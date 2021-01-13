УКР
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці". ВIДЕО

В Іжевську в державному цирку 8 січня під час різдвяної вистави для дітей показали епізод за участю тварин, на одязі яких була нацистська символіка. Прокуратура організувала перевірку за цим фактом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, виставу в цирку показали на замовлення Удмуртської єпархії. У цирку пояснили, що нацистська символіка була використана в епізоді "1942 рік". "У сценарії епізод супроводжувався текстом диктора і візуальним рядом на екранах про розгром німецької армії під Москвою. У манежі відповідно демонструвався номер, у якому дресирувальники у формі червоноармійців проганяють дресированих тварин у попоні з нацистською символікою, підсилюючи ефект дикторського тексту та візуального ряду", - йдеться в коментарі цирку.

В Удмуртcькій єпархії вважають, що вистава не порушує закон, що забороняє демонстрацію нацистської атрибутики або символіки - глядачам показали шоу, яке формує негативне ставлення до ідеології нацизму та екстремізму.

Представники державного цирку та єпархії посилаються на статтю 20.3 КоАП РФ, яка забороняє публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, але її положення "не поширюються на випадки використання нацистської атрибутики або символіки, за яких формується негативне ставлення до ідеології нацизму і екстремізму та відсутні ознаки пропаганди або виправдання нацистської та екстремістської ідеології".

У цирку та єпархії вважають, що специфікою циркового мистецтва є видовищність і "використовувані в ньому образи можуть мати іронічний і гротескний характер".

Пункт статті 20.3 про "формування негативного ставлення до ідеології нацизму і екстремізму", на який посилаються в цирку і єпархії, додали в Кодекс про адміністративні правопорушення в лютому 2020 року. Він скасував адміністративну відповідальність за всі випадки демонстрації нацистської та екстремістської символіки за відсутності пропаганди нацизму.

Автор: 

