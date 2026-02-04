Мавпа із російським прапором під пісню путініста Газманова "Вперед, Россия!" скаче на коні цирковою ареною
Російська пропаганда та розважальна індустрія продовжують демонструвати специфічне ставлення до власних державних символів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилися кадри з циркової арени, де зафіксовано "патріотичний" номер за участю тварин.
На відео зафільмовано, як мавпа скаче на коні, тримаючи в руках прапор Російської Федерації. Виступ супроводжується піснею "Вперед, Россия!" путініста Газманова.
Абсурд замість урочистості:
Держсимволіка як реквізит: Експерти та глядачі зазначають, що використання прапора РФ у циркових номерах із тваринами фактично нівелює статус державного символу, перетворюючи його на частину дешевого шоу.
Сенсові паралелі: Користувачі соцмереж вбачають у цьому виступі мимовільну, але влучну метафору сучасного стану Росії, де державне управління та ідеологія набувають ознак "циркової вистави".
Подібна постановка свідчить про глибоку кризу ідеологічного наповнення в РФ. Те, що планувалося як видовищний номер, на практиці перетворилося на демонстрацію абсурду, яка викликає більше іронії, ніж гордості.
"Дякую російським циркачам, які влаштували справжню антирекламу Росії! Цікаво, кого вже посадили за дискредитацію?", - коментують кадри у мережі.
Як при алкоголіку ельцину був кожного дня
День незалежності 2020.
Яких тільки мавп з прапорами тоді ЗЄ не повипускав...
от вона і скаче не падаючи