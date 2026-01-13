Дрони уразили три танкери, що йшли по нафту під Новоросійськ у Чорному морі, - ЗМІ
13 січня у Чорному морі, поряд з узбережжям Росії, були атаковані невідомими дронами три танкери під управлінням грецьких компаній, які прямували для завантаження нафтою на терміналі міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).
Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела та пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Ураження танкерів
Поблизу морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі атакували два нафтові танкери — Delta Harmony і Matilda.
Наразі невідомо, хто стоїть за цією атакою. Україна не висловлювалась про це. Водночас КТК відмовився від коментарів для медіа. Міністерство енергетики Казахстану заявило, що консорціум продовжує експорт нафти через одну пристань.
- Одне з вищезгаданих суден, Delta Harmony, управляється грецькою компанією Delta Tankers. За даними співрозмовців, корабель мав завантажити казахстанську нафту з "Тенгізшевойл" (Tengizchevroil), спільного підприємства американських Chevron (володіє 50% компанії) та ExxonMobil (25%), а також казахстанської Казмунайгаз (20%) та російського Лукойлу (5%).
- Інший танкер, Matilda, керується грецькою фірмою Thenamaris й мав завантажити нафту з казахстанського родовища Карачаганак, додали співбесідники.
Представник Thenamaris підтвердив, що цей корабель було уражено двома безпілотниками, поки він чекав на завантаження на відстані приблизно 50 кілометрів від термінала КТК.
Наслідки ураження
"За попередньою оцінкою, ніхто не постраждав, а судно зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій, які повністю підлягають ремонту. Судно, яке є придатним до плавання, зараз відпливає з цієї зони", - розповів посадовець компанії.
Два співрозмовники зі сфери морської безпеки розповіли, що, за повідомленнями, на борту судна спалахнула пожежа, яку швидко загасили.
Ймовірно, атаковано четвертий танкер
Ще два нафтові танкери, Freud, який управляється грецькою компанією TMS, і Delta Supreme, під управлінням Delta Tankers, також були уражені дронами поблизу терміналу консорціуму, повідомили три джерела. Але згодом у TMS заперечили інформацію про ураження четвертого танкера.
- Трубопровід КТК транспортує нафту до термінала у населеному пункті Південна Озеріївка (рос. Южная Озереевка) на Чорному морі, поблизу Новоросійська у РФ.
Атака створює ризики для подальших відвантажень через КТК, де поставки вже скоротилися через негоду і пошкодження причалу під час дронової атаки в листопаді. Якщо раніше через консорціум експортували до 1,7 мільйона барелів на добу, то в січні обсяги впали до 800—900 тисяч барелів.
Взагалі-то, це кацапам вигідно, бо це не підставні флаги, а грецькі офіційні, а значить вони будуть давити на те, що ми атакуємо мирняк теж, як вони в Одесі. А значить будуть роздувати це в ООН та ОБСЄ, будуть підбурювати греків та казахів не допомагати нам. А греки зовсім недавно об'явили про виділення військової допомоги.
А значить, кацапи хочуть щоб нас примусили нечіпати танкера, як це було при "хлібному коридорі". До речі, турки теж не дуже зацікавлені в наших діях, бо втрачають гроші за транзит Босфором, а тут ще й...грецькі(ворожі для турків!) компанії.
НУ, і побічна мета - виманювання ЧФ, у відкрите море... Для "добивання"... Адже кацапи можуть психонуть, і відправить залишки свого флоту, на ескорт танкерів. Але, логічно, спочатку будуть знищуваться кораблі прикриття - щоб потім, без проблем, "знерухомить" танкери. Ми б"ємо по танкерах, щоб їх лише "знерухомить" та не дать можливості виконать свою функцію - перевезення нафти... Вони послужать "приманкою" для ЧФ - щоб знищить залишки ракетоносіїв...