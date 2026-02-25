Сенат Італії підтримав продовження допомоги Україні до кінця 2026 року

Італійський Сенат статочно продовжив підтримку України на 2026 рік, до 31 грудня.

Про це повідомляє il Giornale, інформує Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

Так, Сенат підтвердив довіру уряду до указу про Україну. 106 парламентарів проголосували "за", 57 – "проти" і двоє утрималися.

Зазначається, що указ продовжує до 31 грудня 2026 року дозвіл на передачу Італією військової техніки, матеріалів та обладнання Україні, "з пріоритетом для логістики, цивільного медичного використання" та захисту від повітряних і ракетних атак.

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Громадяни України

Він також регулює продовження дозволів на проживання громадянам України до 4 березня 2027 року.

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Що передувало?

Наприкінці грудня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що в уряді зберігається єдина позиція щодо законопроєкту, який до кінця року планують подати для подальшого надання військової підтримки Україні.