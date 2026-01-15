Спецназівці армії США захопили у Карибському морі російський танкер "Veronica". ВIДЕО
У соціальних мережах оприлюднено відео, захоплення американським спецназом російського нафтового танкера "Veronica" у Карибському морі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це вже шосте судно РФ, затримане в межах операції під назвою "Південний спис". Танкер порушив карантинні обмеження щодо санкціонованих суден у Карибському басейні, які були запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.
Що передувало?
- Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
- Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.
Удари США по Венесуелі
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
- 5 січня Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.
- Суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді.
Мадяру б таких технiк - Птахи б порвали усiх...
* США захоплюють танкер, отримують нафту, отримують металобрухт, які продають - мають навар, мають сповільнення обходу санкцій;
* Засрашка втрачає танкер, втрачає нафту, втрачає вартість фрахту, втрачає частково команди, мають сповільнення продажів - тобто має тільки втрати.
І тут вилазить на стульчак камрад " NELSON " і задумливо мовить утробно "Подивимось, хто виграє у цих перегонах...".
Камраде Нельсон, от скажи, які бенефіти/прибутки має засрашка від втрачених танкерів?!? (ну, щоб мати сумнів щодо "хто виграє")
Це не перегони в прямому сенсі, хто швидше припливе, чи хто більше втратить чи отримає, а змагання ресурсів та швидкості реакції. Якщо росія купує танкери швидше, ніж США встигають їх захоплювати - виграє росія, бо експорт підсанкційноі нафти триває.Якщо США блокують чи захоплюють швидше, ніж росія знаходить їм заміну - виграють США, бо тіньовий флот скорочується, а доходи агресора падають. Отже, ,,переможцем перегонів " буде той, чий конвеєр (поповнення флоту чи його захоплення) працюватиме швидше. І щоб ти розумів про що йде мова взагалі, я приведу тобі деякі цифри (сподіваюсь цифри ти вже вивчив) Станом на січень 2026 року російський тіньовий флот налічує, за різними оцінками, до 1500 суден.!!! І цей флот зростав десятками суден щомісяця . Вони скуповують судна на межі іх терміну експлуатації. Бо взагалі традиційно великі перевізники намагаються позбуватися танкера після 15 років служби, а після 25 років танкер зазвичай іде на брухт. Ось на цьому смітнику вони і скуповуються.Однак зараз темпи розширення дещо сповільнилися через посилення санкційного тиску і зростання цін. Зараз танкери типу Aframax віком понад 20 -25 років можуть оцінюватися в межах +/- $15млн залежно від технічного стану. А якщо купляти його по ціні металобрухта то він взагалі обійдется приблизно $7.5-9 млн. А за даними Platts, один місячний рейс з російською нафтою з Чорного моря до Індії принесе власнику наприклад Suezmax понад 5 млн доларів. !!! Тобто ,при таких ставках вкладення окупляться вже за пару-тройку таких рейсів..... І ця сітуація с захопленням танкера, нагадує таку ж саму, коли наприклад поліція затримала і крнфіскувала автівку якою перевозили наркотики. І шо? Картель купить іншу і буде продовжувати перевозити.... Тому тіньовий танкерний флот, як і наркобізнес не дивлячись на санкціі і захоплення првоохоронцями ніколи не зникне , бо він приносить іх власникам надприбутковість, якій можна тільки позаздрити.....А втрата засобів доставки вантажу чи доля людей які були задіяні при цьому і попали під ,,роздачу" правосуддя мало кого цікавлять- це просто витратний матеріал та побічні втрати.....P/S Наступного разу, коли щось буде не зрозуміло - будь ласка,запитуй, тільки без запаху каналізації в коментарях. Я залюбки поясню....
2. Ти так і не відповів, в чому зиск засрашки від того, що США захоплюють танкери засрашки.
3. Ти наочно підтвердив, що ти просто балабол.
Ти продовжуй, продовжуй маячню строчити у відповідь на мої пости. 1. все рівно їх ніхто не читає. 2. може тобі полегшає і не треба буде до лікаря звертатись.
США також захопили і деяке розвідувальне обладнання **********, дуже не характерне для конструкції танкерів!!!!
Ось така херня, малята…. Але про продробиці цього, буде далі…
Головний режисер Додік.
Давайте на Балтику вилітайте
чи не настав час хоч трохи цінувати паспорт України
политий кров"ю наших патріотів і захисників?
будь-яка сільська леська з міграційної служби
продасть його за пару тисяч.
"Крупнейший сегмент «теневого» флота включает 977 танкеров или 17,3% мирового флота этого размера. В настоящее время насчитывается 166 танкеров класса VLCC и 133 танкера класса Suezmax, что составляет 18,2% мирового тоннажа нефтяных танкеров."
"Сколько танкеров в теневом флоте России?
В декабре 2023 года компания Vortexa подсчитала, что с января 2021 года в мировой теневой флот входило 1649 судов, включая 1089 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти."
Разные данные, но всё-равно, 6 танкеров - это капля в море..