Трамп направляет спецпредставителей в Израиль для переговоров

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют прибыть в Израиль 10 марта для проведения переговоров на фоне войны с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут The Times of Israel и Channel 12.

Причины и масштаб ударов

По данным источников, Израиль заранее сообщил Вашингтону о планах операции, однако не уточнил, что удары будут такими масштабными.

"Мы считаем, что это была не лучшая идея. Американские военные ожидали преимущественно символического удара и были удивлены масштабами операции", — отметил высокопоставленный сотрудник службы безопасности США.

Американские официальные лица выражают обеспокоенность, что удары по нефтяной инфраструктуре, которая снабжает гражданское население Тегерана, могут укрепить иранский режим и настроить общественное мнение против Израиля и США.

Позиция Израиля и дальнейшие шаги

Со своей стороны израильская сторона заявила, что удары были частично направлены на сигнал Тегерану о прекращении обстрелов гражданских объектов и их переносе на Израиль.

Ранее министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что США не планируют наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Удары по Ирану