+97
Ну вот за что нам такие на всю башку больные идиоты достались в соседи???
показати весь коментар
13.01.2021 01:12 Відповісти
+85
Хто-небудь! Скажіть кацапам, що війна з фашиздами вже давно закінчилась. Може вони про це не знають.
показати весь коментар
13.01.2021 01:19 Відповісти
+60
на кацапии 404 помойная яма.как всегда
показати весь коментар
13.01.2021 01:12 Відповісти
походу, не смог пережить такого счастья или камнями привалило
показати весь коментар
13.01.2021 08:08 Відповісти
Не всех дебилов война убила......
показати весь коментар
13.01.2021 05:11 Відповісти
Чему удивляться: впавшая в победобесие руськая православная церковь, да еще ее удмурдская епархия. Это самые главные славяне в мире.
показати весь коментар
13.01.2021 05:26 Відповісти
да никогда московиты не были славянским народом, в бывшем союзе было всего два славянских народа -Украинцы и белорусы. Московиты украли нашу историю, сделали её основой своей государственности поэтому и вцепились в нас что те блохи боясь потерять всё по этому и стали называть себя славянами.На самом деле это нет даже такой народности как русский народ - под этим обобщаемым названием скрываются угро-финские и тюрские(потомки Золотой Орды) народы.
показати весь коментар
14.01.2021 12:51 Відповісти
Идиоты 🤦
показати весь коментар
13.01.2021 05:40 Відповісти
Ипанутым нет покоя.
показати весь коментар
13.01.2021 06:38 Відповісти
Пора выпускать на манеж Гитлера, которого будут лупить по голове Бим и Бом.
показати весь коментар
13.01.2021 06:52 Відповісти
Бог послал ипанутых соседей.
показати весь коментар
13.01.2021 07:35 Відповісти
как и мне, кстати. за что???
показати весь коментар
13.01.2021 07:46 Відповісти
https://censor.net/ru/forum/3062887/pobedobesie
показати весь коментар
13.01.2021 08:00 Відповісти
75 років тупої ідеології "величества советских граждан" і відчуття "переможців" на рівні тваринних інстинктів. А що можна очікувати в народностей, які на генному рівні створили помісь слов"ян, варварів та ординських племен, а тим більше в Іжевську. Знайомі корені та відголоски НКВД та політпрацівників .Такий "спеціаліст" з колгоспної артілі, енкаведист, політпрацівник, командир провокаційного партизанського загону аж цілий Сабуров добре засів у пам"яті Галичан, бо керував НКВД Дрогобицької області від 1944 до 1951 року, топив у крові місцеве населення, його "спеціалізація" на переодяганні енкаведистів у форму бійців УПА, такі спецгрупи творили жахіття, наводили страх, який досі має відлуння ніби-то бандерівці чинили такі жорстокі вбивства. От тобі і ординські начала переодягання, маскування, накидки на тварин... Це ж треба дійти у 21 століття до такої тупості, дибілізму... А як ще північний потік 2, а ще б це Меркель і Макрону показати.
показати весь коментар
13.01.2021 14:47 Відповісти
Вот, что бывает, когда фантазия богатая, но, - извращенная.
показати весь коментар
13.01.2021 08:14 Відповісти
у силового жонглера пилотка приклеена к голове - не иначе.Иначе слетела бы 100 %
показати весь коментар
13.01.2021 08:51 Відповісти
или гвоздем прибита,все равно у него мозга нет
показати весь коментар
13.01.2021 09:11 Відповісти
забыли показать еще ето животное:
Российский цирк в программе по заказу РПЦ показал животных в "нацистской форме", которых "прогоняли" дрессировщики-"красноармейцы" - Цензор.НЕТ 4906
показати весь коментар
13.01.2021 09:13 Відповісти
Нацисты - они хорошие.
показати весь коментар
13.01.2021 09:40 Відповісти
если сравнивать с рашистами- то таки да
показати весь коментар
13.01.2021 15:11 Відповісти
Наверное, там до сих пор партизаны пускают паровозы под откос...
показати весь коментар
13.01.2021 09:53 Відповісти
Вони їх пускали під укіс в основному в совкових фільмах.
показати весь коментар
13.01.2021 11:34 Відповісти
🤣
показати весь коментар
13.01.2021 14:56 Відповісти
Це такі розваги в Провославному рейху, то святкують обнулєніє фюрера то демонструють побєдобєсіє.
показати весь коментар
13.01.2021 09:55 Відповісти
Этих тварей их же Сралин замочил больше чем его, тоже усатый друг. Еще прикольно что быдло, еще недавно доносившее в школе: А Вася с бабушкой в церковь ходил. - строит сейчас по 3 капища в день, вдобавок к 30000 уже функционирующих капищ.
Я даже поверю что Яхве таки есть и "Адам" был украинцем, раз так изощренно издевается - "соседушек" послал что и врагу не пожелаешь
"Страна" поехавших рабов.
показати весь коментар
13.01.2021 10:10 Відповісти
матрос в тюбитейке на пуйла похож))))
показати весь коментар
13.01.2021 10:14 Відповісти
Эти люди больны. И ближайшие лет 200-300 ничего не поменяется.
показати весь коментар
13.01.2021 10:18 Відповісти
Ошибаешься. Даже животные поддаются дрессировке. А уж человеки - тем более. Несколько лет соответствующей промывки мозгов и ... "дружно осуждаем агрессивную политику фюрера - Путина".
показати весь коментар
13.01.2021 11:07 Відповісти
Да от любви до ненависти- один стакан.
показати весь коментар
14.01.2021 10:08 Відповісти
Ты прав. Стакан очень сильно упрощает дрессировку стада.
показати весь коментар
14.01.2021 10:13 Відповісти
Я вообще против использования животных в цирках, дельфинариях и зверинцах. Это жестоко по отношению к животным, заставлять их делать несвойственные для них действия и ограничивать их свободу.
показати весь коментар
13.01.2021 10:18 Відповісти
какцапи в фашистській формі ганяють цапів в нацистській формі - все правильно, логічно і по фен шую!
показати весь коментар
13.01.2021 10:22 Відповісти
кацапские твари издеваются над животными!
показати весь коментар
13.01.2021 10:23 Відповісти
Нет, это кацапские животные издеваются над тварями...
показати весь коментар
14.01.2021 01:00 Відповісти
