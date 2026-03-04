РФ возвращается на Венецианскую биеннале – впервые с начала полномасштабной войны против Украины

Организаторы одного из самых известных художественных форумов в мире обнародовали список стран, которые откроют павильоны на Венецианской биеннале 2026. Среди них есть и Россия, которая не участвовала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Что известно?

Российский павильон назвали "Дерево, укорененное в небе" (The Tree Is Rooted In the Sky). Перед этим делегат России по международным культурным обменам и экс-министр культуры Михаил Швидкой рассказал изданию ArtNews, что один из месседжей павильона таков — "политика существует во временных измерениях, тогда как культуры общаются в вечности".

По словам россиянина, участие его страны в выставке — "это еще одно доказательство того, что российская культура не является изолированной", а "попытки ее отменить в течение последних четырех лет не увенчались успехом".

"Хотел бы отметить, что Россия никогда не покидала Венецианскую биеннале. Само присутствие нашего павильона — независимо от того, что там происходит, будь то выставки наших латиноамериканских друзей или размещение образовательного центра для всей Биеннале — означает присутствие нашей страны в культурном пространстве Венеции. Поэтому, поскольку мы никуда не ушли, мы не "возвращаемся". Мы просто ищем новые формы творческой деятельности в нынешних обстоятельствах", - заявил он.

Организаторы заявили, что биеннале в Венеции — это открытое мероприятие. Любая страна, признанная Италией, может самостоятельно подать заявку на участие.

"Биеннале в Венеции отвергает любую форму исключения или цензуры культуры и искусства. Биеннале, как и город Венеция, продолжает быть местом диалога, открытости и художественной свободы, поощряя связи между народами и культурами, с неизменной надеждой на прекращение конфликтов и страданий", - добавили организаторы.

Больше о биеннале

Это –– выставка современного искусства и национальных павильонов, которую организуют каждые два года в Италии.

В этом году на Венецианской биеннале, которая пройдет с 9 мая по 22 ноября, национальные павильоны будут представлять 99 стран. В частности, и Украина, которая участвует с 2001 года.

Россия была постоянным участником Венецианской биеннале, но 27 февраля 2022 года ее выставку отменили.

