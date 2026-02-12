Выступление российского космонавта-путиниста Юрчихина отменили в Израиле после обращения Украины
В израильском городе Нетания отменили выступление в местном планетарии российского космонавта Федора Юрчихина, который позиционирует себя как доверенное лицо российского диктатора Владимира Путина. Он также посещал временно оккупированный Мелитополь.
Об этом сообщило посольство Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к новоизбранному мэру Нетании Ави Салами с просьбой отменить мероприятие с российским космонавтом, напомнив, что его визит на оккупированные территории не был согласован украинской стороной и является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности государства Украина.
Дипломат напомнил, что подобное мероприятие с участием россиян в Израиле было отменено в 2023 году.
Решение
Посольство Украины призвало мэрию города Нетания пересмотреть целесообразность проведения мероприятия с участием Юрчихина. К инициативе присоединились и активисты местной украинской общины.
- Как добавило посольство Украины, на данный момент, по имеющейся информации, выступление Федора Юрчихина в Нетании уже отменено.
В посольстве напомнили, что город Нетания является городом-побратимом Днепра. Уже летом между городами запланированы праздничные мероприятия.
