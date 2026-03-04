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Новини Пропаганда РФ
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РФ повертається на Венеційську бієнале – вперше з початку повномасштабної війни проти України

Росія вперше з 2022 року візьме участь у Венеційській бієнале

Організатори одного з найвідоміших мистецьких форумів у світі оприлюднили список країн, які відкриють павільйони на Венеційській бієнале 2026. Серед них є й Росія, яка не брала участі з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це стало відомо із сайту виставки, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Російський павільйон назвали "Дерево, вкорінене в небі" (The Tree Is Rooted In the Sky). Перед цим делегат Росії з міжнародних культурних обмінів та ексміністр культури Михайло Швидкой розповів виданню ArtNews, що один з меседжів павільйону такий — "політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності".

За словами росіянина, участь його країни у виставці — "це ще один доказ того, що російська культура не є ізольованою", а "спроби її скасувати протягом останніх чотирьох років не мали успіху".

"Хотів би зазначити, що Росія ніколи не покидала Венеційську бієнале. Сама присутність нашого павільйону — незалежно від того, що там відбувається, чи то виставки наших латиноамериканських друзів, чи то розміщення освітнього центру для всього Бієнале — означає присутність нашої країни в культурному просторі Венеції. Тому, оскільки ми нікуди не пішли, ми не "повертаємося". Ми просто шукаємо нові форми творчої діяльності за нинішніх обставин", - заявив він.

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Організатори заявили, що бієнале у Венеції — це відкрита подія. Будь-яка країна, визнана Італією, може самостійно подати запит на участь. 

"Бієнале у Венеції відкидає будь-яку форму виключення чи цензури культури та мистецтва. Бієнале, як і місто Венеція, продовжує бути місцем діалогу, відкритості та художньої свободи, заохочуючи зв’язки між народами та культурами, з незмінною надією на припинення конфліктів та страждань", - додали організатори.

Більше про бієнале

  • Це –– виставка сучасного мистецтва та національних павільйонів, яку організовують що два роки в Італії.
  • Цьогоріч у Венеційському бієнале з 9 травня по 22 листопада національні павільйони представлятимуть 99 країн. Зокрема, й Україна, яка бере участь з 2001 року.
  • Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але 27 лютого 2022 року її виставку скасували.

