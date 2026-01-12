Пропагандист Соловьев предложил провести "СВО" в Армении: Ереван возмутился, послу РФ вручили ноту протеста

Министерство иностранных дел Армении вызвало российского посла Сергея Копыркина из-за заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева. Дипломату РФ вручена нота протеста.

Об этом пишет Armenpress

Что сказал пропагандист

Накануне Соловьев в эфире своего шоу заявил, что сейчас Россия должна заниматься проблемами не в Сирии и Венесуэле, а в ближнем зарубежье. В качестве примера он привел Армению.

"Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — это гигантская проблема […] Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО в Украине, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния", — сказал Соловьев.

Реакция Еревана

МИД Армении выразил возмущение заявлениями российского пропагандиста.

"Было отмечено, что это — неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией",— заявила пресс-секретарь МИД Армении Али Бадалян.