Что-то они не стали водить пленных французов и наряжать их свиньями, видимо они все-таки больше любят Францию, чем Германию. На стороне немцев все-таки следует обидеться и прекратить покупать российский газ.
показати весь коментар
13.01.2021 10:27 Відповісти
Ого! Хмуя собі у них ділди воювали!
показати весь коментар
13.01.2021 10:29 Відповісти
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 7746
показати весь коментар
13.01.2021 10:38 Відповісти
Просто свинособакам величие черпать уже неоткуда.
Настоящего у них это отсталость - нищета, коррупция и диктатура.
Прошлое - репрессии, отсталый тоталитарный совок, отстающий от запада в развитии лет на 50. Вся индустриализация заключалась в том, что крестьян морили голодом,отбирали зерно, а на вырученные деньги покупали у США заводы и с помощью западных специалистов строили их в СССР. Сегодня эти заводы ввиду своей отсталости не могут быть конкурентными, поэтому с переходом СССР к рыночной экономике они остановились и пошли на лом. Также много технологий были украдено у немцев после войны, но они так и остались на уровне технологий 30-х-40-х годов, поэтому бензоколонка сегодня и толкает одно сырье на запад. Соответственно гордиться и тут уже нечем.
Будущего у них нет, потому что мировое потребление энергоресурсов падает, идет переход на альтернативные источники энергии.
Остается только гордиться победой, которую помогли обеспечить все те же ненавистные Соединенные Штаты.
показати весь коментар
13.01.2021 10:41 Відповісти
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 2999
показати весь коментар
13.01.2021 10:41 Відповісти
Когда Немцов говорил, что путин @бнутый, он ошибался.
Таков не только путин, таков весь рускиймир.
показати весь коментар
13.01.2021 10:46 Відповісти
просто пропаганда - это мощный инструмент, да еще на пропитый кацапский мозг - вот и получаем нацию новых фашистов
показати весь коментар
13.01.2021 14:09 Відповісти
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз.
показати весь коментар
14.01.2021 12:28 Відповісти
как тебе такое Илон Маск?
показати весь коментар
13.01.2021 11:00 Відповісти
воно все кацапнуте на всю макітру аж до удмуртії
показати весь коментар
13.01.2021 11:08 Відповісти
Мордорище, во всем своем тупом безобразии.
показати весь коментар
13.01.2021 11:21 Відповісти
А у тети с козлом то зига.
показати весь коментар
13.01.2021 11:23 Відповісти
Церква,цирк, цугундер,цвинтар.
Пухла усмішка царя.
Педофіл у вівтаря.
То всьо руцькая земля,
Под рульом козла-кремля.
показати весь коментар
13.01.2021 11:31 Відповісти
Зоофилы, клятые. Уже и козлам от них покоя нет.
показати весь коментар
13.01.2021 11:36 Відповісти
Северная Нигерия в одной фотографии. Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 5438
показати весь коментар
13.01.2021 11:36 Відповісти
З цими хворими бубочка намагається замиритись...
Бажаєте повести дитину, на такий виступ???
показати весь коментар
13.01.2021 11:37 Відповісти
Ще один сигнал з Росії, що наші кордони треба закривати.
показати весь коментар
13.01.2021 11:38 Відповісти
Рабов нужно в тонусе держать.
показати весь коментар
13.01.2021 11:41 Відповісти
Ничего удивительного в этом нет. Без коммунистов не было бы и фашистов. Это они, в 30е годы во главе с коммунистом Тельманом, обеспечили победу национал социалистов, это в конце 30х, гестаповцы делились опытом и приезжали в союз к братанам из НКВД. Это коммунисты с фашистами развязали вторую мировую войну. Это коммунисты с фашистами проводили совместные парады. Это они обучали будущих генералов вермахта в своих академиях. Это они обеспечивали сырьем и ресурсами гитлеровскую германию...
показати весь коментар
13.01.2021 11:42 Відповісти
И незабываем, сталин кормил гитлера с рук как только мог! Почему? А потому что хотел развязать войну в Европе чужими руками! А потом войти освободителем!! Так и сделал. А сам уже готовил нападения на гитлера в средине июля, йшло развертывания войск! Поэтому по сути войну начал товарищ сралин!
показати весь коментар
14.01.2021 02:28 Відповісти
Все вірно вони показали. Рюсська пілотка зігує, а її братішки козлята Іванушкі йдуть біля неї в плащиках з нацистською символікою і позаду скакає дурник марячок, який радіє анексії Криму. Все вірно показано.
показати весь коментар
13.01.2021 12:00 Відповісти
З однієї сторони росія, з другої білорусь, з третьої придністров'я, з четвертої венгрія. Ціла купа найгірших в світі сусідів.
показати весь коментар
13.01.2021 12:06 Відповісти
Бедные животные. Это я о дрессировщиках.
показати весь коментар
13.01.2021 12:12 Відповісти
По моему это уже дно
показати весь коментар
13.01.2021 12:17 Відповісти
Встали знову з колін! Не заважайте!
показати весь коментар
13.01.2021 12:18 Відповісти
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 1552
показати весь коментар
13.01.2021 12:20 Відповісти
На даунсраше усе стабільно.
показати весь коментар
13.01.2021 12:40 Відповісти
Кацапи іпануті. Їм краще не чіпати сторінки Другої світової війни, бо вся її Червона Армія разом із нацистами окупували Польщу, Західну Україну у 1939 році Литву, Латвію, Естонію і Фінляндію. А чому немає нічого про пана Власова? Це ж російський генерал, який воював на стороні німців? А їх там нарахували від 600 тисяч до мільйона, а скільки там ще було колаборантів і поліцаїв? До того ж німці не окупували всю Росію, як Україну і Білорусь. Потоптались по її окраїнам. Можете собі уявити скільки там було б зрадників і нацистів?
показати весь коментар
13.01.2021 12:41 Відповісти
Нація рашисстів хвора. Вже навіть не дивуюсь.
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
Вот так кацапы защищали совок :

Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)

а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".

КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.

Ну и по мелочи

Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА

Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.

ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА

582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.

580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.

ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА

Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.

БРИГАДЫ АБВЕРА

Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.

ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.

"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА

Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.

(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)

15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка

1,5
миллиона русских воевали против Советов.
показати весь коментар
14.01.2021 12:34 Відповісти
Мрія русскаго "пабядітєля" виїхати до Німеччини й срати там на Німеччину й вихвалятм срашку але назад не виженеш їх кулеметом на рфію.
показати весь коментар
13.01.2021 12:44 Відповісти
животные и низменные нравы кацапстана никак не сочетаются с нравами цивилизаций внепоребриковского мира... идут в диссонанс...
показати весь коментар
13.01.2021 12:57 Відповісти
Цирк переплутав сценічний одяг місцями...
показати весь коментар
13.01.2021 12:58 Відповісти
Полный ТРЭШ! Полный бред в головах И у тех кто это исполняет и у тех кто смотрит!!!
ИДИОТИЗМ!!!!!
показати весь коментар
13.01.2021 13:45 Відповісти
Ну и кто из них "животные"?
Быдло двуногое...
показати весь коментар
13.01.2021 13:46 Відповісти
Совсем уже рехнулись рашистские недоумки.
показати весь коментар
13.01.2021 14:13 Відповісти
Москвославіє головного мозку.
показати весь коментар
13.01.2021 16:00 Відповісти
Диды закончились, как и палки. Теперь наряжают собак. Азия...
показати весь коментар
13.01.2021 16:07 Відповісти
Лише подумайте:
Якби в тій війні переміг альтернативний претендент, в Украіні все було б по-іншому:
-без жебрацького життя і бандитського марксизму

-без таких президентів, дефутатів та олігархів,
-Україна- в євросоюзі, нато і з усіма прибамбасами, без повзання на коліннях і свинячих вересків

-в коцапія була б миролюбною і зразково-законною, без чекістів і злодіїв, і вчила б українську, щоб їздити сюди на заробітки
показати весь коментар
13.01.2021 18:49 Відповісти
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 7048Вообще-то у нормальных людей сформировано позитивное отношение к животным. Согласен, только у фашистов формируется негативное отношение и к животным и ко всему окружающему миру.
показати весь коментар
13.01.2021 19:05 Відповісти
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 1649
показати весь коментар
13.01.2021 19:36 Відповісти
Пенсионерам нравится.
показати весь коментар
13.01.2021 19:55 Відповісти
не можу пояснити чому мені з них смішно
показати весь коментар
13.01.2021 21:41 Відповісти
Россиянин, смотри не перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против, а на Донбассе и в Крыму - вместо....
показати весь коментар
13.01.2021 21:56 Відповісти
это что такое было?
показати весь коментар
13.01.2021 22:28 Відповісти
кАЦАПЫ ЕСТЬ кАЦАПЫ ! Что тут скажешь... пусть бы лучше питуха из гав@а лепили.
показати весь коментар
14.01.2021 02:20 Відповісти
мені от цікаво - кацапикі хочаб розуміють НАСКІЛЬКИ вони жалюгідні істоти?!
показати весь коментар
14.01.2021 08:40 Відповісти
Какая же конченая эта Раша.Страна дегенератов и озлобленных на весь мир людей.
показати весь коментар
14.01.2021 09:45 Відповісти
На фото - Степан Бандера вітається за руку з нацистами . Ой , сорян ,, здається то не Бандера , а хто ж тоді .??

Чи бува не кацап , з прівзищем - Молотов , часом !? .

Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 8742.
показати весь коментар
14.01.2021 11:33 Відповісти
Вот скажите, почему эти животные, нацепили на этих милых козликов свастику???
показати весь коментар
14.01.2021 11:51 Відповісти
А що... хто там ще хоче жити, як в Росії?
показати весь коментар
14.01.2021 12:14 Відповісти
побольше надо такое показывать... на расии должны знать, что только оне пабедили в войне, только ане восстановили Союз, только оне вяличайшие и что их дяды ваявале, грабили и насиловали народы Европы...что расия - страна-агрессор...и расию ненавидит весь мир...
показати весь коментар
14.01.2021 12:19 Відповісти
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 1278
показати весь коментар
14.01.2021 17:11 Відповісти
параша это один сплошной звирильнец )
показати весь коментар
16.01.2021 11:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 