РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7930 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ
3 101 14

Выступление российского космонавта-путиниста Юрчихина отменили в Израиле после обращения Украины

Российский диктатор Владимир Путин и космонавт Федор Юрчихин

В израильском городе Нетания отменили выступление в местном планетарии российского космонавта Федора Юрчихина, который позиционирует себя как доверенное лицо российского диктатора Владимира Путина. Он также посещал временно оккупированный Мелитополь.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к новоизбранному мэру Нетании Ави Салами с просьбой отменить мероприятие с российским космонавтом, напомнив, что его визит на оккупированные территории не был согласован украинской стороной и является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности государства Украина.

Дипломат напомнил, что подобное мероприятие с участием россиян в Израиле было отменено в 2023 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обезьяна с российским флагом под песню путиниста Газманова "Вперед, Россия!" скачет на лошади по цирковой арене. ВИДЕО

Решение

Посольство Украины призвало мэрию города Нетания пересмотреть целесообразность проведения мероприятия с участием Юрчихина. К инициативе присоединились и активисты местной украинской общины.

  • Как добавило посольство Украины, на данный момент, по имеющейся информации, выступление Федора Юрчихина в Нетании уже отменено.

В посольстве напомнили, что город Нетания является городом-побратимом Днепра. Уже летом между городами запланированы праздничные мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует антиукраинские акции в Европе во время Мюнхенской конференции по безопасности, - ГУР

Автор: 

Израиль (2144) космос (799) посольство Украины (349) пропаганда (3811) россия (98978)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Корнійчук! А що там із перельотами адвокатів дЄрмака в напрямку Ізраіля разом? Готовишся на вихід...?
показать весь комментарий
12.02.2026 20:44 Ответить
+3
Я не знаю як написати фразу-"дякую Ізраїль".
Нехай мені хто допоможе.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:55 Ответить
+2
Скасувати виступ еврея про планети, це рівень планетарного масштабу.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корнійчук! А що там із перельотами адвокатів дЄрмака в напрямку Ізраіля разом? Готовишся на вихід...?
показать весь комментарий
12.02.2026 20:44 Ответить
Скасувати виступ еврея про планети, це рівень планетарного масштабу.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:54 Ответить
думаю варто включити нового адіка шилькгрубера?((((
показать весь комментарий
12.02.2026 20:56 Ответить
хайїль шилькгрюбер- це ж звучить?
показать весь комментарий
12.02.2026 20:58 Ответить
Я не знаю як написати фразу-"дякую Ізраїль".
Нехай мені хто допоможе.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:55 Ответить
тебе в гугл-перекладачі забанили?
показать весь комментарий
13.02.2026 07:04 Ответить
гугл перекладач не коректний.
Я от сам бачиш де по прапорцю.
Вивчаю мову аборигенів.
І бачу відмінності між їх мовою і транслейдом(((
Невже ти цього не знав?
показать весь комментарий
13.02.2026 18:12 Ответить
наприклад:
назвавши ім*я жінки і додавши слово "мадам" це привід для того щоб тебе відлюпцювали усим що буде під рукою. Бо ти її обізвав шльондрою.
показать весь комментарий
13.02.2026 18:17 Ответить
ну такі односкладні словосполучення він справиться, тим більш на іврит . крім того пропонує варіанти, тому проблем немає жодних. але, ок, якщо тобі відповість носій мови, буде краще.
показать весь комментарий
13.02.2026 19:05 Ответить
а я от тубуюсь про те щоб за мною не ганявся Мосад бо я не правильно написав.
показать весь комментарий
13.02.2026 19:27 Ответить
я таки живу спокійним життя.
нахіба мені лишні проблеми?)))
показать весь комментарий
13.02.2026 19:33 Ответить
Андрей Федяев летит в космос в составе миссии Crew-12 на корабле Crew Dragon. Запуск перенесен на 13 февраля 2026 года. Это второй полет Федяева, в рамках перекрестных полетов. Федя - бывший майор ВВС и герой РФ. Предшественника, космонавта Олега Артемьева отстранили из-за подозрений в шпионаже против компании SpaceX. Сраные ковбойцы сотрудничают с русскими фашистами и не парятся.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:58 Ответить
Вони на студії мосфільм знімали тих косманавтів
показать весь комментарий
12.02.2026 21:15 Ответить
в рашке ВСЕ КАСМАНАВТЫ-ПУТЛЕРИСТЫ. иначе в космос не полетишь.
показать весь комментарий
12.02.2026 21:59 Ответить
 
 