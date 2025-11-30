Пропагандист Соловьев заявил о своем якобы визите в Днепропетровскую область. ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев 28 ноября в телеграме заявил, что якобы побывал на административной границе Днепропетровской области, где россияне якобы фиксируют свое "продвижение" на фоне боев за Новопавловку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, он лично пересек границу области вместе с подразделением группировки "Восток".
На пропагандистском видео Соловьев демонстрирует так называемые зубы драконов и ров, которые называет "линией обороны между Донецкой и Днепропетровской областями". Он также отмечает, что туман помог ему передвигаться "относительно безопасно".
Также ранее сообщалось, что пропагандисты на шоу Соловьева планируют ракетную атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сєдая пєлєна!"
Бо в Україні оборонні лінії виглядають дещо інакше:
Думаю, не варто нагадувати, де зараз ці всі синки перебувають? Точно не в окопі.
Війна війною, але "елітних діток" ніззя трогать!
Нізащо не повірю в те що воно приперлося на фронт щоб зловити таблом - дрона від Мадяра .
Воно за свою шкуру ще й як трясеться ,, кажуть що навіть по центру маськви повсюди його супроводжують кілька охоронців .