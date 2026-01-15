Спецназовцы армии США захватили в Карибском море российский танкер "Veronica". ВИДЕО

В социальных сетях обнародовано видео захвата американским спецназом российского нефтяного танкера "Veronica" в Карибском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже шестое судно РФ, задержанное в рамках операции под названием "Южное копье". Танкер нарушил карантинные ограничения в отношении санкционированных судов в Карибском бассейне, которые были введены администрацией Дональда Трампа.

Что предшествовало?

Напомним, 7 января сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Посол Украины в США сообщила, что на борту задержанного нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.