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Венеція (41) мистецтво (156) культура (463) росія (70371)
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Топ коментарі
+19
Спочатку балети, потім ракети. Венеція хоче жити під обстрілами. Але ж там і так воняє 😆
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04.03.2026 17:10 Відповісти
+11
Гроші не пахнуть, а корупціонери "сраму не имут". Кремль висадить десант...
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04.03.2026 17:09 Відповісти
+6
Для росії культура - зброя.
Тому вони її рухають наполегливо.
Хоч ніякої прикметної культури там і немає.
"Дерево, вкорінене в небі"
Гуглити "Ашваттха".
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04.03.2026 17:23 Відповісти
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Гроші не пахнуть, а корупціонери "сраму не имут". Кремль висадить десант...
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04.03.2026 17:09 Відповісти
Спочатку балети, потім ракети. Венеція хоче жити під обстрілами. Але ж там і так воняє 😆
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04.03.2026 17:10 Відповісти
Буде далі !
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04.03.2026 17:12 Відповісти
Вода камень точит.
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04.03.2026 17:13 Відповісти
За братушєк радостно?
Тільки символ "перевернутого дерева" з індуїзму пизжений, "Ашваттха" називається.
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04.03.2026 17:32 Відповісти
Мне не радостно, просто Россия методично долбит в слабые места. Где-то проскакивает.
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04.03.2026 17:33 Відповісти
А на війні завжди так: треба бити у слабке місце ворога.
Тільки європейці цього ніяк не зрозуміють. Що культура - це теж зброя.
Хоча саме для європейців і американців руснява культура не становить загрози.
Бо елітарну, де русня ще має якісь позиції завдяки недобитому імперському спадку (чайкотолстоєвскій) і генетичної тяги до вьіспренности (високолобі таке *******) вона ще може якось рухати, в той час як масова культура у русні, в порівнянні з Заходом, пройобана вщент.
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04.03.2026 17:37 Відповісти
Ну вот я отметил эту методичность. Нужно всегда помнить, что Россия постоянно толкает свой интерес. Это их госполитика. Круглосуточно, день за днем.
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04.03.2026 17:38 Відповісти
Звичайно. Імперський дух. Експансія.
А нам треба своє піднімати. Бо його зараз - майже немає.
І нагадувати, що у русні за красивою оболонкою - здебільшого чужі сенси.
Так, вона може чудово адаптувати. Але не генерувати.
І про це - треба не втомлюватись казати.
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04.03.2026 17:43 Відповісти
... А тепер, новості культури!
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04.03.2026 17:13 Відповісти
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04.03.2026 17:17 Відповісти
Бідні європейські корупціонери - за 4 роки жодного хабаря не могли узяти!
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04.03.2026 17:17 Відповісти
Для росії культура - зброя.
Тому вони її рухають наполегливо.
Хоч ніякої прикметної культури там і немає.
"Дерево, вкорінене в небі"
Гуглити "Ашваттха".
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04.03.2026 17:23 Відповісти
Так. їхня культура - переважно плагіат.
Щось вкрадене, щось окуповане...
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04.03.2026 17:35 Відповісти
Бієналє-ху@налє...Махнути рукою на всю цю псевдокультурну шелупонь. Гидота.
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04.03.2026 17:27 Відповісти
І вийде так, що русня із зухвалою посмішкою на жирній пиці буде казати, що її "нєвозможно отмєніть", а от ми самі себе скасуємо.
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04.03.2026 17:31 Відповісти
Культурне спілкування можна купити...Все продається - готичні замки,білети на інаугурацію президентів,картини...Ну трохи смердітиме руськими портянками після спілкування...але що ж поробиш...Два персонажі обов"язково присутні в москальських казках - Іван-дурак і руський дух.Причому "руський дух" це не просто сморід портянок Івана,його обісраних та засцяних штанів,немитого тіла,його лінощів та хамства - це цілком окремий і самостійний персонаж,зі своїм життям,впливом і характером...Правда,тепер його називають інтелігентно - "руській мір"...
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04.03.2026 17:36 Відповісти
кончені уйобки
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04.03.2026 17:56 Відповісти
Оттак, один учасник робить з фешенебельного селебріті-заходу, звичайнісіньку п*дарську вечірку...
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04.03.2026 17:56 Відповісти
привезуть кіна та пісні про СВО.
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04.03.2026 17:57 Відповісти
Ну, якщо пройтись оригінальним текстом статті.
Shvydkoy said the forthcoming pavilion will involve more than 50 young musicians, poets, and philosophers from Russia and other countries. "This is further proof that Russian culture is not isolated, and that attempts to 'cancel' it-undertaken for the past four years by Western political elites-have not succeeded," he said. "That is precisely why we decided to create a project in which a multilingual polyphony of cultures will be heard-cultures that do not consider themselves peripheral in relation to the West."
Inside the pavilion, musicians from across Russia and from other countries, including Argentina, Brazil, Mali, and Mexico, will feature in a "musical festival." It will aim to highlight the "creative potential of peripheral areas and practices, showcasing traditions, musical languages, and experimental approaches that emerge far from major cultural centers, yet precisely for this reason preserve an authentic and innovative expressive power," the Russian Pavilion's organizers told ARTnews. "Through the meeting of different cultures, the project aims to create a space for dialogue and exchange, where local roots can intertwine with global visions, generating new artistic perspectives and strengthening a sense of international community."
He pointed to the participation of Russian artists in international cultural events in Europe and the US, including animator Konstantin Bronzit, who is nominated for Best Animated Short Film at this year's Academy Awards.
Трохи про цього Бронзіта.
https://www.facebook.com/spb.sobaka.ru/videos/%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BD/2134025670674734/ Пєйсбук
https://nv.ua/kultura/oskar-2026-animaciya-rossiyanina-poluchivshego-nagradu-iz-ruk-putina-popala-v-nominaciyu-50577898.html NV
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82 Ютуб
Ну, якою буде ваша думка про оце все?
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04.03.2026 18:13 Відповісти
тут річ не у російських бронзітах, а у тому, що ліберальний Захід трохи ********. От ІДІЛ, який вбив мабуть менше людей ніж рф за весь час свого існування, просто проїбав таку чудову можливість просувати свої культурні досягнення на Венеційському бієналє.
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04.03.2026 18:22 Відповісти
Для часів, що настають, йому дійсно не вистачає твердості.
Та тільки завдяки оцій м'якості Захід саме такий, до якого ми намагаємось йти, через Євромайдан і повномасштабку.
Інакше - ну, навіщо? Он, як Суров нижче написав, нафіг такий Захід. Що залишається? Виходить, росія. Там хоча б твердість є. Хоч крім тієї твердості, хіба що бронзіти всякі.
Так, для порівняння рівнів.
https://www.youtube.com/watch?v=KI2lsdXJQ40 Negative Space | Oscar Nominated Stop-Motion Animation Short Film
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04.03.2026 18:27 Відповісти
ми туди йемо не заради їхньої м'якості, а для того щоб використовуючи їх ресурси зберегти себе як націю. Бонусом вони отримають нашу твердість, яка може їх врятувати від катастрофи, яку м'якотіла частина європейського суспільства не бачить зараз, ба навіть і у майбутньому не здогадається, чого вона уникнула завдячуючи нам.
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04.03.2026 19:02 Відповісти
Ви там не дарма ІДІЛ згадали.
З усіх його "культурних досягнень" - це знищення культурних досягнень інших народів та цивілізацій (наприклад, двохтисячолітні "Ворота Бога" біля Мосула).
Так от, у цій площині воювати так, як пропонує fresh guacamole нижче - це саме стати другим ІДІЛ (або "УГИЛ", як русня нас вже називає).
Тут інший підхід потрібен.
Як думаєте, чому я у тексті статті виділив слово "philosophers"?
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04.03.2026 19:07 Відповісти
інший підхід - це не толерувати, і не запускати до ворога себе. Зараз Європа нагадує краба у момент ліньки, коли краб вилазить із старого екзоскелету і стає беззахисним від зовнішніх загроз. Так от саме Україна - той новий екзоскелет, який збільшить простір для росту організма і захистить своєю твердістю від зовнішніх загроз.
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04.03.2026 19:25 Відповісти
Пекар про це писав. Що нас вважають корисними варварами за межами периметру.
Вже чую волання на вашу адресу деяких місцевих завсідників про "стального дікобраза" і "апологєта вєчной войни".
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04.03.2026 19:41 Відповісти
якщо ми якнайшвидше не впишемось у захіну систему безпеки, то тоді нас точно чекає "вєчна війна".
Хоча вона і так давно "вєчна", просто ті місцеві завсідники, про яких ви кажете, ***** їсторії не знають.
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04.03.2026 20:14 Відповісти
Дещо відхилились від теми.

