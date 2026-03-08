Ізраїль атакував нафтову інфраструктуру Ірану. ВIДЕО
Ввечері 7 березня ізраїльські винищувачі атакували нафтову інфраструктуру Ірану.
Про це пише The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі атаки
Повідомляється, що було атаковано три резервуари з нафтою.
Загалом, удари було завдано по складах у районах Кухак і Шахран в Тегерані та в сусідньому місті Карадж.
Згодом ЦАХАЛ підтвердив бомбардування кількох іранських паливних складів в Тегерані, заявивши, що вони використовуються для обслуговування іранської армії.
"Збройні сили іранського терористичного режиму безпосередньо та часто використовують ці паливні резервуари для експлуатації військової інфраструктури. Через них іранський терористичний режим розподіляє паливо різним споживачам, включаючи військові формування в Ірані", – йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.
Соціальними мережами ширяться кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано ймовірні наслідки атак Ізраїлю.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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... кошка бросила котят - пусть е.утся как хотят!
це подяка за те, що СССР першим визнав Ізраїль?