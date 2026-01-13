Дрони уразили три танкери, що йшли по нафту під Новоросійськ у Чорному морі, - ЗМІ

танкер

13 січня у Чорному морі, поряд з узбережжям Росії, були атаковані невідомими дронами три танкери під управлінням грецьких компаній, які прямували для завантаження нафтою на терміналі міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела та пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Ураження танкерів

Поблизу морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі атакували два нафтові танкери — Delta Harmony і Matilda.

Наразі невідомо, хто стоїть за цією атакою. Україна не висловлювалась про це. Водночас КТК відмовився від коментарів для медіа. Міністерство енергетики Казахстану заявило, що консорціум продовжує експорт нафти через одну пристань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти тіньового флоту РФ: до 20% суден зупинено, втрати сягнуть $30 млрд, - Зеленський

  • Одне з вищезгаданих суден, Delta Harmony, управляється грецькою компанією Delta Tankers. За даними співрозмовців, корабель мав завантажити казахстанську нафту з "Тенгізшевойл" (Tengizchevroil), спільного підприємства американських Chevron (володіє 50% компанії) та ExxonMobil (25%), а також казахстанської Казмунайгаз (20%) та російського Лукойлу (5%).
  • Інший танкер, Matilda, керується грецькою фірмою Thenamaris й мав завантажити нафту з казахстанського родовища Карачаганак, додали співбесідники.

Представник Thenamaris підтвердив, що цей корабель було уражено двома безпілотниками, поки він чекав на завантаження на відстані приблизно 50 кілометрів від термінала КТК.

Читайте також: Обхід санкцій: Щонайменше 15 танкерів "тіньового" флоту за два тижні змінили свої прапори на російські, – WSJ

Наслідки ураження

"За попередньою оцінкою, ніхто не постраждав, а судно зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій, які повністю підлягають ремонту. Судно, яке є придатним до плавання, зараз відпливає з цієї зони", - розповів посадовець компанії.

Два співрозмовники зі сфери морської безпеки розповіли, що, за повідомленнями, на борту судна спалахнула пожежа, яку швидко загасили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія знайшла юридичний механізм для затримання танкерів "тіньового флоту", - BBC

Ймовірно, атаковано четвертий танкер

Ще два нафтові танкери, Freud, який управляється грецькою компанією TMS, і Delta Supreme, під управлінням Delta Tankers, також були уражені дронами поблизу терміналу консорціуму, повідомили три джерела. Але згодом у TMS заперечили інформацію про ураження четвертого танкера. 

  • Трубопровід КТК транспортує нафту до термінала у населеному пункті Південна Озеріївка (рос. Южная Озереевка) на Чорному морі, поблизу Новоросійська у РФ.

Атака створює ризики для подальших відвантажень через КТК, де поставки вже скоротилися через негоду і пошкодження причалу під час дронової атаки в листопаді. Якщо раніше через консорціум експортували до 1,7 мільйона барелів на добу, то в січні обсяги впали до 800—900 тисяч барелів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перехоплюватимуть усі судна "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту, - Пентагон

кацапи самі їх топлять - громадянська війна на **********
13.01.2026 16:24 Відповісти
шо там спрощувати - кацапи їх самі ж атакують, бо громадянська війна
13.01.2026 16:25 Відповісти
"були атаковані невідомими дронами" О,нарешті навчилися говорити так як треба. А то завжди хто,де і як і коли, повна інформація,ну навіщо спрощувати ворогу роботу,хай самі розслідують,а головне результат.
13.01.2026 16:24 Відповісти
Нех*й шастить!
13.01.2026 16:22 Відповісти
Батько наш Бандера
13.01.2026 16:24 Відповісти
"були атаковані невідомими дронами" О,нарешті навчилися говорити так як треба. А то завжди хто,де і як і коли, повна інформація,ну навіщо спрощувати ворогу роботу,хай самі розслідують,а головне результат.
13.01.2026 16:24 Відповісти
шо там спрощувати - кацапи їх самі ж атакують, бо громадянська війна
13.01.2026 16:25 Відповісти
війна пацаків проти москалоїдів
13.01.2026 16:33 Відповісти
ні, то бойові буряти атакують рюріків
13.01.2026 16:34 Відповісти
Я б не був би так впевнений у висновках. Чому?
Взагалі-то, це кацапам вигідно, бо це не підставні флаги, а грецькі офіційні, а значить вони будуть давити на те, що ми атакуємо мирняк теж, як вони в Одесі. А значить будуть роздувати це в ООН та ОБСЄ, будуть підбурювати греків та казахів не допомагати нам. А греки зовсім недавно об'явили про виділення військової допомоги.
А значить, кацапи хочуть щоб нас примусили нечіпати танкера, як це було при "хлібному коридорі". До речі, турки теж не дуже зацікавлені в наших діях, бо втрачають гроші за транзит Босфором, а тут ще й...грецькі(ворожі для турків!) компанії.
13.01.2026 19:36 Відповісти
кацапи самі їх топлять - громадянська війна на **********
13.01.2026 16:24 Відповісти
13.01.2026 16:25 Відповісти
То бандитские разборки из-за очередности заправки танкеров.
13.01.2026 16:31 Відповісти
забули додати, шо то кацапські "бандитські розбірки"
13.01.2026 16:32 Відповісти
Грекам санкції пох?
13.01.2026 16:33 Відповісти
ті корита такі ж грецькі, як з рудого донні балярина
13.01.2026 16:35 Відповісти
Та хоч з Гондурасу! - прапор грецький
13.01.2026 16:39 Відповісти
на беллі 1/марінері теж був аква-фреш, а рудий сказав хєрня, атакуйте
потім виліз алкодімон та теж заліпив, шо прапор на кориті то хєрня, а корите відношення до ********** немає
так шо прапор у морі наразі до одного місця
13.01.2026 16:44 Відповісти
Це показує шо кацапи проти США слабачки - не рипнулись
13.01.2026 16:47 Відповісти
так кацапи і зараз стосовно цих трьох не рипаються - самі ж їх і топлять - громадянська війна на **********
13.01.2026 16:49 Відповісти
власовський прапор на кориті..
дійсно хє'рня...
13.01.2026 19:27 Відповісти
Грецькі ше можуть бути - навіть угорські можуть бути. А кораблі Сан - Марино оце якась фантастік - при тому шо там навіть річки нормальної не протікає територією ( бо Дунай тече Угорщину ).
13.01.2026 16:54 Відповісти
хз як, але більшість **************** корит плавають під прапором монголії (найдешевший фрахт)
13.01.2026 17:00 Відповісти
Ну так з Монголії по річкам мож дістатися океанів - а з Сан Маріно ніт .
13.01.2026 17:03 Відповісти
є річка на наймення сан-маріно (подивіться карту), яка впадає у річку мареккья
так шо із коритами у сан-маріно усе гуд
13.01.2026 17:07 Відповісти
Річка то може то є але - але водного траспорту ніту . І вибачайте але річкою шириною метрів десять і глибиною по шиколотку хіба шо на байдарках пливати ( і то не факт шо шось вийде ).
13.01.2026 17:10 Відповісти
в улан-баторі така сама річка, якось плавають нафтоналивайки та суховантажні корита
13.01.2026 17:15 Відповісти
Ніт - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD . В Монголії декілька річок шо дорівнють Дністру - в Сан Марино одна де навіть байдарки не пливають ( ше раз - водного траспорту там ніту - крім того площа Сан Марино десь в 40000 менша за площу Монголії ).
13.01.2026 17:20 Відповісти
ще раз - корита зареєстровані в улан-баторі (як порт приписки)
портів там нема
13.01.2026 17:25 Відповісти
танкери хла з нафтою..
рабсіянє-бурлаки волоком тягають по суші
до моря-океану..
13.01.2026 19:32 Відповісти
Не треба нiякiх рiчок. Будь яка держава, Сан Марiно чi Словакiя може мати свiй морськiй реєстр та давати свiй пропор у найом.
14.01.2026 01:02 Відповісти
Словакія може - Сан Маріно ніт .
14.01.2026 13:56 Відповісти
Я бачив під швейцарським прапором неодноразово. Якою річкою із Швейцарії до океану дістаються.
13.01.2026 17:25 Відповісти
По Рейну .
13.01.2026 17:31 Відповісти
Дійсно. Чогось в голову не приходило.
13.01.2026 17:43 Відповісти
А як на кшалт монгольського? Ні? А я бачив.
13.01.2026 18:08 Відповісти
Головне - РЕЗУЛЬТАТ...Проблема навіть не в тому, що треба знищить "тіньовий флот"... Тут мета - ПАРАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ нафти, у Чорному морі...Достатньо ввести напади на танкери, СИСТЕМОЮ. І танкерні власники самі зупинять перевозки. А це не тільки сам продаж експортної нафти. Це і втрата виплат за транспортування казахстанської нафти територією РФ, а також зберігання на терміналах, та закачку в танкери.
НУ, і побічна мета - виманювання ЧФ, у відкрите море... Для "добивання"... Адже кацапи можуть психонуть, і відправить залишки свого флоту, на ескорт танкерів. Але, логічно, спочатку будуть знищуваться кораблі прикриття - щоб потім, без проблем, "знерухомить" танкери. Ми б"ємо по танкерах, щоб їх лише "знерухомить" та не дать можливості виконать свою функцію - перевезення нафти... Вони послужать "приманкою" для ЧФ - щоб знищить залишки ракетоносіїв...
13.01.2026 17:02 Відповісти
Уразить і потопить- то дві різні речі. От як переплигнули, тоді кажіть "гоп".
13.01.2026 18:19 Відповісти
Потопити танкер надто складно. Там внутрішні перегородки. Тому головне вразити двигун. Тоді це просто блашанка на воді. Топити не можна, власники грецькі, висунуть претензії.
13.01.2026 19:03 Відповісти
 
 