Пара деталей з тексту статті.
Наряду з музиками і поетами у павільйоні будуть присутні філософи.
Цікаве рішення, показове. Бо філософія формує світогляд. Про це - пізніше.

Друга деталь - росія йде у компанії таких країн, як Аргентина, Бразилія, Малі, Мексика. Країн, чиї культурні досягнення, у порівнянні з "західно-східним мейнстримом", дуже скромні.
Русня, разом з тією компанією країн, сама себе прямо визначає як "peripheral area".
Не те що не домінанта, і навіть не мода (як в часи Російської імперії, з її літературою, живописом, музикою).
А щось другорядне. Настільки другорядне, що доводиться замість йти сильним самотнім ведмедем, як в часи РІ, об'єднуватись у зграю з Латинською Америкою і "гуртом батька бити".
За мірками "імпєріі, свєрхдєржави" - страшний зашквар.
Та під тривалим тиском фактів вона була змушена прийняти цей статус. Але не змирилась з ним.

І саме тому вона включила до складу свого "культурного десанту" філософів.
Щоб показати, що її думка все ще здатна звучати у глобальному просторі, може мати там вагу, а там - хто знає - і навіть сформувати дискурс. Попри шалену загальну культурну відсталість.
Бо пудрити мізки - русня вміє, ви це чудово можете бачити навіть тут, на Цензорі.
І можливо, якщо пощастить, вдасться зачепитись і створити плацдарм у якихось слабких умах, зачарованих переробленими сенсами інших культур.
А далі - розвивати наступ.
Тобто вона робить те, що робили свого часу запалестинці по всьому світу: входить агресором, але з позиції жертви.
І мені було б цікаво дізнатись тези, які транслюватимуть ті філософи.
Хоча, їх ядро вже присутнє у тексті статті: абстрагуватись від злочинів та загальної відсталості росії, натомість слухати "пєрєдовую універсальную гармонію (русскіх) сфєр, которая откриваєт новиє глобальниє горізонти битія".
На Заході голос того, хто став в позицію жертви, звучить гучніше та переконливіше.

Третє стосується одного факта, згаданого в статті, що показує отой самий тиск, який відкинув русню на "peripheral area".
Константин Бронзит.
Швидкой згадав його ніби "між іншим", але насправді - заявив як VIP-персону.
Тож слід уважніше придивитись до цієї особистості.
Чотири номінації на "Оскар" подаються як досягнення. А значить, "Оскара" він жодного разу так і не отримав, інакше б про це було не просто згадано, а всіляко підкреслено.
А що стосується іншого, то я тут ще покопаюсь в інформації, коли буде час та натхнення. Є подробиці та маркери, що я їх зауважив.
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04.03.2026 20:38 Відповісти
те що рф йде у компанії таких країн, як Аргентина, Бразилія, Малі, Мексика тощо, то це може виглядати як "peripheral area" тільки ля західного європейського спостерігача. Насправді це виглядає як інфікування ослабленого хибним пацифізмомі та тривалим благополучним життям європейского організму невеличкою дозою російського "золотистого стафілокока", який тут же попадає у живильне середовище європейської ліберальної творчої інтелігенції, на погляди і думки якої орієнтується значна частина соціуму. Це і є основною загрозою.
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04.03.2026 22:19 Відповісти
Так, вони там будуть шукати "точки інфікування".
Чи вдасться їм - то питання.
"Високолобість" - то класно і красиво, але чи вдасться їм переконливо грати роль "жертви, которую нє слишат домінірующіє глобалісти"? Адже достатньо тільки трохи "посмотрєть свєрху", як той образ "жертви" перетвориться на "вовка у овечій шкурі". Бо ЧСВ у русні космічне, після спілкування з їхніми "інтєлігєнтамі" виникає відчуття, що тебе потайки принизили.
Так, цей раунд Захід і ми програли адміністративно.
Не можна було їх туди пускати взагалі.
Але після бійки кулаками не **********.
Можна було б запустити власний стенд/павільйон, присвячений творчості, що виросла з цієї війни. Така собі тонка підйобка, мовляв, дивіться, оце все - "завдяки" вам, "шановні".
От тільки на подібне наших діячів не вистачить.
Ще не вистачало якоїсь провокації, аби до русні додаткову увагу привернути.
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04.03.2026 22:31 Відповісти
у нас не настільки багато фінансів, часу і люських ресурсів, бо іде війна на нашій теріторії, і нас менше, і на все не встачає. А якщо хворі самі продовжують робити собі у сраку ін'єкції стафілококу, то ми тут вже нічого вдіяти не можемо, хіба що спостерігати, в якому місці у них вискочить "фурункул", і скільки громадян ЄС постраждають/загинуть від того "фурункула".
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04.03.2026 22:42 Відповісти
Не в кількості справа, а в якості.
У нас практично немає людей, які б змогли дати адекватну відповідь.
А всякі мовчани та Ко бігають тут і під кожною статтею щодо зовнішніх питань кричать "а ну в хлєв назад, нє смєть своімі свінимі глазкамі поганіть горізонт, которий пробіваєт русскій взгляд!"
Це і в коментарях видно.
Заборонити, скасувати, знищити.
Але це працює у зворотний бік: привертає увагу, робить мучеником, показує нас як "УГИЛ".
Тут треба знецінювати.
Показувати, що насправді русня не має тих позицій, на які вона зазіхає.
Ну і що "разумноє, доброє, вєчноє" у них тільки на фестивалях.
Але немає це кому зробити. От просто немає - і все.
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05.03.2026 06:37 Відповісти
людей у нас довго не буде вистачати, а особиво адекватних, бо саме вони першими згоряють у горнилі війни. Так що попопереду таких бієналє ще буде і буде. Хіба що у Європі адекватних різко побільшає. Але це сумнівно.
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05.03.2026 14:26 Відповісти
Рашисти будуть показувати свою культуру як гвалтували і вбивали дітей, яук відрізали голови і руки людям, як виймали очі ложкою, як оперували поранених без наркозу і випалювали на тілі свастику? Цієї рузгої культури не вистачало Венеції? Зовсім виродки подуріли. А потім розказують що це в Україні корпція і тому нас не беруть в Європу. Да срать я хотів на ваш Євросоюз де людоїдів і масових вбивць приймають з почестями
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04.03.2026 18:16 Відповісти
Не беруть бо це їм не треба ! Просто чітко заявити це ніхто (окрім Орбана) не наважується !
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04.03.2026 18:42 Відповісти
Краще б не відкривали той павільйон. В Італії курці кидають де попало і де ще не попало.
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04.03.2026 18:31 Відповісти
Зробити з цього похмурого і нафіг нікому не цікавого збіговиська - мучеників культури?
Русня вам спасибі скаже (ні).
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04.03.2026 18:33 Відповісти
Ета же рускайа культура, *б тваю мать
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04.03.2026 18:32 Відповісти
При поганому Байдені ₴@йлу ніхто навіть не дзвонив, при Найвеличнішому зупинятелі Війн - все можна
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04.03.2026 20:23 Відповісти
Просто гроші не пахнуть і чужої крові не шкода. Безкарно це не минеться.
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04.03.2026 20:34 Відповісти
 
 