Російська пропаганда та розважальна індустрія продовжують демонструвати специфічне ставлення до власних державних символів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилися кадри з циркової арени, де зафіксовано "патріотичний" номер за участю тварин.

На відео зафільмовано, як мавпа скаче на коні, тримаючи в руках прапор Російської Федерації. Виступ супроводжується піснею "Вперед, Россия!" путініста Газманова.

Абсурд замість урочистості:

Держсимволіка як реквізит: Експерти та глядачі зазначають, що використання прапора РФ у циркових номерах із тваринами фактично нівелює статус державного символу, перетворюючи його на частину дешевого шоу.

Сенсові паралелі: Користувачі соцмереж вбачають у цьому виступі мимовільну, але влучну метафору сучасного стану Росії, де державне управління та ідеологія набувають ознак "циркової вистави".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подібна постановка свідчить про глибоку кризу ідеологічного наповнення в РФ. Те, що планувалося як видовищний номер, на практиці перетворилося на демонстрацію абсурду, яка викликає більше іронії, ніж гордості.

Дивіться: Двох російських штурмовиків-кіннотників атакували оператори дронів 92-ї бригади поблизу Покровська. ВIДЕО

"Дякую російським циркачам, які влаштували справжню антирекламу Росії! Цікаво, кого вже посадили за дискредитацію?", - коментують кадри у мережі.

Також дивіться: Кремлівські пропагандисти обґрунтовують використання коней в армії РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, безшумные". ВIДЕО

Дивіться також: Росіяни тримають на своїх позиціях верблюда: "Че ты завис, Василий?". ВIДЕО