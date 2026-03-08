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Израиль атаковал нефтяную инфраструктуру Ирана. ВИДЕО

Вечером 7 марта израильские истребители атаковали нефтяную инфраструктуру Ирана.

Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали атаки

Сообщается, что было атаковано три резервуара с нефтью.

В целом, удары были нанесены по складам в районах Кухак и Шахран в Тегеране и в соседнем городе Карадж.

Впоследствии ЦАХАЛ подтвердил бомбардировку нескольких иранских топливных складов в Тегеране, заявив, что они используются для обслуживания иранской армии.

"Вооруженные силы иранского террористического режима непосредственно и часто используют эти топливные резервуары для эксплуатации военной инфраструктуры. Через них иранский террористический режим распределяет топливо различным потребителям, включая военные формирования в Иране", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых, как утверждается, зафиксированы вероятные последствия атак Израиля.

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Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

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Израиль (2248) Иран (2982) нефть (2238) атака (1570)
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Это была враждебная инфраструктура, которая хотела напасть.
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08.03.2026 01:41 Ответить
как там в том старом пошлом стишке:
... кошка бросила котят - пусть е.утся как хотят!
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08.03.2026 02:13 Ответить
Путін одобряєт...
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08.03.2026 05:32 Ответить
Путін задовбається рахувати нафтогазові доходи. От-от економічна криза, но коаліція Епштейна почала победобесную війну.
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08.03.2026 06:40 Ответить
Ця війна - многоходовочка пу і натаньяху. Вони ж знають, що трумп ідіот.
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08.03.2026 07:51 Ответить
Давно треба було так зробити. Чим скорше "рушникоголові" пересядуть на ішаків, тим скорше настане спокій.
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08.03.2026 08:34 Ответить
ІЗРАЇЛЬ рятує бюджет рашки?

це подяка за те, що СССР першим визнав Ізраїль?
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08.03.2026 08:56 Ответить
було атаковано три резервуари з нафтою...потужно Джерело: https://censor.net/ua/v3604120
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08.03.2026 11:03 Ответить
ірану варто було про це подумати перш ніж обстрілювати нафтогазовидобувні об'єкти в сусідніх країнах
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08.03.2026 17:16 Ответить
 
 