Спецназовцы армии США захватили в Карибском море российский танкер "Veronica". ВИДЕО

В социальных сетях обнародовано видео захвата американским спецназом российского нефтяного танкера "Veronica" в Карибском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже шестое судно РФ, задержанное в рамках операции под названием "Южное копье". Танкер нарушил карантинные ограничения в отношении санкционированных судов в Карибском бассейне, которые были введены администрацией Дональда Трампа.

Читайте: Обход санкций: По меньшей мере 15 танкеров "теневого" флота за две недели сменили свои флаги на российские, – WSJ

Читайте также: Великобритания нашла юридический механизм для задержания танкеров "теневого флота", – BBC

Что предшествовало?

  • Напомним, 7 января сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
  • Посол Украины в США сообщила, что на борту задержанного нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на золото стабилизировались ниже рекордного уровня

Удары США по Венесуэле

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы из задержанного США "теневого" танкера Marinera все еще находятся в море, - посольство Украины в США

+15
"Это пиратство какоето", Карибського моря 😁
15.01.2026 16:57 Ответить
+9
Цікаво, чому Путін не захищає "русскіх"? Де калібри, арєшнікі, шахеди, туполєви, мясіщеви? Де атомні ракетоносці, де ве-де-ве? Чому досі не ******* по американських базах і кораблях?Де русская слава і дєржава? Чи ХЕРОЇЗМ закінчився під Мирноградом і Гуляйполем..?
15.01.2026 17:24 Ответить
+8
Ойц...апять...
15.01.2026 16:55 Ответить
Ойц...апять...
15.01.2026 16:55 Ответить
"Это пиратство какоето", Карибського моря 😁
15.01.2026 16:57 Ответить
Правильно - кокойто!
Мадяру б таких технiк - Птахи б порвали усiх...
15.01.2026 17:15 Ответить
моніка?
15.01.2026 17:00 Ответить
Вероніка Кастро))
15.01.2026 17:17 Ответить
так моніка чи еріка?
15.01.2026 17:37 Ответить
в мене було в школі 5 по лазню по канату
15.01.2026 17:07 Ответить
А яка оцінка була за ковзання вниз по канату? 😁
15.01.2026 17:43 Ответить
Лазню і далі…
15.01.2026 17:57 Ответить
A що було за стрибки у грубку?
15.01.2026 20:04 Ответить
Цікаво, чому Путін не захищає "русскіх"? Де калібри, арєшнікі, шахеди, туполєви, мясіщеви? Де атомні ракетоносці, де ве-де-ве? Чому досі не ******* по американських базах і кораблях?Де русская слава і дєржава? Чи ХЕРОЇЗМ закінчився під Мирноградом і Гуляйполем..?
15.01.2026 17:24 Ответить
Цікаво, а вони з *веселим роджером* захоплюють?
15.01.2026 17:24 Ответить
За останні тижні, особливо з грудня 2025 року, щонайменше 25 танкерів «тіньового флоту» змінили свої прапори на російські. Таким чином власники намагаються захистити свої судна від санкцій і переслідування з боку США, розраховуючи на політичний захист.Але як бачимо незважаючи на зміну прапорів, США таки продовжують захоплювати танкери , даючи зрозуміти що прапором не прикритись і не сховатись від порушення законів і санкцій як в минолому так і зараз....Але ,,тіньовий флот" теж постійно зростає.....Добре, США захопили це вже 6-й танкер. Але чорти з болот підмосков'я зафрахтують за цей час ще з десяток нових.... Подивимось, хто виграє у цих перегонах.....
15.01.2026 17:29 Ответить
Щось я не зрозумів щодо питання "хто виграє". Дивимось:
* США захоплюють танкер, отримують нафту, отримують металобрухт, які продають - мають навар, мають сповільнення обходу санкцій;
* Засрашка втрачає танкер, втрачає нафту, втрачає вартість фрахту, втрачає частково команди, мають сповільнення продажів - тобто має тільки втрати.

І тут вилазить на стульчак камрад " NELSON " і задумливо мовить утробно "Подивимось, хто виграє у цих перегонах...".

