - CIA-операція з повалення прем'єр-міністра Мосаддика. 1954 - Гватемала - CIA-організований переворот проти президента Арбенса. 1958 - Ліван - введення морської піхоти для стабілізації уряду. 1960-1975 - В'єтнамська війна - найдовша , понад 500 тис. військ на піку, мільйони загиблих (включаючи Камбоджу та Лаос). 1961 - Куба (Бухта Свиней) - невдала спроба вторгнення через CIA.
1965-1966 - Домініканська Республіка - вторгнення морської піхоти. 1970 - Камбоджа - бомбардування та вторгнення проти "Хо Ші Мін стежки". 1983 - Гренада - повномасштабне вторгнення. 1983-1984 - Ліван - миротворча місія, вибух у казармах морпіхів (241 загиблий американець). 1989 - Панама - операція "Just Cause", повалення Нор'єги. 1990-1991 - Війна в Перській затоці (Операція "Буря в пустелі") - звільнення Кувейту від Іраку.1 992-1993 - Сомалі - гуманітарна операція, що переросла в бої (включаючи збитий "Чорний яструб"). 1994-1995 - Гаїті - операція "Uphold Democracy". 1995 - Боснія - бомбардування НАТО проти сербів. 1999 - Косово - бомбардування Югославії НАТО (без наземних військ США).2001-2021 - Війна в Афганістані (Операція Enduring Freedom / Freedom's Sentinel) - вторгнення після 9/11, повалення Талібану, 20-річна окупація.2003-2011 - Війна в Іраку (Операція Iraqi Freedom / New Dawn) - повалення Саддама Хусейна, окупація, повстання. 2011 - Лівія - повітряна кампанія НАТО проти Каддафі. 2014 - дотепер - Операція Inherent Resolve проти ІДІЛ (Ірак + Сирія) - бомбардування, спецназ, підтримка місцевих сил. 2002-дотепер - Ємен - дрони та підтримка саудівської коаліції проти хуситів. 2007-дотепер - Сомалі - дрони, рейди спецназу проти Аль-Шабааб. 2025-2026 - Іран - пряма війна (за даними на 2026 рік, ескалація з Іраном, включно з Operation Southern Spear...) Шоправда є добра новина. Винайдено "неофіційну капітуляцію". Тепер можна просто обʼявити, що ворог неофіційно капітулював і швидко акінчити війну.
Менше з тим, мабуть очевидно, що військовій і політичні машині Ірану нанесено відчутні ураження.
Знищено більше 80% військового потенціалу Ірану, особливо запасів ракетного озброєння, центрів його розробки і виробництва, а також ВМФ Ірану. На тривалий час зупинена програма створення Іраном власної ЯЗ. Небезпеку Ірану на всьму Близькому Сході суттєво зменшено, але Іран ще залишається небезпечним, бо політичний режим аятол не знищено, і КВІР поки що продовжує контролювати Іран.
Чи досягнуто у запланованому обсязі всіх цілей військової операції США та Ізраїлю ми навряд чи дізнаємось, але військові результати є вагомими. Погано, що не вдалося не допустити дефіциту нафти та газу, рашисти отримали гарну для них ціну на нафту і можливості продовжувати війну з Україною.
