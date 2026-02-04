Российская пропаганда и развлекательная индустрия продолжают демонстрировать специфическое отношение к собственным государственным символам. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры с цирковой арены, где зафиксирован "патриотический" номер с участием животных.

На видео заснято, как обезьяна скачет на лошади, держа в руках флаг Российской Федерации. Выступление сопровождается песней "Вперед, Россия!" путиниста Газманова

Абсурд вместо торжества:

Госсимволика как реквизит: Эксперты и зрители отмечают, что использование флага РФ в цирковых номерах с животными фактически нивелирует статус государственного символа, превращая его в часть дешевого шоу.

Смысловые параллели: Пользователи соцсетей видят в этом выступлении невольную, но меткую метафору современного состояния России, где государственное управление и идеология приобретают признаки "циркового представления".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Подобная постановка свидетельствует о глубоком кризисе идеологического наполнения в РФ. То, что планировалось как зрелищный номер, на практике превратилось в демонстрацию абсурда, вызывающую больше иронии, чем гордости.

Смотрите: Двух российских штурмовиков-конников атаковали операторы дронов 92-й бригады вблизи Покровска. ВИДЕО

"Спасибо российским циркачам, которые устроили настоящую антирекламу России! Интересно, кого уже посадили за дискредитацию?", - комментируют кадры в сети.

Смотрите также: Кремлевские пропагандисты обосновывают использование лошадей в армии РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, бесшумные". ВИДЕО

Смотрите также: Россияне держат на своих позициях верблюда: "Че ты завис, Василий?". ВИДЕО