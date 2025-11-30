Пропагандист Соловйов заявив про нібито свій візит у Дніпропетровську область. ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов 28 листопада у телеграм заявив, що нібито побував на адміністративному кордоні Дніпропетровської області, де росіяни буцімто фіксують своє "просування" на тлі боїв за Новопавлівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, він особисто перетнув межу області разом із підрозділом угруповання "Восток".
На пропагандистському відео Соловйов демонструє так звані зуби драконів та рів, які називає "лінією оборони між Донецькою та Дніпропетровською областю". Він також зазначає, що туман допоміг йому пересуватися "відносно безпечно".
Також раніше повідомлялося, що пропагандисти на шоу Соловйова планують ракетну атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл".
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сєдая пєлєна!"
Бо в Україні оборонні лінії виглядають дещо інакше:
Думаю, не варто нагадувати, де зараз ці всі синки перебувають? Точно не в окопі.
Війна війною, але "елітних діток" ніззя трогать!
Нізащо не повірю в те що воно приперлося на фронт щоб зловити таблом - дрона від Мадяра .
Воно за свою шкуру ще й як трясеться ,, кажуть що навіть по центру маськви повсюди його супроводжують кілька охоронців .