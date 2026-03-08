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Новини Відео Удар Ізраїлю по Ірану Зміна режиму в Ірані
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Ізраїль атакував нафтову інфраструктуру Ірану. ВIДЕО

Ввечері 7 березня ізраїльські винищувачі атакували нафтову інфраструктуру Ірану.

Про це пише The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі атаки

Повідомляється, що було атаковано три резервуари з нафтою.

Загалом, удари було завдано по складах у районах Кухак і Шахран в Тегерані та в сусідньому місті Карадж.

Згодом ЦАХАЛ підтвердив бомбардування кількох іранських паливних складів в Тегерані, заявивши, що  вони використовуються для обслуговування іранської армії.

"Збройні сили іранського терористичного режиму безпосередньо та часто використовують ці паливні резервуари для експлуатації військової інфраструктури. Через них іранський терористичний режим розподіляє паливо різним споживачам, включаючи військові формування в Ірані", – йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.

Соціальними мережами ширяться кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано ймовірні наслідки атак Ізраїлю.

Читайте також: ЦАХАЛ заявив про широкомасштабну хвилю ударів по Тегерану

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

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Ізраїль (1992) Іран (3495) нафта (6614) атака (1634)
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Это была враждебная инфраструктура, которая хотела напасть.
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08.03.2026 01:41 Відповісти
как там в том старом пошлом стишке:
... кошка бросила котят - пусть е.утся как хотят!
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08.03.2026 02:13 Відповісти
Путін одобряєт...
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08.03.2026 05:32 Відповісти
Путін задовбається рахувати нафтогазові доходи. От-от економічна криза, но коаліція Епштейна почала победобесную війну.
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08.03.2026 06:40 Відповісти
Ця війна - многоходовочка пу і натаньяху. Вони ж знають, що трумп ідіот.
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08.03.2026 07:51 Відповісти
Давно треба було так зробити. Чим скорше "рушникоголові" пересядуть на ішаків, тим скорше настане спокій.
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08.03.2026 08:34 Відповісти
ІЗРАЇЛЬ рятує бюджет рашки?

це подяка за те, що СССР першим визнав Ізраїль?
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08.03.2026 08:56 Відповісти
було атаковано три резервуари з нафтою...потужно Джерело: https://censor.net/ua/v3604120
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08.03.2026 11:03 Відповісти
ірану варто було про це подумати перш ніж обстрілювати нафтогазовидобувні об'єкти в сусідніх країнах
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08.03.2026 17:16 Відповісти
 
 