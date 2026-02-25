Сенат Италии поддержал продление помощи Украине до конца 2026 года

Итальянский Сенат окончательно продлил поддержку Украины на 2026 год, до 31 декабря.

Об этом сообщает il Giornale, информирует Цензор.НЕТ.

Поддержка Украины

Так, Сенат подтвердил доверие правительства к указу об Украине. 106 парламентариев проголосовали "за", 57 – "против" и двое воздержались.

Отмечается, что указ продлевает до 31 декабря 2026 года разрешение на передачу Италией военной техники, материалов и оборудования Украине, "с приоритетом для логистики, гражданского медицинского использования" и защиты от воздушных и ракетных атак.

Граждане Украины

Он также регулирует продление разрешений на проживание гражданам Украины до 4 марта 2027 года.

Что предшествовало?

В конце декабря министр обороны Италии Гвидо Крочетто заявил, что в правительстве сохраняется единая позиция по законопроекту, который до конца года планируют подать для дальнейшего оказания военной поддержки Украине.