Будріс засудив допуск РФ на Венеційську бієнале 2026: Неможливо повернутися до звичного життя з убивцею і терористом

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на повернення Росії на Венеційську бієнале вперше після вторгнення РФ в Україну.

Про це Будріс написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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РФ продовжує війну

Неможливо повернутися до звичного життя з убивцею і терористом. Росія продовжує свою повномасштабну війну проти України, суверенної держави", - написав він.

Будріс наголосив, що Росія майже щодня і щоночі обстрілює і бомбить міста, вбиває, руйнує і тероризує цивільне населення.

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Огидне рішення

"Рішення Венеційської бієнале розстелити червоний килим перед темною культурною дипломатією Росії є огидним", - додав він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.

Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.