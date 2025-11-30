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Пропагандист Соловьев заявил о своем якобы визите в Днепропетровскую область. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев 28 ноября в телеграме заявил, что якобы побывал на административной границе Днепропетровской области, где россияне якобы фиксируют свое "продвижение" на фоне боев за Новопавловку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, он лично пересек границу области вместе с подразделением группировки "Восток".

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На пропагандистском видео Соловьев демонстрирует так называемые зубы драконов и ров, которые называет "линией обороны между Донецкой и Днепропетровской областями". Он также отмечает, что туман помог ему передвигаться "относительно безопасно".

Смотрите также: Пропагандисты в студии Соловьева планируют уничтожение крупнейших украинских городов: "Как иначе можно воевать? Только таким образом". ВИДЕО

Также ранее сообщалось, что пропагандисты на шоу Соловьева планируют ракетную атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловьев планирует отомстить за замороженные активы РФ: "В пятницу с 4 до 7 утра ждите "Орешник" по нефтяным терминалам в Роттердаме". ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3778) Донецкая область (12444) Соловьев Владимир (152) Днепропетровская область (5307)
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Топ комментарии
+25
мосфільм ще й не такі фільми знімав....
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30.11.2025 17:00 Ответить
+23
Ну то чому його б не ліквідувати.
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30.11.2025 16:54 Ответить
+17
Убивцю, тягне на місце злочину орків в Україні!!!
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30.11.2025 17:01 Ответить
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Ну то чому його б не ліквідувати.
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30.11.2025 16:54 Ответить
Убивцю, тягне на місце злочину орків в Україні!!!
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30.11.2025 17:01 Ответить
Туман
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30.11.2025 16:56 Ответить
"туман-туман, .... сєдая пєлєна!"
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30.11.2025 16:59 Ответить
Надіюся, назад в "ДНР" уже відповзає, без кінцівок або уже "250"-й (це як 300, але ще витікає)
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30.11.2025 16:58 Ответить
Не вірю. Чувак який жив в Італії і заробляє і зараз міліони доларів не піде так близько до лінії фронту
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30.11.2025 16:59 Ответить
мосфільм ще й не такі фільми знімав....
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30.11.2025 17:00 Ответить
там варік - путя раком поставив й з ноги на мосфільм знимати.
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01.12.2025 07:43 Ответить
Зачекай,хай туман розійдеться,ху...ловник кремлівський.
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30.11.2025 17:00 Ответить
Чому ця нациська істота єврейського походженя до цієї пори існує ? а нам про голкост.
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30.11.2025 17:05 Ответить
Проморгали
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30.11.2025 17:10 Ответить
А поховають його в московській народній республіці
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30.11.2025 17:12 Ответить
Це лінія суровікіна на кацапії, де вони будували в брянській, курській, бєлгородській народної республіці.
Бо в Україні оборонні лінії виглядають дещо інакше:
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30.11.2025 17:12 Ответить
Десь в курські буферні зоні, наші специ не пропустили б такого гандона.
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30.11.2025 17:31 Ответить
Та я вас умоляю (одес.), цей сцікливий жид який вирастив сина пасивного 3,14дораса та рве собі сраку за грошино каже шо за Расею, дали полігона під Масквою, власну сраку не відвізе. До речи, СЬУта ГУР шось не чипають його синулю 3,14дорка. А чому?
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30.11.2025 17:34 Ответить
Можливо не чіпають, бо потім кацапи почнуть чіпати синків нашої так званої "еліти".
Думаю, не варто нагадувати, де зараз ці всі синки перебувають? Точно не в окопі.
Війна війною, але "елітних діток" ніззя трогать!
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30.11.2025 17:58 Ответить
Та мені пох, як шо оті дитишки нашой сволоти повиздихають. Повітря чише буде.
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30.11.2025 18:27 Ответить
то ти почіпай
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01.12.2025 05:49 Ответить
Бо 3,14дорок синуля 3,14дора шапіро (він же соловьйов) тусується в одних і тих же місцях, що і синулі зєміндічей і другої слугоуродської та опазажопної наволочі.
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30.11.2025 18:06 Ответить
Ото ж і воно.
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30.11.2025 18:29 Ответить
Чому там,так тихо ?
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30.11.2025 17:43 Ответить
Бо це скоріш за все - підмацков'є . Навезли декорацій , спеціально для того щоб солоха сфоткався .
Нізащо не повірю в те що воно приперлося на фронт щоб зловити таблом - дрона від Мадяра .
Воно за свою шкуру ще й як трясеться ,, кажуть що навіть по центру маськви повсюди його супроводжують кілька охоронців .
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30.11.2025 17:51 Ответить
Туман - дрони не лiтають,,,
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30.11.2025 19:11 Ответить
За МКАДом вони не літають навіть коли туману і нема ..
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30.11.2025 19:43 Ответить
На колчаковских фронтах, он лётчик, он в танке горел
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30.11.2025 18:02 Ответить
А ще один крок і твою гнилу макітру розвалить український дрон. Тому й сховався до динири
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30.11.2025 18:22 Ответить
недопрацювання звукорежисера. міг хоча б канонаду накласти на відео))
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30.11.2025 18:28 Ответить
«Ёжик в тумане» - советский мультипликационный фильм.
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30.11.2025 18:53 Ответить
А где же наш добрый дрон?
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30.11.2025 19:52 Ответить
В що з цього приводу скажуть представники ССО?!
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30.11.2025 19:52 Ответить
ШІ
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30.11.2025 20:12 Ответить
Біомусор , з явними ознаками олігофренії на обличчі.
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30.11.2025 20:23 Ответить
в тумані затаїлась машина з памперсами!🤣але видно, як сцикотно цій блевотині туди йти!
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30.11.2025 20:27 Ответить
слідуючим разом присниться на Марсі
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30.11.2025 20:51 Ответить
Приехал бровью поводить.
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30.11.2025 20:51 Ответить
Ну вылитый п ид р
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30.11.2025 21:46 Ответить
уявіть, якщо він там насправді був
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01.12.2025 03:30 Ответить
ну то хай готовить сраку, як Рогозін.
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01.12.2025 07:11 Ответить
Де воно було коли кордон в Курській губернії зник
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12.01.2026 20:16 Ответить
 
 