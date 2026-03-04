РФ повертається на Венеційську бієнале – вперше з початку повномасштабної війни проти України

Організатори одного з найвідоміших мистецьких форумів у світі оприлюднили список країн, які відкриють павільйони на Венеційській бієнале 2026. Серед них є й Росія, яка не брала участі з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це стало відомо із сайту виставки, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Російський павільйон назвали "Дерево, вкорінене в небі" (The Tree Is Rooted In the Sky). Перед цим делегат Росії з міжнародних культурних обмінів та ексміністр культури Михайло Швидкой розповів виданню ArtNews, що один з меседжів павільйону такий — "політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності".

За словами росіянина, участь його країни у виставці — "це ще один доказ того, що російська культура не є ізольованою", а "спроби її скасувати протягом останніх чотирьох років не мали успіху".

"Хотів би зазначити, що Росія ніколи не покидала Венеційську бієнале. Сама присутність нашого павільйону — незалежно від того, що там відбувається, чи то виставки наших латиноамериканських друзів, чи то розміщення освітнього центру для всього Бієнале — означає присутність нашої країни в культурному просторі Венеції. Тому, оскільки ми нікуди не пішли, ми не "повертаємося". Ми просто шукаємо нові форми творчої діяльності за нинішніх обставин", - заявив він.

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Організатори заявили, що бієнале у Венеції — це відкрита подія. Будь-яка країна, визнана Італією, може самостійно подати запит на участь.

"Бієнале у Венеції відкидає будь-яку форму виключення чи цензури культури та мистецтва. Бієнале, як і місто Венеція, продовжує бути місцем діалогу, відкритості та художньої свободи, заохочуючи зв’язки між народами та культурами, з незмінною надією на припинення конфліктів та страждань", - додали організатори.

Більше про бієнале

Це –– виставка сучасного мистецтва та національних павільйонів, яку організовують що два роки в Італії.

Цьогоріч у Венеційському бієнале з 9 травня по 22 листопада національні павільйони представлятимуть 99 країн. Зокрема, й Україна, яка бере участь з 2001 року.

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але 27 лютого 2022 року її виставку скасували.

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