Камраде Нельсон, от скажи, які бенефіти/прибутки має засрашка від втрачених танкерів?!? (ну, щоб мати сумнів щодо "хто виграє")
15.01.2026 20:30 Ответить
Комраде Орест Гарай Дивлюся, ви великий знавець стульчаків...... Судячи з твоєі лексики, твій рівень дискусії якраз закінчується там, де починається цей самий стульчак. Видно що ти ще з дитинства не вийшов, і сам ще досі не зліз з того самого стульчака...Не напружуйся так, бо ще щось вилізе, крім слів..... Пояснюю тобі це значення на пальцах, як для дитини ,,на горшку",розкладаючи метафору,,перегони" на дві паралельні дії, які відбуваються одночасно. Може до тебе і дійде якщо тебе вже навчили в дітсадку ще чомусь окрім як користуватися туалетним папером.... Мій вираз ,,подивимось, хто виграє ці перегони" у цьому контексті означає лише змагання на швидкість між двома процесами: По перше,з боку росії. Наскільки швидко вона здатна знаходити, купувати чи фрахтувати ,та вводити в експлуатацію нові ,,старі танкери" , і таким чином поповнюва свій ,,тіньовий флот" , щоб замінити ті, що потрапили під санкції або були захоплені. Це спроба продовжувати обходити обмеження, постійно оновлюючи ресурс.По друге, З боку США та союзників: Наскільки оперативно вони можуть ідентифікувати ці судна, вносити їх до санкційних списків або фізично обмежувати їхню роботу (захоплювати чи блокувати в портах).
Це не перегони в прямому сенсі, хто швидше припливе, чи хто більше втратить чи отримає, а змагання ресурсів та швидкості реакції. Якщо росія купує танкери швидше, ніж США встигають їх захоплювати - виграє росія, бо експорт підсанкційноі нафти триває.Якщо США блокують чи захоплюють швидше, ніж росія знаходить їм заміну - виграють США, бо тіньовий флот скорочується, а доходи агресора падають. Отже, ,,переможцем перегонів " буде той, чий конвеєр (поповнення флоту чи його захоплення) працюватиме швидше. І щоб ти розумів про що йде мова взагалі, я приведу тобі деякі цифри (сподіваюсь цифри ти вже вивчив) Станом на січень 2026 року російський тіньовий флот налічує, за різними оцінками, до 1500 суден.!!! І цей флот зростав десятками суден щомісяця . Вони скуповують судна на межі іх терміну експлуатації. Бо взагалі традиційно великі перевізники намагаються позбуватися танкера після 15 років служби, а після 25 років танкер зазвичай іде на брухт. Ось на цьому смітнику вони і скуповуються.Однак зараз темпи розширення дещо сповільнилися через посилення санкційного тиску і зростання цін. Зараз танкери типу Aframax віком понад 20 -25 років можуть оцінюватися в межах +/- $15млн залежно від технічного стану. А якщо купляти його по ціні металобрухта то він взагалі обійдется приблизно $7.5-9 млн. А за даними Platts, один місячний рейс з російською нафтою з Чорного моря до Індії принесе власнику наприклад Suezmax понад 5 млн доларів. !!! Тобто ,при таких ставках вкладення окупляться вже за пару-тройку таких рейсів..... І ця сітуація с захопленням танкера, нагадує таку ж саму, коли наприклад поліція затримала і крнфіскувала автівку якою перевозили наркотики. І шо? Картель купить іншу і буде продовжувати перевозити.... Тому тіньовий танкерний флот, як і наркобізнес не дивлячись на санкціі і захоплення првоохоронцями ніколи не зникне , бо він приносить іх власникам надприбутковість, якій можна тільки позаздрити.....А втрата засобів доставки вантажу чи доля людей які були задіяні при цьому і попали під ,,роздачу" правосуддя мало кого цікавлять- це просто витратний матеріал та побічні втрати.....P/S Наступного разу, коли щось буде не зрозуміло - будь ласка,запитуй, тільки без запаху каналізації в коментарях. Я залюбки поясню....

16.01.2026 04:03 Ответить
1. Ти мислиш в термінах "змагань", але США не змагаються з засрашкою. Вони заробляють додаткові легкі гроші на танкерах засрашки.
2. Ти так і не відповів, в чому зиск засрашки від того, що США захоплюють танкери засрашки.
3. Ти наочно підтвердив, що ти просто балабол.
16.01.2026 08:17 Ответить
Дитятко, ти оце серьезно? Краще б ти цього не писав. Бо цим своім дописом ти тільки сам довів, що не я балабол- а ти людина яка не здатна зрозуміти прості і очевидні речі. І це не я багато говорю, це твій процесор просто не встигає обробляти дані. Спробуй перезавантажитись, хоча навряд чи тобі це допоможе... Бо як бачу твоя здатність не розуміти очевидне - це майже унікальна суперздатність. Шкода, що непотрібна....Якщо для тебе це "балабольство", то я боюся навіть уявити, як виглядає для тебе вища математика. Мабуть, як магія поза Гоґвортсом..... . Ти серьезно вважаєш що США вводять санкціі проти танкерів тіньового флоту і захоплюють іх заради того щоб підзаробити легких грошей? Боже, та не сміши так моі капці! Бо більш дурнішого пояснення я ще не чув. Це так само що сказати що США борються з наркокортелями тільки для того щоб перехоплювати іх товар і збагатитися на цьому.... Ти нормальний взагалі? Я тобі вже пояснив. А ти і знову питаєш який зиск рашки від того що США захоплює іі танкери....? Вибач, але зараз ти нагадуєш ту хвору дитину з анекдоту,якому батько стоячи з ним по коліна у морській воді нмагається пояснити йому де море.....Але кажуть що якщо ця дитина чогось не розуміє, то вона не винна, а винен той ій пояснює.... Тому спробую ще раз....Але спочатку хочу тебе спитати: З чого ти взагалі узяв що рашка має зиск з втрати своіх танкерів які захоплює США? Де ти взагалі бачив щоб я таке писав? З фінансовоі точки зору- це іх фінансові втрати, Але для них це звичайні супутні втрати, які абсолютно незрівнянно менше з іхніми прибутками. Тому по великому рахунку вони не дуже цим переймаються. Я ж тобі пояснював , якщо поліція захопить наприклад авто чи навіть літак, яким наркокартель перевозив наркоту. І що? Вони зупиняються? Вони купують новий і продовжують....Питати і в такому випадку а який зиск для наркокартеля в тому що поліція захопила іх літак- це просто пік дурості і тупості. Хоча рашка все ж таки і має деякий з цього зиск: інформаційний та стратегічний. Використовуючи ці втрати як паливо для своєї внутрішньоі і зовнішньоі пропаганди. І рашка вдало використовує такі інциденти для підкріплення наративу про те, що Захід і США ведуть проти неї ,,відверту піратську війну,'' Що дозволяє ій виправдовувати економічні труднощі всередині країни ,,підступністю ворога'', а не власною політикою, згуртовувати своє населення навколо кремля перед обличчям ,,зовнішньої загрози'. Також рашка намагається звинувачувати США у порушенні міжнародного морського права і довести усьому світові, і в першу чергу нейтральним країнам (Глобальному Півдню), що США - це ,,гегемон-порушник'' , який ігнорує імунітет державного прапора. Це використовується для вербування нових союзників у боротьбі проти санкцій....Але США діють на основі спеціально прийнятих законів, та виконавчих наказів президента Це не хаотичні захоплення, і не бізнес , і не заробляння легких грошей як ти кажеш , а виконання санкційного законодавства проти осіб та компаній, що сприяють незаконній торгівлі. США витрачають колосальні кошти на розвідку, супутникове спостереження та роботу фінансової розвідки (OFAC) для виявлення цих схем . Затримання одного танкера - це довгий юридичний процес, який потребує потім залучення дорогих юристів та дипломатів. Захоплення танкерів - це дорога сама по собі по витратам і небезпечна операція, що вимагає залучення ВМС та Берегової охорони, а також несе ризик військової ескалації. Вартість одного вживаного танкера неспівставна з витратами на геополітичне протистояння, тому фінансова вигода тут є мінімальною і не може бути основним мотивом. Повторюю ще раз для ,,особливо одарованих'' : для США це не бізнес, а інструмент примусу до виконання міжнародних правил. Якби метою були гроші, було б набагато простіше просто знімати санкції за хабарі, ніж проводити складні військові операції в морі..... Якщо й після цих пояснень ти знову повториш те саме питання, то це буде единою ознакою того , що для тебе ще потрібно було малювати і кольоровою крейдою. Наступного разу тоді обов'язково візьму букварик і кольорові олівці .. Хоча складно пояснювати колір неба людині, яка живе в танку.....
16.01.2026 18:45 Ответить
Потік свідомості від балабола.

Ти продовжуй, продовжуй маячню строчити у відповідь на мої пости. 1. все рівно їх ніхто не читає. 2. може тобі полегшає і не треба буде до лікаря звертатись.
16.01.2026 19:17 Ответить
Ти ще раз довів, що твій рівень аргументації знаходиться десь між "немовлям з кольками" та "несправним генератором випадкових слів".... Тобі нещасному навіть не зрозуміло навіть те, що ці моі дописи були не для когось, а для тебе...А ти радієш як дурнику хто іх ніхто не читає....Я бачу, що твоі знання та розум намагалися тебе колись і десь наздогнати, але ти завжди був швидшим....Поздровляю , своі ,,перегони" з розумом ти виграв. Ну хоча б якесь життеве ,,досягнення''. Твоя незграбна писанина, які ти називаєш своіми постам - це просто унікальний випадок ,коли хаотичний набір літер, що бореться за виживання намагається знайти бодай хоч краплю інтелекту у тій маячні що ти пишеш....А пишеш ти так, ніби твій мозок оголосив страйк, а пальці вирішили взяти владу у свої руки . І ця твоя неспроможність фільтрувати власну маячню - вже не просто симптом, це діагноз .Твій "потік свідомості" більше схожий на прорив каналізації. і ти вже навіть не смішний, ти просто викликаєш іспанський сором і чисте людське співчуття. І хоча медицина і зробила величезний крок уперед, і я б дійсно порадив тобі звернутися до спеціаліста, але боюся, що у твоєму випадку лікар просто розведе руками і він звільниться відразу ж після першої ж хвилини спілкування з тобою. Бо тут вже ні терапія, ні лоботомія нажаль не врятують. Ну хіба що гільотина.... Твої пости взагалі - це чи найкраща реклама контрацепції.... Можеш продовжуватиі далі іх строчити, і далі займатися рекламою, і тихенечько радіти що іх ніхто не читає.... Не буду заважити і відволікати тебе від твоєі ,,важливоі праці"....Бо мабуть це єдине бідося, на що ти здатен у своєму житті...
16.01.2026 20:13 Ответить
І як росіяни та українці працювали разом на одному кораблі? Брати назавжди?
15.01.2026 17:41 Ответить
Мабуть, один одного ненавиділи лютою ненавистю. )))
15.01.2026 17:46 Ответить
Там одні вагнерівці на танкерах, «їх охороняють», з головами, часів ще совдепії….
США також захопили і деяке розвідувальне обладнання **********, дуже не характерне для конструкції танкерів!!!!
Ось така херня, малята…. Але про продробиці цього, буде далі…
15.01.2026 18:02 Ответить
Там "украинцы" в-основном с Крыма, двустульежопые. Когда надо, сразу вспоминают о припрятанном украинском паспорте.
15.01.2026 18:31 Ответить
То кримчани, які приховали українські паспорти для шенгену.
15.01.2026 18:40 Ответить
Це вже новий варіант Піратів Карибського моря чі ще ні?
Головний режисер Додік.
Давайте на Балтику вилітайте
15.01.2026 18:08 Ответить
Він би ще Іран роздовбав, але ТАКО засцяло.
15.01.2026 18:41 Ответить
Як затримали так і відпустять
15.01.2026 18:52 Ответить
Опять Путин вынужден отсосать у Трампа
15.01.2026 18:55 Ответить
Незрозуміло..Вони ж союзники з рашкой..помотросять й відпустять..
15.01.2026 20:44 Ответить
понавидавали українські паспорти всім ублюдкам
чи не настав час хоч трохи цінувати паспорт України
политий кров"ю наших патріотів і захисників?
будь-яка сільська леська з міграційної служби
продасть його за пару тисяч.
15.01.2026 20:44 Ответить
От як кацапи звернуться до Міжнародного суду по правах людини, то буде вам як на мирні кацапські ржаві човни нападати !! Руки геть від москалів- самої гуманої нації на платеті!!
15.01.2026 21:39 Ответить
Количество танкеров теневого флота России:
"Крупнейший сегмент «теневого» флота включает 977 танкеров или 17,3% мирового флота этого размера. В настоящее время насчитывается 166 танкеров класса VLCC и 133 танкера класса Suezmax, что составляет 18,2% мирового тоннажа нефтяных танкеров."

"Сколько танкеров в теневом флоте России?

В декабре 2023 года компания Vortexa подсчитала, что с января 2021 года в мировой теневой флот входило 1649 судов, включая 1089 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти."

Разные данные, но всё-равно, 6 танкеров - это капля в море..
15.01.2026 21:59 Ответить
15.01.2026 22:40 Ответить
 
 