Пропагандист Соловьев предложил провести "СВО" в Армении: Ереван возмутился, послу РФ вручили ноту протеста
Министерство иностранных дел Армении вызвало российского посла Сергея Копыркина из-за заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева. Дипломату РФ вручена нота протеста.
Об этом пишет Armenpress, передает Цензор.НЕТ.
Что сказал пропагандист
Накануне Соловьев в эфире своего шоу заявил, что сейчас Россия должна заниматься проблемами не в Сирии и Венесуэле, а в ближнем зарубежье. В качестве примера он привел Армению.
"Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — это гигантская проблема […] Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО в Украине, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния", — сказал Соловьев.
Реакция Еревана
- МИД Армении выразил возмущение заявлениями российского пропагандиста.
"Было отмечено, что это — неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией",— заявила пресс-секретарь МИД Армении Али Бадалян.
Це і є насправді характерна риса кацапської міжнародної політики. Цим вже нікого не здивувати. Лише західні політики вдають, що не помічають цього. Ну, принаймні, донедавна так було.
Хоча обидва мають призовний вік, вони продовжують працювати в кіноіндустрії та рекламному бізнесі. Один із них, Олександр Соловйов, з 18 років навчався в Лондоні на режисера. Не десь у якому-небудь російському інституті кінематографії, а саме на «проклятому» Заході, де немає жодних «православних скреп» та іншої російської пропагандистської нісенітниці.
В Росії Олександр Соловйов займається зйомкою рекламних роликів.
Інший син пропагандиста Даніїл теж не збирається на фронт. Він навчався не у звичайній, а у приватній школі в Москві. Старший Соловйов платив за навчання по 1,5 млн рублів на рік. Про нього відомо небагато, але він працював фотомоделлю в одній з найпрестижніших перукарень під назвою «Контора» в Москві.
Поки сини головного пропагандиста Росії ведуть гламурний спосіб життя, їх батько у своїх програмах закликає всіх інших відправляти своїх дітей на фронт.
Ну що ж, якщо ви настільки дурні 1418-й день поспіль, чекайте біду у свій дім.