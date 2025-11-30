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Новини Відео Пропаганда Соловйова Пропаганда РФ
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Пропагандист Соловйов заявив про нібито свій візит у Дніпропетровську область. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов 28 листопада у телеграм заявив, що нібито побував на адміністративному кордоні Дніпропетровської області, де росіяни буцімто фіксують своє "просування" на тлі боїв за Новопавлівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, він особисто перетнув межу області разом із підрозділом угруповання "Восток".

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На пропагандистському відео Соловйов демонструє так звані зуби драконів та рів, які називає "лінією оборони між Донецькою та Дніпропетровською областю". Він також зазначає, що туман допоміг йому пересуватися "відносно безпечно".

Дивіться також: Пропагандисти у студії Соловйова планують знищення найбільших українських міст: "Как иначе можно воевать? Только таким образом". ВIДЕО

Також раніше повідомлялося, що пропагандисти на шоу Соловйова планують ракетну атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов планує помститися за заморожені активи РФ: "В пятницу с 4 до 7 утра ждите "Орешник" по нефтяным терминалам в Роттердаме". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2928) Донецька область (11323) Соловйов Володимир (152) Дніпропетровська область (5126)
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Топ коментарі
+25
мосфільм ще й не такі фільми знімав....
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30.11.2025 17:00 Відповісти
+23
Ну то чому його б не ліквідувати.
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30.11.2025 16:54 Відповісти
+17
Убивцю, тягне на місце злочину орків в Україні!!!
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30.11.2025 17:01 Відповісти
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Ну то чому його б не ліквідувати.
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30.11.2025 16:54 Відповісти
Убивцю, тягне на місце злочину орків в Україні!!!
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30.11.2025 17:01 Відповісти
Туман
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30.11.2025 16:56 Відповісти
"туман-туман, .... сєдая пєлєна!"
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30.11.2025 16:59 Відповісти
Надіюся, назад в "ДНР" уже відповзає, без кінцівок або уже "250"-й (це як 300, але ще витікає)
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30.11.2025 16:58 Відповісти
Не вірю. Чувак який жив в Італії і заробляє і зараз міліони доларів не піде так близько до лінії фронту
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30.11.2025 16:59 Відповісти
мосфільм ще й не такі фільми знімав....
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30.11.2025 17:00 Відповісти
там варік - путя раком поставив й з ноги на мосфільм знимати.
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01.12.2025 07:43 Відповісти
Зачекай,хай туман розійдеться,ху...ловник кремлівський.
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30.11.2025 17:00 Відповісти
Чому ця нациська істота єврейського походженя до цієї пори існує ? а нам про голкост.
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30.11.2025 17:05 Відповісти
Проморгали
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30.11.2025 17:10 Відповісти
А поховають його в московській народній республіці
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30.11.2025 17:12 Відповісти
Це лінія суровікіна на кацапії, де вони будували в брянській, курській, бєлгородській народної республіці.
Бо в Україні оборонні лінії виглядають дещо інакше:
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30.11.2025 17:12 Відповісти
Десь в курські буферні зоні, наші специ не пропустили б такого гандона.
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30.11.2025 17:31 Відповісти
Та я вас умоляю (одес.), цей сцікливий жид який вирастив сина пасивного 3,14дораса та рве собі сраку за грошино каже шо за Расею, дали полігона під Масквою, власну сраку не відвізе. До речи, СЬУта ГУР шось не чипають його синулю 3,14дорка. А чому?
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30.11.2025 17:34 Відповісти
Можливо не чіпають, бо потім кацапи почнуть чіпати синків нашої так званої "еліти".
Думаю, не варто нагадувати, де зараз ці всі синки перебувають? Точно не в окопі.
Війна війною, але "елітних діток" ніззя трогать!
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30.11.2025 17:58 Відповісти
Та мені пох, як шо оті дитишки нашой сволоти повиздихають. Повітря чише буде.
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30.11.2025 18:27 Відповісти
то ти почіпай
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01.12.2025 05:49 Відповісти
Бо 3,14дорок синуля 3,14дора шапіро (він же соловьйов) тусується в одних і тих же місцях, що і синулі зєміндічей і другої слугоуродської та опазажопної наволочі.
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30.11.2025 18:06 Відповісти
Ото ж і воно.
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30.11.2025 18:29 Відповісти
Чому там,так тихо ?
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30.11.2025 17:43 Відповісти
Бо це скоріш за все - підмацков'є . Навезли декорацій , спеціально для того щоб солоха сфоткався .
Нізащо не повірю в те що воно приперлося на фронт щоб зловити таблом - дрона від Мадяра .
Воно за свою шкуру ще й як трясеться ,, кажуть що навіть по центру маськви повсюди його супроводжують кілька охоронців .
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30.11.2025 17:51 Відповісти
Туман - дрони не лiтають,,,
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30.11.2025 19:11 Відповісти
За МКАДом вони не літають навіть коли туману і нема ..
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30.11.2025 19:43 Відповісти
На колчаковских фронтах, он лётчик, он в танке горел
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30.11.2025 18:02 Відповісти
А ще один крок і твою гнилу макітру розвалить український дрон. Тому й сховався до динири
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30.11.2025 18:22 Відповісти
недопрацювання звукорежисера. міг хоча б канонаду накласти на відео))
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30.11.2025 18:28 Відповісти
«Ёжик в тумане» - советский мультипликационный фильм.
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30.11.2025 18:53 Відповісти
А где же наш добрый дрон?
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30.11.2025 19:52 Відповісти
В що з цього приводу скажуть представники ССО?!
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30.11.2025 19:52 Відповісти
ШІ
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30.11.2025 20:12 Відповісти
Біомусор , з явними ознаками олігофренії на обличчі.
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30.11.2025 20:23 Відповісти
в тумані затаїлась машина з памперсами!🤣але видно, як сцикотно цій блевотині туди йти!
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30.11.2025 20:27 Відповісти
слідуючим разом присниться на Марсі
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30.11.2025 20:51 Відповісти
Приехал бровью поводить.
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30.11.2025 20:51 Відповісти
Ну вылитый п ид р
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30.11.2025 21:46 Відповісти
уявіть, якщо він там насправді був
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01.12.2025 03:30 Відповісти
ну то хай готовить сраку, як Рогозін.
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01.12.2025 07:11 Відповісти
Де воно було коли кордон в Курській губернії зник
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12.01.2026 20:16 Відповісти
 
 