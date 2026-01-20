Спікер парламенту Вірменії Сімонян про кремлівських пропагандистів Соловйова та Дугіна: "Це гімно на паличці"

Спікер Національних зборів Вірменії Ален Сімонян не стримував себе у висловлюваннях, коментуючи нещодавні заяви російських ідеологів та пропагандистів Володимира Соловйова та Олександра Дугіна. Останні стверджували, що "втрата Вірменії не в інтересах РФ", а Соловйов навіть закликав до військового вторгнення.

Різка відсіч пропаганді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сімонян відреагував на імперські тези Москви максимально прямолінійно. Під час спілкування з журналістами він тричі використав вкрай емоційне порівняння на адресу рупорів Кремля.

"Соловйов та інші - те саме гівно на паличці. Нічим не відрізняються, і коментувати їх не хочу", - заявив спікер вірменського парламенту.

Політик додав, що готовий особисто донести цю позицію пропагандистам, коли для цього з’явиться привід. За його словами, такий момент настане вже незабаром - Сімонян отримав запрошення відвідати Москву від голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Контекст конфлікту

Приводом для дипломатичного напруження стали слова Володимира Соловйова, який публічно заявив, що Росія має ігнорувати міжнародне право та проводити "спеціальні військові операції" не лише в Україні, а й у всіх країнах, які вона вважає своєю "зоною впливу".

Реакція офіційного Єревана:

МЗС Вірменії негайно викликало російського посла Сергія Копиркіна.

Послу було вручено офіційну ноту протесту через втручання у внутрішні справи суверенної держави та погрози агресією.

Відносини між країнами продовжують стрімко погіршуватися на тлі віддалення Вірменії від ОДКБ та пошуку нових партнерів у сфері безпеки, що викликає істеричну реакцію у кремлівських медіаресурсів.

