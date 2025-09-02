Обхід санкцій: Росія влаштувала у Вірменії хаб із вивезення підсанкційних алмазів

Алмази з Росії продовжують надходити на ринки Європейського Союзу та США, незважаючи на санкції країн G7 та Євросоюзу проти "Алроси" – найбільшого виробника в Росії.

Про це свідчить розслідування OCCRP (Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності, Organised Crime and Corruption Reporting Project) та європейських ЗМІ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, ключовим транзитним хабом для обходу обмежень стала Вірменія, через яку поставляються дорогоцінні камені вартістю сотні мільйонів доларів.

Європейська влада визнає, що на етапі огранювання каміння часто втрачає дані про походження.

Головним інструментом схеми стала створена в травні 2022 року в Росії перша алмазна компанія (First Diamond Company, FDC). Формально вона незалежна від "Алроси", але її власники та топ-менеджери пов'язані з держкомпанією: власницею виступає колишня співробітниця відділу продажів "Алроси" Регіна Соболь, а першим гендиректором був Євгеній Цибуков, який раніше працював у московському підрозділі "Алроса Diamonds".

Із кінця 2022 року FDC почала активно експортувати алмази до Вірменії. За даними OCCRP, майже половина всіх каменів, що імпортуються в цю країну, має російське походження.

Тільки з січня 2023 року до березня 2024 року FDC вивезла алмазів більш ніж на $290 млн.

Через Вірменію Росія зберегла поставки через посередників одному з найбільших гравців у світовій галузі – індійському ювелірному конгломерату KGK Group.

До 2022 року KGK відкрито працювала з "Алросою", але після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України компанія прибрала згадки про проєкти з Росією.

Ключовим контрагентом FDC стала компанія Imperial Diamond. Основними засновниками Imperial Diamond виступають Glowmore DMCC з ОАЕ та бізнесмен індійського походження з російським паспортом Рамані Віталбхай Валлабхбхай, пов'язаний із KGK Group. Директором компанії є Павел Вініхін, який раніше керував активами "Алроси".

За документами 2024 року, Imperial Diamond закуповувала каміння у FDC та вірменських ADM Diamonds та Fancy Jewelry, після чого вони оброблялися та часто поверталися тим самим компаніям. На етапі ограновування камені втрачали "російський слід" і вирушали далі до ЄС та США.

Значні обсяги російської продукції йдуть через індійські компанії Gloria Gems Trading і Mohit Diamonds. Перша пов'язана з KGK Group та ювелірними будинками в Бельгії та ОАЕ, друга – колишній прямий партнер "Алроси" – поставляє 20% продукції до США та 8% до Бельгії. Загальний оборот FDC з трьома найбільшими посередниками – Imperial Diamond, Gloria Gems Trading та Mohit Diamonds – перевищує 270 млрд руб.

Крім FDC, "Алроса" створила ще кілька компаній для обходу санкцій.

Серед них Trading Horizons (зареєстрована в лютому 2024 року, її директорами стали колишні співробітники "Алроси") та Diamond Trading House (DTH), започаткований у листопаді 2022 року співробітницею єдиної збутової компанії "Алроси" Єленою Смирновою. Формально незалежні, вони перераховують виручку "Алросі" за агентським договором. Серед найбільших клієнтів DTH – Enso Global Trading, яка уклала понад 200 контрактів на суму понад 30 млрд руб. Через ці структури алмази також потрапляють до Європи та США.

Що відбувається з алмазною галуззю Росії

У червні стало відомо, що російський уряд цього року планує провести закупівлю алмазів за рахунок бюджету, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під західні санкції та зіткнулася з обвалом експорту до мінімуму більш як за 10 років.

До того повідомлялося, що в 2024 році з Росії експортували мінімальний обсяг дорогоцінного каміння більш ніж за 10 років доступної статистики.

Станом на кінець 2024 року на балансі "Алроси" накопичилася нереалізована продукція на 129,9 млрд руб., або $1,3 млрд. За рік запаси алмазів "Алроси" зросли в 1,5 раза, або на 45,3 млрд руб. Це сталося після того, як їхні закупівлі практично припинила Індія – найбільший у світі імпортер.

У квітні цього року стало відомо, що "Алроса" скоротила кількість заступників генерального директора та урізала фонд оплати праці на 10%.

У листопаді минулого року глава "Алроси" Павел Мариничев повідомив, що компанія буде змушена призупинити розробку деяких найменш рентабельних родовищ, а також скоротити частину працівників. "Алроса", за словами Мариничева, зменшить фонд оплати праці на 10% за рахунок оплати керівників, фахівців та службовців, а також запровадить запровадження неповний робочий день та відпустки за власний рахунок.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року країни G7 оголосили про пряму заборону на російські алмази з 1 січня, а потім поетапні обмеження на непрямий імпорт російських дорогоцінних каменів із 1 березня. Також з 1 вересня мала запрацювати нова система відстеження походження дорогоцінних каменів.

У лютому 2024 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн "Великої сімки".