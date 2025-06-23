Наслідки санкцій: Росія почне продавати алмази сама собі

Російський уряд цього року планує провести закупівлю алмазів за рахунок бюджету, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під західні санкції та зіткнулася з обвалом експорту до мінімуму більш як за 10 років.

Про це пише The Moscow Times.

За словами заступника міністра фінансів Алексєя Моїсеєва, в бюджеті на 2025-2027 роки закладено 154 млрд руб. на закупівлю дорогоцінного каміння для Гохрану РФ (установа, що займається формуванням, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, – ред.), і половина цієї суми буде виділена на алмази.

Із 2022 "Алроса" знаходиться під західними санкціями, з початку 2024 року країни G7 ввели ембарго на її алмази, а в березні 2024 року також був заборонений імпорт алмазів російського походження через треті країни. Як підсумок: експорт алмазів "Алроси" минулого року впав до 30,4 млн карат – на 38% відносно рівня до повномасштабної війни проти України (48,6 млн 2021 року).

За підсумками року "Алроса" відзвітувала про втрату 26% виручки, майже половини EBITDA і падіння чистого прибутку в 4,4 рази, до 19,3 млрд руб. У другому півріччі компанія стала збитковою, втративши 17,3 млрд руб.

Як очікується, закупівлі алмазів за рахунок бюджету дозволять компанії розраховувати на вливання в розмірі приблизно 26 млрд руб. від держави цього року. Втім, такі заходи "не виправлять ситуацію", оскільки компенсують лише "частину втраченого попиту".

На кінець минулого року на балансі "Алроси" накопичилися нерозпродані алмази на 129,9 млрд руб., а за рік ці запаси збільшилися в 1,5 раза.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році з Росії експортували мінімальний обсяг дорогоцінного каміння більш ніж за 10 років доступної статистики.

Станом на кінець 2024 року на балансі "Алроси" накопичилася нереалізована продукція на 129,9 млрд руб., або $1,3 млрд. За рік запаси алмазів "Алроси" зросли в 1,5 раза, або на 45,3 млрд руб. Це сталося після того, як їхні закупівлі практично припинила Індія – найбільший у світі імпортер.

У квітні цього року стало відомо, що "Алроса" скоротила кількість заступників генерального директора та урізала фонд оплати праці на 10%.

У листопаді минулого року глава "Алроси" Павел Мариничев повідомив, що компанія буде змушена призупинити розробку деяких найменш рентабельних родовищ, а також скоротити частину працівників. "Алроса", за словами Мариничева, зменшить фонд оплати праці на 10% за рахунок оплати керівників, фахівців та службовців, а також запровадить запровадження неповний робочий день та відпустки за власний рахунок.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року країни G7 оголосили про пряму заборону на російські алмази з 1 січня, а потім поетапні обмеження на непрямий імпорт російських дорогоцінних каменів із 1 березня. Також з 1 вересня мала запрацювати нова система відстеження походження дорогоцінних каменів.

У лютому 2024 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн "Великої сімки".