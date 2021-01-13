Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці". ВIДЕО
В Іжевську в державному цирку 8 січня під час різдвяної вистави для дітей показали епізод за участю тварин, на одязі яких була нацистська символіка. Прокуратура організувала перевірку за цим фактом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, виставу в цирку показали на замовлення Удмуртської єпархії. У цирку пояснили, що нацистська символіка була використана в епізоді "1942 рік". "У сценарії епізод супроводжувався текстом диктора і візуальним рядом на екранах про розгром німецької армії під Москвою. У манежі відповідно демонструвався номер, у якому дресирувальники у формі червоноармійців проганяють дресированих тварин у попоні з нацистською символікою, підсилюючи ефект дикторського тексту та візуального ряду", - йдеться в коментарі цирку.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ завищують дані про щеплених вакциною "Супутник V": центральна влада відзвітувала про півтора мільйона, регіони дають інформацію про 300 тисяч
В Удмуртcькій єпархії вважають, що вистава не порушує закон, що забороняє демонстрацію нацистської атрибутики або символіки - глядачам показали шоу, яке формує негативне ставлення до ідеології нацизму та екстремізму.
Представники державного цирку та єпархії посилаються на статтю 20.3 КоАП РФ, яка забороняє публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, але її положення "не поширюються на випадки використання нацистської атрибутики або символіки, за яких формується негативне ставлення до ідеології нацизму і екстремізму та відсутні ознаки пропаганди або виправдання нацистської та екстремістської ідеології".
У цирку та єпархії вважають, що специфікою циркового мистецтва є видовищність і "використовувані в ньому образи можуть мати іронічний і гротескний характер".
Пункт статті 20.3 про "формування негативного ставлення до ідеології нацизму і екстремізму", на який посилаються в цирку і єпархії, додали в Кодекс про адміністративні правопорушення в лютому 2020 року. Він скасував адміністративну відповідальність за всі випадки демонстрації нацистської та екстремістської символіки за відсутності пропаганди нацизму.
Я даже поверю что Яхве таки есть и "Адам" был украинцем, раз так изощренно издевается - "соседушек" послал что и врагу не пожелаешь
"Страна" поехавших рабов.
Настоящего у них это отсталость - нищета, коррупция и диктатура.
Прошлое - репрессии, отсталый тоталитарный совок, отстающий от запада в развитии лет на 50. Вся индустриализация заключалась в том, что крестьян морили голодом,отбирали зерно, а на вырученные деньги покупали у США заводы и с помощью западных специалистов строили их в СССР. Сегодня эти заводы ввиду своей отсталости не могут быть конкурентными, поэтому с переходом СССР к рыночной экономике они остановились и пошли на лом. Также много технологий были украдено у немцев после войны, но они так и остались на уровне технологий 30-х-40-х годов, поэтому бензоколонка сегодня и толкает одно сырье на запад. Соответственно гордиться и тут уже нечем.
Будущего у них нет, потому что мировое потребление энергоресурсов падает, идет переход на альтернативные источники энергии.
Остается только гордиться победой, которую помогли обеспечить все те же ненавистные Соединенные Штаты.
Таков не только путин, таков весь рускиймир.
Пухла усмішка царя.
Педофіл у вівтаря.
То всьо руцькая земля,
Под рульом козла-кремля.
Бажаєте повести дитину, на такий виступ???
Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)
а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.
Ну и по мелочи
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.
"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка
1,5
миллиона русских воевали против Советов.
ИДИОТИЗМ!!!!!
Быдло двуногое...
Якби в тій війні переміг альтернативний претендент, в Украіні все було б по-іншому:
-без жебрацького життя і бандитського марксизму
-без таких президентів, дефутатів та олігархів,
-Україна- в євросоюзі, нато і з усіма прибамбасами, без повзання на коліннях і свинячих вересків
-в коцапія була б миролюбною і зразково-законною, без чекістів і злодіїв, і вчила б українську, щоб їздити сюди на заробітки
Чи бува не кацап , з прівзищем - Молотов , часом !? .
.