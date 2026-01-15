Спецназовцы армии США захватили в Карибском море российский танкер "Veronica". ВИДЕО
В социальных сетях обнародовано видео захвата американским спецназом российского нефтяного танкера "Veronica" в Карибском море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже шестое судно РФ, задержанное в рамках операции под названием "Южное копье". Танкер нарушил карантинные ограничения в отношении санкционированных судов в Карибском бассейне, которые были введены администрацией Дональда Трампа.
Что предшествовало?
- Напомним, 7 января сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
- Посол Украины в США сообщила, что на борту задержанного нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.
Удары США по Венесуэле
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
- 5 января Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.
- Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.
Alex K
15.01.2026 16:57
М Корнеччина
15.01.2026 17:24
vsbu vsbu
15.01.2026 16:55
Мадяру б таких технiк - Птахи б порвали усiх...
* США захоплюють танкер, отримують нафту, отримують металобрухт, які продають - мають навар, мають сповільнення обходу санкцій;
* Засрашка втрачає танкер, втрачає нафту, втрачає вартість фрахту, втрачає частково команди, мають сповільнення продажів - тобто має тільки втрати.
І тут вилазить на стульчак камрад " NELSON " і задумливо мовить утробно "Подивимось, хто виграє у цих перегонах...".
Камраде Нельсон, от скажи, які бенефіти/прибутки має засрашка від втрачених танкерів?!? (ну, щоб мати сумнів щодо "хто виграє")
Це не перегони в прямому сенсі, хто швидше припливе, чи хто більше втратить чи отримає, а змагання ресурсів та швидкості реакції. Якщо росія купує танкери швидше, ніж США встигають їх захоплювати - виграє росія, бо експорт підсанкційноі нафти триває.Якщо США блокують чи захоплюють швидше, ніж росія знаходить їм заміну - виграють США, бо тіньовий флот скорочується, а доходи агресора падають. Отже, ,,переможцем перегонів " буде той, чий конвеєр (поповнення флоту чи його захоплення) працюватиме швидше. І щоб ти розумів про що йде мова взагалі, я приведу тобі деякі цифри (сподіваюсь цифри ти вже вивчив) Станом на січень 2026 року російський тіньовий флот налічує, за різними оцінками, до 1500 суден.!!! І цей флот зростав десятками суден щомісяця . Вони скуповують судна на межі іх терміну експлуатації. Бо взагалі традиційно великі перевізники намагаються позбуватися танкера після 15 років служби, а після 25 років танкер зазвичай іде на брухт. Ось на цьому смітнику вони і скуповуються.Однак зараз темпи розширення дещо сповільнилися через посилення санкційного тиску і зростання цін. Зараз танкери типу Aframax віком понад 20 -25 років можуть оцінюватися в межах +/- $15млн залежно від технічного стану. А якщо купляти його по ціні металобрухта то він взагалі обійдется приблизно $7.5-9 млн. А за даними Platts, один місячний рейс з російською нафтою з Чорного моря до Індії принесе власнику наприклад Suezmax понад 5 млн доларів. !!! Тобто ,при таких ставках вкладення окупляться вже за пару-тройку таких рейсів..... І ця сітуація с захопленням танкера, нагадує таку ж саму, коли наприклад поліція затримала і крнфіскувала автівку якою перевозили наркотики. І шо? Картель купить іншу і буде продовжувати перевозити.... Тому тіньовий танкерний флот, як і наркобізнес не дивлячись на санкціі і захоплення првоохоронцями ніколи не зникне , бо він приносить іх власникам надприбутковість, якій можна тільки позаздрити.....А втрата засобів доставки вантажу чи доля людей які були задіяні при цьому і попали під ,,роздачу" правосуддя мало кого цікавлять- це просто витратний матеріал та побічні втрати.....P/S Наступного разу, коли щось буде не зрозуміло - будь ласка,запитуй, тільки без запаху каналізації в коментарях. Я залюбки поясню....
США також захопили і деяке розвідувальне обладнання **********, дуже не характерне для конструкції танкерів!!!!
Ось така херня, малята…. Але про продробиці цього, буде далі…
"Крупнейший сегмент «теневого» флота включает 977 танкеров или 17,3% мирового флота этого размера. В настоящее время насчитывается 166 танкеров класса VLCC и 133 танкера класса Suezmax, что составляет 18,2% мирового тоннажа нефтяных танкеров."
"Сколько танкеров в теневом флоте России?
В декабре 2023 года компания Vortexa подсчитала, что с января 2021 года в мировой теневой флот входило 1649 судов, включая 1089 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти."
Разные данные, но всё-равно, 6 танкеров - это капля в море..