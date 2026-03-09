Решение о завершении операции против Ирана США будут принимать совместно с Израилем, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда завершить операцию против Ирана, он будет принимать совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, Трампа спросили, будет ли он единолично решать, когда закончится война с Ираном, или Нетаньяху также будет иметь право голоса.

"Я думаю, это взаимно... немного. Мы обсуждали. Я приму решение в нужное время, но все будет учтено", - ответил лидер США.

На вопрос, сможет ли Израиль продолжать войну против Ирана даже после того, как США решат прекратить свои удары, Трамп отказался рассматривать такую теоретическую возможность, добавив: "Я не думаю, что в этом будет необходимость".

"Иран собирался уничтожить Израиль и все вокруг него... а теперь посмотрите, что мы имеем - их уничтожают", - сказал Трамп.

Читайте: Трамп о росте цен на нефть: "Очень небольшая плата за безопасность и мир"

Удары по Ирану

Читайте также: Трамп отрицает, что удар по иранской школе нанесли США: Мы считаем, это сделал Иран