Україна закликає організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо РФ, - спільна заява Сибіги і Бережної

Україна закликає організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо повернення Росії до участі в заході та зберегти позицію, продемонстровану в попередні роки.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та віцепрем'єр-міністерки – міністерки культури Тетяни Бережної щодо неприпустимості участі Росії у Венеційській бієнале, передає Цензор.НЕТ.

"Венеційська бієнале - одна з найавторитетніших мистецьких платформ світу, яка не може ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів, які Росія щоденно вчиняє проти українського народу та нашої культурної спадщини", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будріс засудив допуск РФ на Венеційську бієнале 2026: Неможливо повернутися до звичного життя з убивцею і терористом

Злочини РФ

Із 2014 року Росія цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, положення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

З початку повномасштабного вторгнення Росія веде системну війну проти української культури, ідентичності та історичної пам’яті.

Із 2022 року, війна Росії забрала життя 346 митців та 132 українських і іноземних медійників.

Росія зруйнувала або пошкодила 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури в Україні, з яких 558 повністю знищено.

Російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 35 482 музейні предмети, а понад 2,1 мільйона одиниць зберігаються на тимчасово окупованих територіях і перебувають під загрозою знищення або незаконного переміщення.

Також дивіться: Росіяни атакували провідний мистецький виш України у Харкові. ФОТО

Наголошується, що прямі збитки культурному сектору України вже перевищують 4,2 млрд доларів, а загальні втрати галузі оцінюються більш ніж у 31 млрд доларів.

Політика РФ

Міністри зауважують, що Росія нині проводить системну політику культурної експансії та насильницької русифікації на тимчасово окупованих територіях. Українська мова витісняється з освіти, медіа та публічного простору, знищуються українські книжки, переписуються бібліотечні фонди, переслідуються педагоги, журналісти та культурні діячі.

Крім того, Росія також відкрито використовує культуру як інструмент політичного впливу. Показовим є висловлювання директора російського музею "Ермітаж" Михайла Піотровського, який назвав російські культурні проєкти за кордоном "спецоперацією". Це підтверджує, що російська культурна присутність часто є частиною ширшої державної політики легітимізації агресії.

Також читайте: У 2025 році Росія пошкодила 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України, - Мінкульт

"У цьому контексті допуск представників Росії до міжнародних мистецьких подій неприпустимий", - додали міністри.

Організатори Бієнале засудили агресію РФ

Зазначається, що 27 лютого 2022 року, через три дні після початку повномасштабної агресії Росії, організатори Бієнале засудили агресію та виступили за мир і діалог.

"Нам незрозуміло, чому ця позиція організаторів змінюється зараз, коли Росія відмовляється припиняти війну, відкидає мирні зусилля та діалог, натомість продовжуючи робити ставку на терор і звірства. За таких умов будь-які зміни політики чи пом’якшення обмежень не мають реальних підстав, і можуть лише надіслати небезпечний сигнал про підтримку агресії, толерування російських воєнних злочинів та нормалізації геноцидної політики російських окупантів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що недопуск Росії до міжнародних культурних майданчиків критично важливий для збереження їхньої нейтральності, уникнення політизації та захисту сфери культури від державної пропаганди війни.

Читайте: Понад 170 українських культурних цінностей викрали росіяни з окупованих територій, - ГУР

Також міністри вказали, що особливе занепокоєння викликає інформація про зв’язки заявленої Комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з російським військово-промисловим комплексом, що ще раз підкреслює: в Росії культура невіддільна від мілітаристського режиму.

Україна закликає переглянути рішення

"Закликаємо організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо повернення Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках. Вірність цінностям свободи, людської гідності та міжнародного права має бути визначальною для глобальної мистецької спільноти, так само як солідарність із українським народом, чию культуру намагаються знищити", - наголосили міністри в заяві.