РФ повертається на Венеційську бієнале – вперше з початку повномасштабної війни проти України
Організатори одного з найвідоміших мистецьких форумів у світі оприлюднили список країн, які відкриють павільйони на Венеційській бієнале 2026. Серед них є й Росія, яка не брала участі з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Про це стало відомо із сайту виставки, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Російський павільйон назвали "Дерево, вкорінене в небі" (The Tree Is Rooted In the Sky). Перед цим делегат Росії з міжнародних культурних обмінів та ексміністр культури Михайло Швидкой розповів виданню ArtNews, що один з меседжів павільйону такий — "політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності".
За словами росіянина, участь його країни у виставці — "це ще один доказ того, що російська культура не є ізольованою", а "спроби її скасувати протягом останніх чотирьох років не мали успіху".
"Хотів би зазначити, що Росія ніколи не покидала Венеційську бієнале. Сама присутність нашого павільйону — незалежно від того, що там відбувається, чи то виставки наших латиноамериканських друзів, чи то розміщення освітнього центру для всього Бієнале — означає присутність нашої країни в культурному просторі Венеції. Тому, оскільки ми нікуди не пішли, ми не "повертаємося". Ми просто шукаємо нові форми творчої діяльності за нинішніх обставин", - заявив він.
Організатори заявили, що бієнале у Венеції — це відкрита подія. Будь-яка країна, визнана Італією, може самостійно подати запит на участь.
"Бієнале у Венеції відкидає будь-яку форму виключення чи цензури культури та мистецтва. Бієнале, як і місто Венеція, продовжує бути місцем діалогу, відкритості та художньої свободи, заохочуючи зв’язки між народами та культурами, з незмінною надією на припинення конфліктів та страждань", - додали організатори.
Більше про бієнале
- Це –– виставка сучасного мистецтва та національних павільйонів, яку організовують що два роки в Італії.
- Цьогоріч у Венеційському бієнале з 9 травня по 22 листопада національні павільйони представлятимуть 99 країн. Зокрема, й Україна, яка бере участь з 2001 року.
- Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але 27 лютого 2022 року її виставку скасували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки символ "перевернутого дерева" з індуїзму пизжений, "Ашваттха" називається.
Тільки європейці цього ніяк не зрозуміють. Що культура - це теж зброя.
Хоча саме для європейців і американців руснява культура не становить загрози.
Бо елітарну, де русня ще має якісь позиції завдяки недобитому імперському спадку (чайкотолстоєвскій) і генетичної тяги до вьіспренности (високолобі таке *******) вона ще може якось рухати, в той час як масова культура у русні, в порівнянні з Заходом, пройобана вщент.
А нам треба своє піднімати. Бо його зараз - майже немає.
І нагадувати, що у русні за красивою оболонкою - здебільшого чужі сенси.
Так, вона може чудово адаптувати. Але не генерувати.
І про це - треба не втомлюватись казати.
Тому вони її рухають наполегливо.
Хоч ніякої прикметної культури там і немає.
"Дерево, вкорінене в небі"
Гуглити "Ашваттха".
Щось вкрадене, щось окуповане...
Shvydkoy said the forthcoming pavilion will involve more than 50 young musicians, poets, and philosophers from Russia and other countries. "This is further proof that Russian culture is not isolated, and that attempts to 'cancel' it-undertaken for the past four years by Western political elites-have not succeeded," he said. "That is precisely why we decided to create a project in which a multilingual polyphony of cultures will be heard-cultures that do not consider themselves peripheral in relation to the West."
Inside the pavilion, musicians from across Russia and from other countries, including Argentina, Brazil, Mali, and Mexico, will feature in a "musical festival." It will aim to highlight the "creative potential of peripheral areas and practices, showcasing traditions, musical languages, and experimental approaches that emerge far from major cultural centers, yet precisely for this reason preserve an authentic and innovative expressive power," the Russian Pavilion's organizers told ARTnews. "Through the meeting of different cultures, the project aims to create a space for dialogue and exchange, where local roots can intertwine with global visions, generating new artistic perspectives and strengthening a sense of international community."
He pointed to the participation of Russian artists in international cultural events in Europe and the US, including animator Konstantin Bronzit, who is nominated for Best Animated Short Film at this year's Academy Awards.
Трохи про цього Бронзіта.
https://www.facebook.com/spb.sobaka.ru/videos/%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BD/2134025670674734/ Пєйсбук
https://nv.ua/kultura/oskar-2026-animaciya-rossiyanina-poluchivshego-nagradu-iz-ruk-putina-popala-v-nominaciyu-50577898.html NV
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82 Ютуб
Ну, якою буде ваша думка про оце все?
Та тільки завдяки оцій м'якості Захід саме такий, до якого ми намагаємось йти, через Євромайдан і повномасштабку.
Інакше - ну, навіщо? Он, як Суров нижче написав, нафіг такий Захід. Що залишається? Виходить, росія. Там хоча б твердість є. Хоч крім тієї твердості, хіба що бронзіти всякі.
