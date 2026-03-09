Решение о завершении операции против Ирана США будут принимать совместно с Израилем, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда завершить операцию против Ирана, он будет принимать совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом он заявил в интервью The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, Трампа спросили, будет ли он единолично решать, когда закончится война с Ираном, или Нетаньяху также будет иметь право голоса.
"Я думаю, это взаимно... немного. Мы обсуждали. Я приму решение в нужное время, но все будет учтено", - ответил лидер США.
На вопрос, сможет ли Израиль продолжать войну против Ирана даже после того, как США решат прекратить свои удары, Трамп отказался рассматривать такую теоретическую возможность, добавив: "Я не думаю, что в этом будет необходимость".
"Иран собирался уничтожить Израиль и все вокруг него... а теперь посмотрите, что мы имеем - их уничтожают", - сказал Трамп.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже в Иране определили следующего верховного лидера страны после голосования в Ассамблее экспертов. Им стал Моджтабу Хаменеи – сын Али Хаменеи.
