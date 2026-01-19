Пропагандист Соловйов пропонує топити російські нафтові танкери: "Захватили наш корабль, а мы торпедой по нему долбанем"

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов виступив із радикальною пропозицією щодо російського флоту, який опинився під тиском міжнародних санкцій. В ефірі своєї програми він закликав нищити власні нафтові судна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйов зазначив, що російські судна треба знищувати торпедами, щоб вони не дісталися нікому.