Так, для порівняння рівнів.
https://www.youtube.com/watch?v=KI2lsdXJQ40 Negative Space | Oscar Nominated Stop-Motion Animation Short Film
З усіх його "культурних досягнень" - це знищення культурних досягнень інших народів та цивілізацій (наприклад, двохтисячолітні "Ворота Бога" біля Мосула).
Так от, у цій площині воювати так, як пропонує fresh guacamole нижче - це саме стати другим ІДІЛ (або "УГИЛ", як русня нас вже називає).
Тут інший підхід потрібен.
Як думаєте, чому я у тексті статті виділив слово "philosophers"?
Вже чую волання на вашу адресу деяких місцевих завсідників про "стального дікобраза" і "апологєта вєчной войни".
Хоча вона і так давно "вєчна", просто ті місцеві завсідники, про яких ви кажете, ***** їсторії не знають.
Пара деталей з тексту статті.
Наряду з музиками і поетами у павільйоні будуть присутні філософи.
Цікаве рішення, показове. Бо філософія формує світогляд. Про це - пізніше.
Друга деталь - росія йде у компанії таких країн, як Аргентина, Бразилія, Малі, Мексика. Країн, чиї культурні досягнення, у порівнянні з "західно-східним мейнстримом", дуже скромні.
Русня, разом з тією компанією країн, сама себе прямо визначає як "peripheral area".
Не те що не домінанта, і навіть не мода (як в часи Російської імперії, з її літературою, живописом, музикою).
А щось другорядне. Настільки другорядне, що доводиться замість йти сильним самотнім ведмедем, як в часи РІ, об'єднуватись у зграю з Латинською Америкою і "гуртом батька бити".
За мірками "імпєріі, свєрхдєржави" - страшний зашквар.
Та під тривалим тиском фактів вона була змушена прийняти цей статус. Але не змирилась з ним.
І саме тому вона включила до складу свого "культурного десанту" філософів.
Щоб показати, що її думка все ще здатна звучати у глобальному просторі, може мати там вагу, а там - хто знає - і навіть сформувати дискурс. Попри шалену загальну культурну відсталість.
Бо пудрити мізки - русня вміє, ви це чудово можете бачити навіть тут, на Цензорі.
І можливо, якщо пощастить, вдасться зачепитись і створити плацдарм у якихось слабких умах, зачарованих переробленими сенсами інших культур.
А далі - розвивати наступ.
Тобто вона робить те, що робили свого часу запалестинці по всьому світу: входить агресором, але з позиції жертви.
І мені було б цікаво дізнатись тези, які транслюватимуть ті філософи.
Хоча, їх ядро вже присутнє у тексті статті: абстрагуватись від злочинів та загальної відсталості росії, натомість слухати "пєрєдовую універсальную гармонію (русскіх) сфєр, которая откриваєт новиє глобальниє горізонти битія".
На Заході голос того, хто став в позицію жертви, звучить гучніше та переконливіше.
Третє стосується одного факта, згаданого в статті, що показує отой самий тиск, який відкинув русню на "peripheral area".
Константин Бронзит.
Швидкой згадав його ніби "між іншим", але насправді - заявив як VIP-персону.
Тож слід уважніше придивитись до цієї особистості.
Чотири номінації на "Оскар" подаються як досягнення. А значить, "Оскара" він жодного разу так і не отримав, інакше б про це було не просто згадано, а всіляко підкреслено.
А що стосується іншого, то я тут ще покопаюсь в інформації, коли буде час та натхнення. Є подробиці та маркери, що я їх зауважив.
Чи вдасться їм - то питання.
"Високолобість" - то класно і красиво, але чи вдасться їм переконливо грати роль "жертви, которую нє слишат домінірующіє глобалісти"? Адже достатньо тільки трохи "посмотрєть свєрху", як той образ "жертви" перетвориться на "вовка у овечій шкурі". Бо ЧСВ у русні космічне, після спілкування з їхніми "інтєлігєнтамі" виникає відчуття, що тебе потайки принизили.
Так, цей раунд Захід і ми програли адміністративно.
Не можна було їх туди пускати взагалі.
Але після бійки кулаками не **********.
Можна було б запустити власний стенд/павільйон, присвячений творчості, що виросла з цієї війни. Така собі тонка підйобка, мовляв, дивіться, оце все - "завдяки" вам, "шановні".
От тільки на подібне наших діячів не вистачить.
Ще не вистачало якоїсь провокації, аби до русні додаткову увагу привернути.
У нас практично немає людей, які б змогли дати адекватну відповідь.
А всякі мовчани та Ко бігають тут і під кожною статтею щодо зовнішніх питань кричать "а ну в хлєв назад, нє смєть своімі свінимі глазкамі поганіть горізонт, которий пробіваєт русскій взгляд!"
Це і в коментарях видно.
Заборонити, скасувати, знищити.
Але це працює у зворотний бік: привертає увагу, робить мучеником, показує нас як "УГИЛ".
Тут треба знецінювати.
Показувати, що насправді русня не має тих позицій, на які вона зазіхає.
Ну і що "разумноє, доброє, вєчноє" у них тільки на фестивалях.
Але немає це кому зробити. От просто немає - і все.
Русня вам спасибі скаже (ні).