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Новини Пропаганда РФ
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Будріс засудив допуск РФ на Венеційську бієнале 2026: Неможливо повернутися до звичного життя з убивцею і терористом

Будріс про РФ на бієнале

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на повернення Росії на Венеційську бієнале вперше після вторгнення РФ в Україну.

Про це Будріс написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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РФ продовжує війну

Неможливо повернутися до звичного життя з убивцею і терористом. Росія продовжує свою повномасштабну війну проти України, суверенної держави", - написав він.

Будріс наголосив, що Росія майже щодня і щоночі обстрілює і бомбить міста, вбиває, руйнує і тероризує цивільне населення.

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Огидне рішення

"Рішення Венеційської бієнале розстелити червоний килим перед темною культурною дипломатією Росії є огидним", - додав він.

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Будріс про участь РФ у Венеційській бієнале

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.

Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.

Автор: 

Венеція (41) мистецтво (156) росія (70404) Будріс Кястутіс (55)
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з усієї кацапської діаспори проти бієнале виступили тільки панкерші з "Пуссі Раєт" - решта "хороших рускіх" засунули язик в дупу
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06.03.2026 14:11 Відповісти
Можна завалити директора цього італійського цирку. Будріс займися.
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06.03.2026 14:15 Відповісти
Якби з часів незалежності наша хвора на клептоманію і меншовартість влада стабільно була б на такому рівні моралі, як литовська, то зараз поляки до нас на заробітки їздили б.
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06.03.2026 14:18 Відповісти
Ну може на тому бієналє будуть демонструватись якісь криваві і насильницькі ритуали як вид мистецтва? Тому їм і потрібні учасники з таким досвідом? Кацапи однозначно підходять 🤔
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06.03.2026 14:24 Відповісти
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06.03.2026 14:32 Відповісти
Бієнале в Венеції це для миролюбивих країн !
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06.03.2026 15:41 Відповісти
 
 