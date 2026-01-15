Спецназівці армії США захопили у Карибському морі російський танкер "Veronica". ВIДЕО

У соціальних мережах оприлюднено відео, захоплення американським спецназом російського нафтового танкера "Veronica" у Карибському морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це вже шосте судно РФ, затримане в межах операції під назвою "Південний спис". Танкер порушив карантинні обмеження щодо санкціонованих суден у Карибському басейні, які були запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Що передувало?

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Удари США по Венесуелі

