Пропагандист Соловьев заявил о своем якобы визите в Днепропетровскую область. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев 28 ноября в телеграме заявил, что якобы побывал на административной границе Днепропетровской области, где россияне якобы фиксируют свое "продвижение" на фоне боев за Новопавловку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, он лично пересек границу области вместе с подразделением группировки "Восток".

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На пропагандистском видео Соловьев демонстрирует так называемые зубы драконов и ров, которые называет "линией обороны между Донецкой и Днепропетровской областями". Он также отмечает, что туман помог ему передвигаться "относительно безопасно".

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Также ранее сообщалось, что пропагандисты на шоу Соловьева планируют ракетную атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл".

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