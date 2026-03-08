Израиль атаковал нефтяную инфраструктуру Ирана. ВИДЕО

Вечером 7 марта израильские истребители атаковали нефтяную инфраструктуру Ирана.

Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали атаки

Сообщается, что было атаковано три резервуара с нефтью.

В целом, удары были нанесены по складам в районах Кухак и Шахран в Тегеране и в соседнем городе Карадж.

Впоследствии ЦАХАЛ подтвердил бомбардировку нескольких иранских топливных складов в Тегеране, заявив, что они используются для обслуживания иранской армии.

"Вооруженные силы иранского террористического режима непосредственно и часто используют эти топливные резервуары для эксплуатации военной инфраструктуры. Через них иранский террористический режим распределяет топливо различным потребителям, включая военные формирования в Иране", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых, как утверждается, зафиксированы вероятные последствия атак Израиля.

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Удары по Ирану

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