Выступление российского космонавта-путиниста Юрчихина отменили в Израиле после обращения Украины

В израильском городе Нетания отменили выступление в местном планетарии российского космонавта Федора Юрчихина, который позиционирует себя как доверенное лицо российского диктатора Владимира Путина. Он также посещал временно оккупированный Мелитополь.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к новоизбранному мэру Нетании Ави Салами с просьбой отменить мероприятие с российским космонавтом, напомнив, что его визит на оккупированные территории не был согласован украинской стороной и является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности государства Украина.

Дипломат напомнил, что подобное мероприятие с участием россиян в Израиле было отменено в 2023 году.

Решение

Посольство Украины призвало мэрию города Нетания пересмотреть целесообразность проведения мероприятия с участием Юрчихина. К инициативе присоединились и активисты местной украинской общины.

Как добавило посольство Украины, на данный момент, по имеющейся информации, выступление Федора Юрчихина в Нетании уже отменено.

В посольстве напомнили, что город Нетания является городом-побратимом Днепра. Уже летом между городами запланированы праздничные мероприятия.

