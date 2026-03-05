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Новини Пропаганда РФ
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Уряд Італії пояснив повернення Росії на Венеційській бієнале вперше з 2022 року

бієнале,венеційській,росія

Рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури Італії, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява уряду Італії

В італійському Мінкульті пояснили, що участь Росії в експозиції була повністю самостійним рішенням Фундації Бієнале, попри протилежну позицію італійського уряду. Раніше міністр культури Італії Алессандро Джулі наголошував на важливості захисту культурної спадщини України, зокрема підтримки відновлення великих культурних об’єктів,

В уряді Італії додали, що Рим продовжує співпрацювати з Україною для відновлення культурної спадщини, що постраждала під час російського вторгнення. Зокрема, Італія надає фінансування та експертну підтримку реставраційних робіт.

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Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.

Більше про бієнале

  • Це –– виставка сучасного мистецтва та національних павільйонів, яку організовують що два роки в Італії.
  • Цьогоріч у Венеційській бієнале, яка відбудеться з 9 травня по 22 листопада, національні павільйони представлятимуть 99 країн. Зокрема, й Україна, яка бере участь з 2001 року.
  • Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але 27 лютого 2022 року її виставку скасували.

  • Відомо, що російська виставка матиме назву "Дерево, вкорінене в небі", і в ній візьмуть участь щонайменше 38 художників та музикантів. 

  • Спеціальний представник Путіна з питань міжнародного культурного співробітництва Міхаіл Швидкой, заявив, що участь його країни є "ще одним доказом того, що російська культура не ізольована".

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Автор: 

Венеція (41) мистецтво (156) Італія (1692) росія (70393)
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Топ коментарі
+12
а хто ту "Фундацію Бієнале" очолює, пліз, ім'я, прізвище, для внесення в Миротворець?
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06.03.2026 00:03 Відповісти
+6
А запретить въезд козломордым ублюдкам на территорию козлопасии?
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05.03.2026 23:51 Відповісти
+4
Бльо, італійці смоктали, смокчуть і смоктатимуть *****/камуняк/канібалів. Нація апущених підарасів.
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06.03.2026 00:57 Відповісти
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А запретить въезд козломордым ублюдкам на территорию козлопасии?
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05.03.2026 23:51 Відповісти
а хто ту "Фундацію Бієнале" очолює, пліз, ім'я, прізвище, для внесення в Миротворець?
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06.03.2026 00:03 Відповісти
Нова Рада директорів (2024 рік) La Biennale di Venezia під головуванням П'єтранджело Буттафуоко з членами правління Луїджі Бруньяро (Віце-президент, мер Венеції та президент столичного міста), Лука Зайя (президент регіону Венето) і Тамара Грегоретті (призначена міністром культури …)
П'єтранджело Буттафуоко - італійський журналіст, письменник і правий публіцист, президент Венеціанської бієнале. Він відомий своїми консервативними поглядами, сицилійським походженням та прийняттям ісламу. Його призначення пов'язують із культурною політикою правого уряду Італії.
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06.03.2026 09:15 Відповісти
так думав, що це зінка.
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06.03.2026 00:40 Відповісти
Бльо, італійці смоктали, смокчуть і смоктатимуть *****/камуняк/канібалів. Нація апущених підарасів.
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06.03.2026 00:57 Відповісти
В світі немає чіткої привязки РФ=фашизм. Всякі сібігі, кроти та мажори з МІДа традиційно ніфіга не роблять. Ми не евреї, нас можна вбивати та принижувати.
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06.03.2026 06:15 Відповісти
В Мілані мордорських параолімпійцій не тільки допустили до Олімпійсьих Ігор,але вони вийдуть на церемонію відкриття із своєю шматою триколор.
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06.03.2026 06:52 Відповісти
Причини повернення кацапів всім відома.
💰 ,💰,💰.
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06.03.2026 08:01 Відповісти
Може Європі потрібні хороші узькіе для шпигунства.
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06.03.2026 10:03 Відповісти
Я не я і хата не моя.
Так і запишемо, в Італії фундація беніале головніша за уряд.
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06.03.2026 10:51 Відповісти
 
 