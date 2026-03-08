Трамп направляет спецпредставителей в Израиль для переговоров
Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют прибыть в Израиль 10 марта для проведения переговоров на фоне войны с Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут The Times of Israel и Channel 12.
Причины и масштаб ударов
По данным источников, Израиль заранее сообщил Вашингтону о планах операции, однако не уточнил, что удары будут такими масштабными.
"Мы считаем, что это была не лучшая идея. Американские военные ожидали преимущественно символического удара и были удивлены масштабами операции", — отметил высокопоставленный сотрудник службы безопасности США.
Американские официальные лица выражают обеспокоенность, что удары по нефтяной инфраструктуре, которая снабжает гражданское население Тегерана, могут укрепить иранский режим и настроить общественное мнение против Израиля и США.
Позиция Израиля и дальнейшие шаги
Со своей стороны израильская сторона заявила, что удары были частично направлены на сигнал Тегерану о прекращении обстрелов гражданских объектов и их переносе на Израиль.
Ранее министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что США не планируют наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
