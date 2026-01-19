Пропагандист Соловьев предлагает топить российские нефтяные танкеры: "Захватили наш корабль, а мы торпедой по нему долбанем"

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выступил с радикальным предложением в отношении российского флота, который оказался под давлением международных санкций. В эфире своей программы он призвал уничтожать собственные нефтяные суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев отметил, что российские суда нужно уничтожать торпедами, чтобы они не достались никому.

Смотрите: Спецназовцы армии США захватили в Карибском море российский танкер "Veronica". ВИДЕО

Читайте: Дроны поразили три танкера, которые шли за нефтью под Новороссийск в Черном море, - СМИ