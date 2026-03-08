Израиль атаковал нефтяную инфраструктуру Ирана. ВИДЕО
Вечером 7 марта израильские истребители атаковали нефтяную инфраструктуру Ирана.
Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали атаки
Сообщается, что было атаковано три резервуара с нефтью.
В целом, удары были нанесены по складам в районах Кухак и Шахран в Тегеране и в соседнем городе Карадж.
Впоследствии ЦАХАЛ подтвердил бомбардировку нескольких иранских топливных складов в Тегеране, заявив, что они используются для обслуживания иранской армии.
"Вооруженные силы иранского террористического режима непосредственно и часто используют эти топливные резервуары для эксплуатации военной инфраструктуры. Через них иранский террористический режим распределяет топливо различным потребителям, включая военные формирования в Иране", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
В социальных сетях распространяются кадры, на которых, как утверждается, зафиксированы вероятные последствия атак Израиля.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
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... кошка бросила котят - пусть е.утся как хотят!
це подяка за те, що СССР першим визнав Ізраїль?