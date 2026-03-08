Трамп направляє спецпредставників до Ізраїлю для переговорів

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути до Ізраїлю 10 березня для проведення переговорів на тлі війни з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть The Times of Israel та Channel 12.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Причини та масштаб ударів

За даними джерел, Ізраїль заздалегідь повідомив Вашингтон про плани операції, проте не уточнив, що удари будуть такими масштабними.

"Ми вважаємо, що це була не найкраща ідея. Американські військові очікували переважно символічного удару і були здивовані масштабами операції", — зазначив високопоставлений співробітник служби безпеки США.

Американські офіційні особи висловлюють занепокоєння, що удари по нафтовій інфраструктурі, яка постачає цивільне населення Тегерана, можуть зміцнити іранський режим та налаштувати громадську думку проти Ізраїлю і США.

Також читайте: Ізраїль атакував нафтову інфраструктуру Ірану. ВIДЕО

Позиція Ізраїлю та подальші кроки

Зі свого боку ізраїльська сторона заявила, що удари були частково спрямовані на сигнал Тегерану про припинення обстрілів цивільних об’єктів та їх перенесення на Ізраїль.

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт підкреслив, що США не планують завдавати ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутній верховний лідер Ірану без підтримки США довго не протримається, - Трамп

Удари по Ірану