Обезьяна с российским флагом под песню путиниста Газманова "Вперед, Россия!" скачет на лошади по цирковой арене
Российская пропаганда и развлекательная индустрия продолжают демонстрировать специфическое отношение к собственным государственным символам. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры с цирковой арены, где зафиксирован "патриотический" номер с участием животных.
На видео заснято, как обезьяна скачет на лошади, держа в руках флаг Российской Федерации. Выступление сопровождается песней "Вперед, Россия!" путиниста Газманова
Абсурд вместо торжества:
Госсимволика как реквизит: Эксперты и зрители отмечают, что использование флага РФ в цирковых номерах с животными фактически нивелирует статус государственного символа, превращая его в часть дешевого шоу.
Смысловые параллели: Пользователи соцсетей видят в этом выступлении невольную, но меткую метафору современного состояния России, где государственное управление и идеология приобретают признаки "циркового представления".
Подобная постановка свидетельствует о глубоком кризисе идеологического наполнения в РФ. То, что планировалось как зрелищный номер, на практике превратилось в демонстрацию абсурда, вызывающую больше иронии, чем гордости.
"Спасибо российским циркачам, которые устроили настоящую антирекламу России! Интересно, кого уже посадили за дискредитацию?", - комментируют кадры в сети.
Як при алкоголіку ельцину був кожного дня
День незалежності 2020.
Яких тільки мавп з прапорами тоді ЗЄ не повипускав...
от вона і скаче не падаючи