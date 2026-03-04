РФ возвращается на Венецианскую биеннале – впервые с начала полномасштабной войны против Украины
Организаторы одного из самых известных художественных форумов в мире обнародовали список стран, которые откроют павильоны на Венецианской биеннале 2026. Среди них есть и Россия, которая не участвовала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Об этом стало известно с сайта выставки, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Российский павильон назвали "Дерево, укорененное в небе" (The Tree Is Rooted In the Sky). Перед этим делегат России по международным культурным обменам и экс-министр культуры Михаил Швидкой рассказал изданию ArtNews, что один из месседжей павильона таков — "политика существует во временных измерениях, тогда как культуры общаются в вечности".
По словам россиянина, участие его страны в выставке — "это еще одно доказательство того, что российская культура не является изолированной", а "попытки ее отменить в течение последних четырех лет не увенчались успехом".
"Хотел бы отметить, что Россия никогда не покидала Венецианскую биеннале. Само присутствие нашего павильона — независимо от того, что там происходит, будь то выставки наших латиноамериканских друзей или размещение образовательного центра для всей Биеннале — означает присутствие нашей страны в культурном пространстве Венеции. Поэтому, поскольку мы никуда не ушли, мы не "возвращаемся". Мы просто ищем новые формы творческой деятельности в нынешних обстоятельствах", - заявил он.
Организаторы заявили, что биеннале в Венеции — это открытое мероприятие. Любая страна, признанная Италией, может самостоятельно подать заявку на участие.
"Биеннале в Венеции отвергает любую форму исключения или цензуры культуры и искусства. Биеннале, как и город Венеция, продолжает быть местом диалога, открытости и художественной свободы, поощряя связи между народами и культурами, с неизменной надеждой на прекращение конфликтов и страданий", - добавили организаторы.
Больше о биеннале
- Это –– выставка современного искусства и национальных павильонов, которую организуют каждые два года в Италии.
- В этом году на Венецианской биеннале, которая пройдет с 9 мая по 22 ноября, национальные павильоны будут представлять 99 стран. В частности, и Украина, которая участвует с 2001 года.
- Россия была постоянным участником Венецианской биеннале, но 27 февраля 2022 года ее выставку отменили.
Тільки символ "перевернутого дерева" з індуїзму пизжений, "Ашваттха" називається.
Тільки європейці цього ніяк не зрозуміють. Що культура - це теж зброя.
Хоча саме для європейців і американців руснява культура не становить загрози.
Бо елітарну, де русня ще має якісь позиції завдяки недобитому імперському спадку (чайкотолстоєвскій) і генетичної тяги до вьіспренности (високолобі таке *******) вона ще може якось рухати, в той час як масова культура у русні, в порівнянні з Заходом, пройобана вщент.
А нам треба своє піднімати. Бо його зараз - майже немає.
І нагадувати, що у русні за красивою оболонкою - здебільшого чужі сенси.
Так, вона може чудово адаптувати. Але не генерувати.
І про це - треба не втомлюватись казати.
Тому вони її рухають наполегливо.
Хоч ніякої прикметної культури там і немає.
"Дерево, вкорінене в небі"
Гуглити "Ашваттха".
Щось вкрадене, щось окуповане...