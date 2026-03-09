РУС
Решение о завершении операции против Ирана США будут принимать совместно с Израилем, - Трамп

Кто примет решение о завершении операции против Ирана?

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда завершить операцию против Ирана, он будет принимать совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, Трампа спросили, будет ли он единолично решать, когда закончится война с Ираном, или Нетаньяху также будет иметь право голоса.

"Я думаю, это взаимно... немного. Мы обсуждали. Я приму решение в нужное время, но все будет учтено", - ответил лидер США.

На вопрос, сможет ли Израиль продолжать войну против Ирана даже после того, как США решат прекратить свои удары, Трамп отказался рассматривать такую теоретическую возможность, добавив: "Я не думаю, что в этом будет необходимость".

"Иран собирался уничтожить Израиль и все вокруг него... а теперь посмотрите, что мы имеем - их уничтожают", - сказал Трамп.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже в Иране определили следующего верховного лидера страны после голосования в Ассамблее экспертов. Им стал Моджтабу Хаменеи – сын Али Хаменеи.

+8
Вони поїхали узгодити текст спільної заяви про екстренну велику перемогу над Іраном!
Бо іранські військові їм сказали, що якщо їх не лякає ціна на нафту у 200 долларів, то вони можуть це легко зробити.
Ось що буває, коли військовими курують девелопери, актори, кінопродюсери і адвокати.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:28 Ответить
+5
Вся зовнішня політика США в одному кадрі...
показать весь комментарий
09.03.2026 10:41 Ответить
+3
Все? Навоювався? Коли перемоху оголосить?
показать весь комментарий
09.03.2026 10:31 Ответить
Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем,
якщо дозволить Хвуйло- Трамп
показать весь комментарий
09.03.2026 10:25 Ответить
А що проти США і Ізраїлю може пуйло? Хіба, що тільки базікати і висловлювати стурбованість. Ще може втиху давати данні зі супутників та якісь види озброєння для Ірану.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:33 Ответить
Шо ми маємо в сухому залишку? - Іран - який попав під роздачу - Трамп
показать весь комментарий
09.03.2026 10:25 Ответить
без Аятоли не ухвалите
показать весь комментарий
09.03.2026 10:28 Ответить
Когда закончатся ракеты/бомбы+ отстреляют то что уже на подходе , пару пароходов или что там запланировано.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:29 Ответить
"Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем"
А чому б не ухвалити це рішення спільно з американцями? )
показать весь комментарий
09.03.2026 10:33 Ответить
ага. тільки Натаньяху на пів години пізніше про це узнає із телевізора
показать весь комментарий
09.03.2026 10:35 Ответить
Нагадало старый анекдот...
Чемпіонат світу з футболу 2002. Матч Саудівська Аравія-ФРН. На трибуні німецький турист сидить поруч з поважним арабом. Рахунок 8:0 на користь німців. Німець шаленіє від радості і зневажливо хлопає араба по плечу.
У відповідь араб йому каже:
- Ти краще зателефонуй додому і запитай, скільки у вас зараз коштує бензин на АЗС!
показать весь комментарий
09.03.2026 10:35 Ответить
Що ми маємо? Повний піз..ць з нафтою та "Іран за 3 дні". ***** обісралося з Україною, але й надалі лізе в петлю, бо упороте. Цікаво, руда нікчема до виборів такою ж буде?
показать весь комментарий
09.03.2026 10:35 Ответить
Нет, перемога не за горами не переживайте. Ракеты закончатся и объявят ее, нефть упадет до 70 наверное.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:27 Ответить
Краснов кажете? Скоріше Красноньяху...

показать весь комментарий
09.03.2026 10:35 Ответить
Чи Трампоньяху...
показать весь комментарий
09.03.2026 10:41 Ответить
Трампанаху...ось політика Їзраєлю.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:49 Ответить
Біба і Боба, два довбойоба.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:10 Ответить
"Іран збирався знищити Ізраїль і все навколо нього" - що навкруги Ізраїля "намагася" знищити Іран і як саме? Трамп беграмотний йолоп, кий меле все підряд...
показать весь комментарий
09.03.2026 10:43 Ответить
Так неперевершено прикидатись ідіотом може тільки справжній вроджений ідіот...Але лише той,хто пожив в Штатах зможе зрозуміти,як такий зміг попасти на вершину влади і навіть двічі...
показать весь комментарий
09.03.2026 10:48 Ответить
У дроні-камікадзе, який нещодавно атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі російського виробництва.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:59 Ответить
трамп, так ти ж заявив що служиш ізраілю,тому говори вже відкритим текстом - ізраіль ухвалить рішення про закінчення сво проти Ірану,а ти його виконаєш.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:15 Ответить
ісраєль та росія брати близнюки, ті самі методи та засоби, риторика аналогічна
жиди сіоністи це ракова пухлина на тілі планети Земля
показать весь комментарий
09.03.2026 11:16 Ответить
 
 