РФ возвращается на Венецианскую биеннале – впервые с начала полномасштабной войны против Украины

Россия впервые с 2022 года примет участие в Венецианской биеннале

Организаторы одного из самых известных художественных форумов в мире обнародовали список стран, которые откроют павильоны на Венецианской биеннале 2026. Среди них есть и Россия, которая не участвовала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Об этом стало известно с сайта выставки, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Российский павильон назвали "Дерево, укорененное в небе" (The Tree Is Rooted In the Sky). Перед этим делегат России по международным культурным обменам и экс-министр культуры Михаил Швидкой рассказал изданию ArtNews, что один из месседжей павильона таков — "политика существует во временных измерениях, тогда как культуры общаются в вечности".

По словам россиянина, участие его страны в выставке — "это еще одно доказательство того, что российская культура не является изолированной", а "попытки ее отменить в течение последних четырех лет не увенчались успехом".

"Хотел бы отметить, что Россия никогда не покидала Венецианскую биеннале. Само присутствие нашего павильона — независимо от того, что там происходит, будь то выставки наших латиноамериканских друзей или размещение образовательного центра для всей Биеннале — означает присутствие нашей страны в культурном пространстве Венеции. Поэтому, поскольку мы никуда не ушли, мы не "возвращаемся". Мы просто ищем новые формы творческой деятельности в нынешних обстоятельствах", - заявил он.

Организаторы заявили, что биеннале в Венеции — это открытое мероприятие. Любая страна, признанная Италией, может самостоятельно подать заявку на участие. 

"Биеннале в Венеции отвергает любую форму исключения или цензуры культуры и искусства. Биеннале, как и город Венеция, продолжает быть местом диалога, открытости и художественной свободы, поощряя связи между народами и культурами, с неизменной надеждой на прекращение конфликтов и страданий", - добавили организаторы.

Больше о биеннале

  • Это –– выставка современного искусства и национальных павильонов, которую организуют каждые два года в Италии.
  • В этом году на Венецианской биеннале, которая пройдет с 9 мая по 22 ноября, национальные павильоны будут представлять 99 стран. В частности, и Украина, которая участвует с 2001 года.
  • Россия была постоянным участником Венецианской биеннале, но 27 февраля 2022 года ее выставку отменили.

Автор: 

Венеция (4) искусство (17) культура (69) россия (22333)
+7
Спочатку балети, потім ракети. Венеція хоче жити під обстрілами. Але ж там і так воняє 😆
04.03.2026 17:10 Ответить
+4
Гроші не пахнуть, а корупціонери "сраму не имут". Кремль висадить десант...
04.03.2026 17:09 Ответить
+3
І вийде так, що русня із зухвалою посмішкою на жирній пиці буде казати, що її "нєвозможно отмєніть", а от ми самі себе скасуємо.
04.03.2026 17:31 Ответить
Спочатку балети, потім ракети. Венеція хоче жити під обстрілами. Але ж там і так воняє 😆
Буде далі !
04.03.2026 17:12 Ответить
Вода камень точит.
04.03.2026 17:13 Ответить
За братушєк радостно?
Тільки символ "перевернутого дерева" з індуїзму пизжений, "Ашваттха" називається.
04.03.2026 17:32 Ответить
Мне не радостно, просто Россия методично долбит в слабые места. Где-то проскакивает.
04.03.2026 17:33 Ответить
А на війні завжди так: треба бити у слабке місце ворога.
Тільки європейці цього ніяк не зрозуміють. Що культура - це теж зброя.
Хоча саме для європейців і американців руснява культура не становить загрози.
Бо елітарну, де русня ще має якісь позиції завдяки недобитому імперському спадку (чайкотолстоєвскій) і генетичної тяги до вьіспренности (високолобі таке *******) вона ще може якось рухати, в той час як масова культура у русні, в порівнянні з Заходом, пройобана вщент.
04.03.2026 17:37 Ответить
Ну вот я отметил эту методичность. Нужно всегда помнить, что Россия постоянно толкает свой интерес. Это их госполитика. Круглосуточно, день за днем.
04.03.2026 17:38 Ответить
Звичайно. Імперський дух. Експансія.
А нам треба своє піднімати. Бо його зараз - майже немає.
І нагадувати, що у русні за красивою оболонкою - здебільшого чужі сенси.
Так, вона може чудово адаптувати. Але не генерувати.
І про це - треба не втомлюватись казати.
04.03.2026 17:43 Ответить
... А тепер, новості культури!
04.03.2026 17:13 Ответить
04.03.2026 17:17 Ответить
Бідні європейські корупціонери - за 4 роки жодного хабаря не могли узяти!
04.03.2026 17:17 Ответить
Для росії культура - зброя.
Тому вони її рухають наполегливо.
Хоч ніякої прикметної культури там і немає.
"Дерево, вкорінене в небі"
Гуглити "Ашваттха".
04.03.2026 17:23 Ответить
Так. їхня культура - переважно плагіат.
Щось вкрадене, щось окуповане...
04.03.2026 17:35 Ответить
Бієналє-ху@налє...Махнути рукою на всю цю псевдокультурну шелупонь. Гидота.
04.03.2026 17:27 Ответить
І вийде так, що русня із зухвалою посмішкою на жирній пиці буде казати, що її "нєвозможно отмєніть", а от ми самі себе скасуємо.
04.03.2026 17:31 Ответить
Культурне спілкування можна купити...Все продається - готичні замки,білети на інаугурацію президентів,картини...Ну трохи смердітиме руськими портянками після спілкування...але що ж поробиш...Два персонажі обов"язково присутні в москальських казках - Іван-дурак і руський дух.Причому "руський дух" це не просто сморід портянок Івана,його обісраних та засцяних штанів,немитого тіла,його лінощів та хамства - це цілком окремий і самостійний персонаж,зі своїм життям,впливом і характером...Правда,тепер його називають інтелігентно - "руській мір"...
04.03.2026 17:36 Ответить
кончені уйобки
04.03.2026 17:56 Ответить
Оттак, один учасник робить з фешенебельного селебріті-заходу, звичайнісіньку п*дарську вечірку...
04.03.2026 17:56 Ответить
привезуть кіна та пісні про СВО.
04.03.2026 17:57 Ответить
 
 