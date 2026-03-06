Будріс засудив допуск РФ на Венеційську бієнале 2026: Неможливо повернутися до звичного життя з убивцею і терористом
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на повернення Росії на Венеційську бієнале вперше після вторгнення РФ в Україну.
Про це Будріс написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
РФ продовжує війну
Неможливо повернутися до звичного життя з убивцею і терористом. Росія продовжує свою повномасштабну війну проти України, суверенної держави", - написав він.
Будріс наголосив, що Росія майже щодня і щоночі обстрілює і бомбить міста, вбиває, руйнує і тероризує цивільне населення.
Огидне рішення
"Рішення Венеційської бієнале розстелити червоний килим перед темною культурною дипломатією Росії є огидним", - додав він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.
Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.
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