Дроны поразили три танкера, которые шли за нефтью под российский Новороссийск в Черном море, - СМИ

13 января в Черном море, рядом с побережьем России, были атакованы неизвестными дронами три танкера под управлением греческих компаний, которые направлялись для загрузки нефтью на терминале международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Поражение танкеров

Вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море атаковали два нефтяных танкера — Delta Harmony и Matilda.

Пока неизвестно, кто стоит за этой атакой. Украина не высказывалась по этому поводу. В то же время КТК отказался от комментариев для СМИ. Министерство энергетики Казахстана заявило, что консорциум продолжает экспорт нефти через одну пристань.

Одно из вышеупомянутых судов, Delta Harmony, управляется греческой компанией Delta Tankers. По данным собеседников, корабль должен был загрузить казахстанскую нефть из "Тенгизшевойл" (Tengizchevroil), совместного предприятия американских Chevron (владеет 50% компании) и ExxonMobil (25%), а также казахстанской Казмунайгаз (20%) и российской Лукойл (5%).

Другой танкер, Matilda, управляется греческой фирмой Thenamaris и должен был загрузить нефть с казахстанского месторождения Карачаганак, добавили собеседники.

Представитель Thenamaris подтвердил, что этот корабль был поражен двумя беспилотниками, пока он ждал загрузки на расстоянии примерно 50 километров от терминала КТК.

Последствия поражения

"По предварительной оценке, никто не пострадал, а судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые полностью подлежат ремонту. Судно, которое пригодно к плаванию, сейчас отплывает из этой зоны", - рассказал чиновник компании.

Два собеседника из сферы морской безопасности рассказали, что, по сообщениям, на борту судна вспыхнул пожар, который быстро потушили.

Вероятно, атакован четвертый танкер

Еще два нефтяных танкера, Freud, управляемый греческой компанией TMS, и Delta Supreme, под управлением Delta Tankers, также были поражены дронами вблизи терминала консорциума, сообщили три источника. Но впоследствии в TMS опровергли информацию о поражении четвертого танкера.

Трубопровод КТК транспортирует нефть к терминалу в населенном пункте Южная Озереевка на Черном море, недалеко от Новороссийска в РФ.

Атака создает риски для дальнейших отгрузок через КТК, где поставки уже сократились из-за непогоды и повреждения причала во время дронной атаки в ноябре. Если раньше через консорциум экспортировали до 1,7 миллиона баррелей в сутки, то в январе объемы упали до 800-900 тысяч баррелей.

