Новости Отношения РФ и Армении
3 007 16

Пропагандист Соловьев предложил провести "СВО" в Армении: Ереван возмутился, послу РФ вручили ноту протеста

армения и россия

Министерство иностранных дел Армении вызвало российского посла Сергея Копыркина из-за заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева. Дипломату РФ вручена нота протеста.

Об этом пишет Armenpress, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал пропагандист

Накануне Соловьев в эфире своего шоу заявил, что сейчас Россия должна заниматься проблемами не в Сирии и Венесуэле, а в ближнем зарубежье. В качестве примера он привел Армению.

"Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — это гигантская проблема […] Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО в Украине, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния", — сказал Соловьев.

Реакция Еревана

  • МИД Армении выразил возмущение заявлениями российского пропагандиста. 

"Было отмечено, что это — неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией",— заявила пресс-секретарь МИД Армении Али Бадалян.

Автор: 

Соловйов ніколи не згадує, що його власні сини не воюють і чомусь не мобілізовані.
Хоча обидва мають призовний вік, вони продовжують працювати в кіноіндустрії та рекламному бізнесі. Один із них, Олександр Соловйов, з 18 років навчався в Лондоні на режисера. Не десь у якому-небудь російському інституті кінематографії, а саме на «проклятому» Заході, де немає жодних «православних скреп» та іншої російської пропагандистської нісенітниці.
В Росії Олександр Соловйов займається зйомкою рекламних роликів.

Інший син пропагандиста Даніїл теж не збирається на фронт. Він навчався не у звичайній, а у приватній школі в Москві. Старший Соловйов платив за навчання по 1,5 млн рублів на рік. Про нього відомо небагато, але він працював фотомоделлю в одній з найпрестижніших перукарень під назвою «Контора» в Москві.
Поки сини головного пропагандиста Росії ведуть гламурний спосіб життя, їх батько у своїх програмах закликає всіх інших відправляти своїх дітей на фронт.
+3
Там нельзя одному его сыночку - он замуж вышел 😁
+2
Хвойда обурилась що сутенер балакав про її орган з друзями
Хвойда обурилась що сутенер балакав про її орган з друзями
Плювати на міжнародне право та міжнародний порядок...
Це і є насправді характерна риса кацапської міжнародної політики. Цим вже нікого не здивувати. Лише західні політики вдають, що не помічають цього. Ну, принаймні, донедавна так було.
Соловйов ніколи не згадує, що його власні сини не воюють і чомусь не мобілізовані.
Хоча обидва мають призовний вік, вони продовжують працювати в кіноіндустрії та рекламному бізнесі. Один із них, Олександр Соловйов, з 18 років навчався в Лондоні на режисера. Не десь у якому-небудь російському інституті кінематографії, а саме на «проклятому» Заході, де немає жодних «православних скреп» та іншої російської пропагандистської нісенітниці.
В Росії Олександр Соловйов займається зйомкою рекламних роликів.

Інший син пропагандиста Даніїл теж не збирається на фронт. Він навчався не у звичайній, а у приватній школі в Москві. Старший Соловйов платив за навчання по 1,5 млн рублів на рік. Про нього відомо небагато, але він працював фотомоделлю в одній з найпрестижніших перукарень під назвою «Контора» в Москві.
Поки сини головного пропагандиста Росії ведуть гламурний спосіб життя, їх батько у своїх програмах закликає всіх інших відправляти своїх дітей на фронт.
Так це вони раніше були підорасами, а зараз вони стали гєямі і не можуть воювати.
Там нельзя одному его сыночку - он замуж вышел 😁
Туркам таке СВО точно "сподобається" 🤔
Немае нi Малюка нi Буданги. Можно молоти що завгодно.
Раша була, є і буде, якщо не закриємо цей проект, гнилючою.
>> дружніх відносин між Вірменією та росією...

Ну що ж, якщо ви настільки дурні 1418-й день поспіль, чекайте біду у свій дім.
Дотрындится Соловьев-Шапиро что Эрдоган с Алиевым поднимут Северный Кавказ,правда нам это было бы на руку.
А где ж был саловьев, когда война за Карабах была? Кинули с помощью одкб
До речі, він повторив слова трампонутого:"Плювати на міжнародне право, на міжнародний порядок. Якщо нам для нашої національної безпеки необхідно було розпочати СВО в Україні, то чому, виходячи з тих самих міркувань, ми не можемо розпочати СВО і в інших точках нашої зони впливу", може не слово в слово, але сенс той же
І це буде,бо пішла агонія
Та дайте солов'єву парабелум і запишіть у штурмові війська.
Щоби провести сво у Вірменії треба ще пів Зімбабве навербувати!
Нехай. Нам лише вигідно, що у рашки появився ще один фронт для якого треба ресурси, гроші і людей.
