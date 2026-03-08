Ізраїль атакував нафтову інфраструктуру Ірану. ВIДЕО

Ввечері 7 березня ізраїльські винищувачі атакували нафтову інфраструктуру Ірану.

Про це пише The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі атаки

Повідомляється, що було атаковано три резервуари з нафтою.

Загалом, удари було завдано по складах у районах Кухак і Шахран в Тегерані та в сусідньому місті Карадж.

Згодом ЦАХАЛ підтвердив бомбардування кількох іранських паливних складів в Тегерані, заявивши, що вони використовуються для обслуговування іранської армії.

"Збройні сили іранського терористичного режиму безпосередньо та часто використовують ці паливні резервуари для експлуатації військової інфраструктури. Через них іранський терористичний режим розподіляє паливо різним споживачам, включаючи військові формування в Ірані", – йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.

Соціальними мережами ширяться кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано ймовірні наслідки атак Ізраїлю.

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Удари по Ірану

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