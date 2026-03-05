Уряд Італії пояснив повернення Росії на Венеційській бієнале вперше з 2022 року

Рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури Італії, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява уряду Італії

В італійському Мінкульті пояснили, що участь Росії в експозиції була повністю самостійним рішенням Фундації Бієнале, попри протилежну позицію італійського уряду. Раніше міністр культури Італії Алессандро Джулі наголошував на важливості захисту культурної спадщини України, зокрема підтримки відновлення великих культурних об’єктів,

В уряді Італії додали, що Рим продовжує співпрацювати з Україною для відновлення культурної спадщини, що постраждала під час російського вторгнення. Зокрема, Італія надає фінансування та експертну підтримку реставраційних робіт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії

Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.

Більше про бієнале

Це –– виставка сучасного мистецтва та національних павільйонів, яку організовують що два роки в Італії.

Цьогоріч у Венеційській бієнале, яка відбудеться з 9 травня по 22 листопада, національні павільйони представлятимуть 99 країн. Зокрема, й Україна, яка бере участь з 2001 року.

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але 27 лютого 2022 року її виставку скасували.

Відомо, що російська виставка матиме назву "Дерево, вкорінене в небі", і в ній візьмуть участь щонайменше 38 художників та музикантів.

Спеціальний представник Путіна з питань міжнародного культурного співробітництва Міхаіл Швидкой, заявив, що участь його країни є "ще одним доказом того, що російська культура не ізольована".

Читайте також: Сенат Італії підтримав продовження допомоги Україні до кінця 2